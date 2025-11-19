5 Meeting-Vorlagen für Kundengespräche und kreative Überprüfungen

Du arbeitest schnell, aber Kundenanrufe können trotzdem die kreative Zeit in Anspruch nehmen. Stakeholder kommen zu spät, Feedback kommt über verschiedene Kanäle an und Entscheidungen werden verzögert. Dein Team verliert jede Woche Stunden mit Hin- und Her-Botschaften und Besprechungen, denen es an Struktur fehlt.
In diesem Leitfaden findest du fünf bewährte Meeting-Vorlagen für Agenturen. Jede Vorlage enthält eine einfache Tagesordnung, Aufforderungen und einen Zeitplan. Außerdem erfährst du, wie du die Doodle-Buchungsseite, 1:1-Einladungen, Gruppenumfragen und Anmeldebögen nutzen kannst, um die Terminplanung zu vereinfachen und deinen Kalender unter Kontrolle zu halten.
Ganz gleich, ob du ein kleines Studio oder eine Full-Service-Agentur leitest, diese Vorlagen helfen dir, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand vom Chaos zur Übersichtlichkeit zu gelangen.
Die Herausforderung für Agenturmitarbeiter
Der Terminkalender einer Agentur ist voll mit wechselnden Kontexten. Du wechselst von Discovery Calls zu kreativen Besprechungen zu Status-Updates. Wenn Meetings keine Struktur haben:
schleichen sich Unklarheiten ein
rutschen Entscheidungen
driftet der Zeitplan
Feedback wird verstreut
Die Terminplanung birgt weitere Risiken. Kunden nutzen unterschiedliche Tools, Zeitzonen und Vorlieben; eine verpasste Einladung oder eine Doppelbuchung kann sich auf ein ganzes Projekt auswirken.
Warum dies für Agenturen wichtig ist
Deine Zeit ist deine Marge. Straffe Meetings schützen die kreative Bandbreite, helfen deinem Team, konzentriert zu arbeiten, und beschleunigen die Genehmigungsverfahren.
Die Standardisierung von Meeting-Vorlagen:
setzt Erwartungen bei den Kunden fest
reduziert Nacharbeit
klärt Eigentümer und Entscheidungen
stärkt deinen Projektrhythmus
Wenn du eine intelligente Zeitplanung einbaust, gewinnst du jede Woche Stunden zurück, die sonst in der Verwaltung verschwinden würden.
5 Besprechungsvorlagen, die du heute kopieren kannst
Jede Vorlage enthält einen Zeitplan für eine 30-60-minütige Besprechung. Passe sie an die Größe deines Projekts an und daran, wer im Raum sein muss.
1) Kunden-Kickoff-Gespräch
Zweck: Ziele, Rollen, Umfang und Arbeitsweisen abstimmen
Empfohlene Dauer: 45 Minuten
Wer: Kundenverantwortlicher, Projektsponsor, Account Lead der Agentur, Kreativ- oder Strategieverantwortlicher
Tagesordnung
5 min - Vorstellung und Rollenverteilung
10 min - Projektziele und Erfolgskennzahlen
10 Min. - Umfang, Ergebnisse und Meilensteine
10 Min. - Entscheidungsträger, Genehmigungen, Risiken
5 Min. - Kommunikationsplan und Werkzeuge
5 min - Nächste Schritte und Verantwortliche
Aufforderungen zur Verwendung
Wie sieht der Erfolg in 60 Tagen und bei der Einführung aus?
Wer genehmigt die Kreativität und wer muss informiert werden?
Welche Risiken machen dir am meisten Sorgen?
Tipp zur Terminplanung mit Doodle
Verwende eine Gruppenumfrage, wenn mehrere Führungskräfte teilnehmen müssen. Biete Blöcke in verschiedenen Zeitzonen an, setze eine Frist und lass dich an die Antworten erinnern.
Nachdem du die Zeit bestätigt hast, füge einen Videolink (Zoom, Google Meet, Teams) direkt in Doodle hinzu.
Vor dem Gespräch
Verteile ein einseitiges Briefing und ein Aufnahmeformular
Nutze KI-generierte Meeting-Beschreibungen (Doodle Pro), um der Einladung eine ausgefeilte Agenda hinzuzufügen
Nach dem Gespräch
Versende eine Zusammenfassung mit den Eigentümern
Verwende Doodle 1:1 für eventuelle Nachfassaktionen
2) Wöchentlicher Status und Genehmigungen
Zweck: Arbeit vorantreiben, Blockaden beseitigen, Genehmigungen bestätigen
Empfohlene Dauer: 30 Minuten
Wer: Kundenbetreuer, Kunde im Tagesgeschäft, Produzent, kreativer Leiter (je nach Bedarf)
Agenda
5 min - Erfolge und Updates
10 Min. - Laufende Arbeiten und Besprechungen
10 min - Entscheidungen und Risiken
5 min - Nächste Schritte und Termine
Aufforderungen zur Verwendung
Was können wir heute genehmigen, um den Schwung beizubehalten?
