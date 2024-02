6 melhores aplicativos de chamadas para empresas

As chamadas de trabalho evoluíram muito desde a época dos telefones fixos tradicionais e dos telefones com fio. A comunicação está mais fácil e eficiente do que nunca - de videoconferências a mensagens instantâneas, há inúmeras ferramentas disponíveis para ajudar as empresas a se manterem conectadas com suas equipes e clientes.

Neste artigo, exploraremos seis dos melhores aplicativos de chamadas para empresas, destacando seus principais recursos e como eles podem ajudar os profissionais modernos. Também compartilharemos como você pode usar ferramentas como o Doodle para automatizar o processo de agendamento.

6 melhores aplicativos de chamadas para comunicação empresarial

Google Meet

O Google Meet se tornou rapidamente a solução ideal para reuniões virtuais e chamadas de vídeo. Com sua integração perfeita com o Google Agenda e o Gmail, conectar-se de qualquer lugar é muito fácil. Além disso, sua qualidade de vídeo e áudio de alta definição garante uma comunicação cristalina, mesmo a longas distâncias. O melhor de tudo é que o Google Meet oferece uma versão gratuita com recursos básicos, tornando-o acessível a empresas de todos os portes.

Zoom

O Zoom explodiu em popularidade durante o boom do trabalho remoto, especialmente durante a pandemia da COVID-19, e por um bom motivo. Sua interface fácil de usar e seus recursos robustos fazem dele a opção ideal para reuniões virtuais, webinars e chamadas em conferência.

Com opções para compartilhamento de tela, planos de fundo virtuais e salas de descanso, o Zoom oferece flexibilidade inigualável para ambientes de trabalho colaborativos. Embora haja uma versão gratuita disponível, as empresas podem optar por planos pagos para acessar recursos adicionais e reuniões de maior duração.

Microsoft Teams

O Microsoft Teams é mais do que apenas um aplicativo de chamadas - é uma plataforma de colaboração abrangente que se integra perfeitamente a todo o pacote Microsoft 365. Além de chamadas de vídeo e reuniões, o Teams oferece bate-papo, compartilhamento de arquivos e ferramentas de gerenciamento de projetos, o que o torna uma solução completa para equipes remotas.

Com configurações de notificação personalizáveis e a capacidade de agendar chamadas diretamente no aplicativo, o Microsoft Teams simplifica a comunicação e aumenta a produtividade.

Cisco Webex

O Cisco Webex é um nome confiável no mundo das reuniões e conferências on-line. Sua plataforma segura e seus recursos avançados fazem dele a melhor opção para empresas com requisitos de segurança rigorosos. Com opções de transcrição ao vivo, quadro branco e enquetes para os participantes, o Webex oferece uma experiência de reunião verdadeiramente imersiva. Embora os preços variem de acordo com o número de usuários e os recursos necessários, o Cisco Webex oferece um plano gratuito com funcionalidade básica.

Skype

O Skype tem sido um elemento básico no mundo da comunicação on-line há anos e continua a evoluir para atender às necessidades das empresas modernas. Com sua compatibilidade entre plataformas, o Skype facilita a conexão com colegas e clientes de qualquer lugar do mundo. Não importa se você está organizando uma videoconferência ou enviando uma mensagem instantânea, o desempenho confiável do Skype garante sempre uma comunicação tranquila.

WhatsApp

Embora seja conhecido principalmente como um aplicativo de mensagens, o WhatsApp também oferece recursos de chamadas de voz e vídeo que são perfeitos para a comunicação empresarial. Com criptografia de ponta a ponta e suporte a vários dispositivos, o WhatsApp prioriza a segurança e a conveniência. Seja para uma rápida chamada individual ou para uma reunião em grupo, o WhatsApp oferece uma maneira confiável e eficiente de se manter conectado com sua equipe.

Agende facilmente suas chamadas com o Doodle

Embora o uso de aplicativos de chamadas eficazes ou de ferramentas de videoconferência possa ajudar as empresas a melhorar a comunicação e a se manterem conectadas com suas equipes e clientes, o agendamento dessas chamadas ainda pode ser um incômodo. É aí que entra o Doodle.

O Doodle é um software de agendamento que simplifica o agendamento, não importa o tipo ou o tamanho. Com a interface limpa do Doodle, os usuários podem criar facilmente enquetes para encontrar os melhores horários de reunião para todos os participantes. Seja para agendar uma chamada individual ou uma reunião com um grupo grande, as opções flexíveis do Doodle garantem que a disponibilidade de todos seja levada em consideração.

Com apenas alguns cliques, os usuários podem sincronizar suas reuniões do Doodle com seu aplicativo de chamadas preferido, eliminando a necessidade de inserir manualmente os detalhes da reunião ou enviar convites separados. O Doodle se integra a alguns dos aplicativos populares de videoconferência e chamadas listados acima, incluindo Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco Webex.

Diga adeus às intermináveis cadeias de mensagens e etiquetas telefônicas. Com o Doodle, o agendamento de chamadas nunca foi tão fácil. Experimente o Doodle hoje mesmo e veja a diferença por si mesmo.