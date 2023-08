Ogni buon giocatore di scacchi sa che pianificare in anticipo è fondamentale per il successo. La lungimiranza, l'analisi e la capacità di anticipare ciò che accadrà diverse mosse prima che accada sono il modo per vincere la partita.

Una visione a lungo termine, attuata a piccoli passi e rivista costantemente. Se pensiamo a questo aspetto, non è troppo dissimile dal business e da come si dovrebbe pianificare strategicamente. Stabilire obiettivi e poi rivederli è la chiave per ottenere una crescita aziendale sostanziale. Basta guardare ad aziende come Apple o Amazon, note per la pianificazione strategica a lungo termine.

Portare la stessa attenzione di alcune delle più grandi aziende del mondo nelle vostre riunioni del consiglio di amministrazione è il modo in cui potete assicurarvi di tenere sotto controllo tutto ciò che sta accadendo, di rispondere ai cambiamenti improvvisi e di correggere la rotta se necessario. Vediamo come fare.

Comprendere la pianificazione strategica

La prima domanda che dobbiamo porci prima ancora di pensare alle vostre riunioni del consiglio di amministrazione è: che cos'è la pianificazione strategica? È il processo di definizione della direzione di un'azienda e di decisione sull'allocazione delle risorse per raggiungere tale obiettivo.

Comporta qualcosa di più della semplice definizione di obiettivi a lungo termine. È necessario identificare tutti i passaggi per raggiungere l'obiettivo e poi verificare regolarmente i progressi compiuti, ad esempio controllando il team, per assicurarsi che l'azienda rimanga sulla buona strada. Consideratela come una mappa che vi guida verso la vostra destinazione. Se non sapete dove state andando, come potrete mai arrivarci?

È importante capire come la pianificazione strategica sia diversa dalla pianificazione operativa quotidiana. Mentre quest'ultima si concentra sull'esecuzione dei compiti, la pianificazione strategica si concentra piuttosto sulla definizione di tali compiti. È la visione d'insieme che guarda avanti e mantiene l'adattabilità.

Come aggiungerla alle riunioni del consiglio di amministrazione

Abbiamo capito cos'è la pianificazione strategica, ma come possiamo integrarla con successo nelle riunioni del consiglio di amministrazione? Ecco alcuni spunti di riflessione:

Fare in modo che sia una parte fondamentale del vostro ordine del giorno. La revisione dei progressi compiuti è fondamentale, soprattutto quando si ha a che fare con un consiglio di amministrazione che prende decisioni importanti. Aggiungete una revisione del piano strategico in cima all'ordine del giorno della vostra riunione per ottenere il parere di tutti su come sta procedendo e se ci sono modifiche da apportare.

Avere tempo a sufficienza. Assicuratevi di avere abbastanza tempo per esaminare tutto ciò che avete stabilito nel vostro piano strategico. Non solo, ma dovreste avere il tempo di approfondire le aree specifiche che non stanno dando i risultati sperati. Una riunione produttiva può richiedere diverse ore, persino giorni, quindi fate un sondaggio e trovate il tempo sufficiente per tutti i membri del vostro team di vertice.

Avere le persone giuste. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono il luogo in cui si prendono le decisioni, quindi assicuratevi che ci siano le persone che vi aiutano a farlo. Il livello C, i leader senior, i capi reparto o chiunque altro possa aiutarvi a far passare il processo decisionale. Non invitate persone che non hanno bisogno di essere presenti, ma cercate anche di avere un gruppo eterogeneo in modo da poter pensare alle cose in modo creativo.

Non abbiate paura di uscire dall'ufficio. La pianificazione strategica è la base su cui costruire l'intera azienda, quindi non abbiate paura di organizzarla fuori sede. Prendete in considerazione l'idea di portarvi via il consiglio di amministrazione per qualche giorno o giù di lì per allontanarvi dalle distrazioni e pianificare il futuro.

I benefici che porterà

Incorporare la pianificazione strategica nelle riunioni del consiglio di amministrazione dovrebbe portare benefici immediati. Eccone alcuni:

Decisioni migliori. Prendendovi il tempo di pensare in modo strategico e rivedendo costantemente le vostre scelte, vi accorgerete che quando si tratterà di prendere decisioni difficili sarete in una posizione di gran lunga migliore per prenderle. Avrete tutte le informazioni necessarie e sarete in grado di soppesare tutti i pro e i contro senza dover procedere a tentoni.

Maggiore efficienza. Con la pianificazione strategica, tutti i membri del consiglio di amministrazione avranno la possibilità di contribuire. Questo aumenterà enormemente la probabilità che il team esecutivo collaborerà efficacemente. È molto più probabile che si elimini la confusione sugli obiettivi e sulle priorità dell'azienda.

Migliore comunicazione. La pianificazione strategica nelle riunioni del consiglio di amministrazione costringe il team a parlare tra loro. Che si tratti della pianificazione della riunione o della discussione di una particolare priorità, la comunicazione garantirà che non si perda nulla di importante e che si possa agire rapidamente.

Un team motivato. Se tutti hanno una chiara comprensione di ciò che l'azienda vuole raggiungere, hanno partecipato al raggiungimento di questo obiettivo e sono in grado di fornire un feedback sul processo, si sentiranno più motivati a raggiungere il successo. L'adesione del consiglio di amministrazione sarà fondamentale per ottenere i risultati desiderati.

Imparare dall'esperienza: Come Amazon gestisce la pianificazione strategica

Amazon è un ottimo esempio di come, abbracciando la pianificazione strategica nelle riunioni del consiglio di amministrazione, si possa ottenere un grande successo. Partita come libreria online, oggi è una delle più grandi aziende del mondo.

L'amministratore delegato Jeff Bezos ha detto: "Se non hai un piano, diventi parte del piano di qualcun altro". È noto per garantire che le di Amazon esaminino regolarmente gli obiettivi a lungo termine, le prestazioni finanziarie e l'andamento dei progetti in corso. In questo modo è possibile prendere rapidamente le decisioni in base alle circostanze che cambiano e che hanno aiutato Amazon a rimanere redditizia, anche quando l'economia mondiale e altre grandi aziende non se la sono cavata altrettanto bene.

Se volete raggiungere il successo e far crescere la vostra azienda come ha fatto Amazon, prendete esempio da Jeff Bezos e introducete la pianificazione strategica nelle vostre riunioni del consiglio di amministrazione.