Med Doodle Premium kan du tilpasse dine afstemninger, så du bedst muligt kan vise dit brand eller din virksomhed frem for dine kunder og kolleger.

Hver afstemning, du opretter og sender ud, kan have dit firmalogo og et baggrundsbillede for at give dine afstemninger et professionelt præg.

Forestil dig dine afstemninger med NUL annoncer og malet med din virksomheds farver (se ovenfor).

Hvordan fungerer det?

Du kan finde brandingmulighederne i dine kontoindstillinger øverst på siden. Du vil derefter se de to muligheder for at tilføje billeder til dine afstemninger. Dit firmalogo vil erstatte Doodle-logoet på alle dine afstemninger.

Du har også mulighed for at komplimentere dit firmalogo med et baggrundsbillede. Farven på dit baggrundsbillede vil også blive afspejlet på selve afstemningen i kanten omkring bordet.

Doodle Premium er det mest effektive professionelle planlægningsværktøj. Hvis du ikke allerede er med, kan du starte din 14-dages prøveperiode nu.