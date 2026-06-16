Een klantadviesraad (CAB) is een gestructureerde groep van leidinggevenden bij klanten die elk kwartaal bijeenkomen om strategische productfeedback te geven aan een B2B SaaS-bedrijf. Het is notoir lastig om die groep in één virtuele ruimte bij elkaar te krijgen: elke leidinggevende heeft een stafchef of EA die op een ander tijdstip reageert, waardoor er conflicterende agendareserveringen ontstaan die het plannen wekenlang vertragen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, wat betekent dat zelfs de grootste CAB-groep in één enkele planningsronde past.

🎯 Waarom het plannen van vergaderingen van de klantenadviesraad vaak misgaat

Voor een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf is de klantadviesraad een van de meest invloedrijke vergaderingen op de agenda. De input voor de productroadmap, de openhartige signalen over klantverloop, de referentiecontacten – het hangt er allemaal van af of die sessie daadwerkelijk doorgaat. Maar juist bij het plannen ervan loopt het vaak mis.

Het kernprobleem is asymmetrie. Je hebt 12 leidinggevenden bij klanten, elk met een andere assistent, een ander agendasysteem en een ander reactietempo. De ene EA reageert binnen een uur. Een andere houdt een tijdvak twee weken lang „voorlopig“ vrij voordat hij het bevestigt. Een derde reageert alleen om te zeggen dat zijn leidinggevende nu niet beschikbaar is op de data die jij had voorgesteld, terwijl die al het resultaat waren van een eerdere onderhandelingsronde. Tegen de tijd dat je een bevestigde datum hebt, heb je meer dan 30 e-mails verstuurd en drie weken voorbereidingstijd verloren.

Een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf die elk kwartaal een klantadviesraad organiseert, kan zich die cyclus vier keer per jaar niet veroorloven. Dat heen-en-weer-gepraat is niet alleen irritant; het verkort de voorbereidingstijd, verkleint de kans op volledige opkomst en geeft je CAB-leden het signaal dat de logistiek zo’n gedoe is dat ze er al tegenop zien.

🛠 Hoe een Groepspoll het heen-en-weer-gepraat met de assistent tot één ronde beperkt

De groepspoll van Doodle is speciaal voor dit soort situaties gemaakt. Als hoofd Product bij een B2B-SaaS-bedrijf dat de klantadviesraad organiseert, maak je een peiling aan met vier tot zes mogelijke tijdstippen verspreid over twee of drie weken, en deel je vervolgens één link met alle 12 deelnemers. Elke EA of leidinggevende stemt op de tijdstippen die voor hen uitkomen, en je ziet live hoe de RSVP’s en het quorum in realtime bijgewerkt worden naarmate de reacties binnenkomen.

De functie ‘Tijd zoeken’ leest je gekoppelde agenda (Google Calendar, Outlook of Apple Calendar) en laat je mogelijke tijdstippen zien die bij jou al vrij zijn, zodat je niet meteen tijden voorstelt die met je eigen agenda botsen. Zodra je een tijdstip hebt gekozen, verstuurt Doodle automatisch agenda-uitnodigingen en e-mailherinneringen, zodat niemand vergeet dat de sessie eraan komt.

De groepspoll van Doodle kan tot wel 1.000 deelnemers aan, waardoor zelfs de meest ambitieuze uitbreidingsplannen voor je klantenadviesraad gedekt zijn. Dankzij het e-mailherinneringssysteem krijgen EA’s die niet binnen de eerste 48 uur hebben gestemd een duwtje in de rug, zonder dat je ze handmatig hoeft op te sporen. Die ene follow-up vervangt de eindeloze e-mailketen die normaal gesproken de planning van de CAB bepaalt voor een B2B SaaS-productmanager.

Videoconferenties zijn standaard ingebouwd. Als je de sessie van de klantadviesraad afrondt, kun je rechtstreeks in de poll een link naar Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams toevoegen, zodat de vergadergegevens automatisch in elke agenda-uitnodiging worden opgenomen, zonder dat je daarvoor een extra stap hoeft te doen.

⚙️ Functieomschrijving voor de Product Manager bij een B2B SaaS-bedrijf

Als je elk kwartaal een klantadviesraad organiseert, betekent dat dat je deze bijeenkomst vier keer per jaar inplant, elk jaar weer. Met een paar praktische keuzes kun je dit proces herhaalbaar maken.

Stel een periode in, geen enkele datum. Stel tijdstippen voor die over drie weken zijn verdeeld in plaats van twee. CAB-leden zijn topmanagers met drukke reisagenda’s; een ruimere periode vergroot de kans dat er ten minste één tijdstip is dat voor iedereen past, zonder dat er een tweede stemronde nodig is.

Maak gebruik van buffertijden. Zowel de boekingspagina als de Groepspoll van Doodle ondersteunen buffertijden tussen vergaderingen. Voor een vergadering van de klantadviesraad geeft een buffer van 15 minuten vóór het gesprek je de tijd om je PM-team in te lichten en de videoverbinding op Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams te testen voordat de eerste leidinggevende zich aansluit.

