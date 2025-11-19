5 modelli di riunione per le chiamate ai clienti e le revisioni creative

Lavori velocemente, ma le telefonate dei clienti possono comunque prosciugare il tempo dei creativi. Gli stakeholder arrivano in ritardo, il feedback arriva attraverso i vari canali e le decisioni si bloccano. Il tuo team perde ore ogni settimana a causa di messaggi e riunioni poco strutturate.

Questa guida ti offre cinque modelli di riunione collaudati per le agenzie. Ogni modello include un semplice ordine del giorno, suggerimenti e tempistiche. Vedrai anche come utilizzare la pagina di prenotazione di Doodle, gli inviti 1:1, i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione per ridurre l'attrito della programmazione e tenere sotto controllo il tuo calendario.

Sia che tu sia a capo di uno studio boutique o di un'agenzia a servizio completo, questi modelli ti aiuteranno a passare dal caos alla chiarezza senza dover aggiungere ulteriore amministrazione.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

La sfida dei professionisti delle agenzie

Le agende delle agenzie sono piene di cambiamenti di contesto. Si passa dalle chiamate di scoperta alle revisioni creative agli aggiornamenti di stato. Quando le riunioni mancano di struttura:

la portata si insinua

le decisioni slittano

le tempistiche vanno alla deriva

il feedback diventa dispersivo

La programmazione aggiunge ulteriori rischi. I clienti utilizzano strumenti, fusi orari e preferenze diverse; un mancato invito o una doppia prenotazione possono ripercuotersi sull'intero progetto.

Perché questo è importante per le agenzie

Il tuo tempo è il tuo margine. Riunioni serrate proteggono la larghezza di banda creativa, aiutano il tuo team a lavorare con concentrazione e rendono più rapide le approvazioni.

Standardizzare i modelli di riunione:

stabilisce le aspettative dei clienti

riduce le rielaborazioni

chiarisce i proprietari e le decisioni

rafforza il ritmo del progetto

Se aggiungi una programmazione intelligente, recuperi ogni settimana ore che altrimenti scomparirebbero nell'amministrazione.

5 modelli di riunione che puoi copiare oggi stesso

Ogni modello include i tempi per una riunione di 30-60 minuti. Adattalo in base alle dimensioni del tuo progetto e a chi deve essere presente nella stanza.

1) Riunione iniziale con il cliente

Scopo: allineare gli obiettivi, i ruoli, la portata e le modalità di lavoro.

Durata suggerita: 45 minuti

Chi: responsabile del cliente, sponsor del progetto, account lead dell'agenzia, responsabile creativo o strategico

Ordine del giorno

5 min - Presentazioni e ruoli

10 min - Obiettivi del progetto e metriche di successo

10 min - Ambito, risultati e tappe fondamentali del progetto

10 min - Responsabili delle decisioni, approvazioni e rischi

5 min - Piano di comunicazione e strumenti

5 min - Prossimi passi e proprietari

Suggerimenti da utilizzare

Come si prospetta il successo tra 60 giorni e al momento del lancio?

Chi approva la creatività e chi deve essere informato?

Quali rischi ti preoccupano di più?

Suggerimento per la programmazione con Doodle

Usa un sondaggio di gruppo quando diversi leader devono partecipare. Offri blocchi di fusi orari diversi, fissa una scadenza e lascia che siano i promemoria a guidare le risposte.

Dopo aver confermato l'orario, aggiungi un link video (Zoom, Google Meet, Teams) direttamente in Doodle.

Prima della chiamata

Condividi un briefing di una pagina e un modulo di iscrizione.

Usa le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale (Doodle Pro) per aggiungere all'invito un ordine del giorno ben definito.

Dopo la chiamata

Invia un riepilogo con i proprietari

Usa Doodle 1:1 per qualsiasi follow-up.

2) Stato e approvazioni settimanali

Scopo: mantenere il lavoro in movimento, rimuovere i blocchi, confermare le approvazioni

Durata suggerita: 30 minuti

Chi: account lead, cliente giorno per giorno, producer, creative lead (se necessario)

Ordine del giorno

5 min - Vittorie e aggiornamenti

10 min - Lavori in corso e punti da rivedere

10 min - Decisioni e rischi

5 min - Prossimi passi e date

Suggerimenti da utilizzare

Cosa possiamo approvare oggi per mantenere lo slancio?

