5 modelli di riunione per le chiamate ai clienti e le revisioni creative
Lavori velocemente, ma le telefonate dei clienti possono comunque prosciugare il tempo dei creativi. Gli stakeholder arrivano in ritardo, il feedback arriva attraverso i vari canali e le decisioni si bloccano. Il tuo team perde ore ogni settimana a causa di messaggi e riunioni poco strutturate.
Questa guida ti offre cinque modelli di riunione collaudati per le agenzie. Ogni modello include un semplice ordine del giorno, suggerimenti e tempistiche. Vedrai anche come utilizzare la pagina di prenotazione di Doodle, gli inviti 1:1, i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione per ridurre l'attrito della programmazione e tenere sotto controllo il tuo calendario.
Sia che tu sia a capo di uno studio boutique o di un'agenzia a servizio completo, questi modelli ti aiuteranno a passare dal caos alla chiarezza senza dover aggiungere ulteriore amministrazione.
La sfida dei professionisti delle agenzie
Le agende delle agenzie sono piene di cambiamenti di contesto. Si passa dalle chiamate di scoperta alle revisioni creative agli aggiornamenti di stato. Quando le riunioni mancano di struttura:
la portata si insinua
le decisioni slittano
le tempistiche vanno alla deriva
il feedback diventa dispersivo
La programmazione aggiunge ulteriori rischi. I clienti utilizzano strumenti, fusi orari e preferenze diverse; un mancato invito o una doppia prenotazione possono ripercuotersi sull'intero progetto.
Perché questo è importante per le agenzie
Il tuo tempo è il tuo margine. Riunioni serrate proteggono la larghezza di banda creativa, aiutano il tuo team a lavorare con concentrazione e rendono più rapide le approvazioni.
Standardizzare i modelli di riunione:
stabilisce le aspettative dei clienti
riduce le rielaborazioni
chiarisce i proprietari e le decisioni
rafforza il ritmo del progetto
Se aggiungi una programmazione intelligente, recuperi ogni settimana ore che altrimenti scomparirebbero nell'amministrazione.
5 modelli di riunione che puoi copiare oggi stesso
Ogni modello include i tempi per una riunione di 30-60 minuti. Adattalo in base alle dimensioni del tuo progetto e a chi deve essere presente nella stanza.
1) Riunione iniziale con il cliente
Scopo: allineare gli obiettivi, i ruoli, la portata e le modalità di lavoro.
Durata suggerita: 45 minuti
Chi: responsabile del cliente, sponsor del progetto, account lead dell'agenzia, responsabile creativo o strategico
Ordine del giorno
5 min - Presentazioni e ruoli
10 min - Obiettivi del progetto e metriche di successo
10 min - Ambito, risultati e tappe fondamentali del progetto
10 min - Responsabili delle decisioni, approvazioni e rischi
5 min - Piano di comunicazione e strumenti
5 min - Prossimi passi e proprietari
Suggerimenti da utilizzare
Come si prospetta il successo tra 60 giorni e al momento del lancio?
Chi approva la creatività e chi deve essere informato?
Quali rischi ti preoccupano di più?
Suggerimento per la programmazione con Doodle
Usa un sondaggio di gruppo quando diversi leader devono partecipare. Offri blocchi di fusi orari diversi, fissa una scadenza e lascia che siano i promemoria a guidare le risposte.
Dopo aver confermato l'orario, aggiungi un link video (Zoom, Google Meet, Teams) direttamente in Doodle.
Prima della chiamata
Condividi un briefing di una pagina e un modulo di iscrizione.
Usa le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale (Doodle Pro) per aggiungere all'invito un ordine del giorno ben definito.
Dopo la chiamata
Invia un riepilogo con i proprietari
Usa Doodle 1:1 per qualsiasi follow-up.
2) Stato e approvazioni settimanali
Scopo: mantenere il lavoro in movimento, rimuovere i blocchi, confermare le approvazioni
Durata suggerita: 30 minuti
Chi: account lead, cliente giorno per giorno, producer, creative lead (se necessario)
Ordine del giorno
5 min - Vittorie e aggiornamenti
10 min - Lavori in corso e punti da rivedere
10 min - Decisioni e rischi
5 min - Prossimi passi e date
Suggerimenti da utilizzare
Cosa possiamo approvare oggi per mantenere lo slancio?
