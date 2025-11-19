Crea un Doodle

5 modelli di riunione per le chiamate ai clienti e le revisioni creative

Limara Schellenberg
Aggiornato: 19 nov 2025

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

    Lavori velocemente, ma le telefonate dei clienti possono comunque prosciugare il tempo dei creativi. Gli stakeholder arrivano in ritardo, il feedback arriva attraverso i vari canali e le decisioni si bloccano. Il tuo team perde ore ogni settimana a causa di messaggi e riunioni poco strutturate.

    Questa guida ti offre cinque modelli di riunione collaudati per le agenzie. Ogni modello include un semplice ordine del giorno, suggerimenti e tempistiche. Vedrai anche come utilizzare la pagina di prenotazione di Doodle, gli inviti 1:1, i sondaggi di gruppo e i fogli di iscrizione per ridurre l'attrito della programmazione e tenere sotto controllo il tuo calendario.

    Sia che tu sia a capo di uno studio boutique o di un'agenzia a servizio completo, questi modelli ti aiuteranno a passare dal caos alla chiarezza senza dover aggiungere ulteriore amministrazione.

    La sfida dei professionisti delle agenzie

    Le agende delle agenzie sono piene di cambiamenti di contesto. Si passa dalle chiamate di scoperta alle revisioni creative agli aggiornamenti di stato. Quando le riunioni mancano di struttura:

    • la portata si insinua

    • le decisioni slittano

    • le tempistiche vanno alla deriva

    • il feedback diventa dispersivo

    La programmazione aggiunge ulteriori rischi. I clienti utilizzano strumenti, fusi orari e preferenze diverse; un mancato invito o una doppia prenotazione possono ripercuotersi sull'intero progetto.

    Perché questo è importante per le agenzie

    Il tuo tempo è il tuo margine. Riunioni serrate proteggono la larghezza di banda creativa, aiutano il tuo team a lavorare con concentrazione e rendono più rapide le approvazioni.

    Standardizzare i modelli di riunione:

    • stabilisce le aspettative dei clienti

    • riduce le rielaborazioni

    • chiarisce i proprietari e le decisioni

    • rafforza il ritmo del progetto

    Se aggiungi una programmazione intelligente, recuperi ogni settimana ore che altrimenti scomparirebbero nell'amministrazione.

    5 modelli di riunione che puoi copiare oggi stesso

    Ogni modello include i tempi per una riunione di 30-60 minuti. Adattalo in base alle dimensioni del tuo progetto e a chi deve essere presente nella stanza.

    1) Riunione iniziale con il cliente

    Scopo: allineare gli obiettivi, i ruoli, la portata e le modalità di lavoro.

    Durata suggerita: 45 minuti

    Chi: responsabile del cliente, sponsor del progetto, account lead dell'agenzia, responsabile creativo o strategico

    Ordine del giorno

    • 5 min - Presentazioni e ruoli

    • 10 min - Obiettivi del progetto e metriche di successo

    • 10 min - Ambito, risultati e tappe fondamentali del progetto

    • 10 min - Responsabili delle decisioni, approvazioni e rischi

    • 5 min - Piano di comunicazione e strumenti

    • 5 min - Prossimi passi e proprietari

    Suggerimenti da utilizzare

    • Come si prospetta il successo tra 60 giorni e al momento del lancio?

    • Chi approva la creatività e chi deve essere informato?

    • Quali rischi ti preoccupano di più?

    Suggerimento per la programmazione con Doodle

    • Usa un sondaggio di gruppo quando diversi leader devono partecipare. Offri blocchi di fusi orari diversi, fissa una scadenza e lascia che siano i promemoria a guidare le risposte.

    • Dopo aver confermato l'orario, aggiungi un link video (Zoom, Google Meet, Teams) direttamente in Doodle.

    Prima della chiamata

    • Condividi un briefing di una pagina e un modulo di iscrizione.

    • Usa le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale (Doodle Pro) per aggiungere all'invito un ordine del giorno ben definito.

    Dopo la chiamata

    • Invia un riepilogo con i proprietari

    • Usa Doodle 1:1 per qualsiasi follow-up.

    2) Stato e approvazioni settimanali

    Scopo: mantenere il lavoro in movimento, rimuovere i blocchi, confermare le approvazioni

    Durata suggerita: 30 minuti

    Chi: account lead, cliente giorno per giorno, producer, creative lead (se necessario)

    Ordine del giorno

    • 5 min - Vittorie e aggiornamenti

    • 10 min - Lavori in corso e punti da rivedere

    • 10 min - Decisioni e rischi

    • 5 min - Prossimi passi e date

    Suggerimenti da utilizzare

    • Cosa possiamo approvare oggi per mantenere lo slancio?

