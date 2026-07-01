5 mötesmallar för kundsamtal och kreativa genomgångar
Updated: 1 juli 2026
Du arbetar snabbt, men samtal från kunder kan ändå ta tid från det kreativa arbetet. Intressenterna ansluter sig sent, feedbacken kommer in via olika kanaler och besluten drar ut på tiden. Ditt team förlorar flera timmar varje vecka på fram- och tillbaka-meddelanden och möten som saknar struktur.
Den här guiden innehåller fem beprövade mötesmallar för byråer. Varje mall innehåller en enkel dagordning, vägledande frågor och tidsplanering. Du får också lära dig hur du använder Doodles Booking Page, 1:1-inbjudningar, Group Poll och Sign-up Sheet för att underlätta schemaläggningen och hålla ordning på din kalender.
Oavsett om du leder en mindre byrå eller en fullservicebyrå kommer dessa mallar att hjälpa dig att gå från kaos till ordning utan att det medför extra administrativt arbete.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som byråernas medarbetare står inför
Arbetsdagarna på byråer präglas av ständiga omställningar. Man går från inledande samtal till granskning av kreativa förslag och vidare till statusuppdateringar. När mötena saknar struktur:
omfattningsutvidgningar
beslutsfördröjningar
tidslinjerna glider isär
återkopplingen blir splittrad
Schemaläggningen medför ytterligare risker. Kunderna använder olika verktyg, befinner sig i olika tidszoner och har olika preferenser; en enda utebliven inbjudan eller en dubbelbokning kan få konsekvenser för hela projektet.
Varför detta är viktigt för byråer
Din tid är din marginal. Effektiva möten skyddar det kreativa utrymmet, hjälper ditt team att arbeta koncentrerat och påskyndar godkännandeprocessen.
Standardisering av mötesmallar:
ställer upp förväntningar på kunderna
minskar behovet av omarbetning
redogör för ägarförhållanden och beslut
stärker projektets rytm
Genom att införa smart schemaläggning kan du varje vecka frigöra timmar som annars skulle gå åt till administrativt arbete.
5 mötesmallar som du kan kopiera redan idag
Varje mall är utformad för ett möte på 30–60 minuter. Anpassa tidsplanen efter projektets omfattning och vilka som behöver delta.
1) Inledande samtal med kunden
Syfte: att komma överens om mål, roller, omfattning och arbetssätt
Rekommenderad längd: 45 minuter
Vem: kundansvarig, projektansvarig, byråns kundansvarig, kreativ chef eller strategichef
Dagordning
5 min — Presentationer och roller
10 min — Projektmål och framgångsmått
10 min — Omfattning, leverabler och milstolpar
10 min — Beslutsfattare, godkännanden, risker
5 min — Kommunikationsplan och verktyg
5 min — Nästa steg och ansvariga
Förslag på användningsområden
Hur ser framgång ut om 60 dagar och vid lanseringen?
Vem godkänner det kreativa materialet, och vem ska informeras?
Vilka risker oroar dig mest?
Tips för schemaläggning med Doodle
Använd en Group Poll när flera ledare måste delta. Erbjud tidsintervall som täcker olika tidszoner, ange en tidsfrist och låt påminnelser uppmuntra deltagarna att svara.
När du har bekräftat tiden lägger du till en videolänk (Zoom, Google Meet, Teams) direkt i Doodle.
Innan samtalet
Dela en sammanfattning på en sida och ett intagningsformulär
Använd AI-genererade mötesbeskrivningar (Doodle Pro) för att lägga till en väl genomarbetad dagordning i inbjudan
Efter samtalet
Skicka en sammanfattning till ägarna
Använd Doodle 1:1 för eventuella uppföljningar
2) Veckorapporter och godkännanden
Syfte: att hålla arbetet igång, undanröja hinder, bekräfta godkännanden
Rekommenderad längd: 30 minuter
Vem: kundansvarig, ansvarig för den dagliga kontakten med kunden, producent, kreativ chef (vid behov)
Dagordning
5 min — Segrar och nyheter
10 min — Pågående arbete och punkter som ska gås igenom
10 min — Beslut och risker
5 min — Nästa steg och datum
Förslag på användningsområden
Vad kan vi godkänna idag för att behålla drivkraften?
