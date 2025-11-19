5 plantillas de reuniones para llamadas a clientes y revisiones creativas

Trabajas rápido, pero las llamadas de los clientes pueden agotar el tiempo creativo. Las partes interesadas se incorporan tarde, los comentarios llegan a través de los canales y las decisiones se estancan. Tu equipo pierde horas cada semana en mensajes y reuniones sin estructura.

Esta guía te ofrece cinco plantillas de reuniones de eficacia probada para agencias. Cada plantilla incluye un orden del día sencillo, indicaciones y tiempos. También verás cómo utilizar la Página de Reservas de Doodle, las invitaciones 1:1, las Encuestas de Grupo y las Hojas de Inscripción para reducir las fricciones en la programación y mantener tu calendario bajo control.

Tanto si diriges un estudio boutique como una agencia de servicios integrales, estas plantillas te ayudarán a pasar del caos a la claridad sin añadir tareas administrativas adicionales.

El reto al que se enfrentan los profesionales de las agencias

Las agendas de las agencias están repletas de cambios de contexto. Pasas de las llamadas de descubrimiento a las revisiones creativas y a las actualizaciones de estado. Cuando las reuniones carecen de estructura

el alcance se arrastra

las decisiones se deslizan

los plazos se desvían

la información se dispersa

La programación añade más riesgo. Los clientes utilizan diferentes herramientas, zonas horarias y preferencias; una invitación perdida o una doble reserva pueden afectar a todo el proyecto.

Por qué esto es importante para las agencias

Tu tiempo es tu margen. Las reuniones ajustadas protegen el ancho de banda creativo, ayudan a tu equipo a trabajar con concentración y agilizan las aprobaciones.

Estandarizar las plantillas de reuniones

establece expectativas para los clientes

reduce la repetición del trabajo

aclara los propietarios y las decisiones

refuerza el ritmo de tu proyecto

Añade una programación inteligente y recuperarás horas a la semana que, de otro modo, desaparecerían en la administración.

5 plantillas de reuniones que puedes copiar hoy mismo

Cada plantilla incluye el tiempo para una reunión de 30-60 minutos. Ajústala en función del tamaño de tu proyecto y de quién necesite estar en la sala.

1) Reunión inicial con el cliente

Propósito: alinear objetivos, funciones, alcance y formas de trabajar.

Duración sugerida: 45 minutos

Quién: jefe del cliente, patrocinador del proyecto, jefe de cuenta de la agencia, jefe creativo o de estrategia

Agenda

5 min - Presentaciones y funciones

10 min - Objetivos del proyecto y métricas de éxito

10 min - Alcance, entregables e hitos

10 min - Responsables, aprobaciones, riesgos

5 min - Plan y herramientas de comunicación

5 min - Próximos pasos y propietarios

Sugerencias

¿Qué aspecto tiene el éxito en 60 días y en el lanzamiento?

¿Quién aprueba la creatividad y a quién hay que informar?

¿Qué riesgos te preocupan más?

Consejo para programar con Doodle

Utiliza una Encuesta de Grupo cuando deban asistir varios líderes. Ofrece bloques a través de zonas horarias, fija una fecha límite y deja que los recordatorios impulsen las respuestas.

Tras confirmar la hora, añade un enlace de vídeo (Zoom, Google Meet, Teams) directamente en Doodle.

Antes de la llamada

Comparte un resumen de una página y un formulario de admisión

Utiliza descripciones de reuniones generadas por IA (Doodle Pro) para añadir una agenda pulida a la invitación

Después de la llamada

Envía un resumen con los propietarios

Utiliza Doodle 1:1 para cualquier seguimiento

2) Estado semanal y aprobaciones

Propósito: mantener el trabajo en marcha, eliminar bloqueos, confirmar aprobaciones

Duración sugerida: 30 minutos

Quién: jefe de cuenta, día a día con el cliente, productor, jefe creativo (según sea necesario)

Agenda

5 min - Ganancias y actualizaciones

10 min - Trabajo en curso y puntos de revisión

10 min - Decisiones y riesgos

5 min - Próximos pasos y fechas

Sugerencias

¿Qué podemos aprobar hoy para mantener el impulso?

