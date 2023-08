Die Bedeutung der strategischen Planung für Vorstandssitzungen

Jeder gute Schachspieler weiß, dass vorausschauendes Planen für seinen Erfolg entscheidend ist. Vorausschauendes Denken, Analyse und die Fähigkeit, mehrere Züge im Voraus zu wissen, was passieren wird, sind die Voraussetzungen für den Gewinn einer Partie.

Eine langfristige Vision, die in kleinen Schritten umgesetzt und ständig überprüft wird. Wenn wir so darüber nachdenken, ist es dem Geschäftsleben und der strategischen Planung gar nicht so unähnlich. Sich Ziele zu setzen und diese dann zu überprüfen, ist der Schlüssel zu einem erheblichen Unternehmenswachstum. Schauen Sie sich nur Unternehmen wie Apple oder Amazon an - Unternehmen, die für ihre langfristige strategische Planung bekannt sind.

Wenn Sie in Ihren Vorstandssitzungen denselben Fokus wie einige der größten Unternehmen der Welt an den Tag legen, können Sie sicherstellen, dass Sie alles im Blick haben, was passiert, auf plötzliche Veränderungen reagieren und bei Bedarf den Kurs anpassen. Schauen wir uns an, wie Sie das tun können.

Strategische Planung verstehen

Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, bevor wir überhaupt über Ihre Vorstandssitzungen nachdenken, lautet: Was ist strategische Planung? Es handelt sich um den Prozess der Festlegung der Richtung eines Unternehmens und der Entscheidung über die Zuteilung der Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen.

Dazu gehört mehr als nur die Festlegung langfristiger Ziele. Sie müssen alle Schritte zur Erreichung Ihres Ziels festlegen und dann regelmäßig die Fortschritte überprüfen, z. B. durch Kontrollen mit Ihrem Team, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen auf Kurs bleibt. Stellen Sie sich das wie eine Landkarte vor, die Sie zu Ihrem Ziel führt. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinwollen, wie wollen Sie dann jemals ankommen?

Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie sich die strategische Planung von der operativen Planung im Tagesgeschäft unterscheidet. Während letztere sich auf die Erledigung von Aufgaben konzentriert, geht es bei der strategischen Planung eher darum, zu definieren, was diese Aufgaben überhaupt sind. Es ist das große Ganze, das mehrere Schritte vorausschaut und die Anpassungsfähigkeit erhält.

Wie Sie dies in Ihre Vorstandssitzungen einbauen können

Wir wissen also, was strategische Planung ist, aber wie können wir sie erfolgreich in Ihre Vorstandssitzungen einbauen? Hier sind einige Dinge, über die Sie nachdenken sollten:

Machen Sie sie zu einem festen Bestandteil Ihrer Tagesordnung. Die Überprüfung Ihrer Fortschritte ist von entscheidender Bedeutung - vor allem, wenn Sie es mit einem Vorstand zu tun haben, der wichtige Entscheidungen trifft. Setzen Sie die Überprüfung Ihres strategischen Plans ganz oben auf Ihre Tagungsagenda, um die Meinung aller zu erfahren, wie es vorangeht und ob es Änderungen gibt, die vorgenommen werden müssen.

Nehmen Sie sich genügend Zeit. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Zeit einplanen, um alles durchzugehen, was Sie in Ihrem Strategieplan festgelegt haben. Und nicht nur das: Sie sollten auch Zeit haben, um auf bestimmte Bereiche einzugehen, die nicht so gut laufen, wie Sie erwartet haben. Ein produktives Treffen kann mehrere Stunden oder sogar Tage dauern, also machen Sie eine Umfrage und nehmen Sie sich ausreichend Zeit für alle Mitglieder Ihres Spitzenteams.

Haben Sie die richtigen Leute. Auf Vorstandssitzungen werden Entscheidungen getroffen, also stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen anwesend sind, die Ihnen dabei helfen. C-Level, leitende Angestellte, Abteilungsleiter oder andere Personen, die Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen. Laden Sie keine Leute ein, die nicht dabei sein müssen, aber versuchen Sie auch, eine vielfältige Gruppe zusammenzustellen, damit Sie sich kreativ einbringen können.

Scheuen Sie sich nicht, aus dem Büro zu gehen. Die strategische Planung ist das Fundament, auf dem Sie Ihr gesamtes Unternehmen aufbauen, also scheuen Sie sich nicht, sie außerhalb des Büros durchzuführen. Ziehen Sie in Erwägung, den Vorstand für ein paar Tage oder so wegzunehmen, um sich von Ablenkungen fernzuhalten und vorauszuplanen.

Die Vorteile, die sie mit sich bringen wird

Die Einbeziehung der strategischen Planung in Ihre Vorstandssitzungen sollte unmittelbare Vorteile mit sich bringen. Hier sind nur einige der Vorteile, die Sie erwarten können:

Bessere Entscheidungen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, strategisch zu denken und diese Entscheidungen ständig zu überprüfen, werden Sie feststellen, dass Sie bei schwierigen Entscheidungen in einer viel besseren Position sind, diese zu treffen. Sie haben alle Informationen, die Sie brauchen, und können alle Vor- und Nachteile abwägen, ohne im Dunkeln tappen zu müssen.

Gesteigerte Effizienz. Bei der strategischen Planung erhalten alle Mitglieder Ihres Vorstands die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Dies wird die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Führungsteam zusammenarbeitet, massiv erhöhen. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass Sie Unklarheiten über Ihre Ziele und die Prioritäten des Unternehmens beseitigen.

Bessere Kommunikation. Strategische Planung in Ihren Vorstandssitzungen zwingt Ihr Team dazu, miteinander zu sprechen. Ganz gleich, ob es sich um die Planung der Sitzung oder um die Erörterung einer bestimmten Priorität handelt, die Kommunikation stellt sicher, dass nichts Wichtiges übersehen wird und dass auf Probleme schnell reagiert werden kann.

Ein motiviertes Team. Wenn jeder ein klares Verständnis davon hat, was das Unternehmen erreichen will, an der Erreichung dieses Ziels mitgewirkt hat und in der Lage ist, Feedback zu dem Prozess zu geben, wird sich das Team stärker zum Erfolg motiviert fühlen. Die Zustimmung des Vorstands ist für die Erreichung der gewünschten Ergebnisse von entscheidender Bedeutung.

Aus Erfahrung lernen: Wie Amazon eigene strategische Planung

Amazon ist ein großartiges Beispiel dafür, dass man großen Erfolg haben kann, wenn man die strategische Planung in seine Vorstandssitzungen einbezieht. Was als Online-Buchhandlung begann, ist heute eines der größten Unternehmen der Welt.

Der Vorstandsvorsitzende Jeff Bezos ist berühmt für seine Worte: "Wenn du keinen Plan hast, wirst du Teil des Plans von jemand anderem." Er ist dafür bekannt, dass in Amazons Board Meetings regelmäßig langfristige Ziele, finanzielle Leistungen und der Fortschritt laufender Projekte besprochen werden. Auf diese Weise können Entscheidungen schnell auf sich ändernde Umstände angepasst werden, was Amazon geholfen hat, profitabel zu bleiben - auch wenn es der Weltwirtschaft und anderen großen Unternehmen nicht so gut ging.

Wenn Sie Erfolg haben und Ihr Unternehmen so wachsen lassen wollen wie Amazon, sollten Sie sich ein Beispiel an Jeff Bezos nehmen und die strategische Planung in Ihre Board Meetings einführen.