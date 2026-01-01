Doodle mot Calendly: En jämförelse av Group Polls

De är två av de största aktörerna inom schemaläggning, men vem är bäst när det gäller att samordna en grupp människor? Det råder ingen tvekan om att båda underlättar för schemaläggning tid med andra människor, men kan det ena spara mer tid – och i slutändan pengar – än det andra? Låt oss ta reda på det.

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Vilka är Doodle och Calendly?

Doodle har funnits sedan 2007, då det grundades av två schweiziska studenter, Michael Näf och Paul E. Sevinç. De letade efter ett smidigare sätt att träffa människor som inte krävde ändlösa e-postväxlingar.

Inspirerade av de tidiga framgångarna – framför allt på universiteten – gjorde duon sitt verktyg till ett företag, och så föddes Doodle. Företaget registrerades i Schweiz, säkrade snabbt finansiering och hade redan 2009 lanserat en premiumversion av sin produkt.

Doodle har fortsatt att växa sedan dess och blev en del av TX Group år 2014. Företaget betjänar nu över 360 miljoner användare varje år. Det motsvarar cirka 54 bokade möten varje minut.

Calendly grundades av Tope Awotona år 2013. Precis som grundarna av Doodle letade han efter ett enklare sätt att samordna människor utan att det skulle kräva en massa fram- och tillbaka-kommunikation.

Inledningsvis var det en freemium-produkt, men 2014 lanserades en premiumversion.

Precis som Doodle erbjuder den ett antal olika mötesformer att välja mellan, bland annat Booking Page och lösningar för gruppbokning.

Vad erbjuder de båda företagen för att samla grupper?

Båda verktygen erbjuder liknande funktioner när det gäller att ordna möten med många deltagare.

Doodle har skapats för att samla grupper. Group Poll gör det enkelt att hitta en tidpunkt för detta. Skapa helt enkelt en omröstning, välj de datum då du är ledig eller vill erbjuda och skicka den till deltagarna. De väljer sedan en tidpunkt som passar dem. De flesta får svar inom några minuter.

Med Doodle kan du även koppla ihop tjänsten med din digitala kalender. När ett evenemang bekräftas visas det automatiskt i din kalender. Du kommer aldrig mer att hamna i en situation där du har dubbla bokningar, eftersom Doodle alltid kan upptäcka eventuella tidskonflikter. Om du kopplar ihop din kalender när du planerar ett möte kan du dessutom se bekräftade evenemang och på så sätt undvika eventuella tidsöverlappningar.

Om du samlar din grupp virtuellt kan Doodle integreras direkt med de flesta verktyg för videokonferenser. Det innebär att du helt enkelt anger platsen som ditt föredragna verktyg, varpå en länk läggs till automatiskt.

Du kan skapa gruppmöten helt gratis på Doodle, men om du vill schemaläggning För att ta det till nästa nivå erbjuder Doodle Professional några fantastiska extrafunktioner, såsom anpassad varumärkesprofilering och möjligheten att ange deadlines.

Med Calendly kan även grupper träffas. Med funktionen ”Meeting Polls” kan du hitta en tid som passar alla när man ska hålla ett möte med flera deltagare. Det kan vara ganska krångligt att hålla reda på resultaten, men om du letar lite i kontrollpanelen hittar du dem.

Förutom mötesomröstningar har Calendly ett verktyg för gruppevenemang där du kan boka tid med flera personer. Detta ingår i deras premiumabonnemang, som kostar från 8 dollar per månad.

Precis som i Doodle kan du aktivera videokonferenser och integrera din kalender så att bokade evenemang markeras som upptagna, vilket förhindrar att du blir dubbelbokad.

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Hur ser det ut när man jämför dem sida vid sida?

Doodle

Användarvänlighet:

Det är superenkelt att skapa en Group Poll på Doodle. Klicka bara på ”Skapa en Doodle”, välj ”Group Poll” och fyll i dina uppgifter. Det tar inte mer än några minuter från början till slut.

Funktioner:

Doodle’s Group Polls can help you gather any number of people together for an event – virtually or in person.

Anslut din kalender

Integrera videokonferenser

Ett tillägg till Microsoft Outlook som gör att du kan boka möten direkt från din inkorg

Ställ in tidsfrister och påminnelser

Dölj deltagarinformation

Lägg till anpassad varumärkesprofilering och logotyp

För lagledare: visa analyser och insikter

Kostnad:

Med Doodle kan du skapa så många Group Polls du vill inom ramen för gratispaketet. Ett Doodle Professional-paket kostar från 6,95 dollar per månad och ger dig större kontroll över automatiseringen av ditt schema genom att erbjuda obegränsat antal Booking Pages och 1:1 s.

Calendly

Användarvänlighet:

Det tar ett tag att lista ut vilken mötestyp som är den rätta att använda. Att lägga till information är relativt enkelt efter det, men det är lite krångligt att hitta resultaten.

Funktioner:

Med hjälp av mötesomröstningar kan du också hitta en tid då en grupp personer kan träffas – virtuellt eller på plats.

Anslut din kalender

Integrera videokonferenser

Lägg till begränsad varumärkesprofilering

Kostnad:

Calendly Basic-abonnemanget är gratis och ger dig möjlighet att skapa omröstningar inför möten. För verktyget ”Gruppevenemang” behöver du ett Calendly Essentials-abonnemang, som kostar från 8 dollar. För funktioner som mötespåminnelser behöver du ett Professional-abonnemang, som kostar från 12 dollar.

Vad tycker användarna?

När vi pratade med kunderna sa de att Doodle är mer användarvänligt när det gäller Group Poll.

Användarna uppskattade att det var så enkelt att navigera i Doodles kontrollpanel. Det var intuitivt att hitta verktyget för Group Poll och skapa ett evenemang, och det var enkelt att anpassa om något behövde ändras. Detta var särskilt viktigt för de användare som angav att den främsta anledningen till att automatisera sina scheman var att spara tid.

Teamadministratörerna uppgav att de uppskattade möjligheten att hämta rapporter från Doodles administratörskonsol, vilket gjorde det enkelt att se hur många möten deras direktunderställda hade.

När det gäller Calendly tyckte vissa att det inte var lika enkelt att boka gruppmöten som med Doodle. Eftersom det fanns så många olika mötestyper att välja mellan var det inte alltid tydligt vilken som var den rätta.

Det fanns också en viss frustration över att man inte kunde skapa gruppmöten på samma sätt som i Doodle. Vissa användare uppgav till exempel att det tog en stund att hitta resultaten från en Group Poll, medan de i Doodle visas direkt på instrumentpanelen så snart de har publicerats.