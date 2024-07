Hvad er et møde om næste skridt?

Hvad er "næste skridt"?

Du har haft et produktivt møde og gjort store fremskridt, men hvad sker der nu? De næste skridt, du tager, er vigtige. Hvis du ikke følger dem produktivt op, er det usandsynligt, at du kan bygge videre på det momentum, du har fået fra dit gode møde.

Det første, du altid bør gøre efter et møde, er at sende en opsummering. Dette bør opsummere alt, hvad der er blevet drøftet, og hvem der har specifikke opgaver, som skal påtage sig. Vær tydelig med hensyn til, hvilke ting der skal gøres, og hvad du forventer tilbage. Fastsæt om nødvendigt en tidsfrist, og tjek regelmæssigt, at alt forløber som planlagt.

Du bør også sørge for at opdatere eventuelle trackere, som du bruger, for at sikre, at alle er på samme side - uanset om de var til stede på mødet eller ej. Ledende medarbejdere vil måske gerne have et hurtigt overblik over, hvad der sker i dit team, så opdaterede trackere (f.eks. JIRA eller Asana) kan hjælpe dem med at gøre dette nemt.

Hvad er et "næste skridt"-møde?

Når du arbejder på et længere projekt eller bare arbejder på almindelige kvartalsopgaver, er det vigtigt, at du tjekker ind for at holde dig på sporet. Efter et produktivt møde og en smule momentum i baglommen bør du planlægge dit næste møde.

Når du har booket noget, skal du kontakte de personer, der havde opgaver, der skulle løses efter jeres sidste møde.

Når du har booket noget, skal du kontakte de personer, der havde opgaver, der skulle løses efter jeres sidste møde. Find ud af, om de har afsluttet det, de skulle, om der er nogen blokeringer, og få generelt en opdatering om, hvor de er. Herfra kan du oprette din dagsorden og sende den pr. e-mail til alle i god tid før mødet.

Det er også en god idé at bede folk om feedback, inden de mødes igen. Find ud af, hvad folk kunne lide ved dit format, og hvad de ikke kunne lide. Tilpas din planlægning, så du får mest muligt ud af dit møde.

Sådan planlægger du dit næste skridt-møde

Regelmæssige check-ins kan virkelig hjælpe et projekt fremad, men det er en udfordring at finde tid med alle dine kolleger. Doodle gør det nemt.

Med Group Poll kan du få dit næste møde i alles kalendere minutter før du overhovedet forlader mødelokalet.

Hvis du vil gå endnu længere i planlægningen, kan du slippe af med annoncer, sætte deadlines og sende påmindelser om, hvornår du skal mødes.

Det er også nemt at mødes online. Du kan tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj, og dets links vil automatisk blive tilføjet til alle invitationer, du sender. Ideelt med så mange af os, der arbejder eksternt eller hybridt.

Det er nemt at mødes regelmæssigt og planlægge dine næste skridt.