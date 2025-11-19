Opret en Doodle

5 mødeskabeloner til kundesamtaler og kreative gennemgange

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 19. nov. 2025

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

    Du arbejder hurtigt, men kundeopkald kan stadig dræne den kreative tid. Interessenter kommer for sent, feedback kommer på tværs af kanaler, og beslutninger går i stå. Dit team mister timer hver uge på beskeder frem og tilbage og møder, der mangler struktur.

    Denne guide giver dig fem gennemprøvede mødeskabeloner til bureauer. Hver skabelon indeholder en enkel dagsorden, opfordringer og timing. Du kan også se, hvordan du bruger Doodles bookingside, 1:1-invitationer, gruppeafstemninger og tilmeldingsskema til at reducere planlægningsfriktionen og holde din kalender under kontrol.

    Uanset om du leder et boutique-studie eller et full-service-bureau, vil disse skabeloner hjælpe dig med at gå fra kaos til klarhed uden at tilføje ekstra administration.

    Udfordringen for professionelle på bureauer

    Bureauernes kalendere er fyldt med skiftende kontekster. Du bevæger dig fra opdagelsessamtaler til kreative gennemgange til statusopdateringer. Når møder mangler struktur:

    • kommer omfanget snigende

    • beslutninger glider ud

    • tidslinjer skrider

    • bliver feedback spredt.

    Planlægning øger risikoen. Kunder bruger forskellige værktøjer, tidszoner og præferencer; en manglende invitation eller dobbeltbooking kan få konsekvenser for hele projektet.

    Hvorfor dette er vigtigt for bureauer

    Din tid er din margin. Stramme møder beskytter den kreative båndbredde, hjælper dit team med at arbejde fokuseret og gør godkendelser hurtigere.

    Standardisering af mødeskabeloner:

    • sætter forventninger til kunderne

    • reducerer omarbejde

    • tydeliggør ejere og beslutninger

    • styrker din projektrytme

    Læg dertil smart planlægning, og du genvinder timer hver uge, som ellers ville forsvinde i administrationen.

    5 mødeskabeloner, du kan kopiere i dag

    Hver skabelon indeholder timing for et møde på 30-60 minutter. Justér ud fra projektets størrelse, og hvem der skal være til stede.

    1) Kickoff-møde med kunden

    Formål: afstemme mål, roller, omfang og arbejdsmetoder

    Foreslået længde: 45 minutter

    Hvem: Kundeansvarlig, projektsponsor, bureauansvarlig, kreativ eller strategisk ansvarlig

    Dagsorden

    • 5 min - Præsentation og roller

    • 10 min - Projektmål og succeskriterier

    • 10 min - Omfang, leverancer og milepæle

    • 10 min - Beslutningstagere, godkendelser, risici

    • 5 min - Kommunikationsplan og værktøjer

    • 5 min - Næste skridt og ejere

    Prompts til brug

    • Hvordan ser succes ud om 60 dage og ved lanceringen?

    • Hvem godkender det kreative, og hvem skal informeres?

    • Hvilke risici bekymrer dig mest?

    Tip til planlægning med Doodle

    • Brug en gruppeafstemning, når flere ledere skal deltage. Tilbyd blokke på tværs af tidszoner, sæt en deadline, og lad påmindelser drive svarene.

    • Når du har bekræftet tidspunktet, kan du tilføje et videolink (Zoom, Google Meet, Teams) direkte i Doodle.

    Før opkaldet

    • Del en briefing på én side og en intake-formular

    • Brug AI-genererede mødebeskrivelser (Doodle Pro) til at tilføje en finpudset dagsorden til invitationen

    Efter opkaldet

    • Send en opsummering med ejere

    • Brug Doodle 1:1 til eventuelle opfølgninger

    2) Ugentlig status og godkendelser

    Formål: holde arbejdet i gang, fjerne blokeringer, bekræfte godkendelser

    Foreslået længde: 30 minutter

    Hvem: account lead, kunde fra dag til dag, producer, kreativ lead (efter behov)

    Dagsorden

    • 5 min - Gevinster og opdateringer

    • 10 min - Igangværende arbejde og gennemgang af emner

    • 10 min - Beslutninger og risici

    • 5 min - Næste skridt og datoer

    Prompts til brug

    • Hvad kan vi godkende i dag for at holde momentum?

