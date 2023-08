Lassen Sie uns virtuell die Hand heben. Haben Sie das Gefühl, dass Sitzungen mehr Zeit in Ihrer Arbeitswoche in Anspruch nehmen als früher? Wenn Sie die Hand heben, ist das wahrscheinlich nicht überraschend. Aus einem Bericht der Harvard Business Review geht hervor, dass Führungskräfte heute mehr als doppelt so viele Sitzungen abhalten wie in den 1960er Jahren.

Die Zahl der Besprechungen ist wahrscheinlich nur im letzten Jahr gestiegen, da die meisten von uns zur Heimarbeit übergehen, um den Kampf gegen COVID 19 zu unterstützen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Fernarbeit für die meisten Menschen eine großartige Sache ist. Sie hat dazu beigetragen, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu verbessern, stressige Arbeitswege zu reduzieren und das psychische Wohlbefinden zu steigern. Eine Studie des Technologieunternehmens Barco hat sogar ergeben, dass 85 Prozent der Menschen eine Kombination aus Heimarbeit und Büroarbeit wünschen (https://allwork.space/2021/01/future-of-work-hybrid-meetings-will-bring-balance-to-the-workplace/), wenn die Welt wieder in Ordnung ist.

Das bedeutet aber nicht, dass die Arbeit in einer gemischten Form keine Herausforderungen mit sich bringt. Wie arrangiert man ein Treffen, wenn einige Leute zu Hause und andere im Büro sind? Wird das hybride Arbeiten die Zahl der Besprechungen erhöhen und zu einem Anstieg von Krankheiten wie Burnout und Zoom-Müdigkeit führen?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen Sie nicht auf die Vorteile der Telearbeit verzichten. Wenn Sie einen Terminplaner wie Doodle verwenden, können Sie sich alle administrativen Probleme ersparen, die mit der Terminplanung verbunden sind. Das bedeutet, dass Sie mehr freie Zeit haben, um sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren, wie z. B. die Umsetzung von Projekten und Zeit mit der Familie zu verbringen.

Um Ihnen zu zeigen, dass das stimmt, haben wir hier unsere zehn wichtigsten Funktionen zusammengestellt, von denen Sie vielleicht noch nichts wussten und die Ihnen viel Zeit sparen können.

1. Buchungsseite

Die Leistung und die Vorteile von Booking Page können wirklich nicht unterschätzt werden.

Fangen wir ganz von vorne an. Booking Page ermöglicht es Ihnen, Ihre Verfügbarkeit einzustellen, damit Sie nicht endlos E-Mails an Kunden oder Kollegen schicken müssen, um freie Zeit zu finden. Sobald Sie sich entschieden haben, welche Zeiten Sie für Meetings reservieren möchten, senden Sie einfach einen Link zu Ihrem Kalender und Doodle erledigt den Rest.

Sobald ein Treffen bestätigt ist, aktualisieren wir Ihren Kalender und senden Ihnen die Details, damit Sie es nicht vergessen. Was Booking Page noch besser macht, ist die Tatsache, dass wir Ihren Terminplan automatisch aktualisieren, wenn Sie oder Ihre eingeladenen Gäste die Uhrzeit ändern müssen. Vergessen Sie nichts mehr und verirren Sie sich nicht mehr in einem komplizierten Zeitplan.

2. 1:1s

Doodle 1:1s sind eine großartige Möglichkeit, sich mit jemandem zu treffen, ohne stundenlang zu versuchen, einen Termin zu finden, den Sie beide wahrnehmen können.

In unserem jüngsten State of Meetings report haben wir festgestellt, dass 1:1-Meetings aufgrund von COVID 19 auf dem Vormarsch sind. Ein wichtiger Faktor dabei war die Überprüfung der psychischen Gesundheit. In einem Bericht der Academy of Management heißt es, dass Mitarbeiter, die sich einsam fühlen, nicht so gut arbeiten wie andere. Ein regelmäßiger Kontakt mit jemandem im Büro, insbesondere wenn jemand allein lebt, kann helfen, dies frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Dies würde mit der Zunahme dieser Treffen korrelieren.

Mit Doodle können Sie eine Anzahl von Terminen für ein Treffen auswählen, den Ort bestimmen (ob virtuell oder persönlich) und den Link versenden. Sobald die Person bestätigt, wird der Termin in Ihren Kalender eingetragen.

Und was noch besser ist: Sie müssen sich keine Sorgen über Doppelbuchungen machen. Wenn Sie einen Termin in einem der von Ihnen vorgeschlagenen Zeitfenster einplanen, entfernen wir ihn als Option.

3. Umfragen

Doodle ist berühmt für die Organisation von Gruppentreffen oder Umfragen. Egal, ob es sich um ein Treffen mit Kunden oder ein Team-Treffen handelt, Doodle Polls hilft, das endlose Hin und Her von E-Mails zu vermeiden.

Wir alle kennen das. Sie möchten eine Besprechung abhalten und müssen Ihr achtköpfiges Team einladen. Die Zeitpläne aller Beteiligten sind völlig durcheinander, und so versuchen Sie alle, einen passenden Termin zu finden. Nach Stunden oder sogar Tagen einigt man sich auf einen Termin, nur um dann festzustellen, dass er nicht mehr passt. Das ist die Hölle der Terminplanung!

