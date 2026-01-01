दस Doodle विशेषताएँ जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते

आइए एक वर्चुअल हाथ उठाएँ। क्या आपको लगता है कि बैठकें अब आपके कार्य सप्ताह का पहले की तुलना में अधिक समय ले रही हैं? यदि आपका हाथ हवा में है, तो यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कार्यकारी 1960 के दशक की तुलना में दोगुनी से भी अधिक बैठकें कर रहे हैं।.

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इस बैठक की संख्या शायद पिछले साल ही बढ़ी है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए घर से काम करने लगे हैं। यह कहना उचित है कि अधिकांश लोगों के लिए, दूर से काम करना बहुत अच्छा रहा है। इसने कार्य/जीवन संतुलन जैसी चीज़ों में सुधार करने, तनावपूर्ण आवागमन को कम करने और मानसिक कल्याण को बेहतर बनाने में मदद की है। वास्तव में, प्रौद्योगिकी कंपनी Barco द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि 85 प्रतिशत लोग घर से काम करने और कार्यालय में काम करने का संयोजन चाहते हैं। जब दुनिया सामान्य हो जाएगी।

इसका मतलब यह नहीं है कि हाइब्रिड तरीके से काम करने में चुनौतियाँ नहीं आ सकतीं। अगर कुछ लोग घर पर और कुछ लोग ऑफिस में हों तो आप एक साथ मिलने का आयोजन कैसे करेंगे? क्या हाइब्रिड काम करने से मीटिंग्स की संख्या बढ़ जाएगी और बर्नआउट तथा ज़ूम थकान जैसी स्थितियाँ बढ़ेंगी?

अब बातों को निराशाजनक न बनाएँ, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको रिमोट वर्किंग के फायदों से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। Doodle जैसे मीटिंग शेड्यूलर का उपयोग करके आप शेड्यूलिंग से जुड़ी सभी प्रशासनिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स पूरा करने और परिवार के साथ समय बिताने जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय होगा।

यह दिखाने के लिए कि यह सच है – यहाँ हमारी शीर्ष दस विशेषताएँ हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते थे और जो आपका बहुत समय बचा सकती हैं।

1. बुकिंग पेज

की शक्ति और लाभ बुकिंग पेज वास्तव में कम आँका नहीं जा सकता।

चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बुकिंग पेज आपको अपनी उपलब्धता सेट करने की सुविधा देता है, ताकि आपको मुफ्त समय खोजने के लिए ग्राहकों या सहकर्मियों को अनगिनत ईमेल भेजने की ज़रूरत न पड़े। एक बार जब आप तय कर लें कि आप मीटिंग्स के लिए कौन से समय अलग रखना चाहते हैं, तो बस अपने कैलेंडर का लिंक भेजें और बाकी सब कुछ Doodle संभाल लेगा।

एक बार बैठक की पुष्टि हो जाने पर हम आपके शेड्यूल को अपडेट करेंगे और आपको विवरण भेजेंगे ताकि आप भूल न जाएँ। बुकिंग पेज को और भी बेहतर बनाता है कि यदि आप या आपके आमंत्रित व्यक्ति को बैठक का समय बदलना पड़े तो हम आपके शेड्यूल को स्वचालित रूप से अपडेट कर देंगे। अब न तो भूलने की चिंता रहेगी और न ही जटिल शेड्यूल में खो जाने की।

2. एक-एक करके बैठकें

Doodle 1:1s यह किसी के साथ मिलने का एक शानदार तरीका है, जिसमें आप दोनों को ही अपनी-अपनी व्यस्तताएँ देखते हुए समय निकालने के लिए घंटों जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती।

हमारे हालिया बैठकों की स्थिति रिपोर्ट, हमने पाया कि COVID 19 के कारण, 1:1 बैठकें बढ़ रही थीं। इसमें एक बड़ा कारक मानसिक स्वास्थ्य चेक-इन था। एक अकादमी ऑफ़ मैनेजमेंट की रिपोर्ट कहा गया कि जो कर्मचारी अकेलापन महसूस करते हैं, वे दूसरों की तुलना में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। कार्यालय में किसी के साथ नियमित संपर्क, विशेष रूप से यदि कोई अकेला रहता है, इससे इसे जल्दी पहचानने और उस पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है। यह इन बैठकों में वृद्धि के साथ सहसंबद्ध होगा।