Quale dipendenza è a rischio questa settimana?
Suggerimento per la pianificazione con Doodle
Utilizza una pagina di prenotazione per le chiamate di stato ricorrenti. I clienti scelgono una fascia oraria che corrisponde alla tua disponibilità.
Se la sessione è fatturabile, raccogli il pagamento con Stripe durante la prenotazione.
Aggiungi dei buffer per evitare di fare riunioni a ripetizione.
Prima della chiamata
Condividi il documento di stato e i link alle risorse
Riduci l'elenco dei partecipanti
Dopo la chiamata
Registra le decisioni nel documento
Usa Zapier per inviare i dettagli della riunione a Slack o Asana.
3) Telefonata di revisione creativa
Scopo: presentare la creatività, allinearsi sugli intenti, raccogliere feedback in un unico luogo
Durata suggerita: 45-60 minuti
Chi: sponsor del cliente, revisori, direttore creativo, account lead
Ordine del giorno
5 min - Breve riassunto e obiettivi aziendali
10 min - Logica del concetto e visione del pubblico
20 min - Passaggio di testimone con domande e risposte
10 min - Feedback per tema
5 min - Decisione e passi successivi
Suggerimenti da utilizzare
Questo concetto soddisfa il brief e le esigenze del pubblico?
Cosa deve cambiare per passare alla produzione?
Suggerimenti per la programmazione con Doodle
Evita il caos delle e-mail per i grandi gruppi. Usa i sondaggi di gruppo e invia gli inviti via e-mail a un massimo di 1000 partecipanti.
Se hai bisogno di riservatezza, nascondi i dettagli dei partecipanti.
Prima della chiamata
Condividi un PDF, un documento o un prototipo con 24 ore di anticipo.
Assegna un responsabile degli appunti e un responsabile delle decisioni
Durante la telefonata
Scagliona il feedback in base al tema (messaggio, design, tecnica)
Registra i punti di azione in tempo reale
Dopo la telefonata
Usa Doodle 1:1 per le revisioni di follow-up
Condividi un riassunto con le decisioni finali
4) Workshop di consolidamento dei feedback
Scopo: unificare i commenti sparsi in un'unica direzione
Durata suggerita: 45 minuti
Chi: account lead, creative lead, revisori chiave o product owner
Ordine del giorno
5 min - Obiettivi e regole di base
10 min - Esaminare i commenti per fonte/tema
20 min - Definizione delle priorità di modifica e risoluzione dei conflitti
10 min - Direzione finale e passi successivi
Spunti da utilizzare
Quale feedback è in linea con il brief?
Quali parametri dimostrano che la modifica ha funzionato?
Suggerimento per la programmazione con Doodle
Usa i fogli di iscrizione con posti limitati per gestire più mercati o team.
Doodle Pro ti permette di creare sessioni illimitate.
Prima della chiamata
Unisci tutti i commenti in un unico documento
Etichetta i feedback: indispensabili, piacevoli, fuori portata.
Dopo la telefonata
Condividi l'elenco delle priorità
Aprire slot 1:1 per chiarimenti individuali
5) Revisione trimestrale del business
Scopo: mostrare l'impatto, allinearsi agli obiettivi del prossimo trimestre, sostenere la crescita
Durata suggerita: 60 minuti
Chi: leadership dell'agenzia, sponsor del cliente, responsabile finanziario/operativo
Ordine del giorno
10 min - Obiettivi e risultati dell'ultimo trimestre
15 min - Punti salienti della campagna e lezioni
15 min - Roadmap + prospettive di budget
10 min - Rischi e dipendenze
10 min - Accordo sul prossimo trimestre
Suggerimenti da utilizzare
Dove abbiamo creato più valore?
Quali vincoli dovrebbero guidare il prossimo trimestre?
Suggerimento per la programmazione con Doodle
Usa i sondaggi di gruppo con ampie finestre di disponibilità.
Aggiungi un marchio personalizzato in Doodle Pro per ottenere un invito elegante e pronto per i dirigenti.
Prima della telefonata
Condividi un breve documento e un riassunto di una pagina.
