5 mötesmallar för kundsamtal och kreativa genomgångar

Du arbetar snabbt, men samtal från kunder kan ändå ta tid från det kreativa arbetet. Intressenterna ansluter sig sent, feedbacken kommer in via olika kanaler och besluten drar ut på tiden. Ditt team förlorar flera timmar varje vecka på fram- och tillbaka-meddelanden och möten som saknar struktur.

Den här guiden innehåller fem beprövade mötesmallar för byråer. Varje mall innehåller en enkel dagordning, vägledande frågor och tidsplanering. Du får också lära dig hur du använder Doodles Booking Page, 1:1-inbjudningar, Group Poll och Sign-up Sheet för att underlätta schemaläggningen och hålla ordning på din kalender.

Oavsett om du leder en mindre byrå eller en fullservicebyrå kommer dessa mallar att hjälpa dig att gå från kaos till ordning utan att det medför extra administrativt arbete.

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Den utmaning som byråernas medarbetare står inför

Arbetsdagarna på byråer präglas av ständiga omställningar. Man går från inledande samtal till granskning av kreativa förslag och vidare till statusuppdateringar. När mötena saknar struktur:

omfattningsutvidgningar

beslutsfördröjningar

tidslinjerna glider isär

återkopplingen blir splittrad

Schemaläggningen medför ytterligare risker. Kunderna använder olika verktyg, befinner sig i olika tidszoner och har olika preferenser; en enda utebliven inbjudan eller en dubbelbokning kan få konsekvenser för hela projektet.

Varför detta är viktigt för byråer

Din tid är din marginal. Effektiva möten skyddar det kreativa utrymmet, hjälper ditt team att arbeta koncentrerat och påskyndar godkännandeprocessen.

Standardisering av mötesmallar:

ställer upp förväntningar på kunderna

minskar behovet av omarbetning

redogör för ägarförhållanden och beslut

stärker projektets rytm

Genom att införa smart schemaläggning kan du varje vecka frigöra timmar som annars skulle gå åt till administrativt arbete.

5 mötesmallar som du kan kopiera redan idag

Varje mall är utformad för ett möte på 30–60 minuter. Anpassa tidsplanen efter projektets omfattning och vilka som behöver delta.

1) Inledande samtal med kunden

Syfte: att komma överens om mål, roller, omfattning och arbetssätt

Rekommenderad längd: 45 minuter

Vem: kundansvarig, projektansvarig, byråns kundansvarig, kreativ chef eller strategichef

Dagordning

5 min — Presentationer och roller

10 min — Projektmål och framgångsmått

10 min — Omfattning, leverabler och milstolpar

10 min — Beslutsfattare, godkännanden, risker

5 min — Kommunikationsplan och verktyg

5 min — Nästa steg och ansvariga

Förslag på användningsområden

Hur ser framgång ut om 60 dagar och vid lanseringen?

Vem godkänner det kreativa materialet, och vem ska informeras?

Vilka risker oroar dig mest?

Tips för schemaläggning med Doodle

Använd en Group Poll när flera ledare måste delta. Erbjud tidsintervall som täcker olika tidszoner, ange en tidsfrist och låt påminnelser uppmuntra deltagarna att svara.

När du har bekräftat tiden lägger du till en videolänk (Zoom, Google Meet, Teams) direkt i Doodle.

Innan samtalet

Dela en sammanfattning på en sida och ett intagningsformulär

Använd AI-genererade mötesbeskrivningar (Doodle Pro) för att lägga till en väl genomarbetad dagordning i inbjudan

Efter samtalet

Skicka en sammanfattning till ägarna

Använd Doodle 1:1 för eventuella uppföljningar

2) Veckorapporter och godkännanden

Syfte: att hålla arbetet igång, undanröja hinder, bekräfta godkännanden

Rekommenderad längd: 30 minuter

Vem: kundansvarig, ansvarig för den dagliga kontakten med kunden, producent, kreativ chef (vid behov)

Dagordning

5 min — Segrar och nyheter

10 min — Pågående arbete och punkter som ska gås igenom

10 min — Beslut och risker

5 min — Nästa steg och datum

Förslag på användningsområden

Vad kan vi godkänna idag för att behålla drivkraften?