Quale dipendenza è a rischio questa settimana?

Suggerimento per la pianificazione con Doodle

Utilizza una pagina di prenotazione per le chiamate di stato ricorrenti. I clienti scelgono una fascia oraria che corrisponde alla tua disponibilità.

Se la sessione è fatturabile, raccogli il pagamento con Stripe durante la prenotazione.

Aggiungi dei buffer per evitare di fare riunioni a ripetizione.

Prima della chiamata

Condividi il documento di stato e i link alle risorse

Riduci l'elenco dei partecipanti

Dopo la chiamata

Registra le decisioni nel documento

Usa Zapier per inviare i dettagli della riunione a Slack o Asana.

3) Telefonata di revisione creativa

Scopo: presentare la creatività, allinearsi sugli intenti, raccogliere feedback in un unico luogo

Durata suggerita: 45-60 minuti

Chi: sponsor del cliente, revisori, direttore creativo, account lead

Ordine del giorno

5 min - Breve riassunto e obiettivi aziendali

10 min - Logica del concetto e visione del pubblico

20 min - Passaggio di testimone con domande e risposte

10 min - Feedback per tema

5 min - Decisione e passi successivi

Suggerimenti da utilizzare

Questo concetto soddisfa il brief e le esigenze del pubblico?

Cosa deve cambiare per passare alla produzione?

Suggerimenti per la programmazione con Doodle

Evita il caos delle e-mail per i grandi gruppi. Usa i sondaggi di gruppo e invia gli inviti via e-mail a un massimo di 1000 partecipanti.

Se hai bisogno di riservatezza, nascondi i dettagli dei partecipanti.

Prima della chiamata

Condividi un PDF, un documento o un prototipo con 24 ore di anticipo.

Assegna un responsabile degli appunti e un responsabile delle decisioni

Durante la telefonata

Scagliona il feedback in base al tema (messaggio, design, tecnica)

Registra i punti di azione in tempo reale

Dopo la telefonata

Usa Doodle 1:1 per le revisioni di follow-up

Condividi un riassunto con le decisioni finali

4) Workshop di consolidamento dei feedback

Scopo: unificare i commenti sparsi in un'unica direzione

Durata suggerita: 45 minuti

Chi: account lead, creative lead, revisori chiave o product owner

Ordine del giorno

5 min - Obiettivi e regole di base

10 min - Esaminare i commenti per fonte/tema

20 min - Definizione delle priorità di modifica e risoluzione dei conflitti

10 min - Direzione finale e passi successivi

Spunti da utilizzare

Quale feedback è in linea con il brief?

Quali parametri dimostrano che la modifica ha funzionato?

Suggerimento per la programmazione con Doodle

Usa i fogli di iscrizione con posti limitati per gestire più mercati o team.

Doodle Pro ti permette di creare sessioni illimitate.

Prima della chiamata

Unisci tutti i commenti in un unico documento

Etichetta i feedback: indispensabili, piacevoli, fuori portata.

Dopo la telefonata

Condividi l'elenco delle priorità

Aprire slot 1:1 per chiarimenti individuali

5) Revisione trimestrale del business

Scopo: mostrare l'impatto, allinearsi agli obiettivi del prossimo trimestre, sostenere la crescita

Durata suggerita: 60 minuti

Chi: leadership dell'agenzia, sponsor del cliente, responsabile finanziario/operativo

Ordine del giorno

10 min - Obiettivi e risultati dell'ultimo trimestre

15 min - Punti salienti della campagna e lezioni

15 min - Roadmap + prospettive di budget

10 min - Rischi e dipendenze

10 min - Accordo sul prossimo trimestre

Suggerimenti da utilizzare

Dove abbiamo creato più valore?

Quali vincoli dovrebbero guidare il prossimo trimestre?

Suggerimento per la programmazione con Doodle

Usa i sondaggi di gruppo con ampie finestre di disponibilità.

Aggiungi un marchio personalizzato in Doodle Pro per ottenere un invito elegante e pronto per i dirigenti.

Prima della telefonata

Condividi un breve documento e un riassunto di una pagina.

