Planificación
5 plantillas de reuniones para llamadas a clientes y revisiones creativas
Tiempo de lectura: 10 minutos
Trabajas rápido, pero las llamadas de los clientes pueden agotar el tiempo creativo. Las partes interesadas se incorporan tarde, los comentarios llegan a través de los canales y las decisiones se estancan. Tu equipo pierde horas cada semana en mensajes y reuniones sin estructura.
Esta guía te ofrece cinco plantillas de reuniones de eficacia probada para agencias. Cada plantilla incluye un orden del día sencillo, indicaciones y tiempos. También verás cómo utilizar la Página de Reservas de Doodle, las invitaciones 1:1, las Encuestas de Grupo y las Hojas de Inscripción para reducir las fricciones en la programación y mantener tu calendario bajo control.
Tanto si diriges un estudio boutique como una agencia de servicios integrales, estas plantillas te ayudarán a pasar del caos a la claridad sin añadir tareas administrativas adicionales.
El reto al que se enfrentan los profesionales de las agencias
Las agendas de las agencias están repletas de cambios de contexto. Pasas de las llamadas de descubrimiento a las revisiones creativas y a las actualizaciones de estado. Cuando las reuniones carecen de estructura
el alcance se arrastra
las decisiones se deslizan
los plazos se desvían
la información se dispersa
La programación añade más riesgo. Los clientes utilizan diferentes herramientas, zonas horarias y preferencias; una invitación perdida o una doble reserva pueden afectar a todo el proyecto.
Por qué esto es importante para las agencias
Tu tiempo es tu margen. Las reuniones ajustadas protegen el ancho de banda creativo, ayudan a tu equipo a trabajar con concentración y agilizan las aprobaciones.
Estandarizar las plantillas de reuniones
establece expectativas para los clientes
reduce la repetición del trabajo
aclara los propietarios y las decisiones
refuerza el ritmo de tu proyecto
Añade una programación inteligente y recuperarás horas a la semana que, de otro modo, desaparecerían en la administración.
5 plantillas de reuniones que puedes copiar hoy mismo
Cada plantilla incluye el tiempo para una reunión de 30-60 minutos. Ajústala en función del tamaño de tu proyecto y de quién necesite estar en la sala.
1) Reunión inicial con el cliente
Propósito: alinear objetivos, funciones, alcance y formas de trabajar.
Duración sugerida: 45 minutos
Quién: jefe del cliente, patrocinador del proyecto, jefe de cuenta de la agencia, jefe creativo o de estrategia
Agenda
5 min - Presentaciones y funciones
10 min - Objetivos del proyecto y métricas de éxito
10 min - Alcance, entregables e hitos
10 min - Responsables, aprobaciones, riesgos
5 min - Plan y herramientas de comunicación
5 min - Próximos pasos y propietarios
Sugerencias
¿Qué aspecto tiene el éxito en 60 días y en el lanzamiento?
¿Quién aprueba la creatividad y a quién hay que informar?
¿Qué riesgos te preocupan más?
Consejo para programar con Doodle
Utiliza una Encuesta de Grupo cuando deban asistir varios líderes. Ofrece bloques a través de zonas horarias, fija una fecha límite y deja que los recordatorios impulsen las respuestas.
Tras confirmar la hora, añade un enlace de vídeo (Zoom, Google Meet, Teams) directamente en Doodle.
Antes de la llamada
Comparte un resumen de una página y un formulario de admisión
Utiliza descripciones de reuniones generadas por IA (Doodle Pro) para añadir una agenda pulida a la invitación
Después de la llamada
Envía un resumen con los propietarios
Utiliza Doodle 1:1 para cualquier seguimiento
2) Estado semanal y aprobaciones
Propósito: mantener el trabajo en marcha, eliminar bloqueos, confirmar aprobaciones
Duración sugerida: 30 minutos
Quién: jefe de cuenta, día a día con el cliente, productor, jefe creativo (según sea necesario)
Agenda
5 min - Ganancias y actualizaciones
10 min - Trabajo en curso y puntos de revisión
10 min - Decisiones y riesgos
5 min - Próximos pasos y fechas
Sugerencias
¿Qué podemos aprobar hoy para mantener el impulso?
