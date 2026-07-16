Clockwise lägger ner verksamheten: vad ska man göra härnäst år 2026?

Clockwise stängdes ner den 27 mars 2026, vilket innebär att användarna nu står utan automatisk kalenderoptimering. Nästa steg är att exportera dina data och ersätta dina arbetsflöden – ofta med enklare och mer tillförlitliga metoder, såsom strukturerad schemaläggning och verktyg som Doodle.

Har du använt Clockwise och plötsligt upptäckt att det har försvunnit? Då är det dags att fundera på vad som ska hända härnäst.

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Ska Clockwise verkligen lägga ner?

Ja. Clockwise har avslutat sin verksamhet efter förvärvet, med mycket kort varsel.

För många lag innebär det följande:

tidsblock där man tappat fokus

störda återkommande rutiner

och plötsligt är det återigen dags för helt manuella kalendrar

Om du fortfarande använder den är det dags att agera nu.

Vad bör du göra innan Clockwise försvinner?

Först och främst:

Exportera dina data (medan de fortfarande finns tillgängliga)

Gå igenom din nuvarande arbetsplanering (fokustid, återkommande möten, buffertar)

Tänk på vad du faktiskt använde jämfört med vad som bara ”såg snyggt ut”

Det här steget är viktigare än att välja ett nytt verktyg.

Vilka funktioner behöver du egentligen efter Clockwise?

Det är inte alla som behöver samma ersättning. Clockwise har kombinerat flera saker i ett enda lager.

Så här kan man bryta ner det:

Skydd vid fokusering → boka in tid i din kalender

Flexibla möten → omplanering och tillgänglighetskontroll

Återkommande rutiner → fasta tidsluckor

Samordning av möten → att faktiskt umgås med andra

De flesta inser här att deras största problem inte är AI → utan samordningen.

Det är värt att stanna upp och fundera över den här förändringen innan du väljer en ersättare: vi har sammanställt de tre tillfällen då du växer ur ditt kalenderverktyg – och var och en av dem pekar på samordning, inte automatisering, som den verkliga bristen.

Hur hanterar man möten på bästa sätt efter att ha använt Clockwise?

Om det som kräver mest arbete för dig är att organisera möten med andra, är det ofta enklare och mer tillförlitligt att övergå till en strategi där schemaläggningen kommer i första hand.

I stället för att ständigt ändra i din kalender kan du:

ange när du är tillgänglig

låt andra boka tid

undvik ändlösa diskussioner fram och tillbaka

Det är här verktyg som Doodle kom in — särskilt för:

återkommande möten

gruppsamordning

extern schemaläggning

Det är ett annorlunda tillvägagångssätt, men för många lag är det faktiskt mer stabilt.

Så här byter du ut dina Clockwise-arbetsflöden steg för steg

Du behöver inte bygga om allt i skala 1:1.

I stället:

Ersätt koncentrationstid → med fasta tidsblock

Ersätt flexibla möten → med strukturerad tillgänglighet

Ersätt återkommande vanor → med återkommande bokningstider

Ersätt samordning → med länkar till schemaläggning, Sign-up Sheets eller Group Polls

Målet är inte automatisering. Det är tydlighet.

Hur man undviker att tappa kontrollen över sin tid efter Clockwise

Clockwise försökte automatiskt lösa problemet med överbelastade kalendrar.

Men den verkliga lösningen är oftast enklare:

färre onödiga möten

bättre tillgänglighet

förutsägbara återkommande tidsluckor

När det väl är på plats behöver din kalender inte längre ständigt ”optimeras”.

Vad kan man använda istället för Clockwise?

Vad du behöver Vad man ska använda Samordna möten med andra Schemaläggningsverktyg (t.ex. Doodle) Hantera återkommande möten Booking Pages Minska antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka Group Polls Se till att din vecka är välorganiserad Tidsblock + återkommande tidsluckor + deadlines + buffertid

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Vanliga frågor

Ska Clockwise lägga ner verksamheten?

Ja, Clockwise upphörde med sin verksamhet i mars 2026.

Vad ska jag göra innan Clockwise läggs ner?

Exportera dina data och se över dina nuvarande arbetsflöden så snart som möjligt.

Vad är det bästa alternativet till Clockwise?

Det beror på dina behov. Om din största utmaning är att samordna möten är schemaläggningsverktyg som Doodle ofta det mest praktiska alternativet.

Kan jag ersätta Clockwise med ett schemaläggningsverktyg?

Ja. Särskilt när det gäller återkommande möten och samordning med externa parter kan detta vara ett enklare och mer tillförlitligt tillvägagångssätt.