Doodle बनाम कैलेंडली: ग्रुप पोल की तुलना

जब शेड्यूलिंग की बात आती है तो ये दोनों सबसे बड़े नामों में से हैं, लेकिन लोगों के एक समूह को एक साथ लाने में कौन सबसे आगे रहता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों के लिए इसे आसान बनाते हैं अनुसूचीकरण लोगों के साथ समय, लेकिन क्या इनमें से कोई एक आपको दूसरे की तुलना में अधिक समय और अंततः पैसा बचा सकता है? आइए पता लगाते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle और कैलेंडली कौन हैं?

Doodle 2007 से मौजूद है, जब इसकी स्थापना दो स्विस छात्रों माइकल नेफ़ और पॉल ई. सेविंच ने की थी। वे लोगों से मिलने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका ढूंढ रहे थे, जिसमें ईमेल के चक्कर न लगें।

प्रारंभिक सफलता से प्रेरित होकर—विशेषकर विश्वविद्यालयों में—इस जोड़ी ने अपने उपकरण को एक व्यवसाय में बदल दिया और इस तरह Doodle का जन्म हुआ। स्विट्ज़रलैंड में पंजीकृत होकर उन्होंने शीघ्र ही वित्त पोषण हासिल किया और 2009 तक अपने उत्पाद का Premium संस्करण लॉन्च कर दिया।

Doodle ने यहाँ से विकास जारी रखा और 2014 में TX ग्रुप का हिस्सा बन गया। अब यह हर साल 360 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। यह हर मिनट लगभग 54 मीटिंग्स बुक करता है।

Calendly की स्थापना 2013 में टोपे अवोटोना ने की थी। Doodle के संस्थापकों की तरह, वह लोगों को एक साथ लाने का एक आसान तरीका ढूंढ रहे थे जिसमें बार-बार आदान-प्रदान न करना पड़े।

शुरुआत में यह एक फ्रीमियम उत्पाद था, लेकिन 2014 में इसका Premium संस्करण लॉन्च किया गया।

Doodle की तरह, यह चुनने के लिए कई अलग-अलग मीटिंग प्रकार प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं बुकिंग पेज और समूह अनुसूचक समाधान।

समूहों को एक साथ लाने के लिए दोनों कंपनियाँ क्या प्रदान करती हैं?

दोनों उपकरण बड़ी संख्या में लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने में समान कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।

Doodle समूहों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था। ग्रुप पोल यह इसे करने के लिए समय ढूंढना आसान बनाता है। बस एक पोल बनाएं, उन तारीखों का चयन करें जब आप उपलब्ध हैं या जिन्हें आप प्रस्तावित करना चाहते हैं, और इसे अपने प्रतिभागियों को भेजें। फिर वे अपने लिए उपयुक्त समय चुनते हैं। अधिकांश लोग कुछ ही मिनटों में उत्तर प्राप्त कर लेते हैं।

Doodle के साथ, आप अपने डिजिटल कैलेंडर को भी एकीकृत कर सकते हैं। जब कोई कार्यक्रम पुष्टि हो जाता है, तो वह स्वचालित रूप से आपकी डायरी में दिखाई देगा। आप फिर कभी दोहरी बुकिंग में नहीं पड़ेंगे क्योंकि Doodle हमेशा टकराव को पहचान लेता है। वास्तव में, यदि आप बैठक की योजना बनाते समय अपना कैलेंडर लिंक करते हैं, तो आप संभावित ओवरलैप से बचने के लिए पुष्टि किए गए कार्यक्रम देख सकेंगे।

यदि आप अपने समूह को वर्चुअल रूप से एक साथ ला रहे हैं, तो Doodle मूल रूप से अधिकांश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के साथ एकीकृत हो सकता है। इसका मतलब है कि आप बस स्थान के रूप में अपना पसंदीदा टूल चुनते हैं और एक लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाता है।

आप Doodle पर समूह बैठकें पूरी तरह से मुफ्त में बना सकते हैं, लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं अनुसूचीकरण अगले स्तर पर, Doodle Professional कुछ बेहतरीन अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करता है जैसे कस्टम ब्रांडिंग और समय-सीमा निर्धारित करने की क्षमता।

Calendly समूहों को भी एक साथ आने में सक्षम बनाता है। उनका मीटिंग पोल फीचर आपको कई लोगों के साथ बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त समय खोजने में मदद करता है। परिणामों को ट्रैक करना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन डैशबोर्ड में थोड़ी खोजबीन करने पर आप उन्हें पा लेंगे।

मीटिंग पोल के अलावा, Calendly के पास एक ग्रुप इवेंट्स टूल है जहाँ आप एक साथ कई लोगों के साथ समय बुक कर सकते हैं। यह उनके Premium प्लान पर उपलब्ध है, जिसकी शुरुआत $8 प्रति माह से होती है।

Doodle की तरह, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सक्षम कर सकते हैं और अपने कैलेंडर को एकीकृत कर सकते हैं ताकि बुक किया गया कार्यक्रम आपके समय में दोबारा बुक होने से रोका जा सके।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चीजें एक साथ रखकर कैसी दिखती हैं?

