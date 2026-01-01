आप तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन क्लाइंट की कॉल्स फिर भी रचनात्मक समय सोख लेती हैं। हितधारक देर से जुड़ते हैं, फीडबैक विभिन्न चैनलों से आता रहता है, और निर्णय अटके रहते हैं। आपकी टीम हर हफ्ते बिना किसी संरचना के होने वाले बार-बार संदेशों और बैठकों में घंटों गँवा देती है।

यह गाइड एजेंसियों के लिए पाँच प्रमाणित मीटिंग टेम्प्लेट प्रदान करती है। प्रत्येक टेम्प्लेट में एक सरल एजेंडा, प्रॉम्प्ट्स और समय-सीमा शामिल है। आप यह भी देखेंगे कि शेड्यूलिंग की जटिलता को कम करने और अपने कैलेंडर को नियंत्रित रखने के लिए Doodle के बुकिंग पेज, 1:1 निमंत्रण, ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स का उपयोग कैसे करें।

चाहे आप एक बुटीक स्टूडियो चलाते हों या एक फुल-सर्विस एजेंसी, ये टेम्पलेट्स बिना अतिरिक्त प्रशासनिक काम के अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर बढ़ने में आपकी मदद करेंगे।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एजेंसी पेशेवरों के सामने चुनौती

एजेंसी की समय-सारिणी संदर्भ-परिवर्तन से भरी होती है। आप खोज कॉल से रचनात्मक समीक्षाओं तक और फिर स्थिति अपडेट तक जाते हैं। जब बैठकों में संरचना का अभाव होता है:

दायरा विस्तार

निर्णय फिसल जाते हैं

समयरेखाएँ भटकती हैं

प्रतिक्रिया बिखर जाती है

अनुसूचीकरण से अधिक जोखिम जुड़ जाता है। ग्राहक विभिन्न उपकरणों, समय क्षेत्रों और प्राथमिकताओं का उपयोग करते हैं; एक निमंत्रण छूट जाने या दोहरी बुकिंग होने पर यह पूरे प्रोजेक्ट में असर डाल सकता है।

एजेंसियों के लिए यह क्यों मायने रखता है

आपका समय ही आपकी छूट है। संक्षिप्त बैठकें रचनात्मक क्षमता की रक्षा करती हैं, आपकी टीम को एकाग्रता के साथ काम करने में मदद करती हैं, और अनुमोदन को तेज़ बनाती हैं।

मीटिंग टेम्पलेट्स का मानकीकरण:

ग्राहकों के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित करता है

पुनः कार्य को कम करता है

मालिकों और निर्णयों को स्पष्ट करता है

आपके प्रोजेक्ट की लय को मजबूत करता है

स्मार्ट शेड्यूलिंग अपनाएँ, और आप हर हफ्ते उन घंटों को वापस पा लेंगे जो अन्यथा प्रशासनिक कामों में खो जाते।

5 मीटिंग टेम्प्लेट जिन्हें आप आज ही कॉपी कर सकते हैं

प्रत्येक टेम्पलेट में 30–60 मिनट की बैठक का समय शामिल है। अपने प्रोजेक्ट के आकार और बैठक में शामिल होने वाले लोगों के अनुसार समायोजित करें।

1) क्लाइंट किकऑफ़ कॉल

उद्देश्य: लक्ष्यों, भूमिकाओं, दायरे और काम करने के तरीकों पर सहमति बनाना

सुझाई गई अवधि: 45 मिनट

कौन: क्लाइंट लीड, प्रोजेक्ट प्रायोजक, एजेंसी अकाउंट लीड, क्रिएटिव या रणनीति लीड

कार्यसूची

5 मिनट — परिचय और भूमिकाएँ

10 मिनट — परियोजना के लक्ष्य और सफलता के मापदंड

10 मिनट — दायरा, परिणाम और मील के पत्थर

10 मिनट — निर्णयकर्ता, अनुमोदन, जोखिम

5 मिनट — संचार योजना और उपकरण

5 मिनट — अगले कदम और मालिक

उपयोग के लिए संकेत

60 दिनों में और लॉन्च के समय सफलता कैसी दिखती है?

रचनात्मक को कौन मंजूरी देता है, और किसे सूचित किया जाना चाहिए?

आपको कौन से जोखिम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं?

