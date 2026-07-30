Diez funciones de Doodle que quizá no conozcas

Levantemos virtualmente la mano. ¿Considera que las reuniones consumen más tiempo de su semana laboral que antes? Si levanta la mano, probablemente no le sorprenda. Un informe de Harvard Business Review revela que los ejecutivos celebran más del doble de reuniones que en los años 60.

Es probable que este número de reuniones no haya hecho más que aumentar en el último año, a medida que la mayoría de nosotros nos trasladamos al trabajo en casa para ayudar en la batalla contra el COVID 19. Es justo decir que, para la mayoría de la gente, el trabajo a distancia ha sido estupendo. Ha ayudado a mejorar aspectos como el equilibrio entre la vida laboral y personal, a reducir los estresantes desplazamientos al trabajo y a mejorar el bienestar mental. De hecho, según un estudio de la empresa tecnológica Barco, el 85% de la gente quiere combinar el trabajo desde casa con la oficina cuando el mundo vuelva a la normalidad.

Eso no significa que trabajar de forma híbrida no plantee problemas. ¿Cómo organizar una reunión si algunas personas están en casa y otras en la oficina? ¿Aumentará el trabajo híbrido el número de reuniones y provocará un aumento de trastornos como el agotamiento y la fatiga Zoom?

No nos pongamos pesimistas, porque no tienes por qué sacrificar las ventajas del trabajo remoto para responder a estas preguntas. Utilizar un programador de reuniones como Doodle puede eliminar todos los quebraderos de cabeza administrativos que conlleva la programación. Esto significa que tienes más tiempo libre para centrarte en cosas importantes como entregar proyectos y pasar tiempo con la familia.

Para demostrarte que es cierto, aquí tienes nuestras diez funciones principales que quizá no conocías y que pueden ahorrarte mucho tiempo.

1. Página de reservas

El poder y los beneficios de Booking Page realmente no pueden ser subestimados.

Empecemos por el principio. Booking Page te permite establecer tu disponibilidad para que no tengas que enviar interminables correos electrónicos a clientes o colegas para encontrar algo de tiempo libre. Una vez que hayas decidido qué horas quieres reservar para las reuniones, sólo tienes que enviar un enlace a tu calendario y Doodle se encarga del resto.

Una vez confirmada la reunión, actualizaremos tu agenda y te enviaremos los detalles para que no te olvides. Lo que hace que Booking Page sea aún mejor es que si tú o tu invitado tenéis que cambiar la hora de la reunión, actualizaremos tu agenda automáticamente. Se acabaron los olvidos y las confusiones.

2. 1:1s

Los Doodle 1:1s son una forma estupenda de quedar con alguien sin tener que pasar horas intentando encontrar un momento que ambos podáis hacer.

En nuestro reciente Informe sobre el estado de las reuniones, descubrimos que, gracias a COVID 19, las reuniones 1:1 iban en aumento. Un factor importante en este sentido fueron las revisiones de salud mental. Según un informe de la Academy of Management, los empleados que se sienten solos no rinden tanto como los demás. El contacto regular con alguien de la oficina, sobre todo si alguien vive solo, puede ayudar a identificarlo pronto y actuar en consecuencia. Esto estaría en correlación con el aumento de estas reuniones.

Utilizar Doodle significa que se puede seleccionar un número de horas para reunirse, elegir el lugar (ya sea virtual o en persona) y enviar el enlace. Una vez que confirman se añade a tu calendario.

Y lo que es aún mejor, no tienes que preocuparte por las reservas dobles. Si programas algo en una de las franjas horarias que has sugerido, la eliminaremos como opción.

3. Encuestas

Organizar una reunión de grupo o realizar una encuesta es lo que hace famoso a Doodle. Tanto si se trata de una reunión con clientes como de una reunión de equipo, Doodle Polls ayuda a eliminar los interminables correos electrónicos de ida y vuelta.

A todos nos ha pasado. Quieres celebrar una reunión y tienes que invitar a tu equipo de ocho personas. Las agendas de todos están desordenadas, así que dais vueltas y vueltas intentando encontrar una hora que funcione. Después de horas o incluso días, os ponéis de acuerdo y alguien dice que ya no funciona. Es el infierno de los horarios.

Afortunadamente, si utilizas Doodle, puedes evitar todo esto. Si eres el organizador, selecciona las horas a las que quieres reunirte, decide si hay una fecha límite y si quieres recordatorios y ya está. Envíalo a tus participantes y te diremos la hora que mejor funciona.

