Varumärkeslösningar för yrkesverksamma

Med Doodle Premium kan du anpassa dina omröstningar så att de på bästa sätt lyfter fram ditt varumärke eller företag inför dina kunder och kollegor.

Varje omröstning som du skapar och skickar ut kan förses med ditt företags logotyp och en bakgrundsbild för att ge omröstningen ett professionellt utseende.

Föreställ dig dina omröstningar helt utan reklam och i ditt företags färger (se ovan).

Hur fungerar det?

Du hittar inställningarna för varumärkesanpassning i dina kontoinställningar högst upp på sidan. Där ser du två alternativ för att lägga till bilder i dina omröstningar. Ditt företagslogotyp kommer att ersätta Doodle-logotypen i alla dina omröstningar.

Du har också möjlighet att komplettera ditt företagslogotyp med en bakgrundsbild. Färgen på din bakgrundsbild kommer även att synas i själva omröstningen, i ramen runt tabellen.

Doodle Premium är det mest kraftfulla professionella schemaläggningsverktyget som finns. Om du inte redan använder det kan du börja din 14-dagars provperiod redan nu.