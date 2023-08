Facciamo un'alzata di mano virtuale. Avete la sensazione che le riunioni consumino più tempo della vostra settimana lavorativa rispetto al passato? Se la vostra mano è in aria, probabilmente non è una sorpresa. Un rapporto della Harvard Business Review ha rivelato che i dirigenti partecipano a un numero di riunioni più che doppio rispetto agli anni '60.

È probabile che questo numero di riunioni sia aumentato solo nell'ultimo anno, dato che la maggior parte di noi è passata al lavoro a domicilio per contribuire alla lotta contro il COVID 19. È giusto dire che per la maggior parte delle persone il lavoro a distanza è stato fantastico. Ha contribuito a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, a ridurre gli spostamenti stressanti e a migliorare il benessere mentale. Infatti, una ricerca condotta dalla società tecnologica Barco ha rilevato che l'85% delle persone desidera una combinazione di lavoro da casa e in ufficio quando il mondo tornerà alla normalità.

Questo non significa che lavorare in modo ibrido non possa presentare delle sfide. Come organizzare una riunione se alcune persone sono a casa e altre in ufficio? Il lavoro ibrido aumenterà il numero di riunioni e porterà a un aumento di condizioni come burnout e Zoom fatigue?

Non buttiamo giù le cose, perché non è necessario sacrificare i vantaggi del lavoro a distanza per rispondere a queste domande. L'uso di un programmatore di riunioni come Doodle può eliminare tutti i grattacapi amministrativi che derivano dalla programmazione. Ciò significa che avrete più tempo libero per concentrarvi su cose importanti come la realizzazione di progetti e la famiglia.

Per dimostrarvi che è vero, ecco la nostra top ten di funzioni che forse non conoscevate e che possono farvi risparmiare un sacco di tempo.

1. Pagina di prenotazione

La potenza e i vantaggi di Booking Page non possono essere sottovalutati.

Partiamo dall'inizio. Booking Page vi permette di impostare la vostra disponibilità in modo da non dover inviare infinite e-mail a clienti o colleghi per trovare del tempo libero. Una volta decisi gli orari da riservare agli incontri, basta inviare un link al proprio calendario e Doodle si occuperà del resto.

Una volta confermata la riunione, aggiorneremo il vostro calendario e vi invieremo i dettagli per non dimenticarvene. Ciò che rende Booking Page ancora migliore è che se voi o il vostro invitato dovete cambiare l'orario della riunione, aggiorneremo automaticamente il vostro calendario. Non dovrete più dimenticarvi o perdervi in un programma complicato.

2. 1:1s

I Doodle 1:1 sono un ottimo modo per incontrarsi con qualcuno senza dover passare ore a cercare di trovare un orario in cui entrambi possiate farlo.

Nel nostro recente Rapporto sullo stato delle riunioni, abbiamo scoperto che, grazie al COVID 19, le riunioni 1:1 sono aumentate. Un fattore importante è stato il controllo della salute mentale. Un rapporto dell'Academy of Management afferma che i dipendenti che si sentono soli non ottengono le stesse prestazioni degli altri. Un contatto regolare con qualcuno in ufficio, in particolare se una persona vive da sola, può aiutare a identificare precocemente il problema e ad agire di conseguenza. Ciò sarebbe correlato all'aumento di queste riunioni.

Utilizzando Doodle è possibile selezionare un certo numero di volte in cui incontrarsi, scegliere il luogo (virtuale o di persona) e inviare il link. Una volta confermata, la riunione viene aggiunta al calendario.

La cosa migliore è che non ci si deve preoccupare delle doppie prenotazioni. Se si programma qualcosa in una delle fasce orarie suggerite, la rimuoviamo come opzione.

3. Sondaggi

Doodle è famoso per organizzare riunioni di gruppo o sondaggi. Che si tratti di una riunione con i clienti o di un gruppo di lavoro, Doodle Polls aiuta a eliminare le interminabili e-mail di risposta.

Ci siamo passati tutti. Volete organizzare una riunione e dovete invitare il vostro team di otto persone. Gli orari di tutti sono molto diversi, quindi si cerca di trovare un orario che vada bene. Dopo ore o addirittura giorni, vi mettete d'accordo solo perché qualcuno dice che non va più bene. È l'inferno della programmazione!

Fortunatamente, se utilizzate Doodle, potete evitare tutto questo. Se siete voi gli organizzatori, selezionate gli orari in cui volete incontrarvi, decidete se c'è una scadenza e se volete dei promemoria e il gioco è fatto. Inviate il documento ai vostri partecipanti e vi indicheremo l'orario più adatto.

