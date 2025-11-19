Planification
5 modèles de réunions pour les appels des clients et les examens créatifs
Tu travailles rapidement, mais les appels des clients peuvent toujours épuiser le temps de création. Les parties prenantes se joignent tardivement à l'équipe, les commentaires arrivent par différents canaux et les décisions sont bloquées. Ton équipe perd des heures chaque semaine à cause des messages qui vont et viennent et des réunions qui manquent de structure.
Ce guide te propose cinq modèles de réunion éprouvés pour les agences. Chaque modèle comprend un ordre du jour simple, des messages-guides et un calendrier. Tu verras également comment utiliser la page de réservation de Doodle, les invitations 1:1, les sondages de groupe et les feuilles d'inscription pour réduire les frictions liées à la planification et garder ton calendrier sous contrôle.
Que tu sois à la tête d'un studio ou d'une agence à service complet, ces modèles t'aideront à passer du chaos à la clarté sans ajouter d'administration supplémentaire.
Le défi auquel sont confrontés les professionnels des agences
Les calendriers des agences sont remplis de changements de contexte. Tu passes d'appels de découverte à des examens créatifs et à des mises à jour de statut. Lorsque les réunions manquent de structure :
le champ d'action s'étend
les décisions glissent
les délais dérivent
les commentaires sont dispersés
La planification ajoute un risque supplémentaire. Les clients utilisent des outils, des fuseaux horaires et des préférences différents ; une invitation manquée ou une double réservation peut se répercuter sur l'ensemble du projet.
Pourquoi cela est important pour les agences
Ton temps est ta marge. Les réunions serrées protègent la bande passante créative, aident ton équipe à travailler avec concentration et accélèrent les approbations.
Normaliser les modèles de réunion :
définit les attentes des clients
réduit le travail à refaire
clarifie les propriétaires et les décisions
renforce le rythme du projet
En y ajoutant une planification intelligente, tu récupères chaque semaine des heures qui, autrement, disparaîtraient dans l'administration.
5 modèles de réunions que tu peux copier dès aujourd'hui
Chaque modèle comprend le temps nécessaire pour une réunion de 30 à 60 minutes. Ajuste-le en fonction de la taille de ton projet et des personnes qui doivent être présentes.
1) Appel de démarrage du client
Objectif : s'aligner sur les objectifs, les rôles, la portée et les méthodes de travail.
Durée suggérée : 45 minutes
Qui : responsable du client, commanditaire du projet, responsable du compte de l'agence, responsable de la création ou de la stratégie.
Ordre du jour
5 min - Présentations et rôles
10 min - Objectifs du projet et mesures de réussite
10 min - Portée, produits livrables et jalons
10 min - Décideurs, approbations, risques
5 min - Plan de communication et outils
5 min - Prochaines étapes et propriétaires
Suggestions à utiliser
À quoi ressemble le succès dans 60 jours et au moment du lancement ?
Qui approuve les créations et qui doit être informé ?
Quels sont les risques qui t'inquiètent le plus ?
Astuce de programmation avec Doodle
Utilise un sondage de groupe lorsque plusieurs dirigeants doivent participer. Offre des blocs en fonction des fuseaux horaires, fixe une date limite et laisse les rappels gérer les réponses.
Après avoir confirmé l'heure, ajoute un lien vidéo (Zoom, Google Meet, Teams) directement dans Doodle.
Avant l'appel
Partage un briefing d'une page et un formulaire d'admission.
Utilise les descriptions de réunion générées par l'IA (Doodle Pro) pour ajouter un ordre du jour soigné à l'invitation.
Après l'appel
Envoie un récapitulatif avec les propriétaires
Utilise Doodle 1:1 pour tout suivi.
2) Statut et approbations hebdomadaires
Objectif : faire avancer le travail, éliminer les obstacles, confirmer les approbations
Durée suggérée : 30 minutes
Qui : responsable du compte, client au quotidien, producteur, responsable de la création (si nécessaire)
Ordre du jour
5 min - Résultats et mises à jour
10 min - Travail en cours et points à revoir
10 min - Décisions et risques
5 min - Prochaines étapes et dates
Suggestions à utiliser
Que pouvons-nous approuver aujourd'hui pour maintenir l'élan ?