Doodle के साथ शेड्यूलिंग टिप

जब कई नेताओं को उपस्थित होना हो तो ग्रुप पोल का उपयोग करें। विभिन्न समय क्षेत्रों में ब्लॉक प्रदान करें, एक समय सीमा निर्धारित करें, और प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए रिमाइंडर का उपयोग करें।

समय की पुष्टि करने के बाद, सीधे Doodle में वीडियो लिंक (ज़ूम, गूगल मीट, टीम्स) जोड़ें।

कॉल से पहले

एक पृष्ठ का संक्षिप्त विवरण और एक प्रपत्र साझा करें।

आमंत्रण में एक सुव्यवस्थित एजेंडा जोड़ने के लिए AI-जनित मीटिंग विवरण (Doodle Pro) का उपयोग करें।

कॉल के बाद

मालिकों के साथ एक सारांश भेजें

किसी भी फॉलो-अप के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें।

2) साप्ताहिक स्थिति और अनुमोदन

उद्देश्य: काम को गति में बनाए रखना, बाधाओं को दूर करना, स्वीकृतियों की पुष्टि करना

सुझाई गई अवधि: 30 मिनट

कौन: खाता लीड, क्लाइंट के दैनिक कार्य, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव लीड (आवश्यकतानुसार)

कार्यसूची

5 मिनट — जीत और अपडेट

10 मिनट — प्रगतिशील कार्य और समीक्षा आइटम

10 मिनट — निर्णय और जोखिम

5 मिनट — अगले कदम और तिथियाँ

उपयोग के लिए संकेत

गति बनाए रखने के लिए आज हम क्या मंजूर कर सकते हैं?

इस सप्ताह कौन सी निर्भरता जोखिम में है?

Doodle के साथ शेड्यूलिंग टिप

बार-बार होने वाली स्थिति कॉल के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें। ग्राहक आपकी उपलब्धता के अनुसार एक स्लॉट चुनते हैं।

यदि सत्र शुल्क योग्य है, तो बुकिंग के दौरान Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र करें।

एक के बाद एक होने वाली बैठकों से बचने के लिए बफ़र्स जोड़ें।

कॉल से पहले

स्टेटस दस्तावेज़ और एसेट लिंक साझा करें

प्रतिभागी सूची छोटी रखें

कॉल के बाद

दस्तावेज़ में निर्णय दर्ज करें

मीटिंग की जानकारी को स्लैक या असाना में भेजने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें।

3) रचनात्मक समीक्षा कॉल

उद्देश्य: रचनात्मक प्रस्तुति करें, इरादे पर सहमति बनाएँ, प्रतिक्रिया एक ही स्थान पर एकत्र करें

सुझाई गई अवधि: 45–60 मिनट

कौन: क्लाइंट प्रायोजक, समीक्षक, क्रिएटिव डायरेक्टर, अकाउंट लीड

कार्यसूची

5 मिनट — संक्षिप्त पुनरावलोकन और व्यावसायिक लक्ष्य

10 मिनट — अवधारणा का तर्क और दर्शकों की अंतर्दृष्टि

20 मिनट — प्रश्नोत्तर के साथ वॉकथ्रू

10 मिनट — थीम के अनुसार प्रतिक्रिया दौर

5 मिनट — निर्णय और अगले कदम

उपयोग के लिए संकेत

क्या यह अवधारणा संक्षिप्त विवरण और दर्शकों की आवश्यकता को पूरा करती है?

उत्पादन में जाने के लिए क्या बदलना चाहिए?

Doodle के साथ शेड्यूलिंग टिप

बड़े समूहों के लिए ईमेल अव्यवस्था से बचें। 1000 प्रतिभागियों तक ग्रुप पोल और ईमेल निमंत्रण का उपयोग करें।

यदि आपको गोपनीयता की आवश्यकता है तो प्रतिभागी विवरण छिपाएँ।

कॉल से पहले

24 घंटे पहले एक PDF, डेक, या प्रोटोटाइप साझा करें

एक नोट लेने वाले और निर्णय के मालिक को नियुक्त करें।

कॉल के दौरान

थीम के अनुसार टाइमबॉक्स प्रतिक्रिया (संदेश, डिज़ाइन, तकनीकी)

कार्रवाई आइटम लाइव लॉग करें

कॉल के बाद

फॉलो-अप समीक्षाओं के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करें।

अंतिम निर्णयों के साथ एक सारांश साझा करें

4) प्रतिक्रिया समेकन कार्यशाला

उद्देश्य: बिखरी हुई टिप्पणियों को एक ही दिशा में एकीकृत करना

सुझाई गई अवधि: 45 मिनट

कौन: खाता प्रमुख, रचनात्मक प्रमुख, प्रमुख समीक्षक या उत्पाद मालिक

कार्यसूची

5 मिनट — उद्देश्य और मूल नियम

10 मिनट — स्रोत/थीम के अनुसार प्रतिक्रिया की समीक्षा

20 मिनट — संपादनों को प्राथमिकता दें और संघर्षों का समाधान करें

10 मिनट — अंतिम दिशा-निर्देश और अगले कदम

उपयोग के लिए संकेत

कौन सा फीडबैक ब्रीफ के अनुरूप है?

