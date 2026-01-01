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बैठक के प्रकार

अगले कदमों की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Board meeting

"next steps" क्या हैं? 

आपकी बैठक उत्पादक रही और आपने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अब क्या होगा? आपके अगले कदम महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें उत्पादक रूप से नहीं उठाते, तो आप अपनी शानदार बैठक से मिली गति को बनाए रखने में सफल नहीं होंगे।

मीटिंग के बाद सबसे पहले आपको हमेशा एक सारांश भेजना चाहिए। इसमें चर्चा किए गए सभी बिंदुओं और जिनके पास विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। स्पष्ट रूप से बताएं कि कौन-कौन से कार्य करने हैं और आप क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। यदि आवश्यक हो, तो समयसीमा निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच करते रहें कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है।

आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जिन भी ट्रैकर का उपयोग करते हैं, उन्हें अपडेट करें ताकि सभी एक ही पृष्ठ पर रहें - चाहे वे बैठक में हों या नहीं। वरिष्ठ कार्यकारी आपकी टीम में क्या हो रहा है इसका एक त्वरित अवलोकन चाहते हैं, इसलिए अप-टू-डेट ट्रैकर (जैसे JIRA या Asana) उन्हें इसे आसानी से करने में मदद कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

"अगला कदम" बैठक क्या है?

जब आप किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों या सिर्फ नियमित त्रैमासिक कार्य कर रहे हों, तो राह पर बने रहने के लिए चेक-इन बेहद जरूरी हैं। एक उत्पादक बैठक और थोड़ी गति हासिल करने के बाद, आपको अपना अगला सत्र निर्धारित करना चाहिए।

सबसे पहले उन लोगों के लिए उपयुक्त समय खोजें जिन्हें आपको वहाँ बुलाना है। Doodle का ग्रुप पोल टूल बड़ी संख्या में लोगों से जल्दी राय लेने का एक शानदार तरीका है, जिससे मिलने का सबसे उपयुक्त समय पता लगाया जा सकता है।

एक बार जब आपने कुछ बुक कर लिया हो, तो उन लोगों से संपर्क करें जिन्हें आपकी पिछली बैठक के बाद कार्य पूरे करने थे। पता करें कि उन्होंने जो करना था वह पूरा कर लिया है या नहीं, क्या उन्हें कोई अड़चन आ रही है, और सामान्य रूप से यह जान लें कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद आप अपनी कार्यसूची तैयार कर सकते हैं और बैठक से काफी पहले सभी को ईमेल कर सकते हैं।

दोबारा मिलने से पहले लोगों से प्रतिक्रिया लेना भी एक अच्छा विचार है। पता लगाएँ कि लोगों को आपके प्रारूप में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। अपनी योजना को उसी के अनुसार समायोजित करें, ताकि आप अपनी बैठक से अधिकतम लाभ उठा सकें।

अपनी अगली कदमों की बैठक कैसे निर्धारित करें

नियमित चेक-इन वास्तव में किसी परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने सभी सहकर्मियों के साथ समय निकालना चुनौतीपूर्ण है। Doodle आसान बनाता है।

के साथ ग्रुप पोल आप मीटिंग रूम छोड़ने से कुछ ही मिनट पहले ही सभी की डायरी में अपना अगला सत्र तय कर सकते हैं। बस अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुनें और उसे उन लोगों को भेजें जिनसे आपको मिलना है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और फिर आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

यदि आप शेड्यूलिंग को और भी आगे ले जाना चाहते हैं, Doodle Professional यह आपको विज्ञापनों से छुटकारा पाने, बैठक के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और अनुस्मारक भेजने की सुविधा देता है।

Doodle के साथ ऑनलाइन मीटिंग करना भी आसान है। आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और इसके लिंक आपके भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगे। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो रिमोट या हाइब्रिड रूप में काम कर रहे हैं।

Doodle यह आपको नियमित रूप से मिलने और अपने अगले कदम की योजना बनाने में आसान बनाता है। अब ईमेल पिंग-पोंग नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों के लिए अधिक खाली समय। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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