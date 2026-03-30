Clockwise stopt ermee: wat nu in 2026?

Clockwise is op 27 maart 2026 gestopt, waardoor gebruikers nu geen automatische agenda-optimalisatie meer hebben. De volgende stap is om je gegevens te exporteren en je workflows aan te passen — vaak met eenvoudigere, betrouwbaardere manieren, zoals gestructureerde planning en tools zoals Doodle.

Heb je Clockwise gebruikt en merk je ineens dat het weg is? Dan is het tijd om uit te zoeken wat je nu moet doen.

Gaat Clockwise echt dicht?

Ja. Clockwise heeft zijn dienstverlening na de overname beëindigd, met een heel korte opzegtermijn.

Voor veel teams betekent dat:

tijdblokken waarin je je concentratie kwijt bent

verstoorde vaste gewoontes

en ineens weer heel veel papieren agenda’s

Als je het nog steeds gebruikt, is dit het moment om actie te ondernemen.

Wat moet je doen voordat Clockwise verdwijnt?

Allereerst:

Exporteer je gegevens (nu ze nog beschikbaar zijn)

Bekijk je huidige werkindeling eens (tijd voor concentratie, terugkerende vergaderingen, buffers)

Let goed op wat je daadwerkelijk hebt gebruikt, in tegenstelling tot wat er gewoon ‘mooi uitzag’

Deze stap is belangrijker dan het kiezen van een nieuw stuk gereedschap.

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Welke functies heb je eigenlijk nog nodig na Clockwise?

Niet iedereen heeft dezelfde vervanging nodig. Clockwise heeft meerdere dingen in één laag samengevoegd.

Zo kun je het als volgt uitpluizen:

Bescherming van de concentratietijd → tijd reserveren in je agenda

Flexibele vergaderingen → herschikking en beschikbaarheidscontrole

Terugkerende routines → vaste tijdvakken

Coördinatie van vergaderingen → echt tijd doorbrengen met anderen

De meeste mensen beseffen hier: hun grootste probleem is niet AI → maar coördinatie.

Het is de moeite waard om even bij die verandering stil te staan voordat je een vervangend product kiest: we hebben de 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit — en ze wijzen allemaal op coördinatie, niet op automatisering, als de echte tekortkoming.

Wat is de beste manier om vergaderingen te regelen na Clockwise?

Als je het vooral lastig vindt om afspraken met anderen te regelen, is het vaak makkelijker en betrouwbaarder om over te stappen op een aanpak waarbij je eerst je agenda in orde brengt.

In plaats van je agenda steeds weer te herschikken, doe je het volgende:

geef aan wanneer je beschikbaar bent

laat anderen een tijdstip reserveren

vermijd eindeloos heen en weer gepraat

Hier komen tools zoals Doodle kom maar binnen — vooral voor:

regelmatige vergaderingen

groepscoördinatie

externe planning

Het is een andere aanpak, maar voor veel teams is het eigenlijk stabieler.

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Hoe je je Clockwise-workflows stap voor stap kunt vervangen

Je hoeft niet alles 1:1 na te bouwen.

In plaats daarvan:

Vervangen concentratietijd → met vaste tijdsblokken

Vervangen flexibele vergaderingen → met gestructureerde beschikbaarheid

Vervang terugkerende gewoontes → met terugkerende boekingsslots

Vervangen coördinatie → met links voor het plannen van afspraken, Inschrijflijsten of Groepspolls

Het gaat niet om automatisering. Het gaat om duidelijkheid.

Hoe je voorkomt dat je na Clockwise de controle over je tijd kwijtraakt

Clockwise probeerde overvolle agenda’s automatisch op te lossen.

Maar de echte oplossing is meestal simpeler:

minder onnodige vergaderingen

duidelijkere beschikbaarheid

voorspelbare terugkerende tijdvakken

Zodra dat geregeld is, hoeft je agenda niet meer voortdurend ‘geoptimaliseerd’ te worden.

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Wat kun je in plaats van Clockwise gebruiken?

Wat je nodig hebt Wat je moet gebruiken Vergaderingen met anderen coördineren Planningstool (bijv. Doodle) Terugkerende vergaderingen beheren Boekingspagina's Minder heen-en-weer-mailen Groepspolls Zorg dat je week goed gestructureerd is Tijdblokken + terugkerende tijdvakken + deadlines + buffertijd

Veelgestelde vragen

Gaat Clockwise dicht?

Ja, Clockwise is in maart 2026 gestopt.

Wat moet ik doen voordat Clockwise wordt stopgezet?

Exporteer je gegevens en bekijk zo snel mogelijk je huidige werkprocessen.

Wat is het beste alternatief voor Clockwise?

Dat hangt af van wat je nodig hebt. Als het coördineren van vergaderingen je grootste uitdaging is, zijn planningstools zoals Doodle vaak de handigste optie.

Kan ik Clockwise vervangen door een planningstool?

Ja. Vooral voor terugkerende vergaderingen en afstemming met externe partijen kan dit een eenvoudigere en betrouwbaardere aanpak zijn.