Doodle का उपयोग करने का मतलब है कि आप मिलने के लिए कई तारीखें चुन सकते हैं, स्थान (चाहे वह वर्चुअल हो या व्यक्तिगत) चुन सकते हैं और लिंक भेज सकते हैं। एक बार जब वे पुष्टि कर देते हैं, तो यह आपके कैलेंडर में जुड़ जाता है।

और भी अच्छी बात यह है कि आपको डबल-बुकिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सुझाए गए समय स्लॉट में से किसी में कुछ शेड्यूल करते हैं, तो हम उसे विकल्प से हटा देंगे।

3. मतदान

समूह बैठक आयोजित करना या मतदान कराना ही Doodle की खासियत है। चाहे वह ग्राहकों के साथ बैठक हो या टीम का मिलन समारोह, Doodle पोल अनंत ईमेलों के आदान-प्रदान को खत्म करने में मदद करें।

हम सभी ने यह अनुभव किया है। आप एक मीटिंग करना चाहते हैं और अपनी आठ सदस्यों वाली टीम को आमंत्रित करना है। सबकी समय-सारिणी इधर-उधर बिखरी हुई होती है, इसलिए आप सब बार-बार एक ऐसा समय खोजने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए काम करे। घंटों या दिनों बाद आप किसी समय पर सहमत होते हैं, लेकिन फिर कोई कह देता है कि अब वह समय काम नहीं करता। यह शेड्यूलिंग का नर्क है!

शुक्र है कि अगर आप Doodle का उपयोग करते हैं, तो आप इन सभी झंझटों से बच सकते हैं। यदि आप आयोजक हैं, तो मिलने के लिए अपनी पसंदीदा समय चुनें, तय करें कि कोई समयसीमा चाहिए या नहीं और क्या आपको रिमाइंडर चाहिए, बस इतना ही। इसे अपने प्रतिभागियों को भेजें और हम आपको वह समय बताएँगे जो सबसे उपयुक्त होगा।

4. ब्रांडिंग

अपने व्यवसाय के लिए सही लुक होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बेहतरीन सेवा प्रदान करना। दुनिया भर में कई ब्रांड केवल अपनी दिखावट से ही तुरंत पहचाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि Doodle का उपयोग करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता?

कस्टम ब्रांडिंग यह Doodle Premium का एक बहुत ही पसंदीदा लाभ है। हमारे ब्रांडिंग विकल्प आपको अपना लोगो, पृष्ठभूमि छवि जोड़ने और अपनी रंग योजना चुनने की अनुमति देते हैं।

अपने पेशेवर लुक को बनाए रखते हुए अपने कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करें।

5. की ओर से किताब

हमारे बुक करने योग्य कैलेंडर की एक विशेषता जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते। बुक ऑन बिहाफ आपको दूसरों के लिए समय निर्धारित करने की सुविधा देता है, बिना उन्हें अपनी उपलब्धता की पुष्टि करने का इंतज़ार किए।

आइए परिदृश्य तैयार करें। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त भर्तीकर्ता हैं जो एक उत्तम उम्मीदवार ढूंढ लेते हैं। आप भर्ती प्रबंधक को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीदवार से बात करने के लिए उनके साथ समय निकालने में संघर्ष कर रहे हैं। जब आप अंततः उनके कैलेंडर में एक बैठक तय करते हैं, तब तक उम्मीदवार ने पहले ही दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली होती है।

बुक ऑन बिहाफ इस झुंझलाहट को समाप्त कर देता है, क्योंकि यह आपको किसी के कैलेंडर पर सीधे समय बुक करने की सुविधा देता है, बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए।

