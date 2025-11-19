5 sjablonen voor vergaderingen met klanten en creatieve beoordelingen
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Je werkt snel, maar telefoontjes van klanten kunnen toch veel creatieve tijd opslokken. Belanghebbenden komen te laat in beeld, feedback komt via allerlei kanalen binnen en beslissingen lopen vast. Je team verliest elke week uren aan heen-en-weer-berichten en vergaderingen zonder structuur.
In deze gids vind je vijf beproefde sjablonen voor vergaderingen voor bureaus. Elk sjabloon bevat een eenvoudige agenda, vragen en een tijdschema. Je ziet ook hoe je de Boekingspagina van Doodle, 1-op-1-uitnodigingen, Groepspolls en Inschrijflijsten kunt gebruiken om het plannen van vergaderingen soepeler te laten verlopen en je agenda onder controle te houden.
Of je nu een kleine studio runt of een full-servicebureau, deze sjablonen helpen je om van chaos naar overzicht te gaan, zonder dat je er extra administratie aan overhoudt.
De uitdaging waar professionals in het reclamebureau voor staan
De agenda’s van bureaus zitten vol met contextwisselingen. Je gaat van verkennende gesprekken naar creatieve beoordelingen en statusupdates. Als vergaderingen geen structuur hebben:
scope creep
beslissingen lopen uit de hand
tijdlijnen lopen uit de pas
de feedback raakt versnipperd
Planning brengt extra risico’s met zich mee. Klanten gebruiken verschillende tools, zitten in verschillende tijdzones en hebben verschillende voorkeuren; één gemiste uitnodiging of dubbele boeking kan gevolgen hebben voor het hele project.
Waarom dit belangrijk is voor bureaus
Je tijd is je speelruimte. Strakke vergaderingen zorgen ervoor dat je creatieve ruimte behoudt, helpen je team om gefocust te werken en zorgen ervoor dat goedkeuringen sneller verlopen.
Vergadersjablonen standaardiseren:
stelt verwachtingen vast voor klanten
zorgt voor minder herwerk
maakt duidelijk wie de eigenaren zijn en welke beslissingen er genomen worden
versterkt het ritme van je project
Voeg daar nog een slimme planning aan toe, en je wint elke week uren terug die anders aan administratie zouden gaan zitten.
5 sjablonen voor vergaderingen die je vandaag nog kunt kopiëren
Elk sjabloon is afgestemd op een vergadering van 30 tot 60 minuten. Pas dit aan op basis van de omvang van je project en wie er bij de vergadering aanwezig moet zijn.
1) Eerste gesprek met de klant
Doel: afstemming over doelen, rollen, reikwijdte en werkwijzen
Aanbevolen duur: 45 minuten
Wie: klantverantwoordelijke, projectopdrachtgever, accountmanager van het bureau, creatief of strategisch hoofd
Agenda
5 min — Kennismaken en rollen
10 min — Projectdoelen en succescriteria
10 min — Omvang, te leveren resultaten en mijlpalen
10 min — Besluitvormers, goedkeuringen, risico’s
5 min — Communicatieplan en hulpmiddelen
5 min — Volgende stappen en verantwoordelijken
Voorbeelden van opdrachten
Hoe ziet succes er over 60 dagen en bij de lancering uit?
Wie keurt creatief materiaal goed, en wie moet hiervan op de hoogte worden gesteld?
Welke risico’s baart je de meeste zorgen?
Tip voor het plannen met Doodle
Gebruik een groepspoll als er meerdere leiders aanwezig moeten zijn. Bied tijdvakken aan voor verschillende tijdzones, stel een deadline in en zorg dat herinneringen ervoor zorgen dat er gereageerd wordt.
Nadat je het tijdstip hebt bevestigd, voeg je direct in Doodle een videolink toe (Zoom, Google Meet, Teams).
Voor het gesprek
Deel een samenvatting van één pagina en een intakeformulier
Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen (Doodle Pro) om een verzorgde agenda aan de uitnodiging toe te voegen
Na het telefoontje
Stuur een samenvatting naar de eigenaren
Gebruik Doodle 1:1 voor eventuele vervolgafspraken
2) Wekelijkse status en goedkeuringen
Doel: het werk op gang houden, knelpunten wegnemen, goedkeuringen bevestigen
Aanbevolen duur: 30 minuten
Wie: accountmanager, dagelijkse contactpersoon voor de klant, producent, creatief leider (indien nodig)
Agenda
5 min — Overwinningen en updates
10 min — Lopende zaken en punten ter bespreking
10 min — Beslissingen en risico’s
5 min — Volgende stappen en data
Voorbeelden van opdrachten
Wat kunnen we vandaag goedkeuren om het momentum vast te houden?