Includi le opzioni per la pianificazione del prossimo trimestre

Dopo la telefonata

Invia un riepilogo e le decisioni

Riutilizza lo stesso modello di sondaggio per stabilire il prossimo QBR

Tabella dei modelli di riunione suggeriti

Puoi incollare questa tabella in Contentful come blocco di tabella o markdown:

Tipo di riunione Scopo Lunghezza suggerita Il miglior strumento Doodle Caso d'uso ideale Kickoff del cliente Allineamento su obiettivi, scopo e ruoli 45 min Sondaggio di gruppo Più leader, diversi fusi orari Stato settimanale Mantenere il lavoro in movimento, confermare le approvazioni 30 min Pagina di prenotazione Chiamate ricorrenti, Stripe opzionale per il tempo fatturabile Revisione creativa Presentazione della creatività e raccolta di feedback 45-60 min Sondaggio di gruppo Grandi gruppi di revisori, feedback di più squadre Workshop di feedback Consolidamento dei commenti sparsi 45 min Foglio di iscrizione Sessioni multimercato, posti limitati Revisione trimestrale Mostra l'impatto e pianifica il futuro 60 min Sondaggio di gruppo Interlocutori senior con calendari molto fitti

Consigli pratici per far funzionare questi modelli

Timebox con uno scopo

Dai a ogni blocco dell'agenda un risultato chiaro.

Mantieni la stanza piccola

Invita i decisori; tieni gli altri asincroni.

Prepara le risorse in anticipo

Invia brief, prototipi o dati 24 ore prima della chiamata.

Decidi nella stanza

Assegna un responsabile delle decisioni e registra la chiamata.

Proteggi il tuo calendario

Usa dei buffer, evita le chiamate a fine giornata e blocca il tempo di concentrazione.

Rendi evidenti i prossimi passi

Ogni riunione si conclude con i proprietari, le date e il percorso di feedback.

Errori comuni da evitare

Obiettivi confusi

Troppi revisori nella stanza

Feedback senza un brief di riferimento

Percorsi di approvazione poco chiari

Pianificazione via e-mail invece di strumenti automatizzati

Strumenti e soluzioni che le agenzie utilizzano con Doodle

Pagina di prenotazione - chiamate di routine, orari d'ufficio, sessioni a pagamento via Stripe

Inviti 1:1 - colloqui con gli stakeholder e follow-up

Sondaggi di gruppo - revisioni creative, workshop, QBR

Fogli di iscrizione - workshop con più posti limitati

Connessioni al calendario - Google, Outlook, Apple

Videoconferenze - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

Caratteristiche Pro - agende generate dall'intelligenza artificiale, branding, partecipanti nascosti, esperienza senza pubblicità

Zapier - creazione di attività e promemoria

Tutto ciò che è elencato corrisponde alle attuali funzionalità di Doodle.

Esempi reali di team di agenzie

Studio di design boutique - Kickoff tramite sondaggio di gruppo → risposte più rapide + approvazioni durante le chiamate

Agenzia di performance marketing - Pagina di prenotazione per lo status + Stripe per le verifiche a pagamento → 4 ore risparmiate settimanalmente

Agenzia di PR globale - Fogli di iscrizione con posti limitati + partecipanti nascosti → flussi di lavoro multi-mercato più fluidi

Agenzia di contenuti - 1:1 per le interviste + link a Teams + Zapier → creazione automatica di attività

Agenzia di servizi completi - Sondaggi di gruppo + branding + descrizioni AI delle riunioni → processo QBR ottimizzato

Aspetti fondamentali

Usa i modelli di riunione per risparmiare tempo

Abbina a ogni tipo di riunione il prodotto Doodle più adatto.

Mantieni le stanze piccole e il feedback strutturato

Decidi nella stanza e registra proprietari, date e decisioni

Usa Doodle Pro per le descrizioni dell'AI, il branding e i promemoria.

Iniziare a programmare meglio

Questi modelli aiuteranno la tua agenzia a gestire le chiamate dei clienti e le revisioni creative in modo più rapido. Se vuoi meno email e calendari più puliti, aggiungi Doodle al tuo flusso di lavoro.

Collega il tuo calendario, condividi una pagina di prenotazione per le chiamate di routine, usa il rapporto 1:1 per i follow-up e i sondaggi di gruppo o i fogli di iscrizione per le sessioni più importanti. Raccogli i pagamenti con Stripe quando necessario e lascia che siano i promemoria a gestire i follow-up.

Sei pronto a risparmiare tempo?