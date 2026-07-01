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Schemaläggning

5 mötesmallar för kundsamtal och kreativa genomgångar

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

Du arbetar snabbt, men samtal från kunder kan ändå ta tid från det kreativa arbetet. Intressenterna ansluter sig sent, feedbacken kommer in via olika kanaler och besluten drar ut på tiden. Ditt team förlorar flera timmar varje vecka på fram- och tillbaka-meddelanden och möten som saknar struktur.

Den här guiden innehåller fem beprövade mötesmallar för byråer. Varje mall innehåller en enkel dagordning, vägledande frågor och tidsplanering. Du får också lära dig hur du använder Doodles Booking Page, 1:1-inbjudningar, Group Poll och Sign-up Sheet för att underlätta schemaläggningen och hålla ordning på din kalender.

Oavsett om du leder en mindre byrå eller en fullservicebyrå kommer dessa mallar att hjälpa dig att gå från kaos till ordning utan att det medför extra administrativt arbete.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som byråernas medarbetare står inför

Arbetsdagarna på byråer präglas av ständiga omställningar. Man går från inledande samtal till granskning av kreativa förslag och vidare till statusuppdateringar. När mötena saknar struktur:

  • omfattningsutvidgningar

  • beslutsfördröjningar

  • tidslinjerna glider isär

  • återkopplingen blir splittrad

Schemaläggningen medför ytterligare risker. Kunderna använder olika verktyg, befinner sig i olika tidszoner och har olika preferenser; en enda utebliven inbjudan eller en dubbelbokning kan få konsekvenser för hela projektet.

Varför detta är viktigt för byråer

Din tid är din marginal. Effektiva möten skyddar det kreativa utrymmet, hjälper ditt team att arbeta koncentrerat och påskyndar godkännandeprocessen.

Standardisering av mötesmallar:

  • ställer upp förväntningar på kunderna

  • minskar behovet av omarbetning

  • redogör för ägarförhållanden och beslut

  • stärker projektets rytm

Genom att införa smart schemaläggning kan du varje vecka frigöra timmar som annars skulle gå åt till administrativt arbete.

5 mötesmallar som du kan kopiera redan idag

Varje mall är utformad för ett möte på 30–60 minuter. Anpassa tidsplanen efter projektets omfattning och vilka som behöver delta.

1) Inledande samtal med kunden

Syfte: att komma överens om mål, roller, omfattning och arbetssätt

Rekommenderad längd: 45 minuter

Vem: kundansvarig, projektansvarig, byråns kundansvarig, kreativ chef eller strategichef

Dagordning

  • 5 min — Presentationer och roller

  • 10 min — Projektmål och framgångsmått

  • 10 min — Omfattning, leverabler och milstolpar

  • 10 min — Beslutsfattare, godkännanden, risker

  • 5 min — Kommunikationsplan och verktyg

  • 5 min — Nästa steg och ansvariga

Förslag på användningsområden

  • Hur ser framgång ut om 60 dagar och vid lanseringen?

  • Vem godkänner det kreativa materialet, och vem ska informeras?

  • Vilka risker oroar dig mest?

Tips för schemaläggning med Doodle

  • Använd en Group Poll när flera ledare måste delta. Erbjud tidsintervall som täcker olika tidszoner, ange en tidsfrist och låt påminnelser uppmuntra deltagarna att svara.

  • När du har bekräftat tiden lägger du till en videolänk (Zoom, Google Meet, Teams) direkt i Doodle.

Innan samtalet

  • Dela en sammanfattning på en sida och ett intagningsformulär

  • Använd AI-genererade mötesbeskrivningar (Doodle Pro) för att lägga till en väl genomarbetad dagordning i inbjudan

Efter samtalet

  • Skicka en sammanfattning till ägarna

  • Använd Doodle 1:1 för eventuella uppföljningar

2) Veckorapporter och godkännanden

Syfte: att hålla arbetet igång, undanröja hinder, bekräfta godkännanden

Rekommenderad längd: 30 minuter

Vem: kundansvarig, ansvarig för den dagliga kontakten med kunden, producent, kreativ chef (vid behov)

Dagordning

  • 5 min — Segrar och nyheter

  • 10 min — Pågående arbete och punkter som ska gås igenom

  • 10 min — Beslut och risker

  • 5 min — Nästa steg och datum

Förslag på användningsområden

  • Vad kan vi godkänna idag för att behålla drivkraften?

  • Vilket beroende är i riskzonen den här veckan?

