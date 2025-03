Com o Doodle Premium você pode personalizar suas pesquisas para melhor exibir sua marca ou empresa para seus clientes e colegas.

Cada pesquisa que você cria e envia pode ter o logotipo de sua empresa e uma imagem de fundo para adicionar um acabamento profissional à sua pesquisa.

Imagine suas enquetes com anúncios ZERO e pintadas com as cores de sua empresa (ver acima).

Como funciona?

Você pode encontrar as opções de marca em suas configurações de conta na parte superior da página. Você verá então as duas opções para adicionar imagens a suas enquetes. O logotipo de sua empresa substituirá o logotipo da Doodle em todas as suas enquetes.

Você também tem a opção de elogiar o logotipo de sua empresa com uma imagem de fundo. A cor de sua imagem de fundo também será refletida em sua própria enquete na borda ao redor da mesa.

Doodle Premium é a mais poderosa ferramenta profissional de programação ao redor. Se você ainda não está a bordo, comece seu teste de 14 dias agora.