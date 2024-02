Le 6 migliori applicazioni di chiamata per le aziende

Le telefonate di lavoro hanno fatto molta strada dai tempi dei tradizionali telefoni fissi e a filo. La comunicazione è più facile ed efficiente che mai: dalle videoconferenze alla messaggistica istantanea, sono disponibili innumerevoli strumenti per aiutare le aziende a rimanere in contatto con i propri team e clienti.

In questo articolo esploreremo sei delle migliori app di chiamata per le aziende, evidenziandone le caratteristiche principali e il modo in cui possono supportare i professionisti moderni. Condivideremo anche come utilizzare strumenti come Doodle per automatizzare il processo di pianificazione.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

6 migliori app per le chiamate per la comunicazione aziendale

Google Meet

Google Meet è diventato rapidamente la soluzione ideale per le riunioni virtuali e le videochiamate. Grazie alla perfetta integrazione con Google Calendar e Gmail, collegarsi da qualsiasi luogo è un gioco da ragazzi. Inoltre, la qualità video e audio ad alta definizione garantisce una comunicazione cristallina, anche a grandi distanze. Inoltre, Google Meet offre una versione gratuita con funzioni di base, che lo rende accessibile alle aziende di tutte le dimensioni.

Zoom

Zoom è esploso in popolarità durante il boom del lavoro a distanza, in particolare durante la pandemia COVID-19, e per una buona ragione. La sua interfaccia facile da usare e le sue solide funzionalità lo rendono una scelta ideale per riunioni virtuali, webinar e teleconferenze.

Con opzioni per la condivisione dello schermo, sfondi virtuali e sale riunioni, Zoom offre una flessibilità senza precedenti per gli ambienti di lavoro collaborativi. Sebbene sia disponibile una versione gratuita, le aziende possono optare per piani a pagamento per accedere a funzioni aggiuntive e a riunioni di durata maggiore.

Microsoft Teams

Microsoft Teams è molto più di una semplice app per le chiamate: è una piattaforma di collaborazione completa che si integra perfettamente con l'intera suite Microsoft 365. Oltre alle videochiamate e alle riunioni, Teams offre strumenti di chat, di condivisione di file e di gestione dei progetti, che ne fanno una soluzione unica per i team remoti.

Grazie alle impostazioni di notifica personalizzabili e alla possibilità di programmare le chiamate direttamente all'interno dell'applicazione, Microsoft Teams ottimizza la comunicazione e migliora la produttività.

Cisco Webex

Cisco Webex è un nome affidabile nel mondo delle riunioni e delle conferenze online. La sua piattaforma sicura e le sue funzioni avanzate ne fanno una scelta privilegiata per le aziende con requisiti di sicurezza rigorosi. Grazie alle opzioni di trascrizione dal vivo, lavagna bianca e sondaggi tra i partecipanti, Webex offre un'esperienza di riunione davvero coinvolgente. I prezzi variano a seconda del numero di utenti e delle funzionalità richieste, ma Cisco Webex offre un piano gratuito con funzionalità di base.

Skype

Skype è da anni un punto fermo nel mondo della comunicazione online e continua a evolversi per soddisfare le esigenze delle aziende moderne. Grazie alla sua compatibilità multipiattaforma, Skype consente di connettersi facilmente con colleghi e clienti da qualsiasi parte del mondo. Che si tratti di una videoconferenza o dell'invio di un messaggio istantaneo, le prestazioni affidabili di Skype garantiscono una comunicazione sempre fluida.

WhatsApp

Sebbene sia nota soprattutto come app di messaggistica, WhatsApp offre anche funzioni di chiamata vocale e videochiamata perfette per la comunicazione aziendale. Con la crittografia end-to-end e il supporto per più dispositivi, WhatsApp dà priorità alla sicurezza e alla comodità. Che si tratti di una rapida chiamata individuale o di una riunione di gruppo, WhatsApp offre un modo affidabile ed efficiente per rimanere in contatto con il proprio team.

Incontro in pochi minuti Con un account Doodle è possibile organizzare eventi in modo rapido e completamente gratuito

Pianifica facilmente le tue chiamate con Doodle

Sebbene l'uso di applicazioni efficaci per le chiamate o di strumenti per le videoconferenze possa aiutare le aziende a migliorare la comunicazione e a rimanere in contatto con i loro team e clienti, la programmazione di queste chiamate può essere una seccatura. È qui che entra in gioco Doodle.

Doodle è un software di programmazione che semplifica la programmazione, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni. Grazie all'interfaccia pulita di Doodle, gli utenti possono creare facilmente sondaggi per trovare gli orari migliori per tutti i partecipanti. Sia che si tratti di una telefonata individuale o di una riunione di gruppo, le opzioni flessibili di Doodle garantiscono che si tenga conto della disponibilità di tutti.

Con pochi clic, gli utenti possono sincronizzare le riunioni di Doodle con l'app di chiamata preferita, eliminando la necessità di inserire manualmente i dettagli della riunione o di inviare inviti separati. Doodle si integra con alcune delle più diffuse app per videoconferenze e chiamate sopra elencate, tra cui Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco Webex.

Dite addio alle interminabili catene di messaggi e alle etichette telefoniche. Con Doodle, programmare le chiamate non è mai stato così facile. Provate Doodle oggi stesso e sperimentate voi stessi la differenza.