¿Qué dependencia está en riesgo esta semana?

Consejo para programar con Doodle

Utiliza una Página de Reserva para las llamadas de estado recurrentes. Los clientes eligen una franja horaria que se ajuste a tu disponibilidad.

Si la sesión es facturable, cobra con Stripe durante la reserva.

Añade buffers para evitar reuniones consecutivas.

Antes de la llamada

Comparte el documento de estado y los enlaces a los activos

Reduce la lista de asistentes

Después de la convocatoria

Anota las decisiones en el documento

Utiliza Zapier para enviar los detalles de la reunión a Slack o Asana

3) Llamada de revisión creativa

Propósito: presentar la creatividad, alinear la intención, recopilar comentarios en un solo lugar

Duración sugerida: 45-60 minutos

Quién: patrocinador del cliente, revisores, director creativo, jefe de cuenta

Agenda

5 min - Breve recapitulación y objetivo empresarial

10 min - Justificación del concepto y visión de la audiencia

20 min - Recorrido con preguntas y respuestas

10 min - Ronda de comentarios por temas

5 min - Decisión y próximos pasos

Sugerencias

¿Cumple este concepto las instrucciones y las necesidades del público?

¿Qué debe cambiar para pasar a producción?

Consejo para programar con Doodle

Evita el caos del correo electrónico para grupos grandes. Utiliza encuestas de grupo e invita por correo electrónico a un máximo de 1000 participantes.

Utiliza la opción de ocultar los datos de los participantes si necesitas confidencialidad.

Antes de la convocatoria

Comparte un PDF, deck o prototipo con 24 horas de antelación

Asigna una persona para tomar notas y otra para tomar decisiones

Durante la convocatoria

Organiza los comentarios por temas (mensaje, diseño, técnico)

Registra las acciones en directo

Después de la convocatoria

Utiliza Doodle 1:1 para las revisiones de seguimiento

Comparte un resumen con las decisiones finales

4) Taller de consolidación de opiniones

Propósito: unificar los comentarios dispersos en una única dirección

Duración sugerida: 45 minutos

Quién: jefe de cuenta, jefe creativo, revisores clave o propietario del producto

Agenda

5 min - Objetivos y reglas básicas

10 min - Revisar los comentarios por fuente/tema

20 min - Priorizar las ediciones y resolver los conflictos

10 min - Dirección final y próximos pasos

Sugerencias

¿Qué comentarios se ajustan a las instrucciones?

¿Qué métrica demostrará que la edición ha funcionado?

Consejo para programar con Doodle

Utiliza Hojas de Inscripción con plazas limitadas para gestionar varios mercados o equipos.

Doodle Pro te permite crear sesiones ilimitadas.

Antes de la llamada

Combina todos los comentarios en un documento

Etiqueta los comentarios: imprescindible, agradable, fuera de alcance

Después de la llamada

Comparte la lista priorizada

Abre espacios 1:1 para aclaraciones individuales

5) Revisión trimestral del negocio

Propósito: mostrar el impacto, alinearse con los objetivos del próximo trimestre, apoyar el crecimiento

Duración sugerida: 60 minutos

Quién: dirección de la agencia, patrocinador del cliente, jefe de finanzas/operaciones

Agenda

10 min - Objetivos y resultados del último trimestre

15 min - Aspectos destacados de la campaña + lecciones

15 min - Hoja de ruta + perspectivas presupuestarias

10 min - Riesgos + dependencias

10 min - Acuerdo sobre el próximo trimestre

Sugerencias

¿Dónde hemos creado más valor?

¿Qué limitaciones deben guiar el próximo trimestre?

Consejo para programar con Doodle

Utiliza encuestas de grupo con amplias ventanas de disponibilidad.

Añade marcas personalizadas en Doodle Pro para una invitación pulida y lista para ejecutivos.

