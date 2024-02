6 meilleures applications d'appel pour les entreprises

Les appels professionnels ont beaucoup évolué depuis l'époque des lignes fixes traditionnelles et des téléphones à fil. La communication est plus facile et plus efficace que jamais : de la vidéoconférence à la messagerie instantanée, il existe d'innombrables outils pour aider les entreprises à rester en contact avec leurs équipes et leurs clients.

Dans cet article, nous allons explorer six des meilleures applications d'appel pour les entreprises, en soulignant leurs principales caractéristiques et la façon dont elles peuvent aider les professionnels modernes. Nous verrons également comment utiliser des outils tels que Doodle pour automatiser le processus de planification.

6 meilleures applications d'appel pour la communication professionnelle

Google Meet

Google Meet est rapidement devenu une solution de choix pour les réunions virtuelles et les appels vidéo. Grâce à son intégration transparente avec Google Agenda et Gmail, se connecter de n'importe où est un jeu d'enfant. De plus, sa qualité vidéo et audio haute définition garantit une communication limpide, même sur de longues distances. Enfin, Google Meet propose une version gratuite avec des fonctionnalités de base, ce qui le rend accessible aux entreprises de toutes tailles.

Zoom

Zoom a vu sa popularité exploser lors du boom du travail à distance, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, et ce pour de bonnes raisons. Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes en font un choix idéal pour les réunions virtuelles, les webinaires et les conférences téléphoniques.

Avec des options de partage d'écran, des arrière-plans virtuels et des salles de réunion, Zoom offre une flexibilité inégalée pour les environnements de travail collaboratifs. Bien qu'une version gratuite soit disponible, les entreprises peuvent opter pour des plans payants afin d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires et à des durées de réunion plus longues.

Microsoft Teams

Microsoft Teams est plus qu'une simple application d'appel : il s'agit d'une plateforme de collaboration complète qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de la suite Microsoft 365. Outre les appels vidéo et les réunions, Teams propose des outils de chat, de partage de fichiers et de gestion de projets, ce qui en fait une solution unique pour les équipes distantes.

Avec des paramètres de notification personnalisables et la possibilité de programmer des appels directement dans l'application, Microsoft Teams rationalise la communication et améliore la productivité.

Cisco Webex

Cisco Webex est un nom de confiance dans le monde des réunions et des conférences en ligne. Sa plateforme sécurisée et ses fonctionnalités avancées en font un choix de premier ordre pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité. Avec des options de transcription en direct, de tableau blanc et de sondage des participants, Webex offre une expérience de réunion véritablement immersive. Les prix varient en fonction du nombre d'utilisateurs et des fonctionnalités requises, mais Cisco Webex propose un plan gratuit avec des fonctionnalités de base.

Skype

Skype est un élément essentiel de la communication en ligne depuis des années, et il continue d'évoluer pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Grâce à sa compatibilité multiplateforme, Skype facilite la communication avec les collègues et les clients, où qu'ils se trouvent dans le monde. Que vous organisiez une vidéoconférence ou que vous envoyiez un message instantané, les performances fiables de Skype garantissent une communication fluide à chaque fois.

WhatsApp

Bien qu'il s'agisse avant tout d'une application de messagerie, WhatsApp offre également des fonctions d'appel vocal et vidéo qui sont parfaites pour la communication professionnelle. Grâce au cryptage de bout en bout et à la prise en charge de plusieurs appareils, WhatsApp donne la priorité à la sécurité et à la commodité. Que vous passiez un appel rapide en tête-à-tête ou que vous organisiez une réunion de groupe, WhatsApp constitue un moyen fiable et efficace de rester en contact avec votre équipe.

Programmez facilement vos appels avec Doodle

Si l'utilisation d'applications d'appel ou d'outils de vidéoconférence efficaces peut aider les entreprises à améliorer la communication et à rester en contact avec leurs équipes et leurs clients, la planification de ces appels peut s'avérer fastidieuse. C'est là que Doodle intervient.

Doodle est un logiciel de planification qui simplifie la planification, quel que soit le type ou la taille de l'entreprise. Grâce à l'interface épurée de Doodle, les utilisateurs peuvent facilement créer des sondages pour trouver les meilleures heures de réunion pour tous les participants. Qu'il s'agisse d'un appel individuel ou d'une réunion de groupe, les options flexibles de Doodle garantissent que la disponibilité de chacun est prise en compte.

En quelques clics, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs réunions Doodle avec leur application d'appel préférée, ce qui évite de saisir manuellement les détails de la réunion ou d'envoyer des invitations séparées. Doodle s'intègre à certaines des applications de visioconférence et d'appel les plus populaires énumérées ci-dessus, notamment Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Cisco Webex.

Dites adieu aux chaînes de messagerie interminables et aux étiquettes de téléphone. Avec Doodle, planifier des appels n'a jamais été aussi facile. Essayez Doodle dès aujourd'hui et constatez la différence par vous-même.