Ti Doodle-funktioner, som du måske ikke kendte til

Lad os få en virtuel håndsoprækning. Føler du, at møderne fylder mere i din arbejdsuge end tidligere? Hvis du rækker hånden i vejret, er det nok ikke overraskende. En rapport fra Harvard Business Review afslørede, at ledere holder mere end dobbelt så mange møder som i 1960'erne.

Dette antal møder er sandsynligvis kun steget i løbet af det sidste år, da de fleste af os går over til hjemmearbejde for at hjælpe i kampen mod COVID 19. Man kan sige, at for de fleste mennesker har fjernarbejde været fantastisk. Det har hjulpet med at forbedre balancen mellem arbejde og privatliv, reducere stressende pendling og forbedre det mentale velbefindende. Faktisk har en undersøgelse foretaget af teknologivirksomheden Barco vist, at 85 % af folk ønsker en kombination af hjemmearbejde og kontorarbejde (https://allwork.space/2021/01/future-of-work-hybrid-meetings-will-bring-balance-to-the-workplace/), når verden vender tilbage til det normale.

Det betyder ikke, at hybridarbejde ikke kan være forbundet med udfordringer. Hvordan arrangerer man en sammenkomst, hvis nogle er hjemme og andre på kontoret? Vil hybridarbejde øge antallet af møder og føre til en stigning i tilstande som udbrændthed og Zoom-træthed?

Lad os nu ikke lægge en dæmper på tingene, for du behøver ikke at ofre fordelene ved fjernarbejde for at besvare disse spørgsmål. Ved at bruge en mødeplanlægger som Doodle kan du slippe for alle de administrative hovedpiner, der følger med planlægning. Det betyder, at du har mere fritid til at fokusere på vigtige ting som at aflevere projekter og tilbringe tid med familien.

For at vise dig, at det er sandt - her er vores top ti over funktioner, som du måske ikke kendte til, og som kan spare dig poservis af tid.

1. Booking-side

Styrken og fordelene ved Booking Page kan virkelig ikke undervurderes.

Lad os tage den fra toppen. Booking Page giver dig mulighed for at angive din tilgængelighed, så du ikke behøver at sende endeløse e-mails til kunder eller kolleger for at finde ledig tid. Når du har besluttet, hvilke tidspunkter du vil sætte til side til møder, skal du blot sende et link til din kalender, og Doodle klarer resten.

Når et møde er bekræftet, opdaterer vi din kalender og sender dig detaljerne, så du ikke glemmer det. Det, der gør Booking Page endnu bedre, er, at hvis du eller den inviterede skal ændre mødetidspunktet - så opdaterer vi din tidsplan automatisk. Du behøver ikke længere glemme eller fare vild i en kompliceret tidsplan.

2. 1:1s

Doodle 1:1s er en fantastisk måde at mødes med nogen på uden at skulle bruge timer på at finde et tidspunkt, som I begge kan gøre.

I vores seneste State of Meetings-rapport opdagede vi, at 1:1-møder er stigende på grund af COVID 19. En stor faktor i denne sammenhæng var mentale sundhedstjek. I en rapport fra Academy of Management står der, at medarbejdere, der føler sig ensomme, ikke præsterer så godt som andre. Regelmæssig kontakt med en person på kontoret, især hvis en person bor alene, kan være med til at identificere dette tidligt og handle på det. Dette ville korrelere med stigningen i antallet af disse møder.

Ved at bruge Doodle kan du vælge et antal tidspunkter til at mødes, vælge stedet (uanset om det er virtuelt eller personligt) og sende linket. Når de bekræfter, tilføjes det til din kalender.

Hvad der er endnu bedre er, at du ikke behøver at bekymre dig om dobbeltbookinger. Hvis du planlægger noget i et af de tidsrum, du har foreslået, fjerner vi det som en mulighed.

3. Afstemninger

At arrangere et gruppemøde eller gennemføre en afstemning er det, som Doodle er berømt for. Uanset om det er et møde med kunder eller et holdmøde, hjælper Doodle Polls med at fjerne de endeløse e-mails frem og tilbage.

Vi har alle været der. Du ønsker at holde et møde og skal invitere dit team på otte personer. Alles tidsplaner er helt forskudt, så I går rundt og rundt og forsøger at finde et tidspunkt, der passer jer. Efter flere timer eller endog dage bliver I enige om noget, men så er der nogen, der siger, at det ikke længere fungerer. Det er planlægningshelvede!

Heldigvis kan du undgå alt dette, hvis du bruger Doodle. Hvis du er arrangøren, skal du vælge de tidspunkter, du vil mødes på, beslutte, om der er en deadline, og om du vil have påmindelser, og så er du færdig. Send det rundt til dine deltagere, og vi fortæller dig det tidspunkt, der fungerer bedst.

