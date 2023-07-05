Het organiseren van een beschikbaarheidsenquête, alleen via e-mail, kan een ingewikkelde en frustrerende klus zijn, met zinloos heen-en-weer-gemail.

Gelukkig bieden de allernieuwste tools voor het plannen van vergaderingen nu een gebruiksvriendelijke oplossing waarmee je eenvoudig en efficiënt afspraken kunt plannen. Ze zijn ontworpen met het oog op veelzijdigheid, Doodle zorgt voor allerlei organisatorische taken die helpen bij het coördineren van de planning en zorgen voor een betere doorstroming door de verkooptrechter.

Verkoopproces

Dankzij de compatibiliteit van Doodle met andere apps verloopt de communicatie binnen de verkoopafdeling soepel en naadloos. Het kan worden gesynchroniseerd met populaire browsers zoals Safari, Google Chrome, Firefox, Edge en Opera, en werkt samen met platforms zoals Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar en Zoom.

De aanpasbare planningsoplossingen omvatten ook de bijzonder handige functie van Doodle, de ‘Boekingspagina’, waarmee verkopers klanten een e-mail kunnen sturen met een link naar hun agenda’s. Zo kunnen medewerkers een aantal tijdstippen voorstellen, waaruit de klant of potentiële klant vervolgens een keuze kan maken. Omdat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzes, voelt hij zich op zijn gemak en heeft hij het gevoel dat hij de touwtjes in handen heeft, terwijl hij tegelijkertijd profiteert van de eenvoud van het systeem.

De boekingspagina is ook een handig hulpmiddel als het verkoopproces al wat verder is gevorderd. Het kan dan voordelig zijn om de klant op korte termijn een vervolgafspraak aan te bieden, met een beperkt aantal beschikbare tijdstippen. Dit zorgt vaak voor een psychologisch voordeel: de klant wordt gestimuleerd om in een gezonde sfeer van urgentie mee te werken, zodat de verkoop verder komt. Als verkoopgesprekken zorgvuldig worden ingepland, zorgt die verhoogde efficiëntie ervoor dat verkoopadviseurs meer potentiële klanten kunnen ontmoeten en betrouwbare follow-ups kunnen doen. Op die manier voelen potentiële klanten zich betrokken en is de kans veel groter dat ze de deal sluiten.

Maak een Groepspoll

Personeelsevaluatie

Doodle is een even handig hulpmiddel bij personeelsevaluaties, van start-ups tot grote bedrijven. Maar tijdgebrek is altijd een groot probleem, waardoor het voor medewerkers lastig is om tijd vrij te maken voor evaluatiegesprekken. Voor iemand als een ondernemer, die 1001 dingen op zijn ‘to-do-lijst’ heeft staan om zijn bedrijf van de grond te krijgen, wordt het probleem nog groter.

Gelukkig is er een oplossing: een reeks Doodle-enquêtes die je naar je medewerkers kunt sturen om afspraken met een vast tijdstip aan te bieden, maar dan wel ver genoeg in de toekomst, zodat ze zich er beter aan kunnen houden.

Doodle kan met de meeste agenda-apps worden gesynchroniseerd, of die nu op je telefoon of op je computer staan. Dankzij die eenvoudige communicatie is het maken en bijhouden van afspraken veel betrouwbaarder. Fouten die ontstaan bij het wisselen tussen verschillende applicaties worden vermeden.

Maak een Groepspoll

Personeelszaken

Werving is van nature een subjectief proces dat veel menselijke inbreng vereist om goed te werken. Meestal zijn er bij elke stap van het wervingsproces verschillende partijen betrokken, en daarom is de inbreng van iedereen een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke beslissing.

Tijdens het onboardingproces worden kandidaten eerst geïnterviewd en gescreend voor interne goedkeuring. Daarna worden ze beoordeeld voor externe goedkeuring, waarbij ze door de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd. Door op de hoogte te blijven van de verschillende stappen in het wervingsproces, zorg je voor nauwkeurigheid en continuïteit voor alle betrokkenen.

Doodle’s 1:1 is een ideaal hulpmiddel om elke ronde van de werving proces. De recruiter biedt gewoon een aantal tijdstippen aan waaruit de sollicitant kan kiezen. Zodra de afspraak is geboekt, is deze niet meer zichtbaar – zo voorkom je vervelende dubbele boekingen.

Maak een Groepspoll

Grote en kleine teams binnen bedrijven en organisaties met elkaar verbinden

Bij het ontwerp van Doodle stond veelzijdigheid centraal. Het maakt het maken van afspraken een stuk makkelijker en minder ingewikkeld, en dankzij de brede compatibiliteit kunnen gebruikers hun eigen planningssoftware snel en eenvoudig met Doodle synchroniseren.