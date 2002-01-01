Criar um Doodle

Agendamento

5 modelos de reunião para chamadas de clientes e revisões criativas

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 19 de nov. de 2025

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

Language options

endefresit

Table of Contents

    Você trabalha rapidamente, mas as chamadas de clientes ainda podem esgotar o tempo criativo. As partes interessadas chegam atrasadas, o feedback chega por vários canais e as decisões ficam paradas. Sua equipe perde horas por semana com mensagens de ida e volta e reuniões que não têm estrutura.

    Este guia oferece a você cinco modelos de reunião comprovados para agências. Cada modelo inclui uma pauta simples, avisos e cronograma. Você também verá como usar a página de agendamento do Doodle, convites 1:1, enquetes de grupo e planilhas de inscrição para reduzir o atrito de agendamento e manter seu calendário sob controle.

    Não importa se você dirige um estúdio boutique ou uma agência de serviço completo, esses modelos o ajudarão a passar do caos para a clareza sem adicionar mais administração.

    Não é necessário cartão de crédito

    O desafio enfrentado pelos profissionais de agências

    As agendas das agências estão repletas de mudanças de contexto. Você passa de chamadas de descoberta para revisões criativas e atualizações de status. Quando as reuniões não têm estrutura:

    • o escopo se arrasta

    • as decisões escorregam

    • os cronogramas se desviam

    • o feedback fica disperso

    A programação acrescenta mais riscos. Os clientes usam ferramentas, fusos horários e preferências diferentes; um convite perdido ou uma reserva dupla pode afetar todo o projeto.

    Por que isso é importante para as agências

    Seu tempo é sua margem. Reuniões apertadas protegem a largura de banda criativa, ajudam sua equipe a trabalhar com foco e tornam as aprovações mais rápidas.

    Padronizando modelos de reunião:

    • define expectativas para os clientes

    • reduz o retrabalho

    • esclarece os proprietários e as decisões

    • fortalece o ritmo do seu projeto

    Acrescente o agendamento inteligente e você recuperará horas semanais que, de outra forma, desapareceriam na administração.

    5 modelos de reunião que você pode copiar hoje mesmo

    Cada modelo inclui o tempo para uma reunião de 30 a 60 minutos. Ajuste de acordo com o tamanho do seu projeto e quem precisa estar na sala.

    1) Chamada inicial do cliente

    Objetivo: alinhar metas, funções, escopo e formas de trabalho

    Duração sugerida: 45 minutos

    Quem: líder do cliente, patrocinador do projeto, líder de conta da agência, líder de criação ou estratégia

    Agenda

    • 5 min - Apresentações e funções

    • 10 min - Metas do projeto e métricas de sucesso

    • 10 min - Escopo, entregáveis e marcos

    • 10 min - Tomadores de decisão, aprovações, riscos

    • 5 min - Plano e ferramentas de comunicação

    • 5 min - Próximas etapas e proprietários

    Sugestões para você usar

    • Como será o sucesso em 60 dias e no lançamento?

    • Quem aprova a criação e quem precisa ser informado?

    • Quais riscos mais preocupam você?

    Dica de agendamento com o Doodle

    • Use uma enquete de grupo quando vários líderes precisarem participar. Ofereça blocos com fusos horários diferentes, defina um prazo e deixe que os lembretes orientem as respostas.

    • Depois de confirmar o horário, adicione um link de vídeo (Zoom, Google Meet, Teams) diretamente no Doodle.

    Antes da chamada

    • Compartilhe um resumo de uma página e um formulário de admissão

    • Use as descrições de reuniões geradas por IA (Doodle Pro) para adicionar uma agenda bem elaborada ao convite

    Após a chamada

    • Envie uma recapitulação com os proprietários

    • Use o Doodle 1:1 para qualquer acompanhamento

    2) Status e aprovações semanais

    Objetivo: manter o trabalho em andamento, remover bloqueadores, confirmar aprovações

    Duração sugerida: 30 minutos

    Quem: líder da conta, cliente do dia a dia, produtor, líder de criação (conforme necessário)

    Agenda

    • 5 min - Vitórias e atualizações

    • 10 min - Trabalho em andamento e itens de revisão

    • 10 min - Decisões e riscos

    • 5 min - Próximas etapas e datas

    Sugestões para usar

    • O que podemos aprovar hoje para manter o ritmo?

    • Qual dependência está em risco esta semana?