Tips för schemaläggning med Doodle

  • Använd en Booking Page för återkommande statusmöten. Kunderna väljer ett tidsfönster som passar din tillgänglighet.

  • Om sessionen är fakturerbar ska betalningen tas emot via Stripe i samband med bokningen.

  • Lägg in pauser för att undvika möten som följer direkt på varandra.

Innan samtalet

  • Dela statusdokumentet och länkarna till resurserna

  • Håll deltagarlistan kort

Efter samtalet

  • Dokumentera besluten i dokumentet

  • Använd Zapier för att skicka mötesuppgifter till Slack eller Asana

3) Samtal om kreativ granskning

Syfte: presentera kreativa idéer, samordna målsättningen och samla in synpunkter på ett och samma ställe

Rekommenderad längd: 45–60 minuter

Vem: kundansvarig, granskare, kreativ chef, kundansvarig

Dagordning

  • 5 min — Kort sammanfattning och affärsmål

  • 10 min — Bakgrund till konceptet och insikter om målgruppen

  • 20 min — Genomgång med frågor och svar

  • 10 min — Återkopplingsrunda efter tema

  • 5 min — Beslut och nästa steg

Förslag på användningsområden

  • Uppfyller detta koncept uppdragsbeskrivningen och målgruppens behov?

  • Vad måste förändras för att vi ska kunna gå över till produktion?

Tips för schemaläggning med Doodle

  • Undvik kaos i e-postkorrespondensen när det gäller stora grupper. Använd Group Poll och e-postinbjudningar till upp till 1 000 deltagare.

  • Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” om du behöver säkerställa sekretessen.

Innan samtalet

  • Dela en PDF-fil, en presentation eller en prototyp 24 timmar i förväg

  • Utse en protokollförare och en beslutsansvarig

Under samtalet

  • Tidsbegränsad feedback per tema (innehåll, design, tekniska aspekter)

  • Logga åtgärdspunkter i realtid

Efter samtalet

  • Använd Doodle 1:1 för uppföljningsgenomgångar

  • Dela en sammanfattning med de slutgiltiga besluten

4) Workshop för sammanställning av synpunkter

Syfte: att sammanföra spridda kommentarer till en gemensam riktning

Rekommenderad längd: 45 minuter

Vem: kundansvarig, kreativ chef, nyckelgranskare eller produktansvarig

Dagordning

  • 5 min — Mål och grundregler

  • 10 min — Granska synpunkterna efter källa/tema

  • 20 min — Prioritera ändringar och lösa konflikter

  • 10 min — Slutliga riktlinjer och nästa steg

Förslag på användningsområden

  • Vilken feedback stämmer överens med uppdragsbeskrivningen?

  • Vilket mått kommer att visa att ändringen fungerade?

Tips för schemaläggning med Doodle

  • Använd Sign-up Sheets med begränsat antal platser för att hantera flera marknader eller lag.

  • Med Doodle Pro kan du skapa ett obegränsat antal sessioner.

Innan samtalet

  • Sammanställ alla kommentarer i ett dokument

  • Feedback om etiketter: måste finnas, bra att ha, ligger utanför ramen

Efter samtalet

  • Dela den prioriterade listan

  • Lediga tider för individuella förklaringar (1:1)

5) Kvartalsvis verksamhetsöversikt

Syfte: visa resultat, enas om målen för nästa kvartal, främja tillväxt

Rekommenderad längd: 60 minuter

Vem: byråns ledning, kundansvarig, ansvarig för ekonomi/drift

Dagordning

  • 10 min — Mål och resultat från sista kvartalet

  • 15 min — Kampanjens höjdpunkter + lärdomar

  • 15 min — Handlingsplan + budgetprognos

  • 10 min — Risker och beroenden

  • 10 min — Överenskommelse om nästa kvartal

Förslag på användningsområden

  • Var skapade vi mest värde?

  • Vilka begränsningar bör ligga till grund för nästa kvartal?

Tips för schemaläggning med Doodle

  • Använd Group Poll med långa tidsfönster.

  • Lägg till anpassad logotyp i Doodle Pro för att skapa en elegant inbjudan som passar på högsta nivå.

