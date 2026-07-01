Vad är ”nästa steg”?

Du har haft ett givande möte och gjort stora framsteg, men vad händer nu? De nästa stegen du tar är viktiga. Om du inte följer upp dem på ett produktivt sätt är det osannolikt att du kan dra nytta av den dynamik som det lyckade mötet har skapat.

Det första du alltid bör göra efter ett möte är att skicka ut en sammanfattning. Den ska sammanfatta allt som har diskuterats och vem som har fått specifika uppgifter att ta hand om. Var tydlig med vad som ska göras och vad du förväntar dig som återkoppling. Sätt vid behov en tidsfrist och följ upp regelbundet för att se till att allt går enligt plan.

Du bör också se till att uppdatera de uppföljningsverktyg du använder för att säkerställa att alla är på samma sida – oavsett om de deltog i mötet eller inte. Ledande befattningshavare kanske vill få en snabb överblick över vad som händer i ditt team, så uppdaterade uppföljningsverktyg (som JIRA eller Asana) kan hjälpa dem att göra detta enkelt.

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Vad är ett möte om ”nästa steg”?

När du arbetar med ett längre projekt eller till och med bara vanliga kvartalsuppgifter är uppföljningsmöten avgörande för att hålla sig på rätt spår. Efter ett produktivt möte och med lite fart i ryggen bör du planera nästa möte.

Börja med att hitta en tid som passar de personer som ska delta. Doodles Group Poll-verktyg är ett utmärkt sätt att snabbt samla in synpunkter från ett stort antal personer för att hitta den bästa tiden för mötet.

När du har bokat in ett möte, ta kontakt med de personer som hade uppgifter att slutföra efter ert senaste möte. Ta reda på om de har slutfört det de skulle göra, om de stöter på några hinder och få en allmän uppdatering om hur långt de har kommit. Utifrån detta kan du skapa dagordningen och skicka den via e-post till alla i god tid före mötet.

Det är också en bra idé att be deltagarna om synpunkter innan ni träffas igen. Ta reda på vad de tyckte om i ert upplägg och vad de inte tyckte om. Anpassa er planering därefter, så att ni får ut så mycket som möjligt av mötet.

Så här planerar du ditt nästa möte om kommande steg

Regelbundna avstämningar kan verkligen bidra till att driva ett projekt framåt, men det är svårt att hitta tid då alla kollegor är tillgängliga. Doodle gör det enkelt.

Med Group Poll Du kan boka in nästa möte i allas kalendrar redan några minuter innan du ens lämnar mötesrummet. Välj helt enkelt ett tidsintervall då du är ledig och skicka det till de personer du behöver. De väljer sedan vad som passar dem, och så har ni en tid att träffas.

Om du vill ta planeringen ett steg längre, Doodle Professional gör att du kan ta bort annonser, sätta tidsfrister och skicka påminnelser inför möten.

Det är också enkelt att ordna möten online med Doodle. Du kan lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna till det läggs automatiskt till i alla inbjudningar du skickar. Perfekt nu när så många av oss arbetar på distans eller i en hybridmodell.