    Dica de agendamento com o Doodle

    • Use uma página de agendamento para chamadas de status recorrentes. Os clientes escolhem um horário que se ajuste à disponibilidade de vocês.

    • Se a sessão for cobrável, receba o pagamento com o Stripe durante o agendamento.

    • Adicione buffers para evitar reuniões consecutivas.

    Antes da chamada

    • Compartilhe o documento de status e os links dos ativos

    • Mantenha a lista de participantes pequena

    Após a chamada

    • Registre as decisões no documento

    • Use o Zapier para enviar os detalhes da reunião para o Slack ou Asana

    3) Chamada de revisão criativa

    Objetivo: apresentar o criativo, alinhar a intenção, coletar feedback em um só lugar

    Duração sugerida: 45 a 60 minutos

    Quem: patrocinador do cliente, revisores, diretor de criação, líder da conta

    Agenda

    • 5 min - Breve recapitulação e objetivo comercial

    • 10 min - Justificativa do conceito e percepção do público

    • 20 min - Passo a passo com perguntas e respostas

    • 10 min - Rodada de feedback por tema

    • 5 min - Decisão e próximas etapas

    Sugestões a serem usadas

    • Este conceito atende ao briefing e às necessidades do público?

    • O que você precisa mudar para passar para a produção?

    Dica de agendamento com o Doodle

    • Evite o caos dos e-mails para grupos grandes. Use Group Polls e convites por e-mail para até 1.000 participantes.

    • Use ocultar os detalhes dos participantes se você precisar de confidencialidade.

    Antes da chamada

    • Compartilhe um PDF, um deck ou um protótipo com 24 horas de antecedência

    • Designe um anotador e um responsável pela decisão

    Durante a chamada

    • Dê feedback por tema (mensagem, design, técnico)

    • Registre os itens de ação ao vivo

    Após a chamada

    • Use o Doodle 1:1 para revisões de acompanhamento

    • Compartilhe uma recapitulação com as decisões finais

    4) Workshop de consolidação de feedback

    Objetivo: unificar comentários dispersos em uma única direção

    Duração sugerida: 45 minutos

    Quem: líder de conta, líder de criação, principais revisores ou proprietário do produto

    Agenda

    • 5 min - Objetivos e regras básicas

    • 10 min - Revisar o feedback por fonte/tema

    • 20 min - Priorizar edições e resolver conflitos

    • 10 min - Direção final e próximas etapas

    Sugestões a serem usadas

    • Qual feedback está alinhado com o briefing?

    • Que métrica comprovará que a edição funcionou?

    Dica de agendamento com o Doodle

    • Use planilhas de inscrição com limite de assentos para gerenciar vários mercados ou equipes.

    • O Doodle Pro permite que você crie sessões ilimitadas.

    Antes da chamada

    • Combine todos os comentários em um único documento

    • Rotule o feedback: imprescindível, bom de se ter, fora do escopo

    Após a chamada

    • Compartilhe a lista de prioridades

    • Abra espaços 1:1 para esclarecimentos individuais

    5) Revisão trimestral dos negócios

    Objetivo: mostrar o impacto, alinhar-se às metas do próximo trimestre, apoiar o crescimento

    Duração sugerida: 60 minutos

    Quem: liderança da agência, patrocinador do cliente, líder financeiro/operacional

    Agenda

    • 10 min - Metas e resultados do último trimestre

    • 15 min - Destaques da campanha + lições

    • 15 min - Roteiro + perspectiva orçamentária

    • 10 min - Riscos e dependências

    • 10 min - Acordo sobre o próximo trimestre

    Sugestões a serem usadas

    • Onde criamos mais valor?

    • Quais restrições devem orientar o próximo trimestre?

    Dica de agendamento com o Doodle

    • Use enquetes de grupo com amplas janelas de disponibilidade.

    • Adicione uma marca personalizada no Doodle Pro para que você tenha um convite elegante e pronto para executivos.