Innan samtalet

  • Dela en kort presentation och en sammanfattning på en sida

  • Lägg till alternativ för planeringen inför nästa kvartal

Efter samtalet

  • Skicka en sammanfattning och besluten

  • Använd samma mall för enkäten för att planera nästa QBR

Tabell med förslag på mötesmallar

Du kan klistra in detta i Contentful som ett tabellblock eller som Markdown:

Mötestyp

Syfte

Rekommenderad längd

Bästa verktyget för att rita Doodle

Ett typiskt användningsfall

Uppstartsmöte med kunden

Enas om mål, omfattning och roller

45 min

Group Poll

Flera ledare, olika tidszoner

Veckorapport

Håll arbetet igång, bekräfta godkännanden

30 min

Booking Page

Återkommande samtal, Stripe som tillval för fakturerbar tid

Creative Review

Presentera kreativa idéer + samla in synpunkter

45–60 min

Group Poll

Stora granskargrupper, återkoppling från flera team

Workshop om återkoppling

Sammanställa spridda kommentarer

45 min

Sign-up Sheet

Handelssessioner på flera marknader, begränsat antal platser

Kvartalsöversikt

Visa effekter + planera för framtiden

60 min

Group Poll

Högt uppsatta intressenter med fullspäckade kalendrar

Praktiska tips för att få dessa mallar att fungera

  • Tidsram med ett syfte

Se till att varje punkt på dagordningen har ett tydligt resultat.

  • Se till att rummet är litet

Bjud in beslutsfattare; håll övriga utanför.

  • Förbered tillgångarna i förväg

Skicka sammanfattningar, prototyper eller data 24 timmar före samtalet.

  • Bestäm i rummet

Utse en beslutsansvarig och spela in samtalet.

  • Skydda din kalender

Använd buffertar, undvik samtal sent på dagen och avsätt tid för koncentration.

  • Gör nästa steg tydliga

Varje möte avslutas med en genomgång av ägare, datum och återkopplingsvägen.

Vanliga misstag som man bör undvika

  • Otydliga mål

  • Det finns för många granskare i rummet

  • Feedback utan en uppdragsbeskrivning som utgångspunkt

  • Otydliga godkännandeprocesser

  • Schemaläggning via e-post istället för automatiserade verktyg

Verktyg och lösningar som byråer använder tillsammans med Doodle

  • Booking Page — rutinmässiga samtal, kontorstider, betalda sessioner via Stripe

  • 1:1-möten – intervjuer med intressenter och uppföljningar

  • Group Poll — kreativa utvärderingar, workshops, kvartalsvisa resultatrapporter (QBR)

  • Sign-up Sheets — workshoppar med flera tidsluckor och begränsat antal platser

  • Kalenderintegrationer — Google, Outlook, Apple

  • Videokonferenser — Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams

  • Pro-funktioner — AI-genererade dagordningar, varumärkesanpassning, dolda deltagare, reklamfri upplevelse

  • Zapier — skapa uppgifter och påminnelser

All information som anges stämmer överens med Doodles nuvarande funktionalitet.

Exempel från verkligheten från byråernas team

  • Designbyrå i boutiquestil — Uppstart via Group Poll → snabbare svar och godkännanden under samtalen

  • Byrå för prestationsbaserad marknadsföring — Booking Page för status + Stripe för betalda granskningar → 4 timmars tidsbesparing per vecka

  • Globalt PR-företag — Sign-up Sheets med begränsat antal platser + dolda deltagare → smidigare arbetsflöden på flera marknader

  • Innehållsbyrå — 1:1 för intervjuer + Teams-länkar + Zapier → automatisk upprättande av uppgifter

  • Fullservicebyrå — Group Poll + varumärkesbyggande + mötesbeskrivningar med AI → en välgenomförd QBR-process

Viktiga slutsatser

  • Använd mötesmallar för att spara tid

  • Koppla ihop varje mötestyp med rätt Doodle-produkt

  • Se till att mötena är korta och att återkopplingen är strukturerad

  • Fatta beslut i mötesrummet och dokumentera vem som äger ärendet, datum och beslut

  • Använd Doodle Pro för AI-beskrivningar, varumärkesprofilering och påminnelser

Kom igång med bättre schemaläggning

Dessa mallar hjälper din byrå att genomföra mer effektiva kundmöten och snabbare granskningar av kreativa förslag. Om du vill ha färre e-postmeddelanden och en överskådligare kalender kan du lägga till Doodle i ditt arbetsflöde.

Anslut din kalender, dela en Booking Page för regelbundna samtal, använd 1:1 för uppföljningar och Group Poll eller Sign-up Sheet för större möten. Ta emot betalningar via Stripe vid behov och låt påminnelsesystemet sköta uppföljningarna.

Är du redo att spara tid?

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