Vilket beroende är i riskzonen den här veckan?
Tips för schemaläggning med Doodle
Använd en Booking Page för återkommande statusmöten. Kunderna väljer ett tidsfönster som passar din tillgänglighet.
Om sessionen är fakturerbar ska betalningen tas emot via Stripe i samband med bokningen.
Lägg in pauser för att undvika möten som följer direkt på varandra.
Innan samtalet
Dela statusdokumentet och länkarna till resurserna
Håll deltagarlistan kort
Efter samtalet
Dokumentera besluten i dokumentet
Använd Zapier för att skicka mötesuppgifter till Slack eller Asana
3) Samtal om kreativ granskning
Syfte: presentera kreativa idéer, samordna målsättningen och samla in synpunkter på ett och samma ställe
Rekommenderad längd: 45–60 minuter
Vem: kundansvarig, granskare, kreativ chef, kundansvarig
Dagordning
5 min — Kort sammanfattning och affärsmål
10 min — Bakgrund till konceptet och insikter om målgruppen
20 min — Genomgång med frågor och svar
10 min — Återkopplingsrunda efter tema
5 min — Beslut och nästa steg
Förslag på användningsområden
Uppfyller detta koncept uppdragsbeskrivningen och målgruppens behov?
Vad måste förändras för att vi ska kunna gå över till produktion?
Tips för schemaläggning med Doodle
Undvik kaos i e-postkorrespondensen när det gäller stora grupper. Använd Group Poll och e-postinbjudningar till upp till 1 000 deltagare.
Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” om du behöver säkerställa sekretessen.
Innan samtalet
Dela en PDF-fil, en presentation eller en prototyp 24 timmar i förväg
Utse en protokollförare och en beslutsansvarig
Under samtalet
Tidsbegränsad feedback per tema (innehåll, design, tekniska aspekter)
Logga åtgärdspunkter i realtid
Efter samtalet
Använd Doodle 1:1 för uppföljningsgenomgångar
Dela en sammanfattning med de slutgiltiga besluten
4) Workshop för sammanställning av synpunkter
Syfte: att sammanföra spridda kommentarer till en gemensam riktning
Rekommenderad längd: 45 minuter
Vem: kundansvarig, kreativ chef, nyckelgranskare eller produktansvarig
Dagordning
5 min — Mål och grundregler
10 min — Granska synpunkterna efter källa/tema
20 min — Prioritera ändringar och lösa konflikter
10 min — Slutliga riktlinjer och nästa steg
Förslag på användningsområden
Vilken feedback stämmer överens med uppdragsbeskrivningen?
Vilket mått kommer att visa att ändringen fungerade?
Tips för schemaläggning med Doodle
Använd Sign-up Sheets med begränsat antal platser för att hantera flera marknader eller lag.
Med Doodle Pro kan du skapa ett obegränsat antal sessioner.
Innan samtalet
Sammanställ alla kommentarer i ett dokument
Feedback om etiketter: måste finnas, bra att ha, ligger utanför ramen
Efter samtalet
Dela den prioriterade listan
Lediga tider för individuella förklaringar (1:1)
5) Kvartalsvis verksamhetsöversikt
Syfte: visa resultat, enas om målen för nästa kvartal, främja tillväxt
Rekommenderad längd: 60 minuter
Vem: byråns ledning, kundansvarig, ansvarig för ekonomi/drift
Dagordning
10 min — Mål och resultat från sista kvartalet
15 min — Kampanjens höjdpunkter + lärdomar
15 min — Handlingsplan + budgetprognos
10 min — Risker och beroenden
10 min — Överenskommelse om nästa kvartal
Förslag på användningsområden
Var skapade vi mest värde?
Vilka begränsningar bör ligga till grund för nästa kvartal?
Tips för schemaläggning med Doodle
Använd Group Poll med långa tidsfönster.
Lägg till anpassad logotyp i Doodle Pro för att skapa en elegant inbjudan som passar på högsta nivå.
