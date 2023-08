Levons virtuellement la main. Avez-vous l'impression que les réunions occupent une plus grande partie de votre semaine de travail qu'auparavant ? Si votre main est en l'air, ce n'est probablement pas surprenant. Un rapport de la Harvard Business Review a révélé que les cadres prennent plus du double de réunions qu'ils le faisaient dans les années 1960.

Ce nombre de réunions n'a probablement augmenté qu'au cours de l'année dernière, alors que la plupart d'entre nous passent au travail à domicile pour aider à la lutte contre le COVID 19. Il est juste de dire que pour la plupart des gens, le travail à distance a été formidable. Il a permis d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de réduire les trajets stressants et d'améliorer le bien-être mental. En fait, une étude menée par la société technologique Barco a révélé que 85 % des personnes souhaitent combiner le travail à domicile et au bureau (https://allwork.space/2021/01/future-of-work-hybrid-meetings-will-bring-balance-to-the-workplace/) lorsque le monde reviendra à la normale.

Cela ne signifie pas que le travail hybride ne présente pas de difficultés. Comment organiser une réunion si certaines personnes sont à la maison et d'autres au bureau ? Le travail hybride augmentera-t-il le nombre de réunions et entraînera-t-il une augmentation de conditions telles que l'épuisement professionnel et la fatigue du Zoom ?

Ne nous voilons pas la face, car vous n'avez pas besoin de sacrifier les avantages du travail à distance pour répondre à ces questions. L'utilisation d'un planificateur de réunions comme Doodle peut vous éviter tous les problèmes administratifs liés à la planification. Cela signifie que vous avez plus de temps libre pour vous concentrer sur des choses importantes comme la réalisation de projets et le temps passé en famille.

Pour vous prouver que c'est vrai, voici notre top 10 des fonctionnalités que vous ne connaissiez peut-être pas et qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps.

1. Page de réservation

La puissance et les avantages de la Page de réservation ne peuvent vraiment pas être sous-estimés.

Prenons les choses par le bon bout. La page de réservation vous permet de définir vos disponibilités afin de ne pas avoir à envoyer d'interminables e-mails à vos clients ou collègues pour trouver du temps libre. Une fois que vous avez décidé des heures que vous souhaitez réserver aux réunions, il vous suffit d'envoyer un lien vers votre calendrier et Doodle s'occupe du reste.

Dès qu'une réunion est confirmée, nous mettons à jour votre calendrier et vous envoyons les détails pour que vous n'oubliiez pas. Ce qui rend la page de réservation encore plus intéressante, c'est que si vous ou votre invité devez modifier l'heure de la réunion, nous mettons automatiquement votre calendrier à jour. Plus besoin d'oublier ou de se perdre dans un planning compliqué.

2. 1:1s

[Les rendez-vous Doodle 1:1 (https://doodle.com/content/doodle-1on1-meetings) sont un excellent moyen de rencontrer quelqu'un sans avoir à passer des heures à essayer de trouver un moment où vous pouvez tous les deux le faire.

Dans notre récent rapport sur l'état des réunions, nous avons découvert que, grâce à COVID 19, les réunions 1:1 étaient en augmentation. Les bilans de santé mentale y sont pour beaucoup. Selon un rapport de l'Academy of Management, les employés qui se sentent seuls ne sont pas aussi performants que les autres. Un contact régulier avec quelqu'un au bureau, en particulier si la personne vit seule, peut aider à identifier ce problème à un stade précoce et à y remédier. Cela serait en corrélation avec l'augmentation de ces réunions.

En utilisant Doodle, vous pouvez sélectionner un certain nombre d'heures de rencontre, choisir le lieu (qu'il soit virtuel ou en personne) et envoyer le lien. Une fois qu'ils ont confirmé, le rendez-vous est ajouté à votre calendrier.

Ce qui est encore mieux, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des doubles réservations. Si vous programmez quelque chose dans l'un des créneaux horaires que vous avez suggérés, nous supprimerons cette option.

3. Sondages

Organiser une réunion de groupe ou réaliser un sondage, voilà ce pour quoi Doodle est réputé. Qu'il s'agisse d'une réunion avec des clients ou d'une réunion d'équipe, les Sondages Doodle permettent d'éviter les interminables allers-retours d'e-mails.

Nous sommes tous passés par là. Vous voulez organiser une réunion et devez inviter votre équipe de huit personnes. Les emplois du temps des uns et des autres étant très différents, vous essayez de trouver une heure qui convienne. Après des heures, voire des jours, vous vous mettez d'accord, mais quelqu'un vous dit que cela ne fonctionne plus. C'est l'enfer des horaires !

Heureusement, si vous utilisez Doodle, vous pouvez éviter tout cela. Si vous êtes l'organisateur, sélectionnez les heures auxquelles vous souhaitez vous réunir, décidez s'il y a une date limite et si vous souhaitez des rappels et le tour est joué. Envoyez-le à vos participants et nous vous indiquerons l'heure qui convient le mieux.

