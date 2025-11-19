Je werkt snel, maar telefoontjes van klanten kunnen toch veel creatieve tijd opslokken. Belanghebbenden komen te laat in beeld, feedback komt via allerlei kanalen binnen en beslissingen lopen vast. Je team verliest elke week uren aan heen-en-weer-berichten en vergaderingen zonder structuur.

In deze gids vind je vijf beproefde sjablonen voor vergaderingen voor bureaus. Elk sjabloon bevat een eenvoudige agenda, vragen en een tijdschema. Je ziet ook hoe je de Boekingspagina van Doodle, 1-op-1-uitnodigingen, Groepspolls en Inschrijflijsten kunt gebruiken om het plannen van vergaderingen soepeler te laten verlopen en je agenda onder controle te houden.

Of je nu een kleine studio runt of een full-servicebureau, deze sjablonen helpen je om van chaos naar overzicht te gaan, zonder dat je er extra administratie aan overhoudt.

De uitdaging waar professionals in het reclamebureau voor staan

De agenda’s van bureaus zitten vol met contextwisselingen. Je gaat van verkennende gesprekken naar creatieve beoordelingen en statusupdates. Als vergaderingen geen structuur hebben:

scope creep

beslissingen lopen uit de hand

tijdlijnen lopen uit de pas

de feedback raakt versnipperd

Planning brengt extra risico’s met zich mee. Klanten gebruiken verschillende tools, zitten in verschillende tijdzones en hebben verschillende voorkeuren; één gemiste uitnodiging of dubbele boeking kan gevolgen hebben voor het hele project.

Waarom dit belangrijk is voor bureaus

Je tijd is je speelruimte. Strakke vergaderingen zorgen ervoor dat je creatieve ruimte behoudt, helpen je team om gefocust te werken en zorgen ervoor dat goedkeuringen sneller verlopen.

Vergadersjablonen standaardiseren:

stelt verwachtingen vast voor klanten

zorgt voor minder herwerk

maakt duidelijk wie de eigenaren zijn en welke beslissingen er genomen worden

versterkt het ritme van je project

Voeg daar nog een slimme planning aan toe, en je wint elke week uren terug die anders aan administratie zouden gaan zitten.

5 sjablonen voor vergaderingen die je vandaag nog kunt kopiëren

Elk sjabloon is afgestemd op een vergadering van 30 tot 60 minuten. Pas dit aan op basis van de omvang van je project en wie er bij de vergadering aanwezig moet zijn.

1) Eerste gesprek met de klant

Doel: afstemming over doelen, rollen, reikwijdte en werkwijzen

Aanbevolen duur: 45 minuten

Wie: klantverantwoordelijke, projectopdrachtgever, accountmanager van het bureau, creatief of strategisch hoofd

Agenda

5 min — Kennismaken en rollen

10 min — Projectdoelen en succescriteria

10 min — Omvang, te leveren resultaten en mijlpalen

10 min — Besluitvormers, goedkeuringen, risico’s

5 min — Communicatieplan en hulpmiddelen

5 min — Volgende stappen en verantwoordelijken

Maak een Groepspoll

Voorbeelden van opdrachten

Hoe ziet succes er over 60 dagen en bij de lancering uit?

Wie keurt creatief materiaal goed, en wie moet hiervan op de hoogte worden gesteld?

Welke risico’s baart je de meeste zorgen?

Tip voor het plannen met Doodle

Gebruik een groepspoll als er meerdere leiders aanwezig moeten zijn. Bied tijdvakken aan voor verschillende tijdzones, stel een deadline in en zorg dat herinneringen ervoor zorgen dat er gereageerd wordt.

Nadat je het tijdstip hebt bevestigd, voeg je direct in Doodle een videolink toe (Zoom, Google Meet, Teams).

Voor het gesprek

Deel een samenvatting van één pagina en een intakeformulier

Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen (Doodle Pro) om een verzorgde agenda aan de uitnodiging toe te voegen

Na het telefoontje

Stuur een samenvatting naar de eigenaren

Gebruik Doodle 1:1 voor eventuele vervolgafspraken

2) Wekelijkse status en goedkeuringen

Doel: het werk op gang houden, knelpunten wegnemen, goedkeuringen bevestigen

Aanbevolen duur: 30 minuten

Wie: accountmanager, dagelijkse contactpersoon voor de klant, producent, creatief leider (indien nodig)

Agenda

5 min — Overwinningen en updates

10 min — Lopende zaken en punten ter bespreking

10 min — Beslissingen en risico’s

5 min — Volgende stappen en data

Voorbeelden van opdrachten

Wat kunnen we vandaag goedkeuren om het momentum vast te houden?