Doodle

उपयोग में आसानी:

Doodle पर ग्रुप पोल बनाना बेहद आसान है। बस 'Create a Doodle' पर क्लिक करें, 'Group Poll' चुनें और अपनी जानकारी भरें। शुरू से अंत तक इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं।

विशेषताएँ:

Doodle के ग्रुप पोल आपको किसी भी संख्या में लोगों को एक कार्यक्रम के लिए इकट्ठा करने की सुविधा देते हैं - वर्चुअली या व्यक्तिगत रूप से।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एकीकृत करें

सीधे अपने इनबॉक्स से शेड्यूल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्लग-इन

समय-सीमाएँ और अनुस्मारक निर्धारित करें

प्रतिभागी की जानकारी छिपाएँ

कस्टम ब्रांडिंग और लोगो जोड़ें

टीम प्रबंधकों के लिए, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि देखें

लागत:

आप मुफ्त प्लान पर Doodle के साथ जितने चाहें उतने ग्रुप पोल बना सकते हैं। Doodle प्रोफेशनल प्लान प्रति माह $6.95 से शुरू होता है और असीमित बुकिंग पेज सक्षम करके आपके शेड्यूल को स्वचालित करने पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है और एक-से-एक एस.

कैलेन्डली

उपयोग में आसानी:

कौन सा मीटिंग प्रकार उपयोग करने के लिए सही है, यह पता लगाने में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद जानकारी जोड़ना अपेक्षाकृत सरल है, हालांकि परिणाम ढूंढना थोड़ा भ्रमित करने वाला है।

विशेषताएँ:

मीटिंग पोल आपको लोगों के समूह के लिए मिलने का समय खोजने में भी मदद करते हैं - वर्चुअल रूप से या व्यक्तिगत रूप से।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एकीकृत करें

सीमित ब्रांडिंग जोड़ें

लागत:

Calendly बेसिक प्लान मुफ्त है और यह आपको मीटिंग पोल बनाने की सुविधा देता है। ग्रुप इवेंट्स टूल के लिए आपको Calendly एसेंशियल्स प्लान की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत $8 से होती है। मीटिंग रिमाइंडर जैसी सुविधाओं के लिए आपको प्रोफेशनल प्लान की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत $12 से होती है।

उपयोगकर्ता क्या सोचते हैं?

जब हमने ग्राहकों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ग्रुप पोल के मामले में Doodle अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल है।

Doodle के साथ, उपयोगकर्ताओं ने कहा कि उन्हें डैशबोर्ड नेविगेट करना कितना आसान लगा। ग्रुप पोल टूल खोजना और एक इवेंट बनाना सहज था और यदि आवश्यकता हो तो इसे अनुकूलित करना भी आसान था। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जिन्होंने कहा कि अपने शेड्यूल को स्वचालित करने का मुख्य कारण समय बचाना था।

टीम एडमिनों ने कहा कि उन्हें Doodle के एडमिन कंसोल से रिपोर्ट निकालने की सुविधा पसंद आई, जिससे यह देखना आसान हो गया कि उनके प्रत्यक्ष अधीनस्थ कितनी बैठकें कर रहे थे।

Calendly के साथ, कुछ लोगों को समूह बैठकें निर्धारित करना Doodle जितना आसान नहीं लगा। चुनने के लिए कई तरह की बैठकें होने के कारण, हमेशा यह स्पष्ट नहीं होता था कि कौन सी बैठक उपयुक्त है।

Doodle की तरह समूह बैठकें बनाने में असमर्थ होने पर भी निराशा थी। उदाहरण के लिए, Meeting Poll के परिणाम ढूंढने में कुछ उपयोगकर्ताओं ने कहा कि इसमें समय लगता है, जबकि Doodle पर प्रकाशित होने के बाद वे डैशबोर्ड पर दिखाई देते हैं।