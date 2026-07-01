Arbetssamtalen har utvecklats avsevärt sedan tiden med traditionella fasta telefonlinjer och sladdanslutna telefoner. Kommunikationen är enklare och effektivare än någonsin tidigare – från videokonferenser till chattar finns det otaliga verktyg som hjälper företag att hålla kontakten med sina team och kunder.

I den här artikeln ska vi titta närmare på sex av de bästa samtalsapparna för företag och lyfta fram deras viktigaste funktioner samt hur de kan underlätta arbetet för dagens yrkesverksamma. Vi kommer också att berätta hur du kan använda verktyg som Doodle för att automatisera schemaläggningen.

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De 6 bästa samtalsapparna för affärskommunikation

Google Meet

Google Meet har snabbt blivit en självklar lösning för virtuella möten och videosamtal. Tack vare den smidiga integrationen med Google Kalender och Gmail är det enkelt att ansluta varifrån som helst. Dessutom garanterar den högupplösta video- och ljudkvaliteten kristallklar kommunikation, även över långa avstånd. Det bästa av allt är att Google Meet erbjuder en gratisversion med grundläggande funktioner, vilket gör den tillgänglig för företag i alla storlekar.

Zoom

Zoom blev enormt populärt under den kraftiga ökningen av distansarbete, särskilt under covid-19-pandemin, och det finns goda skäl till det. Det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla funktionerna gör det till ett perfekt val för virtuella möten, webbseminarier och konferenssamtal.

Med funktioner som skärmdelning, virtuella bakgrunder och grupprum, Zoom erbjuder oöverträffad flexibilitet för samarbetsinriktade arbetsmiljöer. Det finns visserligen en gratisversion, men företag kan välja betalda abonnemang för att få tillgång till ytterligare funktioner och längre möteslängder.

Microsoft Teams

Microsoft Teams är mer än bara en app för samtal – det är en heltäckande samarbetsplattform som integreras smidigt med hela Microsoft 365-sviten. Förutom videosamtal och möten erbjuder Teams chatt, fildelning och verktyg för projektledning, vilket gör det till en helhetslösning för team som arbetar på distans.

Med anpassningsbara inställningar för aviseringar och möjligheten att schemalägga samtal direkt i appen förenklar Microsoft Teams kommunikationen och ökar produktiviteten.

Cisco Webex

Cisco Webex är ett välkänt varumärke inom området för online-möten och konferenser. Dess säkra plattform och avancerade funktioner gör det till ett förstahandsval för företag med stränga säkerhetskrav. Med funktioner som realtidstranskription, whiteboard och omröstningar bland deltagarna, Webex erbjuder en verkligt uppslukande mötesupplevelse. Priserna varierar visserligen beroende på antalet användare och vilka funktioner som behövs, men Cisco Webex erbjuder ett gratisabonnemang med grundläggande funktioner.

Skype

Skype har i åratal varit en självklarhet inom onlinekommunikation och fortsätter att utvecklas för att möta behoven hos moderna företag. Tack vare sin plattformsoberoende kompatibilitet gör Skype det enkelt att hålla kontakten med kollegor och kunder var som helst i världen. Oavsett om du håller en videokonferens eller skickar ett snabbmeddelande garanterar Skypes pålitliga prestanda smidig kommunikation varje gång.

WhatsApp

WhatsApp är visserligen främst känt som en meddelandeapp, men erbjuder även funktioner för röst- och videosamtal som passar utmärkt för affärskommunikation. Med end-to-end-kryptering och stöd för flera enheter, WhatsApp sätter säkerhet och bekvämlighet i första rummet. Oavsett om du ringer ett snabbt samtal med en person eller anordnar ett gruppmöte erbjuder WhatsApp ett pålitligt och effektivt sätt att hålla kontakten med ditt team.

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Planera dina samtal enkelt med Doodle

Även om effektiva samtalsappar eller verktyg för videokonferenser kan hjälpa företag att förbättra kommunikationen och hålla kontakten med sina team och kunder, kan det fortfarande vara besvärligt att boka in dessa samtal. Det är där Doodle kommer in i bilden.

Doodle är en schemaläggningsprogram som förenklar schemaläggningen, oavsett typ eller storlek. Med Doodles överskådliga gränssnitt kan användarna enkelt skapa omröstningar för att hitta de bästa mötestiderna för alla deltagare. Oavsett om det gäller att boka ett enskilt samtal eller ett stort gruppmöte ser Doodles flexibla alternativ till att allas tillgänglighet beaktas.

Med bara några få klick kan användarna synkronisera sina Doodle-möten med sin favoritapp för samtal, vilket gör att de slipper mata in mötesuppgifter manuellt eller skicka separata inbjudningar. Doodle kan integreras med några av de populära apparna för videokonferenser och samtal som anges ovan, däribland Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Cisco Webex.

Säg adjö till ändlösa meddelandekedjor och telefonspel. Med Doodle har det aldrig varit enklare att boka samtal. Prova Doodle redan idag och upplev skillnaden själv.