¿Qué dependencia está en riesgo esta semana?
Consejo para programar con Doodle
Utiliza una Página de Reserva para las llamadas de estado recurrentes. Los clientes eligen una franja horaria que se ajuste a tu disponibilidad.
Si la sesión es facturable, cobra con Stripe durante la reserva.
Añade buffers para evitar reuniones consecutivas.
Antes de la llamada
Comparte el documento de estado y los enlaces a los activos
Reduce la lista de asistentes
Después de la convocatoria
Anota las decisiones en el documento
Utiliza Zapier para enviar los detalles de la reunión a Slack o Asana
3) Llamada de revisión creativa
Propósito: presentar la creatividad, alinear la intención, recopilar comentarios en un solo lugar
Duración sugerida: 45-60 minutos
Quién: patrocinador del cliente, revisores, director creativo, jefe de cuenta
Agenda
5 min - Breve recapitulación y objetivo empresarial
10 min - Justificación del concepto y visión de la audiencia
20 min - Recorrido con preguntas y respuestas
10 min - Ronda de comentarios por temas
5 min - Decisión y próximos pasos
Sugerencias
¿Cumple este concepto las instrucciones y las necesidades del público?
¿Qué debe cambiar para pasar a producción?
Consejo para programar con Doodle
Evita el caos del correo electrónico para grupos grandes. Utiliza encuestas de grupo e invita por correo electrónico a un máximo de 1000 participantes.
Utiliza la opción de ocultar los datos de los participantes si necesitas confidencialidad.
Antes de la convocatoria
Comparte un PDF, deck o prototipo con 24 horas de antelación
Asigna una persona para tomar notas y otra para tomar decisiones
Durante la convocatoria
Organiza los comentarios por temas (mensaje, diseño, técnico)
Registra las acciones en directo
Después de la convocatoria
Utiliza Doodle 1:1 para las revisiones de seguimiento
Comparte un resumen con las decisiones finales
4) Taller de consolidación de opiniones
Propósito: unificar los comentarios dispersos en una única dirección
Duración sugerida: 45 minutos
Quién: jefe de cuenta, jefe creativo, revisores clave o propietario del producto
Agenda
5 min - Objetivos y reglas básicas
10 min - Revisar los comentarios por fuente/tema
20 min - Priorizar las ediciones y resolver los conflictos
10 min - Dirección final y próximos pasos
Sugerencias
¿Qué comentarios se ajustan a las instrucciones?
¿Qué métrica demostrará que la edición ha funcionado?
Consejo para programar con Doodle
Utiliza Hojas de Inscripción con plazas limitadas para gestionar varios mercados o equipos.
Doodle Pro te permite crear sesiones ilimitadas.
Antes de la llamada
Combina todos los comentarios en un documento
Etiqueta los comentarios: imprescindible, agradable, fuera de alcance
Después de la llamada
Comparte la lista priorizada
Abre espacios 1:1 para aclaraciones individuales
5) Revisión trimestral del negocio
Propósito: mostrar el impacto, alinearse con los objetivos del próximo trimestre, apoyar el crecimiento
Duración sugerida: 60 minutos
Quién: dirección de la agencia, patrocinador del cliente, jefe de finanzas/operaciones
Agenda
10 min - Objetivos y resultados del último trimestre
15 min - Aspectos destacados de la campaña + lecciones
15 min - Hoja de ruta + perspectivas presupuestarias
10 min - Riesgos + dependencias
10 min - Acuerdo sobre el próximo trimestre
Sugerencias
¿Dónde hemos creado más valor?
¿Qué limitaciones deben guiar el próximo trimestre?
Consejo para programar con Doodle
Utiliza encuestas de grupo con amplias ventanas de disponibilidad.
Añade marcas personalizadas en Doodle Pro para una invitación pulida y lista para ejecutivos.