Antes de la llamada

Comparte una breve presentación y un resumen ejecutivo de una página

Incluye opciones para la planificación del próximo trimestre

Después de la convocatoria

Envía un resumen y las decisiones

Reutiliza la misma plantilla de encuesta para establecer el próximo QBR

Tabla de plantillas de reuniones sugeridas

Tipo de reunión Propósito Duración sugerida Mejor Herramienta Doodle Caso de uso ideal Reunión inicial con el cliente Alinear objetivos, alcance, funciones 45 minutos Encuesta de grupo Varios líderes, distintas zonas horarias Estado semanal Mantener el trabajo en marcha, confirmar las aprobaciones 30 min Página de reservas Llamadas recurrentes, Stripe opcional para el tiempo facturable Revisión creativa Presentar la creatividad + recabar opiniones 45-60 min Encuesta de grupo Grupos grandes de revisores, comentarios de varios equipos Taller de opiniones Consolidar los comentarios dispersos 45 min Hoja de inscripción Sesiones multimercado, plazas limitadas Revisión trimestral Mostrar el impacto + planificar el futuro 60 min Encuesta de grupo Altos cargos con calendarios ocupados

Consejos prácticos para que estas plantillas funcionen

Bloques de tiempo con propósito

Asigna a cada bloque del orden del día un resultado claro.

Mantén la sala reducida

Invita a los que toman decisiones; mantén a los demás asincrónicos.

Prepara los recursos con antelación

Envía informes, prototipos o datos 24 horas antes de la convocatoria.

Decide en la sala

Asigna un responsable de la decisión y graba la llamada.

Protege tu calendario

Utiliza buffers, evita las llamadas a última hora del día y bloquea el tiempo de concentración.

Haz que los próximos pasos sean obvios

Todas las reuniones terminan con los propietarios, las fechas y la vía de retroalimentación.

Errores comunes que debes evitar

Objetivos difusos

Demasiados revisores en la sala

Comentarios sin un resumen que los ancle

Vías de aprobación poco claras

Programación por correo electrónico en lugar de herramientas automatizadas

Herramientas y soluciones que las agencias utilizan con Doodle

Página de reservas - llamadas rutinarias, horas de oficina, sesiones de pago a través de Stripe

Invitaciones 1:1 - entrevistas y seguimiento de las partes interesadas

Encuestas de grupo - revisiones creativas, talleres, QBRs

Hojas de inscripción - talleres de varias plazas con límite de plazas

Conexiones de calendario - Google, Outlook, Apple

Videoconferencia - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

Características Pro - agendas generadas por IA, branding, participantes ocultos, experiencia sin publicidad

Zapier - creación de tareas y recordatorios

Todo lo enumerado es exacto a la funcionalidad actual de Doodle.

Ejemplos reales de equipos de agencias

Estudio de diseño boutique - Inicio mediante encuesta de grupo → respuestas más rápidas + aprobaciones durante las llamadas

Agencia de marketing de resultados - Página de reservas para estados + Stripe para auditorías de pago → 4 horas ahorradas semanalmente

Agencia global de relaciones públicas - Hojas de inscripción con plazas limitadas + participantes ocultos → flujos de trabajo multimercado más fluidos

Agencia de contenidos - 1:1 para entrevistas + enlaces a equipos + Zapier → creación automática de tareas

Agencia de servicios completos - Encuestas de grupo + branding + descripciones de reuniones AI → proceso QBR pulido

Puntos clave

Utiliza plantillas de reuniones para proteger el tiempo

Combina cada tipo de reunión con el producto Doodle adecuado

Mantén las salas pequeñas y los comentarios estructurados

Decide en la sala y registra propietarios, fechas y decisiones

Utiliza Doodle Pro para descripciones de IA, marcas y recordatorios

Empieza a programar mejor

Estas plantillas ayudarán a tu agencia a llevar a cabo convocatorias de clientes más ajustadas y revisiones creativas más rápidas. Si quieres menos correos electrónicos y calendarios más limpios, añade Doodle a tu flujo de trabajo.

Conecta tu calendario, comparte una Página de reservas para llamadas rutinarias, utiliza 1:1 para seguimientos, y Encuestas de grupo u Hojas de inscripción para sesiones más grandes. Cobra con Stripe cuando sea necesario y deja que los recordatorios se encarguen del seguimiento.

¿Listo para ahorrar tiempo?