    Antes da chamada

    • Compartilhe um pequeno deck e um resumo executivo de uma página

    • Inclua opções para o planejamento do próximo trimestre

    Após a chamada

    • Envie uma recapitulação e decisões

    • Reutilizar o mesmo modelo de pesquisa para definir a próxima QBR

    Tabela de modelos de reunião sugeridos

    Você pode colar isso no Contentful como um bloco de tabela ou markdown:

    Tipo de reunião

    Objetivo

    Duração sugerida

    Melhor ferramenta de Doodle

    Caso de uso ideal

    Início do cliente

    Alinhar metas, escopo e funções

    45 minutos

    Pesquisa de grupo

    Vários líderes, diferentes fusos horários

    Status semanal

    Manter o trabalho em andamento, confirmar as aprovações

    30 minutos

    Página de agendamento

    Chamadas recorrentes, Stripe opcional para tempo faturável

    Revisão criativa

    Apresentar a criação e obter feedback

    45-60 min

    Enquete em grupo

    Grandes grupos de revisores, feedback de várias equipes

    Workshop de feedback

    Consolidar comentários dispersos

    45 min

    Folha de registro

    Sessões em vários mercados, limite de assentos

    Revisão trimestral

    Mostrar o impacto + planejar o futuro

    60 min

    Pesquisa de grupo

    Partes interessadas sênior com calendários ocupados

    Dicas práticas para que esses modelos funcionem

    • Timebox com propósito

    Dê a cada bloco da agenda um resultado claro.

    • Mantenha a sala pequena

    Convide os tomadores de decisão; mantenha os outros assíncronos.

    • Prepare os ativos com antecedência

    Envie resumos, protótipos ou dados 24 horas antes da chamada.

    • Decida na sala

    Designe um responsável pela decisão e registre a chamada.

    • Proteja seu calendário

    Use buffers, evite chamadas no final do dia e bloqueie o tempo de foco.

    • Torne óbvias as próximas etapas

    Toda reunião termina com proprietários, datas e o caminho do feedback.

    Erros comuns a serem evitados

    • Metas confusas

    • Muitos revisores na sala

    • Feedback sem um resumo para ancorá-lo

    • Caminhos de aprovação pouco claros

    • Agendamento por e-mail em vez de ferramentas automatizadas

    Ferramentas e soluções que as agências usam com o Doodle

    • Página de reservas - chamadas de rotina, horário comercial, sessões pagas via Stripe

    • Convites 1:1 - entrevistas com partes interessadas e acompanhamento

    • Pesquisas de grupo - revisões criativas, workshops, QBRs

    • Folhas de registro - workshops com vários slots e limites de assentos

    • Conexões de calendário - Google, Outlook, Apple

    • Videoconferência - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

    • Recursos profissionais - agendas geradas por IA, marcas, participantes ocultos, experiência sem anúncios

    • Zapier - criação de tarefas e lembretes

    Tudo o que você listou está de acordo com a funcionalidade atual do Doodle.

    Exemplos reais de equipes de agências

    • Estúdio de design boutique - Kickoff via Group Poll → respostas mais rápidas + aprovações durante as chamadas

    • Agência de marketing de desempenho - Página de reserva para status + Stripe para auditorias pagas → 4 horas economizadas semanalmente

    • Agência global de relações públicas - Planilhas de inscrição com limite de assentos + participantes ocultos → fluxos de trabalho multimercado mais suaves

    • Agência de conteúdo - 1:1 para entrevistas + links para equipes + Zapier → criação automática de tarefas

    • Agência de serviço completo - Enquetes de grupo + branding + descrições de reuniões com IA → processo de QBR aperfeiçoado

    Principais conclusões

    • Use modelos de reunião para proteger o tempo

    • Combine cada tipo de reunião com o produto Doodle certo

    • Mantenha as salas pequenas e o feedback estruturado

    • Decida na sala e registre proprietários, datas e decisões

    • Use o Doodle Pro para descrições de IA, marcas e lembretes

    Comece com um agendamento melhor

    Esses modelos ajudarão a sua agência a realizar chamadas de clientes mais rigorosas e revisões criativas mais rápidas. Se você quiser menos e-mails e calendários mais limpos, adicione o Doodle ao seu fluxo de trabalho.

    Conecte seu calendário, compartilhe uma Booking Page para chamadas de rotina, use 1:1 para acompanhamento e Group Polls ou Sign-up Sheets para sessões maiores. Receba pagamentos com o Stripe quando necessário e deixe que os lembretes cuidem dos acompanhamentos.

    Você está pronto para economizar tempo?

    Não é necessário cartão de crédito

    Conteúdo relacionado

    Wellness/mindfulness group session

    Agendamento

    Ferramenta de agendamento para treinadores de bem-estar: o guia completo

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Agendamento

    5 modelos de página de agendamento para sessões de coaching pagas

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Trainer standing at a whiteboard.

    Agendamento

    Como programar o treinamento de coorte sem ficar de um lado para o outro

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Resolva o problema de agendamento com Doodle