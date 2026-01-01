Doodle kontra Calendly: porównanie Group Polls

To dwie największe marki w branży planowania, ale która z nich sprawdza się lepiej, jeśli chodzi o zebranie grupy ludzi? Nie ulega wątpliwości, że obie ułatwiają planowanie czas spędzony z ludźmi, ale czy jedna z tych opcji pozwala zaoszczędzić więcej czasu, a w rezultacie pieniędzy, niż druga? Sprawdźmy to.

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Kim są Doodle i Calendly?

Serwis Doodle istnieje od 2007 roku, kiedy to został założony przez dwóch szwajcarskich studentów, Michaela Näfa i Paula E. Sevinça. Szukali oni wygodniejszego sposobu na nawiązywanie kontaktów, który nie wymagałby niekończącej się wymiany e-maili.

Zachęceni wczesnym sukcesem – zwłaszcza na uczelniach – obaj założyciele przekształcili swoje narzędzie w biznes i tak powstała firma Doodle. Po zarejestrowaniu spółki w Szwajcarii szybko pozyskali finansowanie, a już w 2009 roku wprowadzili na rynek wersję premium swojego produktu.

Od tego momentu firma Doodle nieustannie się rozwijała, a w 2014 roku stała się częścią TX Group. Obecnie obsługuje ponad 360 milionów użytkowników rocznie. Oznacza to około 54 zarezerwowanych spotkań na minutę.

Firma Calendly została założona przez Tope’a Awotonę w 2013 roku. Podobnie jak założyciele serwisu Doodle, szukał on prostszego sposobu na organizowanie spotkań, który nie wymagałby ciągłego uzgadniania terminów.

Początkowo był to produkt typu freemium, ale w 2014 roku wprowadzono wersję premium.

Podobnie jak Doodle, oferuje szereg różnych rodzajów spotkań do wyboru, w tym Booking Page oraz rozwiązania do planowania grupowego.

Co obie firmy oferują w zakresie organizacji wyjazdów grupowych?

Oba narzędzia oferują podobne funkcje, jeśli chodzi o organizowanie spotkań z udziałem wielu osób.

Aplikacja Doodle została stworzona z myślą o organizowaniu spotkań grupowych. Group Poll dzięki czemu łatwo jest znaleźć odpowiedni termin. Wystarczy utworzyć ankietę, wybrać terminy, w których masz czas lub które chcesz zaproponować, a następnie wysłać ją do uczestników. Następnie uczestnicy wybierają termin, który im odpowiada. Większość osób udziela odpowiedzi w ciągu kilku minut.

Dzięki Doodle możesz również zintegrować aplikację ze swoim kalendarzem cyfrowym. Gdy wydarzenie zostanie potwierdzone, automatycznie pojawi się w Twoim kalendarzu. Nigdy więcej nie zdarzy Ci się mieć dwóch spotkań w tym samym czasie, ponieważ Doodle zawsze wykrywa kolizje terminów. Co więcej, jeśli podczas planowania spotkania połączysz swój kalendarz z aplikacją, będziesz mógł zobaczyć potwierdzone wydarzenia i uniknąć ewentualnych nakładających się terminów.

Jeśli organizujesz spotkanie swojej grupy w trybie wirtualnym, Doodle może płynnie zintegrować się z większością narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że wystarczy ustawić jako lokalizację wybrane narzędzie, a link zostanie dodany automatycznie.

W serwisie Doodle można całkowicie bezpłatnie tworzyć spotkania grupowe, ale jeśli chcesz planowanie Aby przejść na wyższy poziom, Doodle Professional oferuje kilka świetnych dodatkowych funkcji, takich jak spersonalizowane oznaczenia marki oraz możliwość ustalania terminów.

Calendly umożliwia również organizowanie spotkań grupowych. Funkcja „Ankiety dotyczące spotkań” pozwala ustalić termin spotkania z większą liczbą osób. Śledzenie wyników może być dość kłopotliwe, ale po krótkim przeszukaniu panelu użytkownika z pewnością je znajdziesz.

Oprócz ankiet dotyczących spotkań serwis Calendly oferuje narzędzie „Wydarzenia grupowe”, które pozwala rezerwować terminy z udziałem wielu osób. Funkcja ta jest dostępna w planach premium, których ceny zaczynają się od 8 dolarów miesięcznie.

