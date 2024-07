Was ist ein Treffen der nächsten Schritte?

Was sind "nächste Schritte"?

Sie hatten ein produktives Treffen und haben bedeutende Fortschritte gemacht, aber wie geht es jetzt weiter? Die nächsten Schritte, die Sie unternehmen, sind wichtig. Wenn Sie sie nicht produktiv weiterverfolgen, ist es unwahrscheinlich, dass Sie auf dem Schwung Ihres großartigen Treffens aufbauen können.

Das erste, was Sie nach einer Besprechung immer tun sollten, ist, eine Zusammenfassung zu versenden. Darin sollten Sie alles zusammenfassen, was besprochen wurde, und angeben, wer welche Aufgaben zu übernehmen hat. Machen Sie deutlich, was zu tun ist und was Sie zurückerwarten. Legen Sie bei Bedarf eine Frist fest und überprüfen Sie regelmäßig, ob alles wie geplant verläuft.

Achten Sie auch darauf, die von Ihnen verwendeten Tracker zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind - unabhängig davon, ob sie an der Besprechung teilgenommen haben oder nicht. Leitende Angestellte möchten sich vielleicht einen schnellen Überblick darüber verschaffen, was in Ihrem Team passiert. Aktuelle Tracker (wie JIRA oder Asana) können ihnen dabei helfen.

Was ist ein "Next Step"-Treffen?

Wenn Sie an einem längeren Projekt oder auch nur an regelmäßigen vierteljährlichen Aufgaben arbeiten, sind Kontrollbesprechungen wichtig, um auf Kurs zu bleiben. Nach einer produktiven Besprechung und mit ein wenig Schwung in der Tasche sollten Sie Ihre nächste Sitzung planen.

Beginnen Sie damit, eine Zeit zu finden, die für die Teilnehmer geeignet ist, die Sie dort brauchen. Mit der Gruppenumfrage von Doodle können Sie schnell eine große Anzahl von Personen befragen, um die beste Zeit für ein Treffen zu finden.

Sobald Sie einen Termin gefunden haben, wenden Sie sich an die Personen, die nach Ihrem letzten Treffen noch Aufgaben zu erledigen hatten. Erkundigen Sie sich, ob sie ihre Aufgaben erledigt haben, ob es Blockaden gibt und wie es um sie steht. Von hier aus können Sie Ihre Tagesordnung erstellen und sie rechtzeitig vor dem Treffen per E-Mail an alle versenden.

Es ist auch eine gute Idee, die Teilnehmer um Feedback zu bitten, bevor man sich wieder trifft. Finden Sie heraus, was den Teilnehmern an Ihrem Format gefallen hat und was nicht. Passen Sie Ihre Planung entsprechend an, damit Sie das Beste aus Ihrem Treffen herausholen können.

So planen Sie Ihr Treffen für die nächsten Schritte

Regelmäßige Besprechungen können ein Projekt wirklich voranbringen, aber es ist schwierig, Zeit mit allen Kollegen zu finden. Doodle macht es leicht.

Mit Gruppenabfrage können Sie Ihre nächste Sitzung in den Terminkalender aller Teilnehmer eintragen, noch bevor Sie den Besprechungsraum verlassen. Wählen Sie einfach einen Zeitraum aus, in dem Sie Zeit haben, und senden Sie ihn an die Personen, die Sie brauchen. Diese entscheiden dann, was für sie in Frage kommt, und schon haben Sie einen Termin für das Treffen.

Wenn Sie die Terminplanung noch weiter ausbauen möchten, können Sie mit Doodle Professional Anzeigen loswerden, Fristen setzen und Erinnerungen für Ihre Treffen versenden.

Auch Online-Meetings sind mit Doodle ganz einfach. Sie können Ihr bevorzugtes Videokonferenzprogramm hinzufügen, und die entsprechenden Links werden automatisch zu allen Einladungen hinzugefügt, die Sie versenden. Das ist ideal, da so viele von uns aus der Ferne oder in Mischformen arbeiten.

Doodle macht es Ihnen leicht, sich regelmäßig zu treffen und Ihre nächsten Schritte zu planen. Kein E-Mail-Pingpong mehr, sondern mehr freie Zeit für die wichtigen Dinge. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.