Welke afhankelijkheid loopt deze week gevaar?
Tip voor het plannen met Doodle
Gebruik een Boekingspagina voor terugkerende statusgesprekken. Klanten kiezen een tijdstip dat past bij jouw beschikbaarheid.
Als de sessie in rekening wordt gebracht, incasseer je de betaling via Stripe tijdens het boeken.
Zorg voor wat tijd tussen vergaderingen, zodat ze niet direct na elkaar plaatsvinden.
Voor het gesprek
Deel het statusdocument en de links naar de bestanden
Houd de deelnemerslijst klein
Na het telefoontje
Leg de beslissingen vast in het document
Gebruik Zapier om vergadergegevens naar Slack of Asana te sturen
3) Creatief overleggesprek
Doel: creatieve ideeën presenteren, op één lijn komen qua doel, en feedback op één plek verzamelen
Aanbevolen duur: 45–60 minuten
Wie: opdrachtgever, beoordelaars, creatief directeur, accountmanager
Agenda
5 min — Korte samenvatting en bedrijfsdoelstelling
10 min — Redenen achter het concept en inzicht in de doelgroep
20 min — Uitleg met vraag-en-antwoordronde
10 min — Feedbackronde per thema
5 min — Beslissing en volgende stappen
Voorbeelden van opdrachten
Voldoet dit concept aan de opdracht en de behoeften van het publiek?
Wat moet er veranderen om naar productie te gaan?
Tip voor het plannen met Doodle
Voorkom e-mailchaos bij grote groepen. Gebruik groepspolls en verstuur uitnodigingen per e-mail naar maximaal 1000 deelnemers.
Gebruik de optie ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als je vertrouwelijkheid nodig hebt.
Voor het gesprek
Deel een PDF, presentatie of prototype 24 uur van tevoren
Wijs iemand aan die notulen maakt en iemand die de beslissing neemt
Tijdens het gesprek
Feedback indelen per thema (inhoud, vormgeving, technisch)
Actiepunten live bijhouden
Na het telefoontje
Gebruik Doodle 1:1 voor vervolgbeoordelingen
Deel een samenvatting met de definitieve beslissingen
4) Workshop om feedback te bundelen
Doel: verspreide opmerkingen samenbrengen in één richting
Aanbevolen duur: 45 minuten
Wie: accountmanager, creatief leidinggevende, belangrijke beoordelaars of producteigenaar
Agenda
5 min — Doelen en afspraken
10 min — Bekijk de feedback per bron/thema
20 min — Bepaal de prioriteit van bewerkingen en los conflicten op
10 min — Laatste aanwijzingen en volgende stappen
Voorbeelden van opdrachten
Welke feedback sluit aan bij de opdracht?
Welke statistiek laat zien of de aanpassing heeft gewerkt?
Tip voor het plannen met Doodle
Gebruik inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen om meerdere markten of teams te beheren.
Met Doodle Pro kun je een onbeperkt aantal sessies aanmaken.
Voor het gesprek
Zet alle opmerkingen in één document
Feedback over labels: onmisbaar, leuk om te hebben, valt buiten het bereik
Na het telefoontje
De lijst met prioriteiten delen
Er zijn nog plekken vrij voor individuele gesprekken
5) Kwartaaloverzicht van de bedrijfsresultaten
Doel: resultaten laten zien, afstemmen op de doelen voor het volgende kwartaal, groei stimuleren
Aanbevolen duur: 60 minuten
Wie: leidinggevenden van het bureau, verantwoordelijke bij de klant, hoofd financiën/operaties
Agenda
10 min — Doelpunten en uitslagen van het laatste kwart
15 min — Hoogtepunten van de campagne + lessen
15 min — Stappenplan + begrotingsOutlook
10 min — Risico’s + afhankelijkheden
10 min — Afspraak voor het volgende kwartaal
Voorstellen voor gebruik
Waar hebben we de meeste waarde gecreëerd?
Welke beperkingen moeten het komende kwartaal als leidraad dienen?
Tip voor het plannen met Doodle
Gebruik groepspolls met ruime tijdvensters.
Voeg je eigen huisstijl toe in Doodle Pro voor een strakke uitnodiging die geschikt is voor leidinggevenden.