Vilket beroende är i riskzonen den här veckan?

Tips för schemaläggning med Doodle

Använd en Booking Page för återkommande statusmöten. Kunderna väljer ett tidsfönster som passar din tillgänglighet.

Om sessionen är fakturerbar ska betalningen tas emot via Stripe i samband med bokningen.

Lägg in pauser för att undvika möten som följer direkt på varandra.

Innan samtalet

Dela statusdokumentet och länkarna till resurserna

Håll deltagarlistan kort

Efter samtalet

Dokumentera besluten i dokumentet

Använd Zapier för att skicka mötesuppgifter till Slack eller Asana

3) Samtal om kreativ granskning

Syfte: presentera kreativa idéer, samordna målsättningen och samla in synpunkter på ett och samma ställe

Rekommenderad längd: 45–60 minuter

Vem: kundansvarig, granskare, kreativ chef, kundansvarig

Dagordning

5 min — Kort sammanfattning och affärsmål

10 min — Bakgrund till konceptet och insikter om målgruppen

20 min — Genomgång med frågor och svar

10 min — Återkopplingsrunda efter tema

5 min — Beslut och nästa steg

Förslag på användningsområden

Uppfyller detta koncept uppdragsbeskrivningen och målgruppens behov?

Vad måste förändras för att vi ska kunna gå över till produktion?

Tips för schemaläggning med Doodle

Undvik kaos i e-postkorrespondensen när det gäller stora grupper. Använd Group Poll och e-postinbjudningar till upp till 1 000 deltagare.

Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” om du behöver säkerställa sekretessen.

Innan samtalet

Dela en PDF-fil, en presentation eller en prototyp 24 timmar i förväg

Utse en protokollförare och en beslutsansvarig

Under samtalet

Tidsbegränsad feedback per tema (innehåll, design, tekniska aspekter)

Logga åtgärdspunkter i realtid

Efter samtalet

Använd Doodle 1:1 för uppföljningsgenomgångar

Dela en sammanfattning med de slutgiltiga besluten

4) Workshop för sammanställning av synpunkter

Syfte: att sammanföra spridda kommentarer till en gemensam riktning

Rekommenderad längd: 45 minuter

Vem: kundansvarig, kreativ chef, nyckelgranskare eller produktansvarig

Dagordning

5 min — Mål och grundregler

10 min — Granska synpunkterna efter källa/tema

20 min — Prioritera ändringar och lösa konflikter

10 min — Slutliga riktlinjer och nästa steg

Förslag på användningsområden

Vilken feedback stämmer överens med uppdragsbeskrivningen?

Vilket mått kommer att visa att ändringen fungerade?

Tips för schemaläggning med Doodle

Använd Sign-up Sheets med begränsat antal platser för att hantera flera marknader eller lag.

Med Doodle Pro kan du skapa ett obegränsat antal sessioner.

Innan samtalet

Sammanställ alla kommentarer i ett dokument

Feedback om etiketter: måste finnas, bra att ha, ligger utanför ramen

Efter samtalet

Dela den prioriterade listan

Lediga tider för individuella förklaringar (1:1)

5) Kvartalsvis verksamhetsöversikt

Syfte: visa resultat, enas om målen för nästa kvartal, främja tillväxt

Rekommenderad längd: 60 minuter

Vem: byråns ledning, kundansvarig, ansvarig för ekonomi/drift

Dagordning

10 min — Mål och resultat från sista kvartalet

15 min — Kampanjens höjdpunkter + lärdomar

15 min — Handlingsplan + budgetprognos

10 min — Risker och beroenden

10 min — Överenskommelse om nästa kvartal

Förslag på användningsområden

Var skapade vi mest värde?

Vilka begränsningar bör ligga till grund för nästa kvartal?

Tips för schemaläggning med Doodle

Använd Group Poll med långa tidsfönster.

Lägg till anpassad logotyp i Doodle Pro för att skapa en elegant inbjudan som passar på högsta nivå.

