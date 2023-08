Qualquer bom jogador de xadrez sabe planejar com antecedência é crucial para seu sucesso. Previsão, análise e a capacidade de antecipar o que vai acontecer várias jogadas antes de fazer é como você vai ganhar seu jogo.

Uma visão de longo prazo, implementada em pequenas etapas e revisada constantemente. Quando pensamos assim, não é muito diferente dos negócios e de como você deve planejar estrategicamente. Fijar objetivos e depois revisá-las é a chave para alcançar um crescimento substancial dos negócios. Basta olhar para empresas como a Apple ou a Amazon - empresas conhecidas pelo planejamento estratégico de longo prazo.

Trazer o mesmo foco que algumas das maiores empresas do mundo em suas reuniões de bordo é como você pode garantir que você se mantenha informado sobre tudo o que está acontecendo, responda a mudanças repentinas e ajuste o rumo, se necessário. Vejamos como você pode fazer isso.

Entendendo o planejamento estratégico

A primeira pergunta que temos que fazer antes mesmo de pensarmos em suas reuniões de bordo é o que é planejamento estratégico? É o processo de definição da direção de uma empresa e a tomada de decisões sobre a alocação de seus recursos para seguir esse objetivo.

Envolve mais do que apenas o estabelecimento de metas de longo prazo. Você precisa identificar todas as etapas para atingir sua meta e depois rever regularmente o progresso, por exemplo, verificar com sua equipe, para garantir que sua empresa permaneça no caminho certo. Pense nisso como um mapa que o oriente para o seu destino. Se você não sabe para onde está indo, como você chegará lá?

É importante entender como o planejamento estratégico é diferente de seu planejamento operacional no dia-a-dia. Enquanto este último se concentra em realizar tarefas, o planejamento estratégico é mais sobre definir quais são essas tarefas em primeiro lugar. É a grande imagem que está olhando vários passos à frente e manter você adaptável.

Como adicioná-lo a suas reuniões de diretoria

Então, entendemos o que é planejamento estratégico, mas como incorporá-lo com sucesso em suas reuniões de bordo? Aqui estão algumas coisas a serem pensadas:

Faça disso uma parte central de sua agenda. Revisar seu progresso é crucial - especialmente quando você está lidando com a diretoria que toma grandes decisões. Acrescente uma revisão de seu plano estratégico no alto de sua meeting agenda para fazer com que todos assumam como está progredindo e se há alguma mudança que precisa ser feita.

Dê tempo suficiente. Certifique-se de alocar tempo suficiente para passar por tudo o que você definiu em seu plano estratégico. Não apenas isso, mas você deve ter tempo para mergulhar profundamente em áreas específicas que não estão funcionando tão bem quanto você esperava. Uma reunião produtiva pode levar várias horas, até mesmo dias, portanto faça uma pesquisa e encontre tempo suficiente para todos em sua equipe de topo.

Deixe as pessoas certas. Reuniões de diretoria são onde você toma decisões, portanto, certifique-se de que as pessoas para ajudá-lo a fazer isso estejam lá. Nível C, líderes sênior, chefes de departamento ou qualquer outra pessoa que o ajude a tomar decisões sobre a linha. Não convide pessoas que não precisam estar presentes, mas também tente ter um grupo diversificado para que você possa pensar nas coisas de forma criativa.

Não tenha medo de sair do escritório. O planejamento estratégico é a base sobre a qual você está construindo todo o seu negócio, portanto não tenha medo de tê-lo como um escritório externo. Considere tirar a diretoria por alguns dias ou mais para se afastar das distrações e planejar com antecedência.

Os benefícios que trará

A incorporação do planejamento estratégico em suas reuniões de bordo deve trazer benefícios imediatos. Aqui estão apenas alguns que você pode esperar:

Melhor decisões. Ao tomar tempo para pensar estrategicamente e rever constantemente essas escolhas, você descobrirá que quando se trata de decisões difíceis você estará em uma posição muito melhor para tomá-las. Você terá todas as informações necessárias e será capaz de pesar todos os prós e contras sem ter que fazer uma facada no escuro.

Incremento da eficiência. Com o planejamento estratégico, sua diretoria terá a oportunidade de contribuir. Isto aumentará enormemente a probabilidade de sua equipe executiva colaborar efetivamente. É muito mais provável que você elimine a confusão sobre seus objetivos e onde estão as prioridades da empresa.

Melhor comunicação. O planejamento estratégico em suas reuniões de bordo força sua equipe a falar uns com os outros. Quer sejam eles planejando a reunião ou discutindo uma determinada prioridade, a comunicação vai garantir que nada de importante seja perdido e que as questões possam ser resolvidas rapidamente.

Uma equipe motivada. Se todos tiverem uma compreensão clara do que a empresa quer alcançar, se tiverem participado na sua chegada e forem capazes de dar feedback sobre o processo, eles se sentirão mais motivados para alcançar o sucesso. A adesão de sua diretoria será crucial para obter os resultados desejados.

Aprenda com a experiência: Como a Amazon possui planejamento estratégico

A Amazon é um grande exemplo de como se você abraçar o planejamento estratégico em suas reuniões de bordo você pode alcançar grande sucesso. Começando como uma livraria on-line, é agora uma das maiores empresas do mundo.

O CEO Jeff Bezos disse, com fama: "Se você não tem um plano, você se torna parte do plano de outra pessoa". Ele é conhecido por garantir que as reuniões de diretoria revejam regularmente as metas de longo prazo, o desempenho financeiro e o progresso dos projetos em andamento. É assim que as decisões podem ser tomadas rapidamente para mudar as circunstâncias que ajudaram a Amazon a permanecer lucrativa - mesmo quando a economia mundial e outras grandes empresas não se saíram tão bem.

Se você quer alcançar o sucesso e fazer seu negócio crescer da mesma forma que a Amazon, tire uma folha do livro de Jeff Bezos e traga o planejamento estratégico para suas reuniões de bordo.