Innan samtalet
Dela en kort presentation och en sammanfattning på en sida
Lägg till alternativ för planeringen inför nästa kvartal
Efter samtalet
Skicka en sammanfattning och besluten
Använd samma mall för enkäten för att planera nästa QBR
Tabell med förslag på mötesmallar
Du kan klistra in detta i Contentful som ett tabellblock eller som Markdown:
Mötestyp
Syfte
Rekommenderad längd
Bästa verktyget för att rita Doodle
Ett typiskt användningsfall
Uppstartsmöte med kunden
Enas om mål, omfattning och roller
45 min
Group Poll
Flera ledare, olika tidszoner
Veckorapport
Håll arbetet igång, bekräfta godkännanden
30 min
Booking Page
Återkommande samtal, Stripe som tillval för fakturerbar tid
Creative Review
Presentera kreativa idéer + samla in synpunkter
45–60 min
Group Poll
Stora granskargrupper, återkoppling från flera team
Workshop om återkoppling
Sammanställa spridda kommentarer
45 min
Sign-up Sheet
Handelssessioner på flera marknader, begränsat antal platser
Kvartalsöversikt
Visa effekter + planera för framtiden
60 min
Group Poll
Högt uppsatta intressenter med fullspäckade kalendrar
Praktiska tips för att få dessa mallar att fungera
Tidsram med ett syfte
Se till att varje punkt på dagordningen har ett tydligt resultat.
Se till att rummet är litet
Bjud in beslutsfattare; håll övriga utanför.
Förbered tillgångarna i förväg
Skicka sammanfattningar, prototyper eller data 24 timmar före samtalet.
Bestäm i rummet
Utse en beslutsansvarig och spela in samtalet.
Skydda din kalender
Använd buffertar, undvik samtal sent på dagen och avsätt tid för koncentration.
Gör nästa steg tydliga
Varje möte avslutas med en genomgång av ägare, datum och återkopplingsvägen.
Vanliga misstag som man bör undvika
Otydliga mål
Det finns för många granskare i rummet
Feedback utan en uppdragsbeskrivning som utgångspunkt
Otydliga godkännandeprocesser
Schemaläggning via e-post istället för automatiserade verktyg
Verktyg och lösningar som byråer använder tillsammans med Doodle
Booking Page — rutinmässiga samtal, kontorstider, betalda sessioner via Stripe
1:1-möten – intervjuer med intressenter och uppföljningar
Group Poll — kreativa utvärderingar, workshops, kvartalsvisa resultatrapporter (QBR)
Sign-up Sheets — workshoppar med flera tidsluckor och begränsat antal platser
Kalenderintegrationer — Google, Outlook, Apple
Videokonferenser — Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Pro-funktioner — AI-genererade dagordningar, varumärkesanpassning, dolda deltagare, reklamfri upplevelse
Zapier — skapa uppgifter och påminnelser
All information som anges stämmer överens med Doodles nuvarande funktionalitet.
Exempel från verkligheten från byråernas team
Designbyrå i boutiquestil — Uppstart via Group Poll → snabbare svar och godkännanden under samtalen
Byrå för prestationsbaserad marknadsföring — Booking Page för status + Stripe för betalda granskningar → 4 timmars tidsbesparing per vecka
Globalt PR-företag — Sign-up Sheets med begränsat antal platser + dolda deltagare → smidigare arbetsflöden på flera marknader
Innehållsbyrå — 1:1 för intervjuer + Teams-länkar + Zapier → automatisk upprättande av uppgifter
Fullservicebyrå — Group Poll + varumärkesbyggande + mötesbeskrivningar med AI → en välgenomförd QBR-process
Viktiga slutsatser
Använd mötesmallar för att spara tid
Koppla ihop varje mötestyp med rätt Doodle-produkt
Se till att mötena är korta och att återkopplingen är strukturerad
Fatta beslut i mötesrummet och dokumentera vem som äger ärendet, datum och beslut
Använd Doodle Pro för AI-beskrivningar, varumärkesprofilering och påminnelser
Kom igång med bättre schemaläggning
Dessa mallar hjälper din byrå att genomföra mer effektiva kundmöten och snabbare granskningar av kreativa förslag. Om du vill ha färre e-postmeddelanden och en överskådligare kalender kan du lägga till Doodle i ditt arbetsflöde.
Anslut din kalender, dela en Booking Page för regelbundna samtal, använd 1:1 för uppföljningar och Group Poll eller Sign-up Sheet för större möten. Ta emot betalningar via Stripe vid behov och låt påminnelsesystemet sköta uppföljningarna.
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