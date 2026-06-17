Een ‘pre-board sync’ tussen de bestuursvoorzitter en de CEO is de vaste één-op-één-bijeenkomst die in de dagen voorafgaand aan elke bestuursvergadering plaatsvindt. Zo hebben de voorzitter en de CEO een privéplatform om af te stemmen over de prioriteiten op de agenda, opkomende risico’s aan de orde te stellen en afspraken te maken over de boodschap die ze willen uitdragen, voordat het volledige bestuur bijeenkomt. Als beide leidinggevenden agenda’s hebben die voor 80% volgeboekt zijn, wordt zelfs een tijdslot van 60 minuten een hele onderhandeling. Op de Boekingspagina van Doodle zie je alleen de momenten waarop de voorzitter echt vrij is, zodat de assistent van de CEO binnen een minuut een tijdslot kan reserveren. Het resultaat: de afstemming voorafgaand aan de bestuursvergadering staat in beide agenda’s ingepland voordat de week voor een van beide kantoren voorbij is.

🎯 Waarom de synchronisatie vóór het instappen steeds misgaat

De afstemming voorafgaand aan de bestuursvergadering tussen de bestuursvoorzitter en de CEO ligt precies op het snijpunt van twee van de drukste agenda’s binnen elke organisatie. De voorzitter moet commissievergaderingen, gesprekken met investeerders en reizen in evenwicht houden. De CEO heeft het net zo druk met vergaderingen van het managementteam, contacten met investeerders en operationele evaluaties. Als de uitvoerend assistent van de voorzitter via e-mail probeert een geschikt tijdstip te vinden, kan de e-mailwisseling oplopen tot wel een dozijn berichten verspreid over drie tijdzones voordat er een tijdstip wordt bevestigd, en tegen die tijd is het vaak al maar 48 uur voor de vergadering.

Het probleem is structureel, niet persoonlijk. Geen van beide directeuren doet moeilijk. De uitvoerend assistent van de voorzitter heeft simpelweg geen betrouwbaar, realtime overzicht van wanneer de voorzitter daadwerkelijk beschikbaar is en wanneer hij voorlopig bezet is. Als je een lijst met voorgestelde tijdstippen stuurt, betekent dat dat de assistent moet gokken, en elke verkeerde gok leidt tot weer een nieuwe ronde antwoorden. De afstemming tussen de bestuursvoorzitter en de CEO voorafgaand aan de bestuursvergadering verdient een beter systeem dan een e-mailketen.

Er is ook een probleem met de afstemming. Als de afstemming niet goed loopt of wordt ingekort tot 20 minuten, komen de voorzitter en de CEO minder goed op één lijn bij de bestuursvergadering aan. Verrassingen op de agenda, onopgeloste spanningen en momenten die niet volgens het script verlopen in de bestuurszaal zijn vaak terug te voeren op een afstemming voorafgaand aan de vergadering die nooit heeft plaatsgevonden of te laat plaatsvond. Voor de uitvoerend assistent van de voorzitter is het waarborgen van deze vergadering geen administratieve formaliteit; het is een verantwoordelijkheid op het gebied van bestuur.

🛠 De aanpak van Doodle voor precies dit gebruiksscenario

De ideale tool voor de afstemming tussen de bestuursvoorzitter en de CEO voorafgaand aan de bestuursvergadering is de Boekingspagina van Doodle. De uitvoerend assistent van de voorzitter maakt een Boekingspagina aan op het account van de voorzitter, stelt deze zo in dat er alleen tijdvakken van 60 minuten worden getoond tijdens de bevestigde vrije momenten van de voorzitter, en deelt de link direct met de uitvoerend assistent van de CEO. De assistent van de CEO opent de link, ziet de beschikbare tijden in zijn of haar eigen tijdzone (de automatische tijdzonedetectie van Doodle regelt de omrekening automatisch) en boekt het tijdvak. Geen e-mailwisseling. Geen spreadsheet. Geen telefoontjes heen en weer.

De boekingspagina van Doodle is gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat de bestaande afspraken van de voorzitter in realtime worden bijgehouden. Een tijdvak dat op dinsdag om 9 uur ’s ochtends vrij lijkt, verdwijnt van de Boekingspagina zodra er een andere vergadering in wordt ingepland. De uitvoerend assistent van de voorzitter hoeft niets handmatig bij te werken; dankzij de agenda-integratie blijft de pagina de klok rond up-to-date.