कौन सा मेट्रिक यह साबित करेगा कि संपादन सफल रहा?

Doodle के साथ शेड्यूलिंग टिप

कई बाज़ारों या टीमों का प्रबंधन करने के लिए सीमित सीटों वाली साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

Doodle Pro आपको असीमित सत्र बनाने की अनुमति देता है।

कॉल से पहले

सभी टिप्पणियों को एक ही दस्तावेज़ में मिलाएँ

लेबल प्रतिक्रिया: होना अनिवार्य, होना वांछनीय, दायरे से बाहर

कॉल के बाद

प्राथमिकता-आधारित सूची साझा करें

व्यक्तिगत स्पष्टीकरणों के लिए 1:1 स्लॉट खोलें

5) त्रैमासिक व्यापार समीक्षा

उद्देश्य: प्रभाव दिखाना, अगले तिमाही के लक्ष्यों पर सहमति बनाना, विकास का समर्थन करना

सुझाई गई अवधि: 60 मिनट

कौन: एजेंसी नेतृत्व, क्लाइंट प्रायोजक, वित्त/ऑप्स लीड

कार्यसूची

10 मिनट — अंतिम तिमाही के लक्ष्य और परिणाम

15 मिनट — अभियान की मुख्य बातें + सीख

15 मिनट — रोडमैप + बजट की रूपरेखा

10 मिनट — जोखिम + निर्भरताएँ

10 मिनट — अगले तिमाही पर समझौता

उपयोग के लिए संकेत

हमने सबसे अधिक मूल्य कहाँ सृजित किया?

अगले तिमाही का मार्गदर्शन किन प्रतिबंधों को करना चाहिए?

Doodle के साथ शेड्यूलिंग टिप

विस्तृत उपलब्धता खिड़कियों के साथ ग्रुप पोल का उपयोग करें।

एक परिष्कृत, कार्यकारी-तैयार निमंत्रण के लिए Doodle Pro में कस्टम ब्रांडिंग जोड़ें।

कॉल से पहले

एक संक्षिप्त डेक और एक पृष्ठ का कार्यकारी सारांश साझा करें।

अगले तिमाही की योजना के लिए विकल्प शामिल करें

कॉल के बाद

सारांश और निर्णय भेजें

अगली QBR निर्धारित करने के लिए उसी पोल टेम्पलेट का पुन: उपयोग करें।

सुझाए गए बैठक टेम्पलेट्स तालिका

आप इसे Contentful में टेबल ब्लॉक या मार्कडाउन के रूप में पेस्ट कर सकते हैं:

बैठक का प्रकार उद्देश्य सुझाई गई लंबाई सर्वश्रेष्ठ Doodle टूल आदर्श उपयोग मामला क्लाइंट किकऑफ़ लक्ष्यों, दायरे और भूमिकाओं पर सहमति बनाएँ। पैंतालीस मिनट ग्रुप पोल कई नेता, विभिन्न समय क्षेत्र साप्ताहिक स्थिति काम को गति में रखें, स्वीकृतियों की पुष्टि करें 30 मिनट बुकिंग पेज बार-बार आने वाली कॉल्स, बिल योग्य समय के लिए वैकल्पिक स्ट्राइप रचनात्मक समीक्षा रचनात्मक प्रस्तुति करें + प्रतिक्रिया एकत्र करें 45–60 मिनट ग्रुप पोल बड़े समीक्षक समूह, बहु-टीम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कार्यशाला बिखरी हुई टिप्पणियों को समेकित करें पैंतालीस मिनट साइन-अप शीट बहु-बाज़ार सत्र, सीमित सीटें त्रैमासिक समीक्षा प्रभाव दिखाएँ + भविष्य की योजना बनाएँ 60 मिनट ग्रुप पोल व्यस्त कार्यक्रम वाले वरिष्ठ हितधारक

