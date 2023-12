Doodle v Calendly: A comparação das pesquisas do grupo

Eles são dois dos maiores nomes quando se trata de programação, mas quem sai no topo quando se trata de reunir um grupo de pessoas? É inquestionável que ambos facilitam a agendamento tempo com as pessoas, mas será que um pode economizar mais tempo e, em última instância, dinheiro do que o outro? Vamos descobrir.

Quem são Doodle e Calendly?

A Doodle existe desde 2007 quando foi fundada por dois estudantes suíços Michael Näf e Paul E. Sevinç. Eles procuravam uma maneira mais conveniente de conhecer pessoas que não fizessem rodadas e rodadas de e-mails.

Impulsionados pelo sucesso inicial - especialmente nas universidades - a dupla transformou sua ferramenta em um negócio e a Doodle nasceu. Incorporados na Suíça, eles rapidamente conseguiram financiamento e em 2009 haviam lançado uma versão premium de seu produto.

Doodle continuou a crescer a partir daqui, tornando-se parte do Grupo TX em 2014. Agora atende mais de 360 milhões de usuários a cada ano. São cerca de 54 reuniões marcadas a cada minuto.

Calendly foi fundada por Tope Awotona em 2013. Como os fundadores da Doodle, ele estava procurando uma maneira mais fácil de reunir as pessoas que não envolvesse muitas idas e vindas.

Inicialmente, ele começou como um produto freemium, mas lançou uma versão premium em 2014.

Como o Doodle, ele oferece vários tipos diferentes de reuniões para escolher, incluindo Página de reservas e soluções de agendamento de grupos.

O que as duas empresas oferecem para a formação de grupos?

Ambas as ferramentas oferecem uma funcionalidade semelhante, pois se trata de organizar reuniões com muitas pessoas.

O Doodle foi construído para reunir grupos. Encuesta de grupo torna fácil encontrar um tempo para fazer isso. Basta criar uma enquete, escolher as datas que você está livre ou quer oferecer e enviá-la a seus participantes. Eles então selecionam um horário que funcione para eles. A maioria das pessoas consegue obter uma resposta em poucos minutos.

Com o Doodle, você também pode se integrar com seu calendário digital. Quando um evento é confirmado, ele aparecerá automaticamente em sua agenda. Você nunca mais será inscrito duas vezes porque o Doodle sempre poderá reconhecer um conflito. Na verdade, se você ligar seu calendário ao planejar uma reunião, você poderá ver eventos confirmados para evitar qualquer potencial sobreposição.

Se você estiver reunindo seu grupo virtualmente, Doodle pode nativamente se integrar com a maioria das ferramentas de videoconferência. Isto significa que você simplesmente define o local como sua ferramenta preferida e um link é automaticamente adicionado.

Você pode criar reuniões de grupo completamente grátis na Doodle, mas se você quiser levar agendamento para o próximo nível, a Doodle Professional oferece algumas grandes vantagens adicionais como a marca personalizada e a capacidade de estabelecer prazos.

O calendário também permite que os grupos se reúnam. O recurso de Enquetes de Reunião permite encontrar um tempo para realizar uma reunião com várias pessoas. Pode ser bastante complicado rastrear os resultados, mas após uma pequena escavação no painel de instrumentos, você os encontrará.

Separadamente de Meeting Polls, Calendly tem uma ferramenta de Eventos em Grupo onde você pode reservar tempo com várias pessoas. Isto está disponível em seus planos premium a partir de US$ 8 por mês.

Semelhante ao Doodle, você pode habilitar a videoconferência e integrar seu calendário para ter um evento reservado bloqueado para impedir que você seja reservado duas vezes.

Como as coisas parecem lado a lado?

Doodle

Facilidade de uso:

Cumprimentar uma pesquisa de grupo sobre o Doodle é super fácil. Basta clicar em 'Criar um Doodle, selecionar 'Enquete em Grupo' e adicionar suas informações. Do início ao fim, não leva mais do que alguns minutos.

Características:

As enquetes do Grupo Doodle permitem reunir qualquer número de pessoas para um evento - virtualmente ou pessoalmente.

Conecte seu calendário

Integrar a videoconferência

Microsoft Outlook plug-in para agendar diretamente de sua caixa de entrada

Estabelecer prazos e lembretes

Ocultar informações dos participantes

Adicionar marca e logotipo personalizados

Para os gerentes de equipe, ver análises e insights

Custo:

Você pode criar quantas enquetes de grupo quiser com o Doodle no plano livre. Um plano Doodle Professional começa em US$ 6,95 por mês e oferece mais controle sobre a automatização de sua programação ao permitir Páginas de Reserva ilimitadas e 1:1s.

Calendly

Facilidade de uso:

Demora um pouco para descobrir que tipo de reunião é a mais adequada. Acrescentar informações é relativamente simples depois disso, embora achar os resultados seja um pouco confuso.

Características:

As pesquisas de opinião pública também permitem que você encontre um tempo para que um grupo de pessoas se encontre - virtualmente ou pessoalmente.

Conecte seu calendário

Integrar a videoconferência

Adicionar marca limitada

Custo:

O plano Calendly Basic é gratuito e permite que você crie Enquetes de Reunião. Para a ferramenta Group Events, você precisa de um plano Calendly Essentials que começa em $8. Para recursos, tais como lembretes de reuniões, você precisa de um plano Professional que começa em $12

O que os usuários pensam?

Quando conversamos com os clientes, eles disseram que o Doodle é mais fácil de usar quando se trata de pesquisas de grupo.

Com o Doodle, os usuários disseram que gostaram da facilidade de navegação do painel de instrumentos. Encontrar a ferramenta Group Poll e criar um evento era intuitivo e fácil de personalizar se precisasse ser trocado. Isto foi particularmente importante para os usuários que disseram que a principal razão para automatizar seus horários era economizar tempo.

Os administradores da equipe disseram que gostaram da capacidade de retirar relatórios da Consola de Administração do Doodle, tornando mais fácil ver quantas reuniões seus relatórios diretos estavam tendo.

Com o Calendly, alguns sentiram que montar reuniões de grupo não era tão fácil quanto o Doodle. Com muitos tipos diferentes de reuniões para escolher, nem sempre era claro qual era a correta.

Também houve frustração por não poder criar reuniões de grupo da mesma forma que no Doodle. Encontrar os resultados de uma Pesquisa de Reunião, por exemplo, alguns usuários disseram que demorou um pouco, enquanto que com o Doodle eles aparecem no painel após serem publicados.