Welke afhankelijkheid loopt deze week gevaar?

Tip voor het plannen met Doodle

Gebruik een Boekingspagina voor terugkerende statusgesprekken. Klanten kiezen een tijdstip dat past bij jouw beschikbaarheid.

Als de sessie in rekening wordt gebracht, incasseer je de betaling via Stripe tijdens het boeken.

Zorg voor wat tijd tussen vergaderingen, zodat ze niet direct na elkaar plaatsvinden.

Voor het gesprek

Deel het statusdocument en de links naar de bestanden

Houd de deelnemerslijst klein

Na het telefoontje

Leg de beslissingen vast in het document

Gebruik Zapier om vergadergegevens naar Slack of Asana te sturen

Maak een Groepspoll

3) Creatief overleggesprek

Doel: creatieve ideeën presenteren, op één lijn komen qua doel, en feedback op één plek verzamelen

Aanbevolen duur: 45–60 minuten

Wie: opdrachtgever, beoordelaars, creatief directeur, accountmanager

Agenda

5 min — Korte samenvatting en bedrijfsdoelstelling

10 min — Redenen achter het concept en inzicht in de doelgroep

20 min — Uitleg met vraag-en-antwoordronde

10 min — Feedbackronde per thema

5 min — Beslissing en volgende stappen

Voorbeelden van opdrachten

Voldoet dit concept aan de opdracht en de behoeften van het publiek?

Wat moet er veranderen om naar productie te gaan?

Tip voor het plannen met Doodle

Voorkom e-mailchaos bij grote groepen. Gebruik groepspolls en verstuur uitnodigingen per e-mail naar maximaal 1000 deelnemers.

Gebruik de optie ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als je vertrouwelijkheid nodig hebt.

Voor het gesprek

Deel een PDF, presentatie of prototype 24 uur van tevoren

Wijs iemand aan die notulen maakt en iemand die de beslissing neemt

Tijdens het gesprek

Feedback indelen per thema (inhoud, vormgeving, technisch)

Actiepunten live bijhouden

Na het telefoontje

Gebruik Doodle 1:1 voor vervolgbeoordelingen

Deel een samenvatting met de definitieve beslissingen

Maak een Groepspoll

4) Workshop om feedback te bundelen

Doel: verspreide opmerkingen samenbrengen in één richting

Aanbevolen duur: 45 minuten

Wie: accountmanager, creatief leidinggevende, belangrijke beoordelaars of producteigenaar

Agenda

5 min — Doelen en afspraken

10 min — Bekijk de feedback per bron/thema

20 min — Bepaal de prioriteit van bewerkingen en los conflicten op

10 min — Laatste aanwijzingen en volgende stappen

Voorbeelden van opdrachten

Welke feedback sluit aan bij de opdracht?

Welke statistiek laat zien of de aanpassing heeft gewerkt?

Tip voor het plannen met Doodle

Gebruik inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen om meerdere markten of teams te beheren.

Met Doodle Pro kun je een onbeperkt aantal sessies aanmaken.

Voor het gesprek

Zet alle opmerkingen in één document

Feedback over labels: onmisbaar, leuk om te hebben, valt buiten het bereik

Na het telefoontje

De lijst met prioriteiten delen

Er zijn nog plekken vrij voor individuele gesprekken

5) Kwartaaloverzicht van de bedrijfsresultaten

Doel: resultaten laten zien, afstemmen op de doelen voor het volgende kwartaal, groei stimuleren

Aanbevolen duur: 60 minuten

Wie: leidinggevenden van het bureau, verantwoordelijke bij de klant, hoofd financiën/operaties

Agenda

10 min — Doelpunten en uitslagen van het laatste kwart

15 min — Hoogtepunten van de campagne + lessen

15 min — Stappenplan + begrotingsOutlook

10 min — Risico’s + afhankelijkheden

10 min — Afspraak voor het volgende kwartaal

Maak een Groepspoll

Voorstellen voor gebruik

Waar hebben we de meeste waarde gecreëerd?

Welke beperkingen moeten het komende kwartaal als leidraad dienen?

Tip voor het plannen met Doodle

Gebruik groepspolls met ruime tijdvensters.

Voeg je eigen huisstijl toe in Doodle Pro voor een strakke uitnodiging die geschikt is voor leidinggevenden.

