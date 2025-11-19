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Plannen
Leestijd: 10 minuten19 nov, 2025

5 sjablonen voor vergaderingen met klanten en creatieve beoordelingen

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

Je werkt snel, maar telefoontjes van klanten kunnen toch veel creatieve tijd opslokken. Belanghebbenden komen te laat in beeld, feedback komt via allerlei kanalen binnen en beslissingen lopen vast. Je team verliest elke week uren aan heen-en-weer-berichten en vergaderingen zonder structuur.

In deze gids vind je vijf beproefde sjablonen voor vergaderingen voor bureaus. Elk sjabloon bevat een eenvoudige agenda, vragen en een tijdschema. Je ziet ook hoe je de Boekingspagina van Doodle, 1-op-1-uitnodigingen, Groepspolls en Inschrijflijsten kunt gebruiken om het plannen van vergaderingen soepeler te laten verlopen en je agenda onder controle te houden.

Of je nu een kleine studio runt of een full-servicebureau, deze sjablonen helpen je om van chaos naar overzicht te gaan, zonder dat je er extra administratie aan overhoudt.

De uitdaging waar professionals in het reclamebureau voor staan

De agenda’s van bureaus zitten vol met contextwisselingen. Je gaat van verkennende gesprekken naar creatieve beoordelingen en statusupdates. Als vergaderingen geen structuur hebben:

  • scope creep

  • beslissingen lopen uit de hand

  • tijdlijnen lopen uit de pas

  • de feedback raakt versnipperd

Planning brengt extra risico’s met zich mee. Klanten gebruiken verschillende tools, zitten in verschillende tijdzones en hebben verschillende voorkeuren; één gemiste uitnodiging of dubbele boeking kan gevolgen hebben voor het hele project.

Waarom dit belangrijk is voor bureaus

Je tijd is je speelruimte. Strakke vergaderingen zorgen ervoor dat je creatieve ruimte behoudt, helpen je team om gefocust te werken en zorgen ervoor dat goedkeuringen sneller verlopen.

Vergadersjablonen standaardiseren:

  • stelt verwachtingen vast voor klanten

  • zorgt voor minder herwerk

  • maakt duidelijk wie de eigenaren zijn en welke beslissingen er genomen worden

  • versterkt het ritme van je project

Voeg daar nog een slimme planning aan toe, en je wint elke week uren terug die anders aan administratie zouden gaan zitten.

5 sjablonen voor vergaderingen die je vandaag nog kunt kopiëren

Elk sjabloon is afgestemd op een vergadering van 30 tot 60 minuten. Pas dit aan op basis van de omvang van je project en wie er bij de vergadering aanwezig moet zijn.

1) Eerste gesprek met de klant

Doel: afstemming over doelen, rollen, reikwijdte en werkwijzen

Aanbevolen duur: 45 minuten

Wie: klantverantwoordelijke, projectopdrachtgever, accountmanager van het bureau, creatief of strategisch hoofd

Agenda

  • 5 min — Kennismaken en rollen

  • 10 min — Projectdoelen en succescriteria

  • 10 min — Omvang, te leveren resultaten en mijlpalen

  • 10 min — Besluitvormers, goedkeuringen, risico’s

  • 5 min — Communicatieplan en hulpmiddelen

  • 5 min — Volgende stappen en verantwoordelijken

Voorbeelden van opdrachten

  • Hoe ziet succes er over 60 dagen en bij de lancering uit?

  • Wie keurt creatief materiaal goed, en wie moet hiervan op de hoogte worden gesteld?

  • Welke risico’s baart je de meeste zorgen?

Tip voor het plannen met Doodle

  • Gebruik een groepspoll als er meerdere leiders aanwezig moeten zijn. Bied tijdvakken aan voor verschillende tijdzones, stel een deadline in en zorg dat herinneringen ervoor zorgen dat er gereageerd wordt.

  • Nadat je het tijdstip hebt bevestigd, voeg je direct in Doodle een videolink toe (Zoom, Google Meet, Teams).

Voor het gesprek

  • Deel een samenvatting van één pagina en een intakeformulier

  • Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen (Doodle Pro) om een verzorgde agenda aan de uitnodiging toe te voegen

Na het telefoontje

  • Stuur een samenvatting naar de eigenaren

  • Gebruik Doodle 1:1 voor eventuele vervolgafspraken

2) Wekelijkse status en goedkeuringen

Doel: het werk op gang houden, knelpunten wegnemen, goedkeuringen bevestigen

Aanbevolen duur: 30 minuten

Wie: accountmanager, dagelijkse contactpersoon voor de klant, producent, creatief leider (indien nodig)

Agenda

  • 5 min — Overwinningen en updates

  • 10 min — Lopende zaken en punten ter bespreking

  • 10 min — Beslissingen en risico’s

  • 5 min — Volgende stappen en data

Voorbeelden van opdrachten

  • Wat kunnen we vandaag goedkeuren om het momentum vast te houden?