Includi le opzioni per la pianificazione del prossimo trimestre
Dopo la telefonata
Invia un riepilogo e le decisioni
Riutilizza lo stesso modello di sondaggio per stabilire il prossimo QBR
Tabella dei modelli di riunione suggeriti
Tipo di riunione
Scopo
Lunghezza suggerita
Il miglior strumento Doodle
Caso d'uso ideale
Kickoff del cliente
Allineamento su obiettivi, scopo e ruoli
45 min
Sondaggio di gruppo
Più leader, diversi fusi orari
Stato settimanale
Mantenere il lavoro in movimento, confermare le approvazioni
30 min
Pagina di prenotazione
Chiamate ricorrenti, Stripe opzionale per il tempo fatturabile
Revisione creativa
Presentazione della creatività e raccolta di feedback
45-60 min
Sondaggio di gruppo
Grandi gruppi di revisori, feedback di più squadre
Workshop di feedback
Consolidamento dei commenti sparsi
45 min
Foglio di iscrizione
Sessioni multimercato, posti limitati
Revisione trimestrale
Mostra l'impatto e pianifica il futuro
60 min
Sondaggio di gruppo
Interlocutori senior con calendari molto fitti
Consigli pratici per far funzionare questi modelli
Timebox con uno scopo
Dai a ogni blocco dell'agenda un risultato chiaro.
Mantieni la stanza piccola
Invita i decisori; tieni gli altri asincroni.
Prepara le risorse in anticipo
Invia brief, prototipi o dati 24 ore prima della chiamata.
Decidi nella stanza
Assegna un responsabile delle decisioni e registra la chiamata.
Proteggi il tuo calendario
Usa dei buffer, evita le chiamate a fine giornata e blocca il tempo di concentrazione.
Rendi evidenti i prossimi passi
Ogni riunione si conclude con i proprietari, le date e il percorso di feedback.
Errori comuni da evitare
Obiettivi confusi
Troppi revisori nella stanza
Feedback senza un brief di riferimento
Percorsi di approvazione poco chiari
Pianificazione via e-mail invece di strumenti automatizzati
Strumenti e soluzioni che le agenzie utilizzano con Doodle
Pagina di prenotazione - chiamate di routine, orari d'ufficio, sessioni a pagamento via Stripe
Inviti 1:1 - colloqui con gli stakeholder e follow-up
Sondaggi di gruppo - revisioni creative, workshop, QBR
Fogli di iscrizione - workshop con più posti limitati
Connessioni al calendario - Google, Outlook, Apple
Videoconferenze - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Caratteristiche Pro - agende generate dall'intelligenza artificiale, branding, partecipanti nascosti, esperienza senza pubblicità
Zapier - creazione di attività e promemoria
Tutto ciò che è elencato corrisponde alle attuali funzionalità di Doodle.
Esempi reali di team di agenzie
Studio di design boutique - Kickoff tramite sondaggio di gruppo → risposte più rapide + approvazioni durante le chiamate
Agenzia di performance marketing - Pagina di prenotazione per lo status + Stripe per le verifiche a pagamento → 4 ore risparmiate settimanalmente
Agenzia di PR globale - Fogli di iscrizione con posti limitati + partecipanti nascosti → flussi di lavoro multi-mercato più fluidi
Agenzia di contenuti - 1:1 per le interviste + link a Teams + Zapier → creazione automatica di attività
Agenzia di servizi completi - Sondaggi di gruppo + branding + descrizioni AI delle riunioni → processo QBR ottimizzato
Aspetti fondamentali
Usa i modelli di riunione per risparmiare tempo
Abbina a ogni tipo di riunione il prodotto Doodle più adatto.
Mantieni le stanze piccole e il feedback strutturato
Decidi nella stanza e registra proprietari, date e decisioni
Usa Doodle Pro per le descrizioni dell'AI, il branding e i promemoria.
Iniziare a programmare meglio
Questi modelli aiuteranno la tua agenzia a gestire le chiamate dei clienti e le revisioni creative in modo più rapido. Se vuoi meno email e calendari più puliti, aggiungi Doodle al tuo flusso di lavoro.
Collega il tuo calendario, condividi una pagina di prenotazione per le chiamate di routine, usa il rapporto 1:1 per i follow-up e i sondaggi di gruppo o i fogli di iscrizione per le sessioni più importanti. Raccogli i pagamenti con Stripe quando necessario e lascia che siano i promemoria a gestire i follow-up.
Sei pronto a risparmiare tempo?
