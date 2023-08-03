Synchroniseer je agenda met Doodle Professional

Om ervoor te zorgen dat je taken up-to-date zijn, is er niets beter dan een goed georganiseerde agenda of kalender bij te houden.

Als we op verschillende plekken zijn, is het natuurlijk nog handiger om een agenda op internet te kunnen bijhouden. Verschillende aanbieders bieden je de mogelijkheid om gratis agenda’s aan te maken die via internet worden gesynchroniseerd, zodat je er vanaf elk platform dat je gebruikt toegang toe hebt, of dat nu je computer, smartphone of tablet is. Ideaal als we geen tijd hebben om op kantoor te zitten en elke wijziging handmatig door te voeren.

Verschillende mensen gebruiken om verschillende redenen verschillende agenda’s, zoals Microsoft Outlook voor hun werk of Google Calendar voor privézaken. Sommigen gebruiken zelfs sociale media zoals Facebook om afspraken bij te houden.

Hoe houd je dan alles op één plek bij? Nou, daar komt Doodle om de hoek kijken. Hiermee kun je heel makkelijk je agenda’s gratis synchroniseren of de organisatie binnen je bedrijf een boost geven met een Doodle Professional-account.

Probeer Doodle

Hoe je je gratis agenda koppelt aan Doodle

Je kunt de groepspolls, de boekingspagina's en 1:1 van Doodle gratis gebruiken.

Met de extra functies van een Doodle Professional-account kun je je agenda en je adresboek gratis synchroniseren, advertenties verwijderen, je eigen huisstijl toevoegen en je favoriete tools voor videoconferenties koppelen.

Probeer Doodle

Zodra je bent ingelogd bij Doodle, ga je naar je instellingen en koppel je je agenda. Je kunt je gratis Google- en iCloud-adresboekaccount koppelen, waarna je contacten snel en eenvoudig worden gesynchroniseerd.

Onthoud dat Doodle nooit spam naar je contacten stuurt.

Als je contacten eenmaal gesynchroniseerd zijn, kun je de volgende keer dat je een poll of stemming wilt maken, een afspraak wilt regelen of samen met je vrienden en familie het beste tijdstip voor een bijeenkomst wilt afspreken, met een paar klikken heel eenvoudig de e-mails naar de gasten sturen.

Door je gratis persoonlijke agenda, kalender en contactenlijst op één plek te bewaren, kun je de taken van de dag makkelijk organiseren, je vrije tijd afstemmen op je verplichtingen en altijd tijd vrijmaken om zonder stress af te spreken met collega’s, vrienden of familie.