Voor het telefoontje

Deel een korte presentatie en een samenvatting van één pagina

Neem opties op voor de planning van het volgende kwartaal

Na het telefoontje

Stuur een samenvatting en de beslissingen

Gebruik hetzelfde enquêtesjabloon om de volgende QBR in te stellen

Tabel met voorgestelde sjablonen voor vergaderingen

Je kunt dit in Contentful plakken als een tabelblok of als Markdown:

Soort vergadering Doel Aanbevolen lengte Beste tool om te Doodle Ideaal gebruiksscenario Startbijeenkomst met de klant Zorg dat jullie het eens zijn over de doelen, de reikwijdte en de rollen 45 min Groepspoll Meerdere leiders, verschillende tijdzones Wekelijkse status Zorg dat het werk doorgaat, bevestig goedkeuringen 30 min Boekingspagina Terugkerende opdrachten, optioneel Stripe voor factureerbare uren Creative Review Presenteer je creatieve ideeën + verzamel feedback 45–60 min Groepspoll Grote groepen beoordelaars, feedback van meerdere teams Feedbackworkshop Verspreide opmerkingen samenvoegen 45 min Inschrijflijst Sessies voor meerdere markten, beperkt aantal plaatsen Kwartaaloverzicht Laat de impact zien + maak plannen voor de toekomst 60 min Groepspoll Hoge leidinggevenden met drukke agenda’s

Praktische tips om deze sjablonen goed te laten werken

Timebox met een doel

Zorg dat elk agendapunt een duidelijk resultaat heeft.

Houd de ruimte klein

Nodig de besluitvormers uit; houd de rest op de hoogte via asynchrone communicatie.

Zorg dat je alles van tevoren klaar hebt

Stuur 24 uur voor het gesprek een korte samenvatting, prototypes of gegevens.

Beslis daar

Maak een Groepspoll

Wijs iemand aan die de beslissing neemt en neem het gesprek op.

Zorg dat je agenda vrij blijft

Zorg voor wat speling, bel niet aan het eind van de dag en reserveer tijd om je echt te concentreren.

Maak de volgende stappen duidelijk

Elke vergadering wordt afgesloten met de verantwoordelijken, de data en de manier waarop je feedback kunt geven.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vage doelen

Er zitten te veel recensenten in de zaal

Feedback zonder een duidelijke opdracht als uitgangspunt

Onduidelijke goedkeuringsprocedures

Afspraken maken via e-mail in plaats van met geautomatiseerde tools

Tools en oplossingen die bureaus gebruiken in combinatie met Doodle

Boekingspagina — routinegesprekken, spreekuren, betaalde sessies via Stripe

1:1-gesprekken — interviews met belanghebbenden en vervolggesprekken

Groepspolls — creatieve evaluaties, workshops, QBR’s

Inschrijflijsten — workshops met meerdere tijdvakken en een beperkt aantal plaatsen

Agendakoppelingen — Google Calendar, Outlook, Apple Calendar

Videoconferenties — Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

Pro-functies — Door AI gegenereerde agenda’s, branding, verborgen deelnemers, een advertentievrije ervaring

Zapier — taken aanmaken en herinneringen

Alles wat hier staat, klopt met de huidige functionaliteit van Doodle.

Praktijkvoorbeelden van teams bij bureaus

Kleine ontwerpstudio — Start via Groepspoll → snellere reacties en goedkeuringen tijdens gesprekken

Performance-marketingbureau — Boekingspagina voor status + Stripe voor betaalde audits → 4 uur per week bespaard

Wereldwijd PR-bureau — Inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen + anonieme deelnemers → soepelere workflows voor meerdere markten

Contentbureau — 1-op-1 voor interviews + Teams-links + Zapier → automatisch taken aanmaken

Full-servicebureau — Groepspolls + branding + AI-vergaderbeschrijvingen → strak QBR-proces

Belangrijkste punten

Gebruik vergadersjablonen om tijd te besparen

Koppel elk type vergadering aan het juiste Doodle-product

Houd de sessies kort en de feedback gestructureerd

Beslis ter plekke en noteer de eigenaren, data en beslissingen

Gebruik Doodle Pro voor AI-beschrijvingen, branding en herinneringen

Ga aan de slag met een betere planning

Met deze sjablonen kan je bureau klantgesprekken strakker organiseren en creatieve beoordelingen sneller afhandelen. Als je minder e-mails en overzichtelijkere agenda’s wilt, voeg dan Doodle toe aan je workflow.

Koppel je agenda, deel Boekingspagina's voor vaste afspraken, gebruik 1-op-1-gesprekken voor follow-ups en Groepspolls of Inschrijflijsten voor grotere bijeenkomsten. Incasseer betalingen via Stripe als dat nodig is en laat herinneringen de follow-ups regelen.

Klaar om tijd te besparen?