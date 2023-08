Dez características do Doodle que você pode não conhecer

Vamos fazer um show de mãos virtual. Você acha que as reuniões estão consumindo mais de sua semana de trabalho do que costumavam consumir? Se sua mão está no ar, provavelmente não é surpresa. Um relatório da Harvard Business Review revelou que os executivos estão tomando mais que o dobro do número de reuniões que fizeram nos anos 60.

A contagem desta reunião provavelmente só aumentou no último ano, já que a maioria de nós se muda para casa trabalhando para ajudar na batalha contra a COVID 19. É justo dizer que, para a maioria das pessoas, o trabalho remoto tem sido ótimo. Tem ajudado a melhorar coisas como o equilíbrio trabalho/vida pessoal, reduzir as viagens de ida e volta estressantes e melhorar o bem-estar mental. Na verdade, pesquisas da empresa de tecnologia Barco descobriram que 85% das pessoas querem uma combinação de trabalho em casa e no escritório quando o mundo volta ao normal.

Isso não significa que trabalhar de forma híbrida não possa apresentar desafios. Como você organiza uma reunião se algumas pessoas estão em casa e outras no escritório? O trabalho híbrido aumentará o número de reuniões e levará a um aumento de condições como burnout e fadiga do Zoom?

Agora, não vamos colocar um ponto final nas coisas porque você não tem que sacrificar os benefícios do trabalho remoto para responder a estas perguntas. Usando um agendador de reuniões como o Doodle pode cortar todas as dores de cabeça administrativas que vêm com o agendamento. Isto significa que você tem mais tempo livre para se concentrar em coisas importantes como entregar projetos e passar tempo com a família.

Para mostrar a você que isso é verdade - aqui estão nossas dez principais características que você talvez não conhecesse e que podem lhe poupar tempo.

1. Página de reserva

O poder e os benefícios da Booking Page realmente não podem ser subestimados.

Vamos começar do início. A página de reservas permite que você defina sua disponibilidade para que não tenha que enviar e-mails sem fim aos clientes ou colegas para encontrar algum tempo livre. Uma vez que você tenha decidido que horários quer reservar para as reuniões, basta enviar um link para seu calendário e a Doodle cuida do resto.

Quando uma reunião for confirmada, atualizaremos sua agenda e lhe enviaremos os detalhes para que você não se esqueça. O que torna a página de reservas ainda melhor é que se você ou seu convidado tiver que alterar o horário de sua reunião - atualizaremos sua agenda automaticamente. Chega de esquecer ou se perder em um horário complicado.

2. 1:1s

Doodle 1:1s são uma ótima maneira de se reunir com alguém sem ter que passar horas tentando encontrar um tempo que ambos possam fazer.

Em nosso recente relatório sobre o estado das reuniões, descobrimos que devido à COVID 19, as reuniões 1:1 estavam em ascensão. Um grande fator foi a realização de check-ins de saúde mental. Um relatório da Academia de Administração disse que os funcionários que se sentem sozinhos não têm o mesmo desempenho que os outros. O contato regular com alguém no escritório, particularmente se alguém vive sozinho, pode ajudar a identificar isso cedo e agir de acordo com isso. Isto se correlacionaria com o aumento destas reuniões.

Usar o Doodle significa que você pode selecionar várias vezes para se encontrar, escolher o local (seja virtual ou pessoalmente) e enviar o link. Uma vez confirmado, o link é adicionado ao seu calendário.

O que é ainda melhor é que você não tem que se preocupar com reservas duplas. Se você marcar algo em uma das faixas de tempo sugeridas, nós o removeremos como opção.

3. Pesquisas

Organizar uma reunião de grupo ou conduzir uma pesquisa de opinião é a fama de Doodle. Seja uma reunião com clientes ou uma reunião de equipe, Doodle Polls ajuda a remover os intermináveis e-mails de ida e volta.

Todos nós já passamos por isso. Você quer ter uma reunião e precisa convidar sua equipe de oito pessoas. Os horários de todos estão em todos os lugares, então todos vocês andam por aí e tentam encontrar um horário que funcione. Após horas ou mesmo dias, você concorda em algo apenas para que alguém diga que não funciona mais. É o inferno dos horários!

Felizmente, se você usa Doodle, você pode evitar tudo isso. Se você é o organizador, selecione os horários que deseja cumprir, decida se há um prazo e se você quer lembretes e está pronto. Envie-o aos seus participantes e nós lhe diremos o horário que funciona melhor.