    • Quale dipendenza è a rischio questa settimana?

    Suggerimento per la pianificazione con Doodle

    • Utilizza una pagina di prenotazione per le chiamate di stato ricorrenti. I clienti scelgono una fascia oraria che corrisponde alla tua disponibilità.

    • Se la sessione è fatturabile, raccogli il pagamento con Stripe durante la prenotazione.

    • Aggiungi dei buffer per evitare di fare riunioni a ripetizione.

    Prima della chiamata

    • Condividi il documento di stato e i link alle risorse

    • Riduci l'elenco dei partecipanti

    Dopo la chiamata

    • Registra le decisioni nel documento

    • Usa Zapier per inviare i dettagli della riunione a Slack o Asana.

    3) Telefonata di revisione creativa

    Scopo: presentare la creatività, allinearsi sugli intenti, raccogliere feedback in un unico luogo

    Durata suggerita: 45-60 minuti

    Chi: sponsor del cliente, revisori, direttore creativo, account lead

    Ordine del giorno

    • 5 min - Breve riassunto e obiettivi aziendali

    • 10 min - Logica del concetto e visione del pubblico

    • 20 min - Passaggio di testimone con domande e risposte

    • 10 min - Feedback per tema

    • 5 min - Decisione e passi successivi

    Suggerimenti da utilizzare

    • Questo concetto soddisfa il brief e le esigenze del pubblico?

    • Cosa deve cambiare per passare alla produzione?

    Suggerimenti per la programmazione con Doodle

    • Evita il caos delle e-mail per i grandi gruppi. Usa i sondaggi di gruppo e invia gli inviti via e-mail a un massimo di 1000 partecipanti.

    • Se hai bisogno di riservatezza, nascondi i dettagli dei partecipanti.

    Prima della chiamata

    • Condividi un PDF, un documento o un prototipo con 24 ore di anticipo.

    • Assegna un responsabile degli appunti e un responsabile delle decisioni

    Durante la telefonata

    • Scagliona il feedback in base al tema (messaggio, design, tecnica)

    • Registra i punti di azione in tempo reale

    Dopo la telefonata

    • Usa Doodle 1:1 per le revisioni di follow-up

    • Condividi un riassunto con le decisioni finali

    4) Workshop di consolidamento dei feedback

    Scopo: unificare i commenti sparsi in un'unica direzione

    Durata suggerita: 45 minuti

    Chi: account lead, creative lead, revisori chiave o product owner

    Ordine del giorno

    • 5 min - Obiettivi e regole di base

    • 10 min - Esaminare i commenti per fonte/tema

    • 20 min - Definizione delle priorità di modifica e risoluzione dei conflitti

    • 10 min - Direzione finale e passi successivi

    Spunti da utilizzare

    • Quale feedback è in linea con il brief?

    • Quali parametri dimostrano che la modifica ha funzionato?

    Suggerimento per la programmazione con Doodle

    • Usa i fogli di iscrizione con posti limitati per gestire più mercati o team.

    • Doodle Pro ti permette di creare sessioni illimitate.

    Prima della chiamata

    • Unisci tutti i commenti in un unico documento

    • Etichetta i feedback: indispensabili, piacevoli, fuori portata.

    Dopo la telefonata

    • Condividi l'elenco delle priorità

    • Aprire slot 1:1 per chiarimenti individuali

    5) Revisione trimestrale del business

    Scopo: mostrare l'impatto, allinearsi agli obiettivi del prossimo trimestre, sostenere la crescita

    Durata suggerita: 60 minuti

    Chi: leadership dell'agenzia, sponsor del cliente, responsabile finanziario/operativo

    Ordine del giorno

    • 10 min - Obiettivi e risultati dell'ultimo trimestre

    • 15 min - Punti salienti della campagna e lezioni

    • 15 min - Roadmap + prospettive di budget

    • 10 min - Rischi e dipendenze

    • 10 min - Accordo sul prossimo trimestre

    Suggerimenti da utilizzare

    • Dove abbiamo creato più valore?

    • Quali vincoli dovrebbero guidare il prossimo trimestre?

    Suggerimento per la programmazione con Doodle

    • Usa i sondaggi di gruppo con ampie finestre di disponibilità.

    • Aggiungi un marchio personalizzato in Doodle Pro per ottenere un invito elegante e pronto per i dirigenti.

    Prima della telefonata

    • Condividi un breve documento e un riassunto di una pagina.