Podobnie jak w aplikacji Doodle, możesz włączyć funkcję wideokonferencji i zintegrować swój kalendarz, aby zarezerwowane wydarzenie zostało zablokowane w kalendarzu, co zapobiegnie podwójnemu rezerwowaniu terminów.

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Jak to wygląda, gdy obok siebie?

Doodle

Łatwość obsługi:

Utworzenie ankiety grupowej w serwisie Doodle jest niezwykle proste. Wystarczy kliknąć „Utwórz Doodle”, wybrać opcję „Group Poll” i wprowadzić potrzebne informacje. Cały proces zajmuje nie więcej niż kilka minut.

Cechy:

Dzięki ankietom Group Poll serwisu Doodle możesz zgromadzić dowolną liczbę osób na wydarzeniu – zarówno wirtualnie, jak i osobiście.

Połącz swój kalendarz

Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego

Wtyczka do programu Microsoft Outlook umożliwiająca planowanie bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej

Ustal terminy i przypomnienia

Ukryj informacje o uczestnikach

Dodaj własne elementy identyfikacji wizualnej i logo

Dla menedżerów zespołów: przeglądaj dane analityczne i wnioski

Koszt:

W ramach bezpłatnego planu Doodle możesz tworzyć dowolną liczbę Group Polls. Plan Doodle Professional jest dostępny już od 6,95 USD miesięcznie i zapewnia większą kontrolę nad automatyzacją harmonogramu dzięki możliwości tworzenia nieograniczonej liczby Booking Pages oraz 1:1 s.

Calendly

Łatwość obsługi:

Zajmuje trochę czasu, zanim zorientujesz się, jaki typ spotkania najlepiej wybrać. Dodawanie informacji jest potem stosunkowo proste, choć wyszukiwanie wyników bywa nieco kłopotliwe.

Cechy:

Ankiety dotyczące spotkań pozwalają również ustalić termin spotkania dla grupy osób – wirtualnego lub osobistego.

Połącz swój kalendarz

Wdrożenie systemu wideokonferencyjnego

Dodaj ograniczone elementy brandingowe

Koszt:

Plan Calendly Basic jest bezpłatny i umożliwia tworzenie ankiet dotyczących spotkań. Aby korzystać z narzędzia „Wydarzenia grupowe”, potrzebny jest plan Calendly Essentials, którego cena zaczyna się od 8 dolarów. Aby korzystać z funkcji takich jak przypomnienia o spotkaniach, potrzebny jest plan Professional, którego cena zaczyna się od 12 dolarów.

Co sądzą o tym użytkownicy?

Kiedy rozmawialiśmy z klientami, stwierdzili oni, że Doodle jest bardziej przyjazny dla użytkownika, jeśli chodzi o Group Poll.

Użytkownicy serwisu Doodle doceniali łatwość poruszania się po panelu użytkownika. Znajdowanie narzędzia „Group Poll” oraz tworzenie wydarzeń było intuicyjne, a w razie potrzeby można było łatwo dostosować ustawienia. Było to szczególnie ważne dla użytkowników, którzy twierdzili, że głównym powodem automatyzacji harmonogramów była chęć zaoszczędzenia czasu.

Administratorzy zespołów stwierdzili, że podoba im się możliwość generowania raportów z konsoli administracyjnej Doodle, co pozwala im łatwo sprawdzić, ile spotkań odbywają osoby im podlegające.

Niektórzy uważali, że w przypadku Calendly organizowanie spotkań grupowych nie było tak proste jak w Doodle. Przy tak dużej różnorodności typów spotkań do wyboru nie zawsze było jasne, który z nich jest właściwy.

Pojawiła się również frustracja związana z brakiem możliwości tworzenia spotkań grupowych w taki sam sposób, jak w serwisie Doodle. Niektórzy użytkownicy twierdzili na przykład, że znalezienie wyników ankiety dotyczącej spotkania zajmowało sporo czasu, podczas gdy w serwisie Doodle pojawiają się one na pulpicie nawigacyjnym zaraz po opublikowaniu.