De boekingspagina van Doodle biedt ook buffertijden tussen vergaderingen, wat belangrijk is voor een directeur wiens agenda geen natuurlijke ademruimte heeft. De directieassistent van de voorzitter kan een buffer van 15 minuten voor en na het afstemmingsmoment vóór de bestuursvergadering instellen, zodat de voorzitter nooit direct na het ene gesprek het gesprek met de CEO inloopt zonder even de tijd te hebben om zich voor te bereiden. Zodra de assistent van de CEO de afspraak heeft geboekt, krijgen beide partijen een bevestigingsmail en verschijnt de vergadering in beide agenda’s, met de link voor de videoconferentie er al in verwerkt. Doodle ondersteunt Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, dus welk platform de organisatie ook gebruikt, het is gedekt.

Bij Premium-accounts kan de uitvoerend assistent van de voorzitter het logo en de hoofdkleur van de voorzitter toevoegen aan de Boekingspagina, waardoor de uitnodiging er strak en in lijn met het merk uitziet, passend bij de status van de betrokken leidinggevenden.

⚙️ Praktische informatie voor de uitvoerend assistent van de voorzitter

Het instellen van de Boekingspagina voor de pre-board-bijeenkomst van de bestuursvoorzitter / CEO duurt de eerste keer ongeveer tien minuten. Hier volgt de praktische werkwijze.

Eerst maakt de uitvoerend assistent van de voorzitter een Doodle-account aan (je hebt een Doodle-account nodig om een Boekingspagina aan te maken en te beheren) en koppelt hij de agenda van de voorzitter. Doodle leest bestaande afspraken in en blokkeert die tijden automatisch.

Ten tweede stelt de assistent de duur van het tijdslot in op 60 minuten en past hij het beschikbaarheidsvenster aan aan de voorkeursuren van de voorzitter voor vergaderingen, meestal halverwege de ochtend op de twee of drie dagen in de week voorafgaand aan elke bestuursvergadering. Door het venster smal te houden, wordt de beslissingsmoeheid bij de assistent van de CEO verminderd en wordt duidelijk gemaakt dat de afstemming voorafgaand aan de bestuursvergadering een prioriteit is, en geen verzoek zonder vaste termijn.

Ten derde voegt de assistent een aangepaste intakevraag toe via de intakefunctie op de Boekingspagina van Doodle. Een simpele vraag als "Bevestig even de datum van de bestuursvergadering waar deze synchronisatie betrekking op heeft" geeft het kantoor van de voorzitter meteen een aanknopingspunt bij het bekijken van de agenda-afspraak.

Ten vierde kopieert de assistent de link naar de Boekingspagina en stuurt die naar de uitvoerend assistent van de CEO, met een kort berichtje waarin staat dat de link de actuele beschikbaarheid van de voorzitter laat zien. Vanaf dat moment is het kantoor van de CEO verantwoordelijk voor het boekingsproces. De assistent van de voorzitter hoeft niet langer elke planningscyclus zelf te starten; de link kan worden hergebruikt voor elke afstemming voorafgaand aan een bestuursvergadering in de bestuurskalender.

De e-mailherinneringen van Doodle worden automatisch naar beide partijen gestuurd vóór de vergadering, waardoor de kans kleiner wordt dat een afstemming tussen de bestuursvoorzitter en de CEO voorafgaand aan de bestuursvergadering ondergesneeuwd raakt door een agendapunt van het laatste moment. De herinneringen worden via e-mail verstuurd en vereisen geen extra instellingen door de uitvoerend assistent van de voorzitter.

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls voor de afstemming voorafgaand aan de bestuursvergadering tussen de bestuursvoorzitter en de CEO

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Afstemgesprek ter voorbereiding op de kwartaalbestuursvergadering Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Voorzitter en CEO stemmen de belangrijkste agendapunten af vóór de bestuursvergadering van dit kwartaal.

Risico's en boodschap doornemen vóór de bestuursvergadering Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Voorzitter en CEO nemen de belangrijkste risico's door en stemmen vóór de vergadering af welke boodschap het bestuur krijgt.