4. Branding

Det er lige så vigtigt at have det rigtige udseende for din virksomhed som at levere en god service. Så mange brands rundt om i verden bliver øjeblikkeligt genkendt bare på deres udseende. Vidste du, at det ikke behøver at påvirke dette ved at bruge Doodle?

Custom branding er en meget populær fordel ved Doodle Premium. Vores brandingmuligheder giver dig mulighed for at tilføje dit eget logo, baggrundsbillede og vælge dit eget farveskema.

Strømlin din tidsplan, mens du bevarer dit professionelle udseende.

5. Book på vegne af

En funktion i vores bookbare kalender, som mange ikke kender til. Med Book on Behalf kan du arrangere en tid for andre personer uden at skulle vente på, at de bekræfter deres tilgængelighed.

Lad os sætte scenen. Forestil dig, at du er en travl rekrutteringsmedarbejder, der finder den perfekte kandidat. Du ønsker at inddrage den ansættende chef i processen, men har svært ved at finde et tidspunkt, hvor han/hun kan tale med kandidaten. Da du endelig får et møde i deres kalender, har kandidaten allerede taget et andet job.

Book on Behalf gør en ende på denne frustration ved at give dig mulighed for at booke tid direkte i en persons kalender uden at skulle vente på, at de vender tilbage til dig.

6. Administratorkonsol

En af vores nyeste funktioner er perfekt, hvis du administrerer et team. Admin Console giver kontoadministratorer mulighed for at bruge deres eget dedikerede dashboard til at bestemme, hvordan deres brugere får mest muligt ud af Doodle.

Fra hvilke integrationer de kan bruge til at trække rapporter for at måle aktiviteten, giver Admin Console virksomheder større fleksibilitet til at bruge Doodle på den måde, der fungerer for dem.

7. Integrationer

Det er ikke nødvendigt at ændre alt, hvad du laver, når du bruger Doodle. Faktisk gør vores integrationer det nemt for dig at fortsætte med at arbejde som du vil.

Vores Microsoft Outlook add-in giver dig mulighed for at udnytte Doodles muligheder fra din postkasse. Det betyder, at du kan sende gruppeafstemninger, links til din Bookbar-kalender og arrangere 1:1-samtaler - alt sammen fra ét sted.

Med det stigende antal fjernarbejde i løbet af det sidste år gør vores Zoom og Microsoft Teams integrationer virtuelle møder lige så nemme at afholde som fysiske møder. Når dit foretrukne videokonferenceværktøj er forbundet - når du skal booke et møde, skal du blot vælge stedet, og vi klarer resten.

Zapier giver dig også mulighed for at tilføje Doodle til mere end 2000 apps. Det betyder, at hvis du gerne vil inkludere planlægning i dit CRM eller et andet værktøj, du bruger - så kan du det.

8. Brugerdefinerede spørgsmål

Har du nogensinde haft en situation, hvor du har følt, at du kunne have været lidt bedre forberedt til et møde? Det er her, at vores værktøj Brugerdefinerede spørgsmål kan hjælpe dig.

Når du bruger vores Bookbar kalender, kan du, når du opretter en tidsplan, så folk kan booke tid med dig - blot tilføje et par spørgsmål, der kan hjælpe dig med at få et bedre billede af, hvad mødet handler om.

Dette kan hjælpe dig ikke blot med at forberede dig bedre til mødet, men også med at være mere fokuseret, da du ved præcis, hvad du skal fokusere på.

9. Automatiske påmindelser

Dette er en af de store fordele ved at bruge Doodle til at oprette en afstemning. Når du vil arrangere noget tid med dit team eller en gruppe venner, skal du blot tilføje, at du vil have dine inviterede til at modtage en automatisk påmindelse om at svare, når du har valgt din tilgængelighed.

Du behøver ikke at stresse, hvis du ikke har hørt fra nogen, da vi beder dem om at svare på den dag, du vælger.

10. Styring af tidszone

Skal du regelmæssigt arbejde med folk rundt om i verden og bliver forvirret over, hvad deres tid er i forhold til din? Eller endnu værre, når du skal til et vigtigt kundemøde for at finde ud af, at det for dig er midt om natten!

Hvis du planlægger gennem Doodle kan vi administrere dine tidszoner. Det betyder, at når du planlægger et møde med en person, vises det i din lokale tidszone.

Arbejde på afstand bør aldrig påvirke din produktivitet, her er nogle tips om, hvordan du får mest muligt ud af at arbejde hjemmefra.