    • Includi le opzioni per la pianificazione del prossimo trimestre

    Dopo la telefonata

    • Invia un riepilogo e le decisioni

    • Riutilizza lo stesso modello di sondaggio per stabilire il prossimo QBR

    Tabella dei modelli di riunione suggeriti

    Puoi incollare questa tabella in Contentful come blocco di tabella o markdown:

    Tipo di riunione

    Scopo

    Lunghezza suggerita

    Il miglior strumento Doodle

    Caso d'uso ideale

    Kickoff del cliente

    Allineamento su obiettivi, scopo e ruoli

    45 min

    Sondaggio di gruppo

    Più leader, diversi fusi orari

    Stato settimanale

    Mantenere il lavoro in movimento, confermare le approvazioni

    30 min

    Pagina di prenotazione

    Chiamate ricorrenti, Stripe opzionale per il tempo fatturabile

    Revisione creativa

    Presentazione della creatività e raccolta di feedback

    45-60 min

    Sondaggio di gruppo

    Grandi gruppi di revisori, feedback di più squadre

    Workshop di feedback

    Consolidamento dei commenti sparsi

    45 min

    Foglio di iscrizione

    Sessioni multimercato, posti limitati

    Revisione trimestrale

    Mostra l'impatto e pianifica il futuro

    60 min

    Sondaggio di gruppo

    Interlocutori senior con calendari molto fitti

    Consigli pratici per far funzionare questi modelli

    • Timebox con uno scopo

    Dai a ogni blocco dell'agenda un risultato chiaro.

    • Mantieni la stanza piccola

    Invita i decisori; tieni gli altri asincroni.

    • Prepara le risorse in anticipo

    Invia brief, prototipi o dati 24 ore prima della chiamata.

    • Decidi nella stanza

    Assegna un responsabile delle decisioni e registra la chiamata.

    • Proteggi il tuo calendario

    Usa dei buffer, evita le chiamate a fine giornata e blocca il tempo di concentrazione.

    • Rendi evidenti i prossimi passi

    Ogni riunione si conclude con i proprietari, le date e il percorso di feedback.

    Errori comuni da evitare

    • Obiettivi confusi

    • Troppi revisori nella stanza

    • Feedback senza un brief di riferimento

    • Percorsi di approvazione poco chiari

    • Pianificazione via e-mail invece di strumenti automatizzati

    Strumenti e soluzioni che le agenzie utilizzano con Doodle

    • Pagina di prenotazione - chiamate di routine, orari d'ufficio, sessioni a pagamento via Stripe

    • Inviti 1:1 - colloqui con gli stakeholder e follow-up

    • Sondaggi di gruppo - revisioni creative, workshop, QBR

    • Fogli di iscrizione - workshop con più posti limitati

    • Connessioni al calendario - Google, Outlook, Apple

    • Videoconferenze - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

    • Caratteristiche Pro - agende generate dall'intelligenza artificiale, branding, partecipanti nascosti, esperienza senza pubblicità

    • Zapier - creazione di attività e promemoria

    Tutto ciò che è elencato corrisponde alle attuali funzionalità di Doodle.

    Esempi reali di team di agenzie

    • Studio di design boutique - Kickoff tramite sondaggio di gruppo → risposte più rapide + approvazioni durante le chiamate

    • Agenzia di performance marketing - Pagina di prenotazione per lo status + Stripe per le verifiche a pagamento → 4 ore risparmiate settimanalmente

    • Agenzia di PR globale - Fogli di iscrizione con posti limitati + partecipanti nascosti → flussi di lavoro multi-mercato più fluidi

    • Agenzia di contenuti - 1:1 per le interviste + link a Teams + Zapier → creazione automatica di attività

    • Agenzia di servizi completi - Sondaggi di gruppo + branding + descrizioni AI delle riunioni → processo QBR ottimizzato

    Aspetti fondamentali

    • Usa i modelli di riunione per risparmiare tempo

    • Abbina a ogni tipo di riunione il prodotto Doodle più adatto.

    • Mantieni le stanze piccole e il feedback strutturato

    • Decidi nella stanza e registra proprietari, date e decisioni

    • Usa Doodle Pro per le descrizioni dell'AI, il branding e i promemoria.

    Iniziare a programmare meglio

    Questi modelli aiuteranno la tua agenzia a gestire le chiamate dei clienti e le revisioni creative in modo più rapido. Se vuoi meno email e calendari più puliti, aggiungi Doodle al tuo flusso di lavoro.

    Collega il tuo calendario, condividi una pagina di prenotazione per le chiamate di routine, usa il rapporto 1:1 per i follow-up e i sondaggi di gruppo o i fogli di iscrizione per le sessioni più importanti. Raccogli i pagamenti con Stripe quando necessario e lascia che siano i promemoria a gestire i follow-up.

    Sei pronto a risparmiare tempo?