  • Welke afhankelijkheid loopt deze week gevaar?

Tip voor het plannen met Doodle

  • Gebruik een Boekingspagina voor terugkerende statusgesprekken. Klanten kiezen een tijdstip dat past bij jouw beschikbaarheid.

  • Als de sessie in rekening wordt gebracht, incasseer je de betaling via Stripe tijdens het boeken.

  • Zorg voor wat tijd tussen vergaderingen, zodat ze niet direct na elkaar plaatsvinden.

Voor het gesprek

  • Deel het statusdocument en de links naar de bestanden

  • Houd de deelnemerslijst klein

Na het telefoontje

  • Leg de beslissingen vast in het document

  • Gebruik Zapier om vergadergegevens naar Slack of Asana te sturen

3) Creatief overleggesprek

Doel: creatieve ideeën presenteren, op één lijn komen qua doel, en feedback op één plek verzamelen

Aanbevolen duur: 45–60 minuten

Wie: opdrachtgever, beoordelaars, creatief directeur, accountmanager

Agenda

  • 5 min — Korte samenvatting en bedrijfsdoelstelling

  • 10 min — Redenen achter het concept en inzicht in de doelgroep

  • 20 min — Uitleg met vraag-en-antwoordronde

  • 10 min — Feedbackronde per thema

  • 5 min — Beslissing en volgende stappen

Voorbeelden van opdrachten

  • Voldoet dit concept aan de opdracht en de behoeften van het publiek?

  • Wat moet er veranderen om naar productie te gaan?

Tip voor het plannen met Doodle

  • Voorkom e-mailchaos bij grote groepen. Gebruik groepspolls en verstuur uitnodigingen per e-mail naar maximaal 1000 deelnemers.

  • Gebruik de optie ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als je vertrouwelijkheid nodig hebt.

Voor het gesprek

  • Deel een PDF, presentatie of prototype 24 uur van tevoren

  • Wijs iemand aan die notulen maakt en iemand die de beslissing neemt

Tijdens het gesprek

  • Feedback indelen per thema (inhoud, vormgeving, technisch)

  • Actiepunten live bijhouden

Na het telefoontje

  • Gebruik Doodle 1:1 voor vervolgbeoordelingen

  • Deel een samenvatting met de definitieve beslissingen

4) Workshop om feedback te bundelen

Doel: verspreide opmerkingen samenbrengen in één richting

Aanbevolen duur: 45 minuten

Wie: accountmanager, creatief leidinggevende, belangrijke beoordelaars of producteigenaar

Agenda

  • 5 min — Doelen en afspraken

  • 10 min — Bekijk de feedback per bron/thema

  • 20 min — Bepaal de prioriteit van bewerkingen en los conflicten op

  • 10 min — Laatste aanwijzingen en volgende stappen

Voorbeelden van opdrachten

  • Welke feedback sluit aan bij de opdracht?

  • Welke statistiek laat zien of de aanpassing heeft gewerkt?

Tip voor het plannen met Doodle

  • Gebruik inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen om meerdere markten of teams te beheren.

  • Met Doodle Pro kun je een onbeperkt aantal sessies aanmaken.

Voor het gesprek

  • Zet alle opmerkingen in één document

  • Feedback over labels: onmisbaar, leuk om te hebben, valt buiten het bereik

Na het telefoontje

  • De lijst met prioriteiten delen

  • Er zijn nog plekken vrij voor individuele gesprekken

5) Kwartaaloverzicht van de bedrijfsresultaten

Doel: resultaten laten zien, afstemmen op de doelen voor het volgende kwartaal, groei stimuleren

Aanbevolen duur: 60 minuten

Wie: leidinggevenden van het bureau, verantwoordelijke bij de klant, hoofd financiën/operaties

Agenda

  • 10 min — Doelpunten en uitslagen van het laatste kwart

  • 15 min — Hoogtepunten van de campagne + lessen

  • 15 min — Stappenplan + begrotingsOutlook

  • 10 min — Risico’s + afhankelijkheden

  • 10 min — Afspraak voor het volgende kwartaal

Voorstellen voor gebruik

  • Waar hebben we de meeste waarde gecreëerd?

  • Welke beperkingen moeten het komende kwartaal als leidraad dienen?

Tip voor het plannen met Doodle

  • Gebruik groepspolls met ruime tijdvensters.

  • Voeg je eigen huisstijl toe in Doodle Pro voor een strakke uitnodiging die geschikt is voor leidinggevenden.

