Tout bon joueur d'échecs sait que planning ahead est crucial pour votre réussite. La prévoyance, l'analyse et la capacité d'anticiper ce qui va se passer plusieurs coups avant que cela ne se produise est la façon dont vous gagnerez votre partie.

Une vision à long terme, mise en œuvre par petites étapes et revue en permanence. Quand on y pense comme ça, ce n'est pas très différent des affaires et de la façon dont vous devez planifier stratégiquement. Fixer des objectifs et les revoir ensuite est essentiel pour obtenir une croissance substantielle de l'entreprise. Il suffit de regarder des entreprises comme Apple ou Amazon, connues pour leur planification stratégique à long terme.

En adoptant la même approche que certaines des plus grandes entreprises du monde lors de vos réunions du conseil d'administration, vous vous assurez de suivre tout ce qui se passe, de réagir aux changements soudains et d'ajuster le cap si nécessaire. Voyons comment vous pouvez le faire.

Comprendre la planification stratégique

La première question que nous devons poser avant même de penser à vos réunions du conseil d'administration est la suivante : qu'est-ce que la planification stratégique ? C'est le processus qui consiste à définir la direction d'une entreprise et à prendre des décisions sur l'allocation de ses ressources pour suivre cet objectif.

Elle implique plus que la simple fixation d'objectifs à long terme. Vous devez identifier toutes les étapes à franchir pour atteindre votre objectif, puis examiner régulièrement les progrès accomplis, par exemple en s'informant auprès de votre équipe, pour vous assurer que votre entreprise reste sur la bonne voie. Pensez-y comme à une carte qui vous guide vers votre destination. Si vous ne savez pas où vous allez, comment allez-vous y arriver ?

Il est important que vous compreniez en quoi la planification stratégique est différente de la planification opérationnelle au jour le jour. Alors que cette dernière se concentre sur l'exécution des tâches, la planification stratégique consiste davantage à définir ce que sont ces tâches en premier lieu. C'est la vision d'ensemble qui permet d'anticiper et de s'adapter.

Comment l'intégrer aux réunions de votre conseil d'administration ?

Nous comprenons donc ce qu'est la planification stratégique, mais comment l'intégrer avec succès dans vos réunions du conseil ? Voici quelques éléments à prendre en compte :

En faire un élément central de votre ordre du jour. L'examen de vos progrès est crucial - surtout lorsque vous avez affaire au conseil qui prend les grandes décisions. Ajoutez un examen de votre plan stratégique en haut de l'ordre du jour de votre réunion afin d'obtenir l'avis de tous sur son état d'avancement et sur les changements à apporter.

Ayez suffisamment de temps. Assurez-vous de consacrer suffisamment de temps à l'examen de tout ce que vous avez défini dans votre plan stratégique. En outre, vous devez avoir le temps d'examiner en profondeur les domaines spécifiques qui ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. Une réunion productive peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, alors faites un sondage et trouvez suffisamment de temps pour tous les membres de votre équipe dirigeante.

Ayez les bonnes personnes . Les réunions du conseil d'administration sont l'endroit où vous prenez des décisions, alors assurez-vous que les personnes qui vous aident à le faire sont présentes. Niveau C, hauts dirigeants, chefs de service ou toute autre personne qui vous aidera à faire passer la prise de décision. N'invitez pas de personnes qui n'ont pas besoin d'être présentes, mais essayez également d'avoir un groupe diversifié afin de pouvoir réfléchir de manière créative.

N'ayez pas peur de sortir du bureau. La planification stratégique est la base sur laquelle vous construisez toute votre entreprise, alors n'ayez pas peur de l'organiser en dehors du bureau. Envisagez d'emporter le conseil d'administration pendant quelques jours pour vous éloigner des distractions et planifier à l'avance.

Les avantages qu'il apportera

L'intégration de la planification stratégique dans vos réunions du conseil d'administration devrait apporter des avantages immédiats. En voici quelques-uns auxquels vous pouvez vous attendre :

Meilleures décisions. En prenant le temps de réfléchir de manière stratégique et en revoyant constamment ces choix, vous constaterez que, lorsqu'il s'agira de prendre des décisions difficiles, vous serez en bien meilleure position pour les prendre. Vous disposerez de toutes les informations dont vous avez besoin et serez en mesure de peser le pour et le contre sans avoir à vous lancer à l'aveuglette.

Efficacité accrue. Grâce à la planification stratégique, votre conseil d'administration aura l'occasion de contribuer. Cela augmentera considérablement la probabilité que votre équipe de direction collabore efficacement. Vous avez beaucoup plus de chances d'éliminer la confusion concernant vos objectifs et les priorités de l'entreprise.

Une meilleure communication. La planification stratégique lors de vos réunions du conseil oblige votre équipe à se parler. Qu'il s'agisse de planifier la réunion ou de discuter d'une priorité particulière, la communication va permettre de ne rien manquer d'important et d'agir rapidement sur les problèmes.

Une équipe motivée. Si chacun comprend clairement les objectifs de l'entreprise, a participé à leur réalisation et est en mesure de donner son avis sur le processus, il se sentira plus motivé pour réussir. L'adhésion de votre conseil d'administration sera cruciale pour obtenir les résultats que vous souhaitez.

Tirer les leçons de l'expérience : Comment Amazon s'approprie la planification stratégique

Amazon est un excellent exemple de la manière dont vous pouvez atteindre un grand succès si vous adoptez la planification stratégique dans vos réunions du conseil. Commençant comme une librairie en ligne, c'est maintenant l'une des plus grandes entreprises du monde.

Le PDG Jeff Bezos a dit : "Si vous n'avez pas de plan, vous faites partie du plan de quelqu'un d'autre." Il est connu pour avoir veillé à ce que les d'Amazon examinent régulièrement les objectifs à long terme, les performances financières et l'avancement des projets en cours. C'est ainsi que des décisions peuvent être prises rapidement en fonction de l'évolution des circonstances, ce qui a permis à Amazon de rester rentable - même lorsque l'économie mondiale et d'autres grandes entreprises ne s'en sortent pas aussi bien.

Si vous voulez réussir et développer votre entreprise comme Amazon l'a fait, inspirez-vous du livre de Jeff Bezos et introduisez la planification stratégique dans vos réunions du conseil d'administration.