Maak gebruik van AI-vergaderbeschrijvingen (Premium). De AI-functie van Doodle voor het beschrijven van vergaderingen, beschikbaar bij een Premium-account, genereert een gestructureerd overzicht van de agenda dat je in de uitnodiging voor de poll kunt opnemen. Voor een klantadviesraad betekent dit dat EA’s meteen zien wat het doel van de sessie is en hun leidinggevende kunnen inlichten voordat ze stemmen, wat de reactietijden meestal versnelt.

Maak een plan voor automatisch terugkerende gebeurtenissen. Als je klantenadviesraad elk kwartaal op een vast tijdstip bijeenkomt, kun je met de functie voor automatisch terugkerende evenementen van Doodle het patroon één keer instellen, in plaats van de enquête elk kwartaal helemaal opnieuw op te zetten. Voor een B2B-SaaS-productmanager die meerdere productlijnen beheert, loopt die tijdwinst snel op.

Tijdzones worden automatisch verwerkt. Dankzij de automatische tijdzonedetectie van Doodle zien een CAB-lid in Londen en een in San Francisco de beschikbare tijdstippen allebei in hun lokale tijd, zonder dat ze die handmatig hoeven om te rekenen. Dit is belangrijk voor een Head of Product bij een B2B-SaaS-bedrijf waarvan de Customer Advisory Board zich over meerdere regio’s uitstrekt.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de klantadviesraad

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Q3 product roadmap review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for Q3 product roadmap validation & design review; help us lock our sprint plan.

CAB onboarding and charter kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's kick off our CAB onboarding, charter, and feedback process. Please select a time!.

Competitive landscape and positioning check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's pressure-test our positioning against competitors; vote for your preferred time.

Annual CAB strategy and priorities summit Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align on annual product strategy and priorities; please vote for your availability.

Post-launch CAB debrief Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Share your initial reactions to the new release so we can refine our next steps.

✅ Wat Doodle allemaal biedt voor een klantadviesraad

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live bijhouden van aanmeldingen 🟩 Ondersteunt tot 1.000 deelnemers; geschikt voor elke grootte van het CAB-rooster Agendaintegratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Zorg dat Find Time je agenda heeft bekeken voordat je tijdvakken voorstelt Herinneringsmails voor mensen die niet reageren 🟩 Alleen via e-mail; geen sms of pushmeldingen Bijlage met videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier de platforms worden ondersteund; de link staat in elke agenda-uitnodiging Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Elke deelnemer ziet automatisch de tijdvakken in zijn of haar lokale tijd Beschrijvingen van AI-vergaderingen ⚠️ Beschikbaar bij Premium; handig om EA’s in te lichten voordat ze gaan stemmen Aangepaste huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Beschikbaar bij Premium; volledig aanpasbare URL’s staan op de roadmap Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de roadmap; momenteel één organisator per peiling SMS of pushmeldingen ❌ Niet beschikbaar; alleen herinneringen via e-mail

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoeveel leden van de klantenadviesraad kan ik in één Groepspoll opnemen? A: De groepspoll van Doodle ondersteunt maximaal 1.000 deelnemers, dus zelfs een grote klantenadviesraad met meerdere groepen past binnen één enquête. Een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf die aparte CAB-trajecten per segment of regio organiseert, kan ze allemaal in één planningsronde opnemen.

V: Moeten alle leden van mijn klantenadviesraad een Doodle-account hebben om te kunnen stemmen? A: Deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om mee te stemmen in een Groepspoll. De organisator (het hoofd productontwikkeling van het B2B SaaS-bedrijf) heeft wel een Doodle-account nodig om de poll aan te maken en te beheren, maar EA’s en leidinggevenden in de adviesraad van klanten kunnen rechtstreeks via de link stemmen zonder zich aan te melden.

V: Kan ik een link naar een videoconferentie toevoegen aan de enquête voor de klantenadviesraad? A: Ja. Als je het winnende tijdstip definitief vaststelt, kun je een link voor Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams aan de poll toevoegen. Die link wordt automatisch meegestuurd in elke agenda-uitnodiging die naar de leden van de klantenadviesraad gaat, dus je hoeft de inbelgegevens niet apart te versturen.

V: Wat gebeurt er als een lid van de klantadviesraad niet reageert voordat ik de datum moet bevestigen? A: Doodle stuurt automatische herinneringen per e-mail naar deelnemers die nog niet hebben gestemd. Voor een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf dat een driemaandelijkse klantenadviesraad leidt, betekent dit dat je niet handmatig achter degenen aan hoeft te gaan die nog niet hebben gereageerd; de herinnering wordt namens jou verstuurd en de realtime quorumtracker laat precies zien wie er wel en wie er nog niet heeft gestemd.

👉 Klaar om je klantenadviesraad wat te stroomlijnen?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen vijf minuten je volgende Groepspoll voor je klantadviesraad op te zetten. Kies het scenario dat bij je volgende sessie past, klik op de link, selecteer de beschikbare tijdvakken en stuur het naar de leden van je klantadviesraad. Geen heen-en-weer-gepraat met assistenten meer, geen botsende reserveringen meer, geen krappe voorbereidingstijd meer. Probeer het vandaag nog gratis uit.