Antes de la llamada
Comparte una breve presentación y un resumen ejecutivo de una página
Incluye opciones para la planificación del próximo trimestre
Después de la convocatoria
Envía un resumen y las decisiones
Reutiliza la misma plantilla de encuesta para establecer el próximo QBR
Tabla de plantillas de reuniones sugeridas
Tipo de reunión
Propósito
Duración sugerida
Mejor Herramienta Doodle
Caso de uso ideal
Reunión inicial con el cliente
Alinear objetivos, alcance, funciones
45 minutos
Encuesta de grupo
Varios líderes, distintas zonas horarias
Estado semanal
Mantener el trabajo en marcha, confirmar las aprobaciones
30 min
Página de reservas
Llamadas recurrentes, Stripe opcional para el tiempo facturable
Revisión creativa
Presentar la creatividad + recabar opiniones
45-60 min
Encuesta de grupo
Grupos grandes de revisores, comentarios de varios equipos
Taller de opiniones
Consolidar los comentarios dispersos
45 min
Hoja de inscripción
Sesiones multimercado, plazas limitadas
Revisión trimestral
Mostrar el impacto + planificar el futuro
60 min
Encuesta de grupo
Altos cargos con calendarios ocupados
Consejos prácticos para que estas plantillas funcionen
Bloques de tiempo con propósito
Asigna a cada bloque del orden del día un resultado claro.
Mantén la sala reducida
Invita a los que toman decisiones; mantén a los demás asincrónicos.
Prepara los recursos con antelación
Envía informes, prototipos o datos 24 horas antes de la convocatoria.
Decide en la sala
Asigna un responsable de la decisión y graba la llamada.
Protege tu calendario
Utiliza buffers, evita las llamadas a última hora del día y bloquea el tiempo de concentración.
Haz que los próximos pasos sean obvios
Todas las reuniones terminan con los propietarios, las fechas y la vía de retroalimentación.
Errores comunes que debes evitar
Objetivos difusos
Demasiados revisores en la sala
Comentarios sin un resumen que los ancle
Vías de aprobación poco claras
Programación por correo electrónico en lugar de herramientas automatizadas
Herramientas y soluciones que las agencias utilizan con Doodle
Página de reservas - llamadas rutinarias, horas de oficina, sesiones de pago a través de Stripe
Invitaciones 1:1 - entrevistas y seguimiento de las partes interesadas
Encuestas de grupo - revisiones creativas, talleres, QBRs
Hojas de inscripción - talleres de varias plazas con límite de plazas
Conexiones de calendario - Google, Outlook, Apple
Videoconferencia - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Características Pro - agendas generadas por IA, branding, participantes ocultos, experiencia sin publicidad
Zapier - creación de tareas y recordatorios
Todo lo enumerado es exacto a la funcionalidad actual de Doodle.
Ejemplos reales de equipos de agencias
Estudio de diseño boutique - Inicio mediante encuesta de grupo → respuestas más rápidas + aprobaciones durante las llamadas
Agencia de marketing de resultados - Página de reservas para estados + Stripe para auditorías de pago → 4 horas ahorradas semanalmente
Agencia global de relaciones públicas - Hojas de inscripción con plazas limitadas + participantes ocultos → flujos de trabajo multimercado más fluidos
Agencia de contenidos - 1:1 para entrevistas + enlaces a equipos + Zapier → creación automática de tareas
Agencia de servicios completos - Encuestas de grupo + branding + descripciones de reuniones AI → proceso QBR pulido
Puntos clave
Utiliza plantillas de reuniones para proteger el tiempo
Combina cada tipo de reunión con el producto Doodle adecuado
Mantén las salas pequeñas y los comentarios estructurados
Decide en la sala y registra propietarios, fechas y decisiones
Utiliza Doodle Pro para descripciones de IA, marcas y recordatorios
Empieza a programar mejor
Estas plantillas ayudarán a tu agencia a llevar a cabo convocatorias de clientes más ajustadas y revisiones creativas más rápidas. Si quieres menos correos electrónicos y calendarios más limpios, añade Doodle a tu flujo de trabajo.
Conecta tu calendario, comparte una Página de reservas para llamadas rutinarias, utiliza 1:1 para seguimientos, y Encuestas de grupo u Hojas de inscripción para sesiones más grandes. Cobra con Stripe cuando sea necesario y deja que los recordatorios se encarguen del seguimiento.
¿Listo para ahorrar tiempo?
