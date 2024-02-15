Zakelijk bellen heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt sinds de tijd van de traditionele vaste lijnen en telefoons met snoer. Communiceren gaat makkelijker en efficiënter dan ooit tevoren – van videoconferenties tot instant messaging: er zijn talloze tools beschikbaar waarmee bedrijven in contact kunnen blijven met hun teams en klanten.

In dit artikel bekijken we zes van de beste belapps voor zakelijk gebruik. We lichten hun belangrijkste functies toe en laten zien hoe ze moderne professionals kunnen ondersteunen. Ook laten we je zien hoe je tools zoals Doodle kunt gebruiken om het planningsproces te automatiseren.

De 6 beste bel-apps voor zakelijke communicatie

Google Meet

Google Meet is in korte tijd uitgegroeid tot dé oplossing voor virtuele vergaderingen en videogesprekken. Dankzij de naadloze integratie met Google Calendar en Gmail is verbinding maken vanaf elke plek een fluitje van een cent. Bovendien zorgen de hoge video- en geluidskwaliteit voor kristalheldere communicatie, zelfs over grote afstanden. En het mooiste is: Google Meet biedt een gratis versie met basisfuncties, waardoor het toegankelijk is voor bedrijven van elke omvang.

Zoom

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Zoom werd razend populair tijdens de opkomst van het thuiswerken, vooral tijdens de COVID-19-pandemie, en daar zijn goede redenen voor. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en de krachtige functies is het een ideale keuze voor virtuele vergaderingen, webinars en conferentiegesprekken.

Met functies als schermdelen, virtuele achtergronden en breakoutrooms, Zoom biedt ongeëvenaarde flexibiliteit voor samenwerkingsomgevingen. Er is weliswaar een gratis versie beschikbaar, maar bedrijven kunnen kiezen voor betaalde abonnementen om toegang te krijgen tot extra functies en langere vergaderingen.

Microsoft Teams

Microsoft Teams Het is meer dan alleen een app om te bellen – het is een uitgebreid samenwerkingsplatform dat naadloos aansluit op het hele Microsoft 365-pakket. Naast videogesprekken en vergaderingen biedt Microsoft Teams ook chat, het delen van bestanden en tools voor projectbeheer, waardoor het een alles-in-één-oplossing is voor teams die op afstand werken.

Met aanpasbare meldingsinstellingen en de mogelijkheid om gesprekken rechtstreeks in de app in te plannen, zorgt Microsoft Teams voor soepelere communicatie en een hogere productiviteit.

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Cisco Webex

Cisco Webex is een vertrouwde naam in de wereld van online vergaderingen en conferenties. Dankzij het beveiligde platform en de geavanceerde functies is het een topkeuze voor bedrijven met strenge beveiligingseisen. Met opties voor live transcriptie, whiteboarden en enquêtes onder deelnemers, Webex biedt een echt meeslepende vergaderervaring. Hoewel de prijzen variëren, afhankelijk van het aantal gebruikers en de gewenste functies, biedt Cisco Webex een gratis abonnement met basisfuncties.

Skype

Skype is al jaren een vaste waarde in de wereld van online communicatie en blijft zich ontwikkelen om aan de behoeften van moderne bedrijven te voldoen. Dankzij de compatibiliteit met verschillende platforms maakt Skype het makkelijk om contact te houden met collega’s en klanten, waar ter wereld je ook bent. Of je nu een videoconferentie organiseert of een chatbericht verstuurt, de betrouwbare prestaties van Skype zorgen altijd voor soepele communicatie.

WhatsApp

Hoewel WhatsApp vooral bekend staat als een app om berichten te sturen, biedt het ook functies voor spraak- en videogesprekken die perfect zijn voor zakelijke communicatie. Met end-to-end-versleuteling en ondersteuning voor meerdere apparaten, WhatsApp zet veiligheid en gemak voorop. Of je nu even snel één-op-één belt of een groepsgesprek organiseert, WhatsApp biedt een betrouwbare en efficiënte manier om in contact te blijven met je team.

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Plan je telefoongesprekken heel makkelijk met Doodle

Hoewel het gebruik van handige bel-apps of tools voor videoconferenties bedrijven kan helpen om de communicatie te verbeteren en in contact te blijven met hun teams en klanten, kan het plannen van die gesprekken nog steeds een heel gedoe zijn. Daar komt Doodle om de hoek kijken.

Doodle is een planningssoftware dat het plannen een stuk makkelijker maakt, ongeacht het soort afspraak of de grootte van de groep. Met de overzichtelijke interface van Doodle kun je makkelijk enquêtes maken om de beste vergadermomenten voor alle deelnemers te vinden. Of je nu een één-op-één-gesprek of een grote groepsvergadering plant, dankzij de flexibele opties van Doodle wordt er rekening gehouden met ieders beschikbaarheid.

Met slechts een paar klikken kun je je Doodle-vergaderingen synchroniseren met je favoriete app voor videogesprekken, waardoor je geen vergadergegevens meer handmatig hoeft in te voeren of aparte uitnodigingen hoeft te versturen. Doodle kan worden gekoppeld aan een aantal van de hierboven genoemde populaire apps voor videoconferenties en videogesprekken, waaronder Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Cisco Webex.

Zeg maar dag tegen eindeloze berichtketens en het heen en weer bellen. Met Doodle is het plannen van gesprekken nog nooit zo makkelijk geweest. Probeer Doodle vandaag nog en ervaar zelf het verschil.