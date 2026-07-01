Varje duktig schackspelare vet att planera i förväg är avgörande för din framgång. Framsynthet, analysförmåga och förmågan att förutse vad som kommer att hända flera drag innan det inträffar – det är så du vinner spelet.

En långsiktig vision som genomförs i små steg och kontinuerligt utvärderas. När man ser det på det sättet är det inte så olikt näringslivet och hur man bör planera strategiskt. Att sätta upp mål och att sedan utvärdera dem är avgörande för att uppnå en betydande tillväxt i verksamheten. Titta bara på företag som Apple eller Amazon – företag som är kända för sin långsiktiga strategiska planering.

Att tillföra samma fokus som några av världens största företag till din styrelsemöten Det är så du kan se till att du har koll på allt som händer, reagera på plötsliga förändringar och ändra inriktning om det behövs. Låt oss titta på hur du kan gå tillväga.

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Att förstå strategisk planering

Den första frågan vi måste ställa oss innan vi ens börjar fundera på din styrelsemöten Vad är strategisk planering? Det är processen att fastställa ett företags inriktning och fatta beslut om hur resurserna ska fördelas för att uppnå det målet.

Det handlar om mer än att bara sätta upp långsiktiga mål. Du måste kartlägga alla steg som krävs för att nå ditt mål och sedan regelbundet följa upp framstegen genom att till exempel, hålla kontakten med ditt team , för att se till att ditt företag håller rätt kurs. Tänk på det som en karta som leder dig till ditt mål. Om du inte vet vart du är på väg, hur ska du då någonsin komma dit?

Det är viktigt att du förstår hur strategisk planering skiljer sig från din dagliga operativa planering. Medan den senare fokuserar på att få uppgifterna gjorda, handlar strategisk planering snarare om att definiera vilka dessa uppgifter egentligen är. Det är helhetsbilden som blickar flera steg framåt och så att du kan anpassa dig .

Så här tar du upp det på styrelsemötena

Vi förstår alltså vad strategisk planering är, men hur kan vi på ett framgångsrikt sätt integrera den i er styrelsemöten ? Här är några saker att fundera på:

Gör det till en central del av din agenda. Det är avgörande att följa upp dina framsteg – särskilt när du har att göra med styrelsen som fattar viktiga beslut. Se till att lägga in en uppföljning av din strategiska plan högt upp i din dagordning för mötet för att höra vad alla tycker om hur det går och om det finns några ändringar som behöver göras.

Se till att du har tillräckligt med tid. Se till att avsätta tillräckligt med tid för att gå igenom allt som du har lagt upp i din strategiska plan. Dessutom bör du ha tid att fördjupa dig i specifika områden som inte presterar så bra som du hade förväntat dig. Ett produktivt möte kan ta flera timmar, till och med dagar, så skapa en omröstning och se till att du har tillräckligt med tid för alla i ditt ledningsteam.

Se till att ha rätt personal. Styrelsemöten Det är där besluten fattas, så se till att de personer som kan hjälpa dig med det finns på plats. Ledningen, högre chefer, avdelningschefer eller andra som kan hjälpa dig att få igenom besluten. Bjud inte in personer som inte behöver vara där, men försök samtidigt att ha en mångsidig grupp så att ni kan tänka kreativt.

Var inte rädd för att lämna kontoret. Strategisk planering är den grund som hela din verksamhet vilar på, så var inte rädd för att anordna ett möte utanför kontoret. Överväg att ta med styrelsen på en resa i några dagar för att komma bort från störningar och planera i förväg .

De fördelar det kommer att medföra

Att integrera strategisk planering i din styrelsemöten bör ge omedelbara fördelar. Här är några exempel på vad du kan förvänta dig:

Bättre beslut. Genom att ta dig tid att tänka strategiskt och kontinuerligt se över dessa val kommer du att upptäcka att du befinner dig i en betydligt bättre utgångspunkt när det gäller att fatta svåra beslut. Du kommer att ha all information du behöver och kunna väga alla för- och nackdelar mot varandra utan att behöva gissa i blindo.

Ökad effektivitet. Genom strategisk planering får alla i styrelsen möjlighet att bidra. Detta kommer att avsevärt öka sannolikheten för att er ledningsgrupp samarbeta effektivt . Då är det mycket mer troligt att du kan undanröja oklarheter kring dina mål och företagets prioriteringar.

Bättre kommunikation. Strategisk planering inom din styrelsemöten tvingar ditt team att prata med varandra. Oavsett om det handlar om att planera inför mötet eller diskutera en viss prioritering, så ser kommunikationen till att inget viktigt förbises och att man snabbt kan vidta åtgärder när problem uppstår.

Ett motiverat team. Om alla har en tydlig förståelse för vad företaget vill uppnå, har varit delaktiga i arbetet för att nå dit och kan ge feedback Genom att fokusera på processen kommer de att känna sig mer motiverade att nå framgång. Att få styrelsens stöd kommer att vara avgörande för att uppnå de resultat du eftersträvar.

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Lär dig av erfarenheten: Hur Amazon bedriver sin strategiska planering

Amazon är ett utmärkt exempel på hur man, om man satsar på strategisk planering i sin styrelsemöten kan du nå stora framgångar. Företaget startade som en nätbokhandel och är idag ett av världens största företag.

VD Jeff Bezos har sagt följande, vilket blivit välkänt: ”Om du inte har en plan blir du en del av någon annans plan.” Han är känd för att se till att Amazons styrelsemöten regelbundet utvärdera långsiktiga mål, det finansiella resultatet och framstegen i pågående projekt. På så sätt kan man snabbt fatta beslut som anpassas till förändrade omständigheter, vilket har bidragit till att Amazon har kunnat förbli lönsamt – även när världsekonomin och andra stora företag inte har klarat sig lika bra.