Quelle dépendance est menacée cette semaine ?
Astuce de planification avec Doodle
Utilise une page de réservation pour les appels de statut récurrents. Les clients choisissent un créneau qui correspond à tes disponibilités.
Si la session est facturable, collecte le paiement avec Stripe pendant la réservation.
Ajoute des tampons pour éviter les réunions qui se suivent.
Avant l'appel
Partage le document d'état et les liens vers les actifs.
Réduis la liste des participants.
Après l'appel
Enregistre les décisions dans le document
Utilise Zapier pour envoyer les détails de la réunion dans Slack ou Asana.
3) Appel de révision créative
Objectif : présenter la création, s'aligner sur l'intention, recueillir les commentaires en un seul endroit.
Durée suggérée : 45-60 minutes
Qui : sponsor client, réviseurs, directeur de la création, responsable du compte.
Ordre du jour
5 min - Bref récapitulatif et objectif de l'entreprise
10 min - Justification du concept et aperçu du public
20 min - Visite guidée avec questions et réponses
10 min - Rétroaction par thème
5 min - Décision et prochaines étapes
Suggestions à utiliser
Ce concept répond-il au cahier des charges et aux besoins du public ?
Que faut-il changer pour passer à la production ?
Conseil de programmation avec Doodle
Évite le chaos des courriels pour les grands groupes. Utilise des sondages de groupe et envoie des invitations par courriel à un maximum de 1000 participants.
Cache les détails des participants si tu as besoin de confidentialité.
Avant l'appel
Partage un PDF, une présentation ou un prototype 24 heures à l'avance.
Désigne un preneur de notes et un responsable de la décision.
Pendant l'appel
Organise le retour d'information par thème (message, conception, technique).
Consigner les mesures à prendre en direct
Après l'appel
Utiliser Doodle 1:1 pour les examens de suivi
Partager un récapitulatif avec les décisions finales
4) Atelier de consolidation des commentaires
Objectif : unifier les commentaires épars en une seule direction
Durée suggérée : 45 minutes
Qui : le responsable du compte, le responsable de la création, les principaux évaluateurs ou le propriétaire du produit.
Ordre du jour
5 min - Objectifs et règles de base
10 min - Examen des commentaires par source/thème
20 min - Hiérarchiser les modifications et résoudre les conflits
10 min - Orientation finale et prochaines étapes
Suggestions à utiliser
Quels sont les commentaires qui s'alignent sur le briefing ?
Quelle mesure permettra de prouver que la modification a fonctionné ?
Astuce de programmation avec Doodle
Utilise des feuilles d'inscription avec des sièges plafonnés pour gérer plusieurs marchés ou équipes.
Doodle Pro te permet de créer un nombre illimité de sessions.
Avant l'appel
Regroupe tous les commentaires dans un seul document
Étiquette les commentaires : indispensable, souhaitable, hors sujet.
Après l'appel
Partage la liste des priorités
Ouvrir des créneaux 1:1 pour des clarifications individuelles
5) Revue trimestrielle des activités
Objectif : montrer l'impact, s'aligner sur les objectifs du prochain trimestre, soutenir la croissance
Durée suggérée : 60 minutes
Qui : direction de l'agence, sponsor du client, responsable des finances/opérations
Ordre du jour
10 min - Objectifs et résultats du dernier trimestre
15 min - Points forts de la campagne + leçons
15 min - Feuille de route + perspectives budgétaires
10 min - Risques + dépendances
10 min - Accord sur le prochain trimestre
Suggestions à utiliser
Où avons-nous créé le plus de valeur ?
Quelles contraintes devraient guider le prochain trimestre ?
Conseil de programmation avec Doodle
Utilise des sondages de groupe avec de larges fenêtres de disponibilité.
Ajoute une marque personnalisée dans Doodle Pro pour une invitation soignée et prête à être utilisée par les cadres.
Avant l'appel
Partage une courte présentation et un résumé d'une page.