Voor het telefoontje
Deel een korte presentatie en een samenvatting van één pagina
Neem opties op voor de planning van het volgende kwartaal
Na het telefoontje
Stuur een samenvatting en de beslissingen
Gebruik hetzelfde enquêtesjabloon om de volgende QBR in te stellen
Tabel met voorgestelde sjablonen voor vergaderingen
Je kunt dit in Contentful plakken als een tabelblok of als Markdown:
Soort vergadering
Doel
Aanbevolen lengte
Beste tool om te Doodle
Ideaal gebruiksscenario
Startbijeenkomst met de klant
Zorg dat jullie het eens zijn over de doelen, de reikwijdte en de rollen
45 min
Groepspoll
Meerdere leiders, verschillende tijdzones
Wekelijkse status
Zorg dat het werk doorgaat, bevestig goedkeuringen
30 min
Boekingspagina
Terugkerende opdrachten, optioneel Stripe voor factureerbare uren
Creative Review
Presenteer je creatieve ideeën + verzamel feedback
45–60 min
Groepspoll
Grote groepen beoordelaars, feedback van meerdere teams
Feedbackworkshop
Verspreide opmerkingen samenvoegen
45 min
Inschrijflijst
Sessies voor meerdere markten, beperkt aantal plaatsen
Kwartaaloverzicht
Laat de impact zien + maak plannen voor de toekomst
60 min
Groepspoll
Hoge leidinggevenden met drukke agenda’s
Praktische tips om deze sjablonen goed te laten werken
Timebox met een doel
Zorg dat elk agendapunt een duidelijk resultaat heeft.
Houd de ruimte klein
Nodig de besluitvormers uit; houd de rest op de hoogte via asynchrone communicatie.
Zorg dat je alles van tevoren klaar hebt
Stuur 24 uur voor het gesprek een korte samenvatting, prototypes of gegevens.
Beslis daar
Wijs iemand aan die de beslissing neemt en neem het gesprek op.
Zorg dat je agenda vrij blijft
Zorg voor wat speling, bel niet aan het eind van de dag en reserveer tijd om je echt te concentreren.
Maak de volgende stappen duidelijk
Elke vergadering wordt afgesloten met de verantwoordelijken, de data en de manier waarop je feedback kunt geven.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Vage doelen
Er zitten te veel recensenten in de zaal
Feedback zonder een duidelijke opdracht als uitgangspunt
Onduidelijke goedkeuringsprocedures
Afspraken maken via e-mail in plaats van met geautomatiseerde tools
Tools en oplossingen die bureaus gebruiken in combinatie met Doodle
Boekingspagina — routinegesprekken, spreekuren, betaalde sessies via Stripe
1:1-gesprekken — interviews met belanghebbenden en vervolggesprekken
Groepspolls — creatieve evaluaties, workshops, QBR’s
Inschrijflijsten — workshops met meerdere tijdvakken en een beperkt aantal plaatsen
Agendakoppelingen — Google Calendar, Outlook, Apple Calendar
Videoconferenties — Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Pro-functies — Door AI gegenereerde agenda’s, branding, verborgen deelnemers, een advertentievrije ervaring
Zapier — taken aanmaken en herinneringen
Alles wat hier staat, klopt met de huidige functionaliteit van Doodle.
Praktijkvoorbeelden van teams bij bureaus
Kleine ontwerpstudio — Start via Groepspoll → snellere reacties en goedkeuringen tijdens gesprekken
Performance-marketingbureau — Boekingspagina voor status + Stripe voor betaalde audits → 4 uur per week bespaard
Wereldwijd PR-bureau — Inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen + anonieme deelnemers → soepelere workflows voor meerdere markten
Contentbureau — 1-op-1 voor interviews + Teams-links + Zapier → automatisch taken aanmaken
Full-servicebureau — Groepspolls + branding + AI-vergaderbeschrijvingen → strak QBR-proces
Belangrijkste punten
Gebruik vergadersjablonen om tijd te besparen
Koppel elk type vergadering aan het juiste Doodle-product
Houd de sessies kort en de feedback gestructureerd
Beslis ter plekke en noteer de eigenaren, data en beslissingen
Gebruik Doodle Pro voor AI-beschrijvingen, branding en herinneringen
Ga aan de slag met een betere planning
Met deze sjablonen kan je bureau klantgesprekken strakker organiseren en creatieve beoordelingen sneller afhandelen. Als je minder e-mails en overzichtelijkere agenda’s wilt, voeg dan Doodle toe aan je workflow.
Koppel je agenda, deel Boekingspagina's voor vaste afspraken, gebruik 1-op-1-gesprekken voor follow-ups en Groepspolls of Inschrijflijsten voor grotere bijeenkomsten. Incasseer betalingen via Stripe als dat nodig is en laat herinneringen de follow-ups regelen.
Klaar om tijd te besparen?
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