Clockwise stopt ermee: wat nu in 2026?
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Clockwise is op 27 maart 2026 gestopt, waardoor gebruikers nu geen automatische agenda-optimalisatie meer hebben. De volgende stap is om je gegevens te exporteren en je workflows aan te passen — vaak met eenvoudigere, betrouwbaardere manieren, zoals gestructureerde planning en tools zoals Doodle.
Heb je Clockwise gebruikt en merk je ineens dat het weg is? Dan is het tijd om uit te zoeken wat je nu moet doen.
Gaat Clockwise echt dicht?
Ja. Clockwise heeft zijn dienstverlening na de overname beëindigd, met een heel korte opzegtermijn.
Voor veel teams betekent dat:
tijdblokken waarin je je concentratie kwijt bent
verstoorde vaste gewoontes
en ineens weer heel veel papieren agenda’s
Als je het nog steeds gebruikt, is dit het moment om actie te ondernemen.
Wat moet je doen voordat Clockwise verdwijnt?
Allereerst:
Exporteer je gegevens (nu ze nog beschikbaar zijn)
Bekijk je huidige werkindeling eens (tijd voor concentratie, terugkerende vergaderingen, buffers)
Let goed op wat je daadwerkelijk hebt gebruikt, in tegenstelling tot wat er gewoon ‘mooi uitzag’
Deze stap is belangrijker dan het kiezen van een nieuw stuk gereedschap.
Welke functies heb je eigenlijk nog nodig na Clockwise?
Niet iedereen heeft dezelfde vervanging nodig. Clockwise heeft meerdere dingen in één laag samengevoegd.
Zo kun je het als volgt uitpluizen:
Bescherming van de concentratietijd → tijd reserveren in je agenda
Flexibele vergaderingen → herschikking en beschikbaarheidscontrole
Terugkerende routines → vaste tijdvakken
Coördinatie van vergaderingen → echt tijd doorbrengen met anderen
De meeste mensen beseffen hier: hun grootste probleem is niet AI → maar coördinatie.
Het is de moeite waard om even bij die verandering stil te staan voordat je een vervangend product kiest: we hebben de 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit — en ze wijzen allemaal op coördinatie, niet op automatisering, als de echte tekortkoming.
Wat is de beste manier om vergaderingen te regelen na Clockwise?
Als je het vooral lastig vindt om afspraken met anderen te regelen, is het vaak makkelijker en betrouwbaarder om over te stappen op een aanpak waarbij je eerst je agenda in orde brengt.
In plaats van je agenda steeds weer te herschikken, doe je het volgende:
geef aan wanneer je beschikbaar bent
laat anderen een tijdstip reserveren
vermijd eindeloos heen en weer gepraat
Hier komen tools zoals Doodle kom maar binnen — vooral voor:
regelmatige vergaderingen
groepscoördinatie
externe planning
Het is een andere aanpak, maar voor veel teams is het eigenlijk stabieler.
Hoe je je Clockwise-workflows stap voor stap kunt vervangen
Je hoeft niet alles 1:1 na te bouwen.
In plaats daarvan:
Vervangen concentratietijd → met vaste tijdsblokken
Vervangen flexibele vergaderingen → met gestructureerde beschikbaarheid
Vervang terugkerende gewoontes → met terugkerende boekingsslots
Vervangen coördinatie → met links voor het plannen van afspraken, Inschrijflijsten of Groepspolls
Het gaat niet om automatisering. Het gaat om duidelijkheid.
Hoe je voorkomt dat je na Clockwise de controle over je tijd kwijtraakt
Clockwise probeerde overvolle agenda’s automatisch op te lossen.
Maar de echte oplossing is meestal simpeler:
minder onnodige vergaderingen
duidelijkere beschikbaarheid
voorspelbare terugkerende tijdvakken
Zodra dat geregeld is, hoeft je agenda niet meer voortdurend ‘geoptimaliseerd’ te worden.
Wat kun je in plaats van Clockwise gebruiken?
Wat je nodig hebt
Wat je moet gebruiken
Vergaderingen met anderen coördineren
Planningstool (bijv. Doodle)
Terugkerende vergaderingen beheren
Boekingspagina's
Minder heen-en-weer-mailen
Groepspolls
Zorg dat je week goed gestructureerd is
Tijdblokken + terugkerende tijdvakken + deadlines + buffertijd
Veelgestelde vragen
Gaat Clockwise dicht?
Ja, Clockwise is in maart 2026 gestopt.
Wat moet ik doen voordat Clockwise wordt stopgezet?
Exporteer je gegevens en bekijk zo snel mogelijk je huidige werkprocessen.
Wat is het beste alternatief voor Clockwise?
Dat hangt af van wat je nodig hebt. Als het coördineren van vergaderingen je grootste uitdaging is, zijn planningstools zoals Doodle vaak de handigste optie.
Kan ik Clockwise vervangen door een planningstool?
Ja. Vooral voor terugkerende vergaderingen en afstemming met externe partijen kan dit een eenvoudigere en betrouwbaardere aanpak zijn.
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