इन टेम्पलेट्स को काम में लाने के लिए व्यावहारिक सुझाव

उद्देश्यपूर्ण टाइमबॉक्स

प्रत्येक एजेंडा ब्लॉक को एक स्पष्ट परिणाम दें।

कमरे को छोटा रखें

निर्णय लेने वालों को आमंत्रित करें; अन्य लोगों को असिंक्रोनस रखें।

समय रहते संपत्तियों की तैयारी करें

कॉल से 24 घंटे पहले ब्रीफ, प्रोटोटाइप या डेटा भेजें।

कमरे में निर्णय लें

निर्णय के लिए एक मालिक नियुक्त करें और कॉल को रिकॉर्ड करें।

अपने कैलेंडर की रक्षा करें

बफ़र्स का उपयोग करें, दिन के अंत में कॉल करने से बचें, और ध्यान केंद्रित करने के लिए समय आरक्षित करें।

अगले कदम स्पष्ट करें

हर बैठक मालिकों, तिथियों और प्रतिक्रिया पथ के साथ समाप्त होती है।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

धुंधले लक्ष्य

कमरे में बहुत सारे समीक्षक हैं

बिना आधार के प्रतिक्रिया

अस्पष्ट अनुमोदन मार्ग

स्वचालित उपकरणों के बजाय ईमेल द्वारा अनुसूचीकरण

Doodle के साथ एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और समाधान

बुकिंग पेज — नियमित कॉल, कार्यालय समय, Stripe के माध्यम से भुगतान किए गए सत्र

1:1 निमंत्रण — हितधारक साक्षात्कार और फॉलो-अप

ग्रुप पोल — रचनात्मक समीक्षाएँ, कार्यशालाएँ, QBRs

साइन-अप शीट्स — सीमित सीटों वाली बहु-स्लॉट कार्यशालाएँ

कैलेंडर कनेक्शन — गूगल, आउटलुक, एप्पल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग — गूगल मीट, ज़ूम, सिस्को वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स

Pro फीचर्स — एआई-जनित एजेंडा, ब्रांडिंग, छिपे हुए प्रतिभागी, विज्ञापन-मुक्त अनुभव

ज़ैपियर — कार्य निर्माण और अनुस्मारक

सूचीबद्ध सभी बातें वर्तमान Doodle कार्यक्षमता के अनुसार सटीक हैं।

एजेंसी टीमों से वास्तविक दुनिया के उदाहरण

बुटिक डिज़ाइन स्टूडियो — ग्रुप पोल के माध्यम से शुरुआत → कॉल्स के दौरान तेज़ प्रतिक्रियाएँ और स्वीकृतियाँ

परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी — स्थिति के लिए बुकिंग पेज + सशुल्क ऑडिट के लिए स्ट्राइप → साप्ताहिक 4 घंटे की बचत

वैश्विक पीआर एजेंसी — सीमित सीटों वाली साइन-अप शीट्स + छिपे हुए प्रतिभागी → सुगम बहु-बाज़ार वर्कफ़्लो

कंटेंट एजेंसी — साक्षात्कारों के लिए 1:1 + टीम्स लिंक + ज़ेपियर → स्वचालित कार्य निर्माण

पूर्ण-सेवा एजेंसी — ग्रुप पोल + ब्रांडिंग + एआई मीटिंग विवरण → परिष्कृत QBR प्रक्रिया

मुख्य बातें

समय बचाने के लिए मीटिंग टेम्पलेट्स का उपयोग करें

प्रत्येक मीटिंग प्रकार को सही Doodle उत्पाद के साथ मिलाएँ।

कमरों को छोटा रखें और प्रतिक्रिया को संरचित रखें।

कक्ष में निर्णय लें और मालिकों, दिनांकों तथा निर्णयों को दर्ज करें।

AI विवरण, ब्रांडिंग और रिमाइंडर के लिए Doodle Pro का उपयोग करें।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

ये टेम्पलेट आपकी एजेंसी को क्लाइंट कॉल्स को अधिक सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने और क्रिएटिव समीक्षाओं को तेज़ी से पूरा करने में मदद करेंगे। यदि आप कम ईमेल और साफ-सुथरे कैलेंडर चाहते हैं, तो अपने वर्कफ़्लो में Doodle जोड़ें।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, नियमित कॉल्स के लिए बुकिंग पेज साझा करें, फॉलो-अप्स के लिए 1:1 का उपयोग करें, और बड़े सत्रों के लिए ग्रुप पोल या साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। जब आवश्यक हो Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र करें और फॉलो-अप्स के लिए रिमाइंडर्स का उपयोग करें।

समय बचाने के लिए तैयार हैं?