    • Hvilken afhængighed er i fare i denne uge?

    Tip til planlægning med Doodle

    • Brug en bookingside til tilbagevendende statusopkald. Kunderne vælger et tidspunkt, der passer til din tilgængelighed.

    • Hvis sessionen er fakturerbar, kan du opkræve betaling med Stripe under bookingen.

    • Tilføj buffere for at undgå back-to-back-møder.

    Før opkaldet

    • Del statusdokumentet og links til aktiver

    • Hold deltagerlisten lille

    Efter opkaldet

    • Registrer beslutninger i dokumentet

    • Brug Zapier til at skubbe mødedetaljer ind i Slack eller Asana

    3) Opkald til kreativ gennemgang

    Formål: præsentere det kreative, afstemme intentionen, indsamle feedback på ét sted

    Foreslået længde: 45-60 minutter

    Hvem: kundesponsor, korrekturlæsere, kreativ direktør, account lead

    Dagsorden

    • 5 min - Kort opsummering og forretningsmål

    • 10 min - Begrundelse for konceptet og indsigt i målgruppen

    • 20 min - Gennemgang med spørgsmål og svar

    • 10 min - Feedbackrunde efter tema

    • 5 min - Beslutning og næste skridt

    Prompts til brug

    • Opfylder dette koncept briefen og publikums behov?

    • Hvad skal ændres for at gå videre til produktion?

    Tip til planlægning med Doodle

    • Undgå e-mail-kaos for store grupper. Brug gruppeafstemninger og e-mailinvitationer til op til 1000 deltagere.

    • Brug hide participant details, hvis du har brug for fortrolighed.

    Før opkaldet

    • Del en PDF, et deck eller en prototype 24 timer i forvejen

    • Udpeg en notattager og en beslutningsejer

    Under opkaldet

    • Timebox feedback efter tema (budskab, design, teknisk)

    • Log handlingselementer live

    Efter opkaldet

    • Brug Doodle 1:1 til opfølgende gennemgang

    • Del en opsummering med de endelige beslutninger

    4) Workshop til konsolidering af feedback

    Formål: at samle spredte kommentarer i en enkelt retning

    Foreslået længde: 45 minutter

    Hvem: account lead, creative lead, nøgleanmeldere eller produktejer

    Dagsorden

    • 5 min - Mål og grundregler

    • 10 min - Gennemgå feedback efter kilde/tema

    • 20 min - Prioriter redigeringer og løs konflikter

    • 10 min - Endelig retning og næste skridt

    Prompts til brug

    • Hvilken feedback stemmer overens med briefingen?

    • Hvilken metrik vil bevise, at redigeringen fungerede?

    Tip til planlægning med Doodle

    • Brug tilmeldingsskema med begrænsede pladser til at styre flere markeder eller teams.

    • Med Doodle Pro kan du oprette ubegrænsede sessioner.

    Før opkaldet

    • Saml alle kommentarer i ét dokument

    • Mærk feedback: must-have, nice-to-have, out of scope

    Efter opkaldet

    • Del den prioriterede liste

    • Åbn 1:1-slots til individuelle afklaringer

    5) Kvartalsvis gennemgang af forretningen

    Formål: Vis effekt, afstem næste kvartals mål, understøt vækst

    Foreslået længde: 60 minutter

    Hvem: bureauets ledelse, kundesponsor, økonomi/ops lead

    Dagsorden

    • 10 min - Sidste kvartals mål + resultater

    • 15 min - Kampagnens højdepunkter + erfaringer

    • 15 min - Køreplan + budgetudsigter

    • 10 min - Risici + afhængigheder

    • 10 min - Aftale om næste kvartal

    Prompts til brug

    • Hvor skabte vi mest værdi?

    • Hvilke begrænsninger skal være styrende for næste kvartal?

    Tip til planlægning med Doodle

    • Brug gruppeafstemninger med brede tilgængelighedsvinduer.

    • Tilføj brugerdefineret branding i Doodle Pro for at få en poleret invitation, der er klar til ledelsen.

