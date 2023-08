Enhver god skakspiller ved, at planlægning fremad er afgørende for din succes. Forudsigelse, analyse og evnen til at forudse, hvad der vil ske flere træk før det sker, er den måde, hvorpå du vinder dit spil.

En langsigtet vision, der gennemføres i små skridt og revideres konstant. Når vi tænker på det på den måde, er det ikke så ulig erhvervslivet, og hvordan du bør planlægge strategisk. Sæt mål og gennemgå dem derefter er nøglen til at opnå en betydelig forretningsvækst. Se bare på Apple og Amazon - virksomheder, der er kendt for langsigtet strategisk planlægning.

Ved at bringe det samme fokus som nogle af verdens største virksomheder ind i dine bestyrelsesmøder kan du sikre, at du holder dig på tværs af alt, hvad der sker, reagerer på pludselige ændringer og justerer kursen, hvis det er nødvendigt. Lad os se på, hvordan du kan gøre det.

Forståelse af strategisk planlægning

Det første spørgsmål, vi må stille, før vi overhovedet tænker på jeres bestyrelsesmøder, er: Hvad er strategisk planlægning? Det er processen med at definere en virksomheds retning og træffe beslutninger om at allokere dens ressourcer til at følge dette mål.

Det indebærer mere end blot at opstille langsigtede mål. Du skal identificere alle trin for at nå dit mål og derefter regelmæssigt gennemgå fremskridtene ved f.eks. at kontrollere med dit team for at sikre, at din virksomhed holder sig på rette spor. Tænk på det som et kort, der guider dig til din destination. Hvis du ikke ved, hvor du er på vej hen, hvordan vil du så nogensinde nå frem?

Det er vigtigt, at du forstår, hvordan strategisk planlægning adskiller sig fra din operationelle planlægning på daglig basis. Mens sidstnævnte fokuserer på at få opgaver udført, handler strategisk planlægning mere om at definere, hvad disse opgaver er i første omgang. Det er det store perspektiv, der ser flere skridt fremad og holder dig tilpasningsdygtig.

Sådan tilføjer du det til dine bestyrelsesmøder

Så vi forstår altså, hvad strategisk planlægning er, men hvordan får vi succesfuldt inkorporeret det i dine bestyrelsesmøder? Her er nogle ting at tænke over:

Gør det til en central del af din dagsorden. Det er afgørende at gennemgå dine fremskridt - især når du har med bestyrelsen at gøre, som træffer store beslutninger. Tilføj en gennemgang af din strategiplan højt oppe på din møde-dagsorden for at få alles mening om, hvordan det går fremad, og om der er ændringer, der skal foretages.

Har nok tid. Sørg for at afsætte nok tid til at gennemgå alt det, du har fastlagt i din strategiplan. Ikke kun det, men du bør også have tid til at gå i dybden med specifikke områder, der ikke fungerer så godt, som du forventede. Et produktivt møde kan tage flere timer, ja endog dage, så før en afstemning og find tid nok til alle i dit øverste team.

Har de rigtige mennesker. Bestyrelsesmøder er det sted, hvor du træffer beslutninger, så sørg for, at de personer, der kan hjælpe dig med at gøre det, er til stede. C-level, seniorledere, afdelingsledere eller alle andre, der kan hjælpe dig med at få beslutningstagningen til at gå over stregen. Inviter ikke folk, der ikke behøver at være til stede, men prøv også at have en mangfoldig gruppe, så du kan tænke kreativt på tingene.

Vær ikke bange for at komme ud af kontoret. Strategisk planlægning er det fundament, som du bygger hele din virksomhed på, så vær ikke bange for at have den som et off-site arrangement. Overvej at tage bestyrelsen væk i et par dage eller lignende for at komme væk fra distraktioner og planlægge fremad.

De fordele, det vil give

Indarbejdelse af strategisk planlægning i dine bestyrelsesmøder bør medføre øjeblikkelige fordele. Her er blot nogle få af dem, du kan forvente:

Bedre beslutninger. Ved at tage sig tid til at tænke strategisk og konstant gennemgå disse valg vil du opdage, at du vil være i en langt bedre position til at træffe vanskelige beslutninger, når det kommer til vanskelige beslutninger. Du vil have alle de oplysninger, du har brug for, og være i stand til at afveje alle fordele og ulemper uden at skulle foretage en stikning i mørket.

Øget effektivitet. Med strategisk planlægning får alle i din bestyrelse mulighed for at bidrage. Dette vil øge sandsynligheden for, at dit ledelsesteam massivt. Du har langt større sandsynlighed for at fjerne forvirring om dine mål og om, hvor virksomhedens prioriteter ligger.

Bedre kommunikation. Strategisk planlægning på dine bestyrelsesmøder tvinger dit team til at tale med hinanden. Uanset om det er dem, der planlægger mødet eller diskuterer en bestemt prioritet, vil kommunikation sikre, at intet vigtigt går glip af, og at der hurtigt kan handles på problemerne.

Et motiveret team. Hvis alle har en klar forståelse af, hvad virksomheden ønsker at opnå, har deltaget i at nå dertil og er i stand til at give feedback på processen, vil de føle sig mere drevet af at opnå succes. Det vil være afgørende for at opnå de ønskede resultater, at bestyrelsen køber ind.

Lær af erfaring: Hvordan Amazon ejer strategisk planlægning

Amazon er et godt eksempel på, hvordan man kan opnå stor succes, hvis man tager strategisk planlægning til sig på sine bestyrelsesmøder. Det startede som en online boghandel og er nu en af de største virksomheder i verden.

CEO Jeff Bezos sagde som bekendt: "Hvis du ikke har en plan, bliver du en del af en andens plan." Han er kendt for at sikre, at Amazons bestyrelsesmøder regelmæssigt gennemgår de langsigtede mål, de finansielle resultater og fremskridtene i igangværende projekter. På den måde kan der hurtigt træffes beslutninger i forhold til skiftende omstændigheder, hvilket har hjulpet Amazon til at forblive rentabel - selv når verdensøkonomien og andre store virksomheder ikke har klaret sig lige så godt.

Hvis du ønsker at opnå succes og udvikle din virksomhed på samme måde som Amazon, skal du tage et blad fra Jeff Bezos' bog og bringe strategisk planlægning ind i dine bestyrelsesmøder.