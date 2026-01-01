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Opcje budowania marki dla profesjonalistów

Czas czytania: 1 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Example branded Doodle page

Dzięki Doodle Premium możesz dostosować swoje ankiety tak, aby jak najlepiej zaprezentować swoją markę lub firmę klientom i współpracownikom.

Każda ankieta, którą utworzysz i wyślesz, może zawierać logo Twojej firmy oraz obraz tła, co nada jej profesjonalny wygląd.

Wyobraź sobie swoje ankiety bez ŻADNYCH reklam, utrzymane w barwach Twojej firmy (patrz powyżej).

Jak to działa?

Opcje związane z brandingiem znajdziesz w ustawieniach konta u góry strony. Zobaczysz tam dwie opcje dodawania obrazów do ankiet. Logo Twojej firmy zastąpi logo Doodle we wszystkich Twoich ankietach.

Możesz również uzupełnić logo swojej firmy obrazem tła. Kolor obrazu tła zostanie również odzwierciedlony w samej ankiecie – w ramce otaczającej tabelę.

Doodle Premium to najskuteczniejsze profesjonalne narzędzie do planowania dostępne na rynku. Jeśli jeszcze z niego nie korzystasz, rozpocznij 14-dniowy okres próbny już teraz.

Gotowy, żeby zacząć?

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