4. Marca

Tener la imagen adecuada para su empresa es tan importante como ofrecer un gran servicio. Muchas marcas de todo el mundo son reconocidas al instante por su aspecto. ¿Sabías que el uso de Doodle no tiene por qué afectar a esto?

[Las marcas personalizadas (https://help.doodle.com/hc/en-us/articles/360012048374-How-to-set-up-custom-branding-) son una ventaja muy apreciada de Doodle Premium. Nuestras opciones de personalización te permiten añadir tu propio logo, imagen de fondo y seleccionar tu propia combinación de colores.

Agiliza tu agenda manteniendo tu aspecto profesional.

5. Reserva en nombre de

Una función de nuestro Calendario Reservable que muchos desconocen. Book on Behalf te permite concertar una cita con otras personas sin tener que esperar a que confirmen su disponibilidad.

Pongámonos en situación. Imagina que eres un reclutador ocupado que encuentra al candidato perfecto. Quieres incluir al director de recursos humanos en el proceso, pero te cuesta encontrar un momento para que hable con el candidato. Cuando finalmente consigues una reunión en su agenda, el candidato ya ha aceptado otro trabajo.

Book on Behalf pone fin a esta frustración permitiéndote reservar tiempo directamente en el calendario de alguien sin tener que esperar a que se pongan en contacto contigo.

6. Consola de administración

Una de nuestras funciones más recientes es perfecta si gestionas un equipo. La Admin Console permite a los administradores de cuentas utilizar su propio panel de control para decidir cómo sus usuarios sacan el máximo partido de Doodle.

Desde las integraciones que pueden utilizar hasta los informes para medir la actividad, la Consola de administración ofrece a las empresas una mayor flexibilidad para utilizar Doodle de la forma que más les convenga.

7. Integraciones

Utilizar Doodle no tiene por qué cambiar todo lo que haces. De hecho, nuestras integraciones facilitan que sigas trabajando como quieres.

Nuestro complemento de Microsoft Outlook te permite aprovechar la potencia de Doodle desde tu buzón de correo. Esto significa que puedes enviar encuestas de grupo, enlaces a tu calendario y organizar reuniones 1:1 desde un solo lugar.

Con el aumento del trabajo a distancia en el último año, nuestras integraciones con Zoom y Microsoft Teams hacen que las reuniones virtuales sean tan fáciles de celebrar como las físicas. Con tu herramienta de videoconferencia preferida vinculada, a la hora de reservar una reunión sólo tienes que elegir el lugar y nosotros nos encargamos del resto.

Zapier también te ofrece la posibilidad de añadir Doodle a más de 2000 aplicaciones. Esto significa que si quieres incluir la programación en tu CRM o en otra herramienta que utilices, puedes hacerlo.

8. Preguntas personalizadas

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que podría haber estado un poco más preparado para una reunión? Pues aquí es donde nuestra herramienta Preguntas personalizadas puede ayudarte.

Utilizando nuestro Calendario reservable, cuando crees un horario para que la gente reserve tiempo contigo, sólo tienes que añadir unas cuantas preguntas que te ayudarán a hacerte una mejor idea de lo que se va a tratar en la reunión.

Esto puede ayudarte no sólo a preparar mejor la reunión, sino también a centrarte más, ya que sabrás exactamente en qué tienes que centrarte.

9. Recordatorios automáticos

Esta es una de las grandes ventajas de utilizar Doodle para crear una encuesta. Cuando quieras quedar con tu equipo o con un grupo de amigos, una vez hayas seleccionado tu disponibilidad, sólo tienes que añadir que quieres que los invitados reciban un recordatorio automático para responder.

No tendrás que estresarte si alguien no te ha contestado, ya que le avisaremos para que responda el día que tú elijas.

10. Gestión de zonas horarias

¿Trabaja habitualmente con personas de todo el mundo y se confunde entre su horario y el suyo? O peor aún, ¡accedes a una reunión importante con un cliente para descubrir que para ti es en mitad de la noche!

Bueno, si usted programa a través de Doodle podemos gestionar sus zonas horarias. Esto significa que cuando programes una reunión con alguien se mostrará en tu zona horaria local.

Trabajar a distancia nunca debería afectar a tu productividad, aquí tienes algunos consejos sobre cómo sacar el máximo partido al trabajo desde casa.