Voor het telefoontje

  • Deel een korte presentatie en een samenvatting van één pagina

  • Neem opties op voor de planning van het volgende kwartaal

Na het telefoontje

  • Stuur een samenvatting en de beslissingen

  • Gebruik hetzelfde enquêtesjabloon om de volgende QBR in te stellen

Tabel met voorgestelde sjablonen voor vergaderingen

Je kunt dit in Contentful plakken als een tabelblok of als Markdown:

Soort vergadering

Doel

Aanbevolen lengte

Beste tool om te Doodle

Ideaal gebruiksscenario

Startbijeenkomst met de klant

Zorg dat jullie het eens zijn over de doelen, de reikwijdte en de rollen

45 min

Groepspoll

Meerdere leiders, verschillende tijdzones

Wekelijkse status

Zorg dat het werk doorgaat, bevestig goedkeuringen

30 min

Boekingspagina

Terugkerende opdrachten, optioneel Stripe voor factureerbare uren

Creative Review

Presenteer je creatieve ideeën + verzamel feedback

45–60 min

Groepspoll

Grote groepen beoordelaars, feedback van meerdere teams

Feedbackworkshop

Verspreide opmerkingen samenvoegen

45 min

Inschrijflijst

Sessies voor meerdere markten, beperkt aantal plaatsen

Kwartaaloverzicht

Laat de impact zien + maak plannen voor de toekomst

60 min

Groepspoll

Hoge leidinggevenden met drukke agenda’s

Praktische tips om deze sjablonen goed te laten werken

  • Timebox met een doel

Zorg dat elk agendapunt een duidelijk resultaat heeft.

  • Houd de ruimte klein

Nodig de besluitvormers uit; houd de rest op de hoogte via asynchrone communicatie.

  • Zorg dat je alles van tevoren klaar hebt

Stuur 24 uur voor het gesprek een korte samenvatting, prototypes of gegevens.

  • Beslis daar

Wijs iemand aan die de beslissing neemt en neem het gesprek op.

  • Zorg dat je agenda vrij blijft

Zorg voor wat speling, bel niet aan het eind van de dag en reserveer tijd om je echt te concentreren.

  • Maak de volgende stappen duidelijk

Elke vergadering wordt afgesloten met de verantwoordelijken, de data en de manier waarop je feedback kunt geven.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

  • Vage doelen

  • Er zitten te veel recensenten in de zaal

  • Feedback zonder een duidelijke opdracht als uitgangspunt

  • Onduidelijke goedkeuringsprocedures

  • Afspraken maken via e-mail in plaats van met geautomatiseerde tools

Tools en oplossingen die bureaus gebruiken in combinatie met Doodle

  • Boekingspagina — routinegesprekken, spreekuren, betaalde sessies via Stripe

  • 1:1-gesprekken — interviews met belanghebbenden en vervolggesprekken

  • Groepspolls — creatieve evaluaties, workshops, QBR’s

  • Inschrijflijsten — workshops met meerdere tijdvakken en een beperkt aantal plaatsen

  • Agendakoppelingen — Google Calendar, Outlook, Apple Calendar

  • Videoconferenties — Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

  • Pro-functies — Door AI gegenereerde agenda’s, branding, verborgen deelnemers, een advertentievrije ervaring

  • Zapier — taken aanmaken en herinneringen

Alles wat hier staat, klopt met de huidige functionaliteit van Doodle.

Praktijkvoorbeelden van teams bij bureaus

  • Kleine ontwerpstudio — Start via Groepspoll → snellere reacties en goedkeuringen tijdens gesprekken

  • Performance-marketingbureau — Boekingspagina voor status + Stripe voor betaalde audits → 4 uur per week bespaard

  • Wereldwijd PR-bureau — Inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen + anonieme deelnemers → soepelere workflows voor meerdere markten

  • Contentbureau — 1-op-1 voor interviews + Teams-links + Zapier → automatisch taken aanmaken

  • Full-servicebureau — Groepspolls + branding + AI-vergaderbeschrijvingen → strak QBR-proces

Belangrijkste punten

  • Gebruik vergadersjablonen om tijd te besparen

  • Koppel elk type vergadering aan het juiste Doodle-product

  • Houd de sessies kort en de feedback gestructureerd

  • Beslis ter plekke en noteer de eigenaren, data en beslissingen

  • Gebruik Doodle Pro voor AI-beschrijvingen, branding en herinneringen

Ga aan de slag met een betere planning

Met deze sjablonen kan je bureau klantgesprekken strakker organiseren en creatieve beoordelingen sneller afhandelen. Als je minder e-mails en overzichtelijkere agenda’s wilt, voeg dan Doodle toe aan je workflow.

Koppel je agenda, deel Boekingspagina's voor vaste afspraken, gebruik 1-op-1-gesprekken voor follow-ups en Groepspolls of Inschrijflijsten voor grotere bijeenkomsten. Incasseer betalingen via Stripe als dat nodig is en laat herinneringen de follow-ups regelen.

Klaar om tijd te besparen?

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