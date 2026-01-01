Cualquier buen jugador de ajedrez sabe que planificar con antelación es crucial para su éxito. La previsión, el análisis y la capacidad de anticiparse a lo que va a ocurrir varias jugadas antes de que ocurra es la forma de ganar la partida.

Una visión a largo plazo, aplicada en pequeños pasos y revisada constantemente. Si lo pensamos así, no es muy distinto de los negocios y de cómo se debe planificar estratégicamente. Fijar objetivos y luego revisarlos es clave para lograr un crecimiento empresarial sustancial. Basta con mirar a empresas como Apple o Amazon, conocidas por su planificación estratégica a largo plazo.

Llevando el mismo enfoque que algunas de las empresas más grandes del mundo a sus reuniones del consejo de administración es como puede asegurarse de estar al tanto de todo lo que ocurre, responder a los cambios repentinos y ajustar el rumbo si es necesario. Veamos cómo hacerlo.

Comprender la planificación estratégica

La primera pregunta que debemos hacernos antes de pensar siquiera en sus reuniones del consejo de administración es ¿qué es la planificación estratégica? Es el proceso de definir la dirección de una empresa y tomar decisiones sobre la asignación de sus recursos para seguir ese objetivo.

Implica algo más que fijar objetivos a largo plazo. Es necesario identificar todos los pasos para alcanzar el objetivo y, a continuación, revisar periódicamente los progresos, por ejemplo, comprobando con su equipo, para asegurarse de que la empresa sigue por el buen camino. Piénsalo como un mapa que te guía hasta tu destino. Si no sabes adónde vas, ¿cómo vas a llegar?

Es importante que entienda en qué se diferencia la planificación estratégica de la planificación operativa del día a día. Mientras que esta última se centra en la realización de tareas, la planificación estratégica consiste más en definir cuáles son esas tareas en primer lugar. Es la visión de conjunto que mira varios pasos por delante y te mantiene adaptable.

Crear una encuesta de grupo

Cómo incorporarla a las reuniones del consejo de administración

Ya sabemos qué es la planificación estratégica, pero ¿cómo incorporarla con éxito a sus reuniones del consejo de administración? He aquí algunas cosas en las que pensar:

Hágala una parte central de su agenda. Revisar su progreso es crucial, especialmente cuando se trata de la junta que toma las grandes decisiones. Añada una revisión de su plan estratégico en un lugar destacado de su agenda de la reunión para obtener la opinión de todos sobre cómo está progresando y si es necesario realizar algún cambio.

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Disponga de tiempo suficiente. Asegúrese de dedicar tiempo suficiente a todo lo que ha establecido en su plan estratégico. No sólo eso, sino que debe tener tiempo para profundizar en áreas específicas que no estén funcionando tan bien como esperaba. Una reunión productiva puede llevar varias horas, incluso días, así que haga una encuesta y encuentre tiempo suficiente para todos los miembros de su equipo principal.

Cuente con las personas adecuadas. Reuniones del consejo de administración es donde se toman las decisiones, así que asegúrese de que están allí las personas que le ayudarán a hacerlo. C-level, líderes senior, jefes de departamento o cualquier otra persona que te ayude a llevar la toma de decisiones por encima de la línea. No invites a personas que no tienen por qué estar allí, pero procura que el grupo sea variado para que se te ocurran cosas creativas.

No tengas miedo de salir de la oficina. La planificación estratégica es la base sobre la que se construye toda la empresa, así que no tengas miedo de celebrarla fuera de la oficina. Considera la posibilidad de llevarte la junta durante unos días para alejarte de las distracciones y planificar con antelación.

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Los beneficios que aportará

Incorporar la planificación estratégica a sus reuniones del consejo de administración debería reportarle beneficios instantáneos. He aquí sólo algunos de los que puede esperar:

Mejores decisiones. Al dedicar tiempo a pensar estratégicamente y revisar constantemente esas opciones, descubrirá que cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles estará en una posición mucho mejor para tomarlas. Tendrás toda la información que necesitas y podrás sopesar todos los pros y los contras sin tener que dar palos de ciego.

Mayor eficacia. Con la planificación estratégica, todos los miembros del consejo tendrán la oportunidad de contribuir. Esto aumentará enormemente la probabilidad de que su equipo ejecutivo colabore eficazmente. Es mucho más probable que elimine la confusión sobre sus objetivos y las prioridades de la empresa.

Mejor comunicación. La planificación estratégica en sus reuniones del consejo de administración obliga a su equipo a hablar entre ellos. Tanto si se trata de planificar la reunión como de discutir una prioridad concreta, la comunicación va a garantizar que no se pase por alto nada importante y que se pueda actuar rápidamente sobre los problemas.

Un equipo motivado. Si todo el mundo tiene una idea clara de lo que la empresa quiere conseguir, ha participado en su consecución y es capaz de proporcionar feedback sobre el proceso, se sentirán más motivados para alcanzar el éxito. La implicación del consejo de administración será crucial para obtener los resultados deseados.

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Aprender de la experiencia: Cómo la propia planificación estratégica de Amazon

Amazon es un gran ejemplo de cómo si se adopta la planificación estratégica en las reuniones del consejo de administración se puede alcanzar un gran éxito. Empezó como una librería online y ahora es una de las mayores empresas del mundo.

El consejero delegado Jeff Bezos dijo: "Si no tienes un plan, te conviertes en parte del plan de otro ". *Es conocido por asegurarse de que en las reuniones del consejo de administración de Amazon se revisen periódicamente los objetivos a largo plazo, los resultados financieros y el progreso de los proyectos en curso. Así es como se pueden tomar decisiones rápidamente ante circunstancias cambiantes que han ayudado a Amazon a seguir siendo rentable, incluso cuando a la economía mundial y a otras grandes empresas no les ha ido tan bien.

Si quiere alcanzar el éxito y hacer crecer su negocio como lo hizo Amazon, siga el ejemplo de Jeff Bezos e introduzca la planificación estratégica en sus reuniones del consejo de administración.