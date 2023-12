Doodle mod Calendly: Sammenligning af gruppeafstemninger

De er to af de største navne, når det gælder planlægning, men hvem er bedst, når det gælder om at samle en gruppe af mennesker? Der er ingen tvivl om, at begge gør det nemmere at planlægge tid med folk, men kan den ene spare dig mere tid og i sidste ende penge end den anden? Lad os finde ud af det.

Hvem er Doodle og Calendly?

Doodle har eksisteret siden 2007, hvor det blev grundlagt af de to schweiziske studerende Michael Näf og Paul E. Sevinç. De ledte efter en mere bekvem måde at mødes med folk på, som ikke krævede runder og runder af e-mails.

På grund af den tidlige succes - især på universiteterne - gjorde de to deres værktøj til en forretning, og Doodle var født. De blev stiftet i Schweiz og sikrede sig hurtigt finansiering, og i 2009 havde de lanceret en premium-version af deres produkt.

Doodle er fortsat med at vokse herfra og blev en del af TX Group i 2014. Det betjener nu over 360 millioner brugere hvert år. Det svarer til ca. 54 bookede møder hvert minut.

Calendly blev grundlagt af Tope Awotona i 2013. Ligesom stifterne af Doodle ledte han efter en nemmere måde at samle folk på, som ikke involverede en masse frem og tilbage.

I første omgang startede det som et freemium-produkt, men lancerede en premium-version i 2014.

Ligesom Doodle tilbyder det en række forskellige mødetyper at vælge imellem, herunder Booking Page og løsninger til gruppeplanlægning.

Hvad tilbyder begge virksomheder for at samle grupper?

Begge værktøjer tilbyder samme funktionalitet, når det gælder om at arrangere møder med mange mennesker.

Doodle er bygget til at samle grupper. Group Poll gør det nemt at finde et tidspunkt til dette. Du skal blot oprette en afstemning, vælge de datoer, du er ledig eller vil tilbyde, og sende den til dine deltagere. De vælger så et tidspunkt, der passer dem. De fleste kan få et svar inden for et par minutter.

Med Doodle kan du også integrere med din digitale kalender. Når et arrangement er bekræftet, vises det automatisk i din kalender. Du vil aldrig blive dobbeltbooket igen, fordi Doodle altid kan genkende et sammenfald. Hvis du linker din kalender, når du planlægger et møde, kan du faktisk se bekræftede begivenheder for at undgå eventuelle overlapninger.

Hvis du skal samle din gruppe virtuelt, kan Doodle integreres med de fleste videokonferenceværktøjer. Det betyder, at du blot skal indstille stedet som dit foretrukne værktøj, og så tilføjes der automatisk et link.

Du kan oprette gruppemøder helt gratis på Doodle, men hvis du ønsker at tage planlægning til det næste niveau, tilbyder Doodle Professional nogle fantastiske ekstra fordele som f.eks. brugerdefineret branding og mulighed for at fastsætte deadlines.

Calendly gør det også muligt for grupper at mødes. Med deres funktion Meeting Polls kan du finde et tidspunkt til at holde et møde med flere personer. Det kan være ret svært at spore resultaterne, men efter lidt gravearbejde i dashboardet finder du dem.

Separat fra Meeting Polls har Calendly et værktøj til gruppebegivenheder, hvor du kan booke tid med flere personer. Dette er tilgængeligt på deres premium-planer, der starter ved 8 dollars om måneden.

I lighed med Doodle kan du aktivere videokonferencer og integrere din kalender for at få blokeret en booket begivenhed for at forhindre, at du bliver dobbeltbooket.

Hvordan ser tingene ud side om side?

Doodle

Brugervenlighed:

Det er super nemt at lave en gruppeafstemning på Doodle. Du skal blot trykke på "Opret en Doodle", vælge "Group Poll" og tilføje dine oplysninger. Fra start til slut tager det ikke mere end et par minutter.

Funktioner:

Doodles gruppeafstemninger giver dig mulighed for at samle et vilkårligt antal personer til en begivenhed - virtuelt eller personligt.

Forbind din kalender

Integrer videokonferencer

Microsoft Outlook plug-in til at planlægge direkte fra din indbakke

Indstil deadlines og påmindelser

Skjul deltageroplysninger

Tilføj brugerdefineret branding og logo

For teamledere, se analyser og indsigt

Kostpris:

Du kan oprette så mange gruppeafstemninger, du vil, med Doodle på det gratis abonnement. En Doodle Professional-plan starter ved $6,95 pr. måned og giver mere kontrol over automatiseringen af din tidsplan ved at aktivere ubegrænsede bookingsider og 1:1s.

Calendly

Benyttelsesvenlighed:

Det tager et stykke tid at finde ud af, hvilken mødetype der er den rigtige at bruge. Det er relativt ligetil at tilføje info derefter, selvom det er lidt forvirrende at finde resultaterne.

Features:

Mødeafstemninger giver dig også mulighed for at finde et tidspunkt for en gruppe mennesker til at mødes - virtuelt eller personligt.

Forbind din kalender

Integrer videokonferencer

Tilføj begrænset branding

Kostpris:

Calendly Basic-planen er gratis og giver dig mulighed for at oprette afstemninger til møder. For at få adgang til værktøjet Group Events skal du have en Calendly Essentials-plan, som starter ved $8. For funktioner som f.eks. påmindelser om møder skal du have en Professional-plan, som starter ved $12.

Hvad synes brugerne?

Da vi talte med kunderne, sagde de, at Doodle er mere brugervenligt, når det gælder gruppeafstemninger.

Med Doodle sagde brugerne, at de kunne lide, hvor nemt det var at navigere i instrumentbrættet. Det var intuitivt at finde værktøjet til gruppeafstemninger og oprette en begivenhed, og det var nemt at tilpasse det, hvis det var nødvendigt at ændre det. Dette var især vigtigt for brugere, der sagde, at hovedårsagen til at automatisere deres tidsplaner var at spare tid.

Teamadministratorer sagde, at de kunne lide muligheden for at trække rapporter fra Doodles administrationskonsol, hvilket gjorde det nemt at se, hvor mange møder deres direkte rapporter havde.

Med Calendly følte nogle, at det ikke var lige så nemt at oprette gruppemøder som med Doodle. Der var mange forskellige mødetyper at vælge imellem, og det var ikke altid klart, hvad der var den rigtige.

Der var også frustration over, at man ikke kunne oprette gruppemøder på samme måde som på Doodle. Nogle brugere sagde f.eks., at det tog tid at finde resultaterne af en mødeafstemning, mens de med Doodle vises på instrumentbrættet, efter at de er offentliggjort.