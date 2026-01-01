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व्यवसाय के लिए 6 सर्वश्रेष्ठ कॉल ऐप्स

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Woman working at home and making a phone call

पारंपरिक लैंडलाइन और कॉर्डेड फोन के दिनों से वर्क कॉल्स ने लंबा सफर तय कर लिया है। संचार पहले से कहीं अधिक आसान और कुशल हो गया है–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर इंस्टेंट मैसेजिंग तक, व्यवसायों को अपनी टीमों और ग्राहकों के साथ जुड़े रहने में मदद करने के लिए अनगिनत उपकरण उपलब्ध हैं।

इस लेख में, हम व्यवसाय के लिए छह सर्वश्रेष्ठ कॉल ऐप्स का अन्वेषण करेंगे, उनकी मुख्य विशेषताओं और वे आधुन शेक्षणिक पेशेवरों की कैसे सहायता कर सकते हैं, पर प्रकाश डालते हुए। हम यह भी बताएँगे कि आप Doodle जैसे उपकरणों का उपयोग करके शेड्यूलिंग प्रक्रिया को स्वचालित कैसे कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

व्यावसायिक संचार के लिए 6 सर्वश्रेष्ठ कॉल ऐप्स

गूगल मीट

Google Meet जल्दी से वर्चुअल मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स के लिए एक पसंदीदा समाधान बन गया है। Google कैलेंडर और जीमेल के साथ इसके सहज एकीकरण से कहीं से भी कनेक्ट करना बेहद आसान हो गया है। इसके अलावा, इसकी उच्च-परिभाषा वीडियो और ऑडियो गुणवत्ता लंबी दूरी पर भी क्रिस्टल-क्लियर संचार सुनिश्चित करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि Google Meet बुनियादी सुविधाओं के साथ एक मुफ्त संस्करण भी प्रदान करता है, जिससे यह सभी आकार के व्यवसायों के लिए सुलभ हो जाता है।

ज़ूम

दूरस्थ कार्य के प्रसार के दौरान, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान, ज़ूम की लोकप्रियता में विस्फोटक वृद्धि हुई और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और मजबूत सुविधाएँ इसे वर्चुअल मीटिंग्स, वेबिनार और कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं।

स्क्रीन शेयरिंग, वर्चुअल बैकग्राउंड, और ब्रेकआउट रूम के विकल्पों के साथ, ज़ूम सहयोगात्मक कार्य वातावरण के लिए अद्वितीय लचीलापन प्रदान करता है। जबकि एक मुफ्त संस्करण उपलब्ध है, व्यवसाय अतिरिक्त सुविधाओं और लंबी बैठक अवधियों तक पहुँचने के लिए सशुल्क योजनाओं का विकल्प चुन सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यह सिर्फ एक कॉल ऐप नहीं है—यह एक व्यापक सहयोगी प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे Microsoft 365 सूट के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है। वीडियो कॉल और मीटिंग्स के अलावा, Teams चैट, फ़ाइल साझाकरण और प्रोजेक्ट प्रबंधन उपकरण भी प्रदान करता है, जिससे यह दूरस्थ टीमों के लिए एक-स्टॉप समाधान बन जाता है।

अनुकूलन योग्य सूचना सेटिंग्स और ऐप के भीतर सीधे कॉल शेड्यूल करने की क्षमता के साथ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स संचार को सुव्यवस्थित करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है।

सिस्को वेबएक्स

Cisco Webex ऑनलाइन मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसिंग की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम है। इसका सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म और उन्नत सुविधाएँ इसे कड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं वाले व्यवसायों के लिए शीर्ष विकल्प बनाती हैं। लाइव ट्रांसक्रिप्शन, व्हाइटबोर्डिंग और प्रतिभागियों के पोल के विकल्पों के साथ, वेबेक्स यह एक वास्तव में इमर्सिव मीटिंग अनुभव प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं की संख्या और आवश्यक सुविधाओं के आधार पर कीमतें भिन्न होती हैं, लेकिन Cisco Webex बुनियादी कार्यक्षमता के साथ एक मुफ्त योजना भी प्रदान करता है।

स्काइप

Skype वर्षों से ऑनलाइन संचार की दुनिया में एक प्रमुख साधन रहा है, और यह आधुनिक व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। अपनी क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म संगतता के साथ, Skype दुनिया में कहीं से भी सहकर्मियों और ग्राहकों से जुड़ना आसान बनाता है। चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हों या तत्काल संदेश भेज रहे हों, Skype का विश्वसनीय प्रदर्शन हर बार सुचारू संचार सुनिश्चित करता है।

व्हाट्सएप

हालांकि मुख्य रूप से एक मैसेजिंग ऐप के रूप में जाना जाता है, व्हाट्सएप व्यवसायिक संचार के लिए उपयुक्त वॉयस और वीडियो कॉलिंग सुविधाएँ भी प्रदान करता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और मल्टी-डिवाइस सपोर्ट के साथ, व्हाट्सएप सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देता है। चाहे आप एक त्वरित एक-एक कॉल कर रहे हों या समूह बैठक आयोजित कर रहे हों, व्हाट्सएप आपकी टीम के साथ जुड़े रहने का एक विश्वसनीय और कुशल तरीका प्रदान करता है।

Doodle खाते से आप कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी और पूरी तरह से मुफ्त में कर सकते हैं।

Doodle के साथ अपनी कॉल्स आसानी से शेड्यूल करें

जबकि प्रभावी कॉल ऐप्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का उपयोग व्यवसायों को संचार में सुधार करने और अपनी टीमों व ग्राहकों से जुड़े रहने में मदद कर सकता है, इन कॉलों का समय निर्धारित करना फिर भी झंझट भरा हो सकता है। यहीं पर Doodle काम आता है।

Doodle एक है अनुसूचीकरण सॉफ़्टवेयर जो किसी भी प्रकार या आकार की हो, शेड्यूलिंग को सरल बनाता है। Doodle के स्वच्छ इंटरफ़ेस के साथ, उपयोगकर्ता सभी प्रतिभागियों के लिए सर्वोत्तम बैठक समय खोजने हेतु आसानी से पोल बना सकते हैं। चाहे एक-एक कॉल शेड्यूल करनी हो या बड़ी समूह बैठक, Doodle के लचीले विकल्प यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए।

केवल कुछ ही क्लिक में, उपयोगकर्ता अपनी Doodle मीटिंग्स को अपनी पसंदीदा कॉल ऐप के साथ सिंक कर सकते हैं, जिससे मीटिंग विवरण को मैन्युअल रूप से दर्ज करने या अलग से निमंत्रण भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। Doodle उपरोक्त सूचीबद्ध कुछ लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कॉल ऐप्स के साथ एकीकृत होता है, जिनमें Zoom, Google Meet, Microsoft Teams और Cisco Webex शामिल हैं।

अनंत संदेशों की श्रृंखलाओं और फोन टैग्स को अलविदा कहें। Doodle के साथ कॉल शेड्यूल करना पहले कभी इतना आसान नहीं था। आज ही Doodle आज़माएँ और खुद फर्क महसूस करें।

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