Wenn Sie Doodle verwenden, können Sie all dies vermeiden. Wenn Sie der Organisator sind, wählen Sie die Zeiten aus, zu denen Sie sich treffen wollen, entscheiden Sie, ob es eine Frist gibt und ob Sie Erinnerungen wünschen, und schon sind Sie fertig. Schicken Sie es an Ihre Teilnehmer und wir sagen Ihnen, welche Zeit am besten passt.

4. Branding

Das richtige Erscheinungsbild für Ihr Unternehmen ist genauso wichtig wie ein guter Service. Viele Marken auf der ganzen Welt werden allein durch ihr Aussehen sofort erkannt. Wussten Sie, dass die Verwendung von Doodle dies nicht beeinträchtigen muss?

Das Custom Branding ist ein beliebter Vorteil von Doodle Premium. Mit unseren Branding-Optionen können Sie Ihr eigenes Logo und Hintergrundbild hinzufügen und Ihr eigenes Farbschema auswählen.

Optimieren Sie Ihren Zeitplan und behalten Sie dabei Ihr professionelles Aussehen.

5. Buchen Sie im Namen

Eine Funktion unseres buchbaren Kalenders, die vielen nicht bekannt ist. Mit Book on Behalf können Sie einen Termin für andere Personen vereinbaren, ohne darauf warten zu müssen, dass diese ihre Verfügbarkeit bestätigen.

Schauen wir uns die Situation an. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein vielbeschäftigter Personalvermittler, der den perfekten Kandidaten gefunden hat. Sie möchten den einstellenden Manager in den Prozess einbeziehen, haben aber Schwierigkeiten, einen Termin für ein Gespräch mit dem Kandidaten zu finden. Als Sie schließlich einen Termin in seinem Kalender finden, hat der Kandidat bereits eine andere Stelle angenommen.

Book on Behalf macht Schluss mit dieser Frustration, indem es Ihnen ermöglicht, Termine direkt im Kalender des Bewerbers zu buchen, ohne dass Sie auf dessen Rückmeldung warten müssen.

6. Verwaltungskonsole

Eine unserer neuesten Funktionen ist perfekt, wenn Sie ein Team verwalten. Mit der Admin Console können Account-Administratoren über ihr eigenes Dashboard entscheiden, wie ihre Nutzer Doodle am besten nutzen.

Die Admin Console gibt Unternehmen mehr Flexibilität, Doodle so zu nutzen, wie es für sie am besten passt - von der Integration bis zur Auswertung der Aktivitäten.

7. Integrationen

Der Einsatz von Doodle muss nicht alles ändern, was Sie tun. Unsere Integrationen machen es Ihnen leicht, so weiterzuarbeiten, wie Sie es wollen.

Unser Microsoft Outlook Add-in ermöglicht es Ihnen, Doodle über Ihr Postfach zu nutzen. Das bedeutet, dass Sie Gruppenumfragen, Links zu Ihrem buchbaren Kalender und 1:1-Termine von einem einzigen Ort aus versenden können.

Mit der Zunahme der Fernarbeit im letzten Jahr machen unsere Zoom und Microsoft Teams Integrationen virtuelle Meetings genauso einfach wie physische Meetings. Wenn Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool verknüpft haben, müssen Sie bei der Buchung eines Meetings nur noch den Ort auswählen und wir kümmern uns um den Rest.

Zapier gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Doodle zu mehr als 2000 Apps hinzuzufügen. Das bedeutet, wenn Sie die Terminplanung in Ihr CRM oder ein anderes Tool integrieren möchten, können Sie das tun.

8. Benutzerdefinierte Fragen

Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie das Gefühl hatten, dass Sie sich besser auf eine Besprechung hätten vorbereiten können? Hier kann unser Tool Benutzerdefinierte Fragen helfen.

Mit dem Buchbaren Kalender können Sie bei der Erstellung eines Terminkalenders einfach ein paar Fragen hinzufügen, die Ihnen helfen, sich ein besseres Bild von dem Thema der Besprechung zu machen.

So können Sie sich nicht nur besser auf das Treffen vorbereiten, sondern auch gezielter vorgehen, da Sie genau wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.

9. Automatische Erinnerungsfunktionen

Dies ist einer der großen Vorteile von Doodle bei der Erstellung einer Umfrage. Wenn Sie einen Termin mit Ihrem Team oder einer Gruppe von Freunden vereinbaren möchten, fügen Sie einfach hinzu, dass Sie eine automatische Erinnerung an die Beantwortung Ihrer Einladungen wünschen, sobald Sie Ihre Verfügbarkeit ausgewählt haben.

Sie müssen sich keinen Stress machen, wenn Sie von jemandem nichts gehört haben, da wir ihn an dem von Ihnen gewählten Tag zur Antwort auffordern.

10. Zeitzonen-Management

Müssen Sie regelmäßig mit Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und sind verwirrt darüber, wie deren Zeit im Vergleich zu Ihrer ist? Oder noch schlimmer: Sie vereinbaren ein wichtiges Treffen mit einem Kunden, um dann festzustellen, dass es für Sie mitten in der Nacht ist!

Wenn Sie Ihre Termine mit Doodle planen, können wir Ihre Zeitzonen verwalten. Das heißt, wenn Sie ein Treffen mit jemandem vereinbaren, wird es in Ihrer lokalen Zeitzone angezeigt.

Die Arbeit aus der Ferne sollte niemals Ihre Produktivität beeinträchtigen. Hier sind einige Tipps, wie Sie das Beste aus Ihrer Arbeit von zu Hause aus machen können.