Innan samtalet

Dela en kort presentation och en sammanfattning på en sida

Lägg till alternativ för planeringen inför nästa kvartal

Efter samtalet

Skicka en sammanfattning och besluten

Använd samma mall för enkäten för att planera nästa QBR

Tabell med förslag på mötesmallar

Du kan klistra in detta i Contentful som ett tabellblock eller som Markdown:

Mötestyp Syfte Rekommenderad längd Bästa verktyget för att rita Doodle Ett typiskt användningsfall Uppstartsmöte med kunden Enas om mål, omfattning och roller 45 min Group Poll Flera ledare, olika tidszoner Veckorapport Håll arbetet igång, bekräfta godkännanden 30 min Booking Page Återkommande samtal, Stripe som tillval för fakturerbar tid Creative Review Presentera kreativa idéer + samla in synpunkter 45–60 min Group Poll Stora granskargrupper, återkoppling från flera team Workshop om återkoppling Sammanställa spridda kommentarer 45 min Sign-up Sheet Handelssessioner på flera marknader, begränsat antal platser Kvartalsöversikt Visa effekter + planera för framtiden 60 min Group Poll Högt uppsatta intressenter med fullspäckade kalendrar

Praktiska tips för att få dessa mallar att fungera

Tidsram med ett syfte

Se till att varje punkt på dagordningen har ett tydligt resultat.

Se till att rummet är litet

Bjud in beslutsfattare; håll övriga utanför.

Förbered tillgångarna i förväg

Skicka sammanfattningar, prototyper eller data 24 timmar före samtalet.

Bestäm i rummet

Utse en beslutsansvarig och spela in samtalet.

Skydda din kalender

Använd buffertar, undvik samtal sent på dagen och avsätt tid för koncentration.

Gör nästa steg tydliga

Varje möte avslutas med en genomgång av ägare, datum och återkopplingsvägen.

Vanliga misstag som man bör undvika

Otydliga mål

Det finns för många granskare i rummet

Feedback utan en uppdragsbeskrivning som utgångspunkt

Otydliga godkännandeprocesser

Schemaläggning via e-post istället för automatiserade verktyg

Verktyg och lösningar som byråer använder tillsammans med Doodle

Booking Page — rutinmässiga samtal, kontorstider, betalda sessioner via Stripe

1:1-möten – intervjuer med intressenter och uppföljningar

Group Poll — kreativa utvärderingar, workshops, kvartalsvisa resultatrapporter (QBR)

Sign-up Sheets — workshoppar med flera tidsluckor och begränsat antal platser

Kalenderintegrationer — Google, Outlook, Apple

Videokonferenser — Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

Pro-funktioner — AI-genererade dagordningar, varumärkesanpassning, dolda deltagare, reklamfri upplevelse

Zapier — skapa uppgifter och påminnelser

All information som anges stämmer överens med Doodles nuvarande funktionalitet.

Exempel från verkligheten från byråernas team

Designbyrå i boutiquestil — Uppstart via Group Poll → snabbare svar och godkännanden under samtalen

Byrå för prestationsbaserad marknadsföring — Booking Page för status + Stripe för betalda granskningar → 4 timmars tidsbesparing per vecka

Globalt PR-företag — Sign-up Sheets med begränsat antal platser + dolda deltagare → smidigare arbetsflöden på flera marknader

Innehållsbyrå — 1:1 för intervjuer + Teams-länkar + Zapier → automatisk upprättande av uppgifter

Fullservicebyrå — Group Poll + varumärkesbyggande + mötesbeskrivningar med AI → en välgenomförd QBR-process

Viktiga slutsatser

Använd mötesmallar för att spara tid

Koppla ihop varje mötestyp med rätt Doodle-produkt

Se till att mötena är korta och att återkopplingen är strukturerad

Fatta beslut i mötesrummet och dokumentera vem som äger ärendet, datum och beslut

Använd Doodle Pro för AI-beskrivningar, varumärkesprofilering och påminnelser

Kom igång med bättre schemaläggning

Dessa mallar hjälper din byrå att genomföra mer effektiva kundmöten och snabbare granskningar av kreativa förslag. Om du vill ha färre e-postmeddelanden och en överskådligare kalender kan du lägga till Doodle i ditt arbetsflöde.

Anslut din kalender, dela en Booking Page för regelbundna samtal, använd 1:1 för uppföljningar och Group Poll eller Sign-up Sheet för större möten. Ta emot betalningar via Stripe vid behov och låt påminnelsesystemet sköta uppföljningarna.

Är du redo att spara tid?