4. Image de marque

Avoir le bon look pour votre entreprise est tout aussi important que de fournir un service de qualité. De nombreuses marques dans le monde sont immédiatement reconnues grâce à leur apparence. Saviez-vous que l'utilisation de Doodle n'a rien à voir avec cela ?

L'option Custom branding est un avantage très apprécié de Doodle Premium. Nos options de marquage vous permettent d'ajouter votre propre logo, votre image d'arrière-plan et de sélectionner votre propre palette de couleurs.

Simplifiez votre emploi du temps tout en conservant votre aspect professionnel.

5. Réserver au nom de

Une fonctionnalité de notre calendrier réservable que beaucoup ne connaissent pas. La fonction "Réserver sur mon compte" vous permet de fixer un rendez-vous pour d'autres personnes sans avoir à attendre qu'elles confirment leur disponibilité.

Mettons les choses au point. Imaginez que vous êtes un recruteur très occupé qui trouve le candidat idéal. Vous souhaitez intégrer le responsable du recrutement dans le processus, mais vous avez du mal à trouver un moment où il pourra s'entretenir avec le candidat. Lorsque vous parvenez enfin à inscrire un rendez-vous dans son agenda, le candidat a déjà accepté un autre emploi.

Book on Behalf met fin à cette frustration en vous permettant de réserver du temps directement sur le calendrier d'une personne sans avoir à attendre qu'elle vous réponde.

6. Console d'administration

L'une de nos toutes dernières fonctionnalités est parfaite si vous gérez une équipe. La Console d'administration permet aux administrateurs de comptes d'utiliser leur propre tableau de bord dédié pour décider comment leurs utilisateurs tirent le meilleur parti de Doodle.

Qu'il s'agisse des intégrations qu'ils peuvent utiliser ou de la création de rapports pour évaluer l'activité, la console d'administration offre aux entreprises une plus grande flexibilité pour utiliser Doodle de la manière qui leur convient le mieux.

7. Intégrations

L'utilisation de Doodle ne doit pas changer tout ce que vous faites. En fait, nos intégrations vous permettent de continuer à travailler comme vous le souhaitez.

Notre module complémentaire Microsoft Outlook vous permet d'exploiter la puissance de Doodle à partir de votre boîte aux lettres. Cela signifie que vous pouvez envoyer des sondages de groupe, des liens vers votre calendrier à réserver et organiser des entretiens individuels à partir d'un seul endroit.

Avec l'augmentation du travail à distance au cours de l'année dernière, nos intégrations Zoom et Microsoft Teams rendent les réunions virtuelles aussi faciles à organiser que les réunions physiques. Grâce à l'intégration de votre outil de vidéoconférence préféré, lorsqu'il s'agit de réserver une réunion, il vous suffit de choisir le lieu et nous nous chargeons du reste.

Zapier vous permet également d'ajouter Doodle à plus de 2 000 applications. Cela signifie que si vous souhaitez inclure la planification dans votre CRM ou dans un autre outil que vous utilisez, vous pouvez le faire.

8. Questions personnalisées

Avez-vous déjà eu l'impression que vous auriez pu être un peu plus préparé pour une réunion ? C'est là que notre outil Custom Questions peut vous aider.

En utilisant notre Calendrier à réserver, lorsque vous créez un calendrier pour que les gens puissent réserver du temps avec vous - ajoutez simplement quelques questions qui vous aideront à avoir une meilleure idée de l'objet de la réunion.

Cela peut vous aider non seulement à mieux préparer la réunion, mais aussi à être plus concentré, car vous savez exactement sur quoi vous devez vous concentrer.

9. Rappels automatiques

C'est l'un des grands avantages de l'utilisation de Doodle pour créer un sondage. Lorsque vous cherchez à organiser un moment avec votre équipe ou un groupe d'amis, une fois que vous avez sélectionné vos disponibilités, il vous suffit d'ajouter que vous souhaitez que les personnes invitées reçoivent un rappel automatique pour répondre.

Vous n'aurez pas à stresser si vous n'avez pas de réponse de quelqu'un, car nous lui demanderons de répondre le jour que vous aurez choisi.

10. Gestion des fuseaux horaires

Vous êtes régulièrement amené à travailler avec des personnes basées aux quatre coins du monde et vous vous demandez quelle est leur heure par rapport à la vôtre ? Ou, pire encore, accepter une réunion importante avec un client pour découvrir que, pour vous, c'est au milieu de la nuit !

Eh bien, si vous planifiez vos réunions via Doodle, nous pouvons gérer vos fuseaux horaires. Cela signifie que lorsque vous organisez une réunion avec quelqu'un, elle s'affiche dans votre fuseau horaire local.

Travailler à distance ne devrait jamais affecter votre productivité, voici quelques conseils sur la façon de tirer le meilleur parti du travail à domicile.