4. Branding

Ter a aparência certa para seu negócio é tão importante quanto prestar um ótimo serviço. Muitas marcas ao redor do mundo são reconhecidas instantaneamente apenas pela sua aparência. Você sabia que o uso do Doodle não tem que afetar isso?

Marca personalizada é uma das vantagens muito apreciadas do Doodle Premium. Nossas opções de marca permitem que você adicione seu próprio logotipo, imagem de fundo e selecione seu próprio esquema de cores.

Agilize sua agenda enquanto mantém seu visual profissional.

5. Livro sobre o Behalf

Uma característica de nosso Calendário de Reservas que muitos não conhecem. O Book on Behalf permite reservar um tempo para outras pessoas sem ter que esperar por elas para confirmar sua disponibilidade.

Vamos preparar o cenário. Imagine que você é um recrutador ocupado que encontra o candidato perfeito. Você quer trazer o gerente de contratação para o processo, mas está lutando para encontrar um tempo para que eles falem com o candidato. Quando você eventualmente conseguir uma reunião no calendário deles, o candidato já terá aceito outro emprego.

O Book on Behalf acaba com esta frustração permitindo que você reserve tempo diretamente no calendário de alguém sem ter que esperar que ele volte para você.

6. Consola de administração

Uma de nossas mais novas características é perfeita se você estiver administrando uma equipe. O Console Admin permite aos administradores de conta usar seu próprio painel de controle dedicado para decidir como seus usuários aproveitam ao máximo o Doodle.

De quais integrações podem usar para puxar relatórios para medir a atividade, o Admin Console dá às empresas maior flexibilidade no uso do Doodle da maneira que funciona para elas.

7. Integrações

Usar o Doodle não tem que mudar tudo o que você faz. Na verdade, nossas integrações tornam mais fácil continuar trabalhando da maneira que você deseja.

Nosso Microsoft Outlook add-in permite que você aproveite o poder do Doodle de sua caixa de correio. Isto significa que você pode enviar enquetes de grupo, links para seu Calendário Reservável e organizar 1:1s tudo de um só lugar.

Com o aumento do trabalho remoto no último ano, nossas integrações Zoom e Equipes Microsoft tornam as reuniões virtuais tão fáceis de realizar quanto as físicas. Com sua ferramenta de videoconferência preferida vinculada - quando se trata de marcar uma reunião, tudo o que você precisa fazer é escolher o local e nós cuidaremos do resto.

Zapier também lhe dá a chance de adicionar o Doodle a mais de 2000 aplicações. Isto significa que se você gostaria de incluir a programação em seu CRM ou outra ferramenta que você utiliza - você pode.

8. Perguntas personalizadas

Você já teve alguma vez uma situação em que sentiu que poderia ter estado um pouco mais preparado para uma reunião? Bem, é aqui que nossa ferramenta Perguntas Personalizadas pode ajudar.

Usando nosso Calendário Reservável, quando você criar um horário para as pessoas reservarem tempo com você - basta adicionar algumas perguntas que o ajudarão a ter uma idéia melhor do que se trata a reunião.

Isto pode ajudá-lo não só a se preparar melhor para a reunião, mas também a se concentrar mais, pois você sabe exatamente no que precisa se concentrar.

9. Lembretes automáticos

Esta é uma das grandes vantagens de usar o Doodle para criar uma pesquisa. Quando você estiver procurando estabelecer algum tempo com sua equipe ou um grupo de amigos, uma vez selecionada sua disponibilidade, simplesmente acrescente que você deseja que seus convites sejam automaticamente lembrados para responder.

Você não terá que se esforçar se não tiver notícias de alguém, pois nós o solicitaremos para uma resposta no dia que você escolher.

10. Gerenciamento de Fuso Horário

É preciso trabalhar regularmente com pessoas sediadas ao redor do mundo e ficar confuso sobre qual é o tempo delas em comparação com o seu? Ou pior ainda, concordar com uma importante reunião de clientes para descobrir, que para você, é no meio da noite!

Bem, se você programar através da Doodle podemos gerenciar seus fusos horários. Isto significa que quando você marca uma reunião com alguém, ela será exibida em seu fuso horário local.

O trabalho à distância nunca deve afetar sua produtividade, aqui estão algumas dicas* sobre como aproveitar ao máximo o trabalho em casa.