पेशेवरों के लिए ब्रांडिंग विकल्प

Doodle Premium के साथ आप अपने पोल को अनुकूलित कर सकते हैं ताकि आप अपने ब्रांड या कंपनी को अपने ग्राहकों और सहकर्मियों के सामने सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत कर सकें।

आप जो भी पोल बनाते और भेजते हैं, उसमें आपकी कंपनी का लोगो और एक पृष्ठभूमि छवि शामिल की जा सकती है, जिससे आपके पोल को एक पेशेवर रूप मिलता है।

ज़ीरो विज्ञापनों के साथ और आपकी कंपनी के रंगों से रंगे हुए अपने पोल की कल्पना करें (ऊपर देखें)।

यह कैसे काम करता है?

आप पेज के शीर्ष पर अपनी खाता सेटिंग्स में ब्रांडिंग विकल्प पा सकते हैं। फिर आप अपने पोल में छवियाँ जोड़ने के लिए दो विकल्प देखेंगे। आपकी कंपनी का लोगो आपके सभी पोल पर Doodle लोगो की जगह ले लेगा।

आपके पास अपनी कंपनी के लोगो को पृष्ठभूमि छवि से पूरक करने का विकल्प भी है। आपकी पृष्ठभूमि छवि का रंग आपके पोल में तालिका के चारों ओर की सीमा में भी प्रतिबिंबित होगा।

Doodle Premium यह सबसे शक्तिशाली पेशेवर शेड्यूलिंग टूल है। यदि आप अभी तक इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अभी अपना 14-दिवसीय परीक्षण शुरू करें।