    Før opkaldet

    • Del en kort præsentation og et resumé på en side

    • Inkluder muligheder for planlægning af næste kvartal

    Efter opkaldet

    • Send en opsummering og beslutninger

    • Genbrug den samme afstemningsskabelon til at fastsætte den næste QBR

    Tabel med forslag til mødeskabeloner

    Du kan indsætte dette i Contentful som en tabelblok eller markdown:

    Mødetype

    Formål

    Foreslået længde

    Bedste Doodle-værktøj

    Ideel brugssag

    Kickoff for kunden

    Afstemning om mål, omfang, roller

    45 minutter

    Afstemning i gruppen

    Flere ledere, forskellige tidszoner

    Ugentlig status

    Hold arbejdet i gang, bekræft godkendelser

    30 minutter

    Booking-side

    Tilbagevendende opkald, valgfri Stripe til fakturerbar tid

    Kreativ gennemgang

    Præsenter kreativiteten + saml feedback

    45-60 minutter

    Gruppeafstemning

    Store anmeldergrupper, feedback fra flere hold

    Feedback-workshop

    Konsolidering af spredte kommentarer

    45 minutter

    Tilmeldingsskema

    Sessioner for flere markeder, begrænset antal pladser

    Kvartalsvis gennemgang

    Vis indvirkning + planlæg fremtiden

    60 minutter

    Afstemning i grupper

    Seniorinteressenter med travle kalendere

    Praktiske tips til at få disse skabeloner til at fungere

    • Timebox med formål

    Giv hver dagsordenblok et klart resultat.

    • Hold lokalet lille

    Inviter beslutningstagere; hold andre asynkrone.

    • Forbered aktiver på forhånd

    Send briefs, prototyper eller data 24 timer før mødet.

    • Træf beslutning i lokalet

    Tildel en beslutningsejer, og optag opkaldet.

    • Beskyt din kalender

    Brug buffere, undgå opkald sent på dagen, og bloker fokustid.

    • Gør de næste skridt indlysende

    Hvert møde slutter med ejere, datoer og feedback-stien.

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • Uklare mål

    • For mange korrekturlæsere i lokalet

    • Feedback uden en brief til at forankre den

    • Uklare godkendelsesveje

    • Planlægning via e-mail i stedet for automatiserede værktøjer

    Værktøjer og løsninger, som bureauer bruger sammen med Doodle

    • Bookingside - rutineopkald, kontortid, betalte sessioner via Stripe

    • 1:1-invitationer - interviews med interessenter og opfølgning

    • Gruppeafstemninger - kreative gennemgange, workshops, QBR'er

    • Tilmeldingsskema - workshops med flere pladser og begrænsninger

    • Kalenderforbindelser - Google, Outlook, Apple

    • Videokonferencer - Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

    • Pro-funktioner - AI-genererede dagsordener, branding, skjulte deltagere, reklamefri oplevelse

    • Zapier - oprettelse af opgaver og påmindelser

    Alt på listen er nøjagtigt i forhold til den nuværende Doodle-funktionalitet.

    Eksempler fra den virkelige verden fra bureauteams

    • Boutique design studio - Kickoff via Group Poll → hurtigere svar + godkendelser under opkald

    • Performance-marketingbureau - Bookingside til status + Stripe til betalte audits → 4 timer sparet ugentligt

    • Globalt PR-bureau - tilmeldingsskema med begrænsede pladser + skjulte deltagere → mere smidige workflows på flere markeder

    • Indholdsbureau - 1:1 til interviews + Teams-links + Zapier → automatisk oprettelse af opgaver

    • Full-service-bureau - gruppeafstemninger + branding + AI-mødebeskrivelser → poleret QBR-proces

    Det vigtigste at tage med

    • Brug mødeskabeloner for at spare tid

    • Match hver mødetype med det rigtige Doodle-produkt

    • Hold rummene små og feedbacken struktureret

    • Beslut i lokalet og log ejere, datoer og beslutninger

    • Brug Doodle Pro til AI-beskrivelser, branding og påmindelser

    Kom i gang med bedre planlægning

    Disse skabeloner vil hjælpe dit bureau med at køre strammere kundeopkald og hurtigere kreative gennemgange. Hvis du vil have færre e-mails og renere kalendere, skal du tilføje Doodle til dit workflow.

    Forbind din kalender, del en bookingside til rutineopkald, brug 1:1 til opfølgning og gruppeafstemninger eller tilmeldingsark til større sessioner. Opkræv betaling med Stripe, når det er nødvendigt, og lad påmindelser håndtere opfølgningen.

    Er du klar til at spare tid?