4. Marchio

Avere il look giusto per la vostra azienda è importante quanto fornire un ottimo servizio. Molti marchi in tutto il mondo si riconoscono immediatamente dal loro aspetto. Sapevate che l'uso di Doodle non deve influire su questo aspetto?

Il branding personalizzato è un vantaggio molto apprezzato di Doodle Premium. Le nostre opzioni di branding consentono di aggiungere il proprio logo, l'immagine di sfondo e di selezionare la propria combinazione di colori.

Semplificate il vostro programma mantenendo il vostro aspetto professionale.

5. Prenotare per conto di

Una funzione del nostro Calendario prenotabile che molti non conoscono. La funzione Book on Behalf consente di organizzare un orario per altre persone senza dover aspettare che queste confermino la loro disponibilità.

Vediamo la scena. Immaginate di essere un selezionatore impegnato che trova il candidato perfetto. Volete coinvolgere il responsabile delle assunzioni nel processo, ma avete difficoltà a trovare un orario per parlare con il candidato. Quando alla fine riuscite a fissare un incontro nella loro agenda, il candidato ha già accettato un altro lavoro.

Book on Behalf pone fine a questa frustrazione consentendovi di prenotare il tempo direttamente sul calendario di qualcuno senza dover aspettare che vi risponda.

6. Console amministrativa

Una delle nostre ultime funzioni è perfetta se gestite un team. La Admin Console consente agli amministratori degli account di utilizzare la propria dashboard dedicata per decidere come i loro utenti utilizzano al meglio Doodle.

Dalle integrazioni che possono utilizzare all'estrazione di report per valutare l'attività, la console amministrativa offre alle aziende una maggiore flessibilità nell'utilizzo di Doodle nel modo più adatto a loro.

7. Integrazioni

L'uso di Doodle non deve necessariamente cambiare tutto ciò che fate. Infatti, le nostre integrazioni consentono di continuare a lavorare nel modo desiderato.

Il nostro Microsoft Outlook add-in vi permette di sfruttare la potenza di Doodle dalla vostra casella di posta elettronica. Ciò significa che potete inviare sondaggi di gruppo, collegamenti al vostro calendario prenotabile e organizzare incontri 1:1, tutto da un unico posto.

Con l'aumento del lavoro a distanza nell'ultimo anno, le nostre integrazioni con Zoom e Microsoft Teams rendono le riunioni virtuali altrettanto semplici di quelle fisiche. Con il vostro strumento di videoconferenza preferito collegato, quando si tratta di prenotare una riunione dovete solo scegliere il luogo e noi ci occuperemo del resto.

Zapier offre inoltre la possibilità di aggiungere Doodle a più di 2000 applicazioni. Ciò significa che se desiderate includere la programmazione nel vostro CRM o in un altro strumento che utilizzate, potete farlo.

8. Domande personalizzate

Vi è mai capitato di sentirvi un po' più preparati a una riunione? In questo caso, il nostro strumento Domande personalizzate può aiutarvi.

Utilizzando il nostro Calendario prenotabile, quando create un calendario per far sì che le persone prenotino il loro tempo con voi, aggiungete semplicemente alcune domande che vi aiuteranno a capire meglio l'argomento della riunione.

Questo vi aiuterà non solo a prepararvi meglio per la riunione, ma anche a concentrarvi meglio, perché saprete esattamente su cosa dovete concentrarvi.

9. Promemoria automatici

Questo è uno dei grandi vantaggi di usare Doodle per creare un sondaggio. Quando si vuole organizzare un momento con il proprio team o con un gruppo di amici, una volta selezionata la propria disponibilità, è sufficiente aggiungere che si desidera che gli invitati ricevano un promemoria automatico per rispondere.

Non dovrete stressarvi se non avete ricevuto risposta da qualcuno, perché saremo noi a sollecitare la risposta nel giorno da voi scelto.

10. Gestione dei fusi orari

Vi capita regolarmente di lavorare con persone che risiedono in tutto il mondo e di confondervi su quale sia il loro orario rispetto al vostro? O peggio ancora, accettate di partecipare a un'importante riunione con un cliente e scoprite che per voi è nel cuore della notte!

Ebbene, se programmate attraverso Doodle possiamo gestire i vostri fusi orari. Ciò significa che quando si fissa una riunione con qualcuno, questa verrà visualizzata con il fuso orario locale.

Lavorare a distanza non dovrebbe mai influire sulla vostra produttività, ecco alcuni consigli su come sfruttare al meglio il lavoro da casa.