Welche Abhängigkeit ist diese Woche gefährdet?
Tipp zur Terminplanung mit Doodle
Verwende eine Buchungsseite für wiederkehrende Statusgespräche. Die Kunden suchen sich einen Termin aus, der zu deiner Verfügbarkeit passt.
Wenn die Sitzung abrechenbar ist, ziehe die Zahlung mit Stripe während der Buchung ein.
Füge Puffer hinzu, um aufeinanderfolgende Treffen zu vermeiden.
Vor dem Gespräch
Teile das Statusdokument und die Asset-Links
Halte die Teilnehmerliste klein
Nach dem Gespräch
Halte Entscheidungen im Dokument fest
Verwende Zapier, um die Besprechungsdetails in Slack oder Asana zu übertragen.
3) Kreativbesprechung
Zweck: Kreative präsentieren, Absicht abstimmen, Feedback an einem Ort sammeln
Empfohlene Dauer: 45-60 Minuten
Wer: Sponsor des Kunden, Prüfer, Kreativdirektor, Kundenbetreuer
Tagesordnung
5 Minuten - Kurzer Rückblick und Geschäftsziel
10 Minuten - Konzeptbegründung und Einblick in die Zielgruppe
20 min - Durchgang mit Fragen und Antworten
10 min - Feedbackrunde nach Themen
5 min - Entscheidung und nächste Schritte
Hinweise zur Verwendung
Entspricht das Konzept dem Auftrag und den Bedürfnissen der Zielgruppe?
Was muss sich ändern, um in die Produktion zu gehen?
Tipp zur Planung mit Doodle
Vermeide E-Mail-Chaos für große Gruppen. Verwende Gruppenumfragen und verschicke Einladungen per E-Mail an bis zu 1000 Teilnehmer.
Verwende die Option "Teilnehmerdetails verbergen", wenn du Vertraulichkeit brauchst.
Vor dem Gespräch
Teile ein PDF, ein Deck oder einen Prototyp 24 Stunden im Voraus
Bestimme einen Mitschreiber und einen Entscheidungsträger
Während der Telefonkonferenz
Timebox-Feedback nach Thema (Botschaft, Design, Technik)
Aktionspunkte live protokollieren
Nach der Konferenz
Doodle 1:1 für Nachbesprechungen nutzen
Gib eine Zusammenfassung mit den endgültigen Entscheidungen heraus
4) Feedback-Konsolidierungsworkshop
Ziel: verstreute Kommentare in eine Richtung zusammenführen
Empfohlene Dauer: 45 Minuten
Wer: Account Lead, Creative Lead, Key Reviewer oder Product Owner
Tagesordnung
5 Minuten - Zielsetzung und Grundregeln
10 Min. - Überprüfung des Feedbacks nach Quelle/Thema
20 Min. - Priorisierung der Änderungen und Lösung von Konflikten
10 min - Endgültige Richtung und nächste Schritte
Hilfestellungen
Welches Feedback stimmt mit dem Briefing überein?
Welches Kriterium beweist, dass die Bearbeitung funktioniert hat?
Tipp zur Terminplanung mit Doodle
Verwende Anmeldeformulare mit begrenzten Plätzen, um mehrere Märkte oder Teams zu verwalten.
Mit Doodle Pro kannst du unbegrenzt viele Sitzungen erstellen.
Vor dem Gespräch
Fasse alle Kommentare in einem Dokument zusammen
Kennzeichne das Feedback: "Muss", "Kann", "Ist", "Überflüssig
Nach dem Gespräch
Teile die priorisierte Liste
Öffne 1:1-Slots für individuelle Klärungen
5) Vierteljährlicher Geschäftsbericht
Zweck: Wirkung zeigen, Ziele für das nächste Quartal abstimmen, Wachstum fördern
Vorgeschlagene Dauer: 60 Minuten
Wer: Leitung der Agentur, Sponsor des Kunden, Finanz- und Betriebsleiter
Tagesordnung
10 min - Ziele und Ergebnisse des letzten Quartals
15 min - Kampagnen-Highlights und Lektionen
15 Min. - Roadmap + Budgetausblick
10 min - Risiken und Abhängigkeiten
10 min - Vereinbarung über das nächste Quartal
Aufforderungen zur Verwendung
Wo haben wir den größten Wert geschaffen?
Welche Einschränkungen sollten für das nächste Quartal gelten?
Tipp zur Terminplanung mit Doodle
Verwende Gruppenumfragen mit großen Verfügbarkeitsfenstern.
Füge in Doodle Pro ein individuelles Branding hinzu, um eine elegante Einladung für Führungskräfte zu erstellen.