6. एडमिन कंसोल

हमारी नवीनतम विशेषताओं में से एक टीम का प्रबंधन करने के लिए एकदम उपयुक्त है। प्रशासन कंसोल खाते के एडमिन को अपना खुद का समर्पित डैशबोर्ड इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, जिससे वे यह तय कर सकें कि उनके उपयोगकर्ता Doodle का अधिकतम लाभ कैसे उठाएँ।

वे किन इंटीग्रेशन्स का उपयोग कर सकते हैं, से लेकर गतिविधि मापने के लिए रिपोर्ट निकालने तक, एडमिन कंसोल कंपनियों को Doodle का उपयोग अपने लिए सुविधाजनक तरीके से करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

7. एकीकरण

Doodle का उपयोग करने से आपके काम करने के तरीके में सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में, हमारे इंटीग्रेशन आपको अपनी पसंद के अनुसार काम करते रहने में आसानी प्रदान करते हैं।

हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऐड-इन यह आपको अपने मेलबॉक्स से Doodle की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आप ग्रुप पोल, अपने बुक करने योग्य कैलेंडर के लिंक और 1:1 मीटिंग्स सब एक ही जगह से भेज सकते हैं।

पिछले साल के दौरान दूरस्थ कार्य में वृद्धि के साथ, हमारा ज़ूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एकीकरण वर्चुअल मीटिंग्स को उतना ही आसान बना देते हैं जितना कि भौतिक मीटिंग्स को आयोजित करना। आपके पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को लिंक करने के बाद – मीटिंग बुक करने के लिए आपको बस स्थान चुनना है और बाकी सब हम संभाल लेंगे।

ज़ैपियर यह आपको 2000 से अधिक ऐप्स में Doodle जोड़ने का मौका भी देता है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने CRM या किसी अन्य टूल में शेड्यूलिंग शामिल करना चाहते हैं – तो आप कर सकते हैं।

8. कस्टम प्रश्न

क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहाँ आपको लगा कि आप बैठक के लिए थोड़ा और तैयार हो सकते थे? खैर, यहीं पर हमारा अनुकूलित प्रश्न उपकरण मदद कर सकता है।

हमारे का उपयोग करके बुक करने योग्य कैलेंडर, जब आप लोगों के लिए आपके साथ समय बुक करने हेतु एक शेड्यूल बनाते हैं – तो बस कुछ ऐसे प्रश्न जोड़ें जो आपको यह बेहतर समझने में मदद करें कि बैठक किस बारे में है।

यह आपको न केवल बैठक की बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा, बल्कि अधिक केंद्रित रहने में भी सहायक होगा क्योंकि आपको ठीक-ठीक पता होगा कि आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना है।

९. स्वचालित अनुस्मारक

यह पोल बनाने के लिए Doodle का उपयोग करने का एक बड़ा लाभ है। जब आप अपनी टीम या मित्रों के समूह के साथ समय निर्धारित करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी उपलब्धता चुन लेने के बाद बस यह जोड़ें कि आप चाहते हैं कि आपके निमंत्रण प्राप्तकर्ताओं को उत्तर देने के लिए स्वचालित अनुस्मारक मिले।

अगर आपको किसी से जवाब नहीं मिला है तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके चुने हुए दिन पर उनसे जवाब मांगेंगे।

10. समय क्षेत्र प्रबंधन

क्या आपको नियमित रूप से दुनिया भर में स्थित लोगों के साथ काम करना पड़ता है और यह जानकर भ्रमित हो जाते हैं कि उनका समय आपके समय से कितना अलग है? या इससे भी बुरा, एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग के लिए सहमत हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपके लिए वह मीटिंग आधी रात में हो रही है!

ठीक है, अगर आप Doodle के माध्यम से शेड्यूल करते हैं तो हम कर सकते हैं। अपने समय क्षेत्रों का प्रबंधन करें. इसका मतलब है कि जब आप किसी के साथ बैठक निर्धारित करते हैं, तो यह आपके स्थानीय समय क्षेत्र में दिखाई देगी।

दूर से काम करने का आपकी उत्पादकता पर कभी असर नहीं होना चाहिए, यहाँ है कुछ सुझाव घर से काम करने का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में।