Inclure des options pour la planification du prochain trimestre
Après l'appel
Envoie un récapitulatif et les décisions
Réutiliser le même modèle de sondage pour établir le prochain QBR
Tableau des modèles de réunion suggérés
Type de réunion
Objectif
Durée suggérée
Meilleur outil de Doodle
Cas d'utilisation idéal
Kick-off client
S'aligner sur les objectifs, la portée, les rôles
45 minutes
Sondage de groupe
Plusieurs responsables, différents fuseaux horaires
Statut hebdomadaire
Faire avancer le travail, confirmer les approbations
30 minutes
Page de réservation
Appels récurrents, Stripe optionnel pour le temps facturable
Révision créative
Présenter la création + recueillir les commentaires
45-60 min
Sondage de groupe
Grands groupes d'évaluateurs, rétroaction de plusieurs équipes
Atelier de rétroaction
Consolider les commentaires dispersés
45 minutes
Feuille d'inscription
Sessions multi-marchés, nombre de places limité
Revue trimestrielle
Montrer l'impact + planifier l'avenir
60 minutes
Sondage de groupe
Intervenants de haut niveau avec des calendriers chargés
Conseils pratiques pour que ces modèles fonctionnent
Une boîte à rythme avec un objectif
Donne à chaque bloc de l'ordre du jour un résultat clair.
La salle doit être petite
Invite les décideurs ; garde les autres asynchrones.
Prépare les éléments à l'avance
Envoie des mémoires, des prototypes ou des données 24 heures avant l'appel.
Décide dans la salle
Désigne un responsable de la décision et enregistre l'appel.
Protège ton calendrier
Utilise des tampons, évite les appels en fin de journée et bloque le temps de concentration.
Rends les prochaines étapes évidentes
Chaque réunion se termine avec les propriétaires, les dates et le chemin de retour d'information.
Erreurs courantes à éviter
Objectifs flous
Trop de réviseurs dans la salle
Feedback sans briefing pour l'ancrer
Chemins d'approbation flous
Planification par courriel au lieu d'outils automatisés
Outils et solutions que les agences utilisent avec Doodle
Page de réservation - appels de routine, heures de bureau, sessions payantes via Stripe.
Invitations 1:1 - entretiens avec les parties prenantes et suivi
Sondages de groupe - examens créatifs, ateliers, QBRs
Feuilles d'inscription - ateliers à créneaux multiples avec limites de places
Connexions à l'agenda - Google, Outlook, Apple
Vidéoconférence - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Fonctionnalités pro - agendas générés par l'IA, stratégie de marque, participants cachés, expérience sans publicité.
Zapier - création de tâches et rappels
Exemples concrets d'équipes d'agences
Boutique design studio - Coup d'envoi via un sondage de groupe → réponses plus rapides + approbations pendant les appels.
Agence de marketing à la performance - Page de réservation pour les statuts + Stripe pour les audits payants → 4 heures économisées chaque semaine.
Agence mondiale de relations publiques - Feuilles d'inscription avec sièges plafonnés + participants cachés → flux de travail multi-marchés plus fluides.
Agence de contenu - 1:1 pour les interviews + liens Teams + Zapier → création automatique de tâches.
Agence à service complet - Sondages de groupe + stratégie de marque + descriptions de réunions AI → processus QBR peaufiné.
Principaux enseignements
Utilise des modèles de réunion pour protéger ton temps
Associe chaque type de réunion au bon produit Doodle
Garder les salles petites et les commentaires structurés
Décide dans la salle et enregistre les propriétaires, les dates et les décisions.
Utilise Doodle Pro pour les descriptions AI, les marques et les rappels.
Commence avec une meilleure planification
Ces modèles aideront ton agence à organiser des appels clients plus serrés et des revues créatives plus rapides. Si tu veux moins d'emails et des calendriers plus propres, ajoute Doodle à ton flux de travail.
Connecte ton calendrier, partage une page de réservation pour les appels de routine, utilise 1:1 pour les suivis, et des sondages de groupe ou des feuilles d'inscription pour les sessions plus importantes. Recueille les paiements avec Stripe lorsque c'est nécessaire et laisse les rappels s'occuper des suivis.