Vor dem Gespräch
Teile ein kurzes Deck und eine einseitige Zusammenfassung
Füge Optionen für die Planung des nächsten Quartals hinzu
Nach dem Gespräch
Versende eine Zusammenfassung und Entscheidungen
Wiederverwendung der gleichen Umfragevorlage zur Festlegung des nächsten QBR
Tabelle mit vorgeschlagenen Meeting-Vorlagen
Du kannst diese in Contentful als Tabellenblock oder Markdown einfügen:
Besprechungstyp
Zweck
Vorgeschlagene Länge
Bestes Doodle-Tool
Idealer Anwendungsfall
Kunden-Kickoff
Ziele, Umfang, Rollen abstimmen
45 Minuten
Gruppenumfrage
Mehrere Führungskräfte, verschiedene Zeitzonen
Wöchentlicher Status
Arbeit vorantreiben, Genehmigungen bestätigen
30 min
Buchungsseite
Wiederkehrende Anrufe, optional Stripe für abrechenbare Zeit
Kreativüberprüfung
Kreatives präsentieren und Feedback einholen
45-60 min
Gruppenumfrage
Große Prüfergruppen, Feedback von mehreren Teams
Feedback-Workshop
Verstreute Kommentare konsolidieren
45 min
Anmeldungsbogen
Multi-Market-Sitzungen, begrenzte Teilnehmerzahl
Vierteljährlicher Rückblick
Wirkung zeigen + Zukunft planen
60 min
Gruppenumfrage
Ältere Interessengruppen mit vollem Terminkalender
Praktische Tipps, damit diese Vorlagen funktionieren
Timebox mit Zweck
Gib jedem Agendablock ein klares Ergebnis.
Halte den Raum klein
Lade Entscheidungsträger ein; halte andere asynchron.
Bereite die Unterlagen im Voraus vor
Versende Briefings, Prototypen oder Daten 24 Stunden vor der Konferenz.
Entscheide im Raum
Bestimme einen Verantwortlichen für die Entscheidung und nimm das Gespräch auf.
Schütze deinen Kalender
Verwende Puffer, vermeide Anrufe am späten Tag und blockiere die Zeit, in der du dich konzentrieren kannst.
Mach die nächsten Schritte klar
Jedes Treffen endet mit den Verantwortlichen, Terminen und dem Feedbackpfad.
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Unscharfe Ziele
Zu viele Prüfer im Raum
Feedback ohne einen Auftrag, um es zu verankern
Unklare Genehmigungswege
Terminplanung per E-Mail statt mit automatisierten Tools
Tools und Lösungen, die Agenturen mit Doodle nutzen
Buchungsseite - Routineanrufe, Sprechstunden, bezahlte Sitzungen über Stripe
1:1-Einladungen - Stakeholder-Interviews und Nachfassaktionen
Gruppenumfragen - kreative Überprüfungen, Workshops, QBRs
Anmeldeformulare - Workshops mit mehreren Teilnehmern und begrenzten Sitzplätzen
Kalenderverbindungen - Google, Outlook, Apple
Videokonferenzen - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Pro-Funktionen - KI-generierte Tagesordnungen, Branding, versteckte Teilnehmer, werbefreies Erlebnis
Zapier - Aufgabenerstellung und Erinnerungen
Alles, was hier aufgeführt ist, entspricht der aktuellen Doodle-Funktionalität.
Beispiele aus der Praxis von Agenturteams
Boutique-Designstudio - Kickoff über Gruppenumfrage → schnellere Antworten + Genehmigungen während der Gespräche
Performance-Marketing-Agentur - Booking Page für Status + Stripe für bezahlte Audits → 4 Stunden Einsparung pro Woche
Globale PR-Agentur - Sign-up Sheets mit begrenzten Plätzen und versteckten Teilnehmern → reibungslosere Workflows in mehreren Märkten
Content-Agentur - 1:1 für Interviews + Teams Links + Zapier → automatische Aufgabenerstellung
Full-Service-Agentur - Gruppenumfragen + Branding + KI-Meetingbeschreibungen → ausgefeilter QBR-Prozess
Die wichtigsten Erkenntnisse
Verwende Meeting-Vorlagen, um Zeit zu sparen
Passe jeden Meeting-Typ an das richtige Doodle-Produkt an
Halte die Räume klein und das Feedback strukturiert
Entscheide im Raum und protokolliere Eigentümer, Daten und Entscheidungen
Nutze Doodle Pro für KI-Beschreibungen, Branding und Erinnerungen
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Diese Vorlagen helfen deiner Agentur, Kundengespräche straffer zu führen und kreative Überprüfungen schneller durchzuführen. Wenn du weniger E-Mails und einen aufgeräumten Kalender möchtest, füge Doodle zu deinem Workflow hinzu.
Verbinde deinen Kalender, teile eine Buchungsseite für Routineanrufe, verwende 1:1 für Folgegespräche und Gruppenumfragen oder Anmeldebögen für größere Sitzungen. Ziehe bei Bedarf Zahlungen mit Stripe ein und lass Erinnerungen die Nachbereitung übernehmen.
Bereit, Zeit zu sparen?