Spoedbriefing over kwesties vóór de bestuursvergadering Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Dringende briefing voor de voorzitter en CEO over actuele kwesties voordat het bestuur bijeenkomt.

Diepgaande sessie jaarstrategie vóór het bestuur Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Uitgebreide sessie van voorzitter en CEO om de jaarstrategie af te stemmen vóór de volledige bestuursevaluatie.

Pre-board sync over onboarding van nieuwe bestuursleden Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Voorzitter en CEO stemmen vóór de sessie de onboardingaanpak af voor nieuwe bestuursleden.

✅ Wat Doodle biedt voor de afstemming tussen de bestuursvoorzitter en de CEO vóór de bestuursvergadering

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Boekingspagina met realtime beschikbaarheid in de kalender 🟩 Kan worden gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar Automatische detectie van tijdzones voor synchronisatie tussen verschillende locaties 🟩 Rekt de tijden automatisch om voor de assistent van de CEO Link voor de videoconferentie in de bevestiging 🟩 Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams Tussenpozen tussen vergaderingen 🟩 In te stellen op de Boekingspagina Aangepaste vragen bij het invullen van de Boekingspagina 🟩 Handig om de referentiedata van bestuursvergaderingen vast te leggen Boekingspagina met huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls die samen worden georganiseerd 🔜 Op de routekaart

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan de uitvoerend assistent van de voorzitter de Boekingspagina namens de voorzitter instellen, zonder dat de voorzitter steeds opnieuw hoeft in te loggen? A: Ja. De uitvoerend assistent van de voorzitter maakt de Boekingspagina aan en beheert deze via het Doodle-account van de voorzitter. Zodra de agenda-integratie is gekoppeld en de beschikbare tijdvakken zijn ingesteld, werkt de pagina zonder dat de voorzitter er nog iets voor hoeft te doen. De assistent regelt alle instellingen en kan de beschikbare tijdvakken op elk moment bijwerken.

V: Wat gebeurt er als de agenda van de voorzitter vol raakt nadat de link naar de Boekingspagina al naar het kantoor van de CEO is gestuurd? A: Omdat de Boekingspagina de gekoppelde agenda van de voorzitter in realtime bijhoudt, wordt elk nieuw evenement dat in de agenda van de voorzitter wordt ingepland automatisch uit de beschikbare opties verwijderd. De assistent van de CEO ziet dus alleen tijden die echt vrij zijn, waardoor er geen risico op dubbele boekingen bestaat.

V: Moet de afstemming tussen de bestuursvoorzitter en de CEO vóór de bestuursvergadering elke bestuurscyclus handmatig opnieuw worden ingepland? A: Niet per se. De uitvoerend assistent van de voorzitter kan de functie voor automatisch terugkerende afspraken van Doodle gebruiken om de synchronisatie voorafgaand aan de bestuursvergadering volgens een vast schema in te stellen. Voor organisaties met een vaste bestuursagenda betekent dit dat de synchronisatie automatisch terugkeert, zonder dat de assistent de link naar de Boekingspagina elke keer opnieuw hoeft te versturen.

V: Welke videoplatforms ondersteunen de vergaderbevestigingen voor de synchronisatie vóór het inloggen? A: De boekingspagina van Doodle ondersteunt Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. De uitvoerend assistent van de voorzitter kiest tijdens het instellen het gewenste platform, en de link voor de vergadering wordt automatisch toegevoegd aan de bevestigingsmail die naar zowel de voorzitter als het kantoor van de CEO wordt gestuurd.

👉 Klaar om de afstemming tussen de bestuursvoorzitter en de CEO voorafgaand aan de bestuursvergadering te vereenvoudigen?

De bovenstaande sjablonen bieden de uitvoerend assistent van de voorzitter een kant-en-klaar uitgangspunt voor elke afstemming voorafgaand aan de bestuursvergadering, van een standaard kwartaalafstemming van 60 minuten tot een diepgaande strategische bespreking van 90 minuten. Stel de Boekingspagina één keer in, deel de link met het kantoor van de CEO en laat beide leidinggevenden zich concentreren op het gesprek in plaats van op de coördinatie. Probeer het vandaag nog gratis uit.