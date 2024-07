Qu'est-ce qu'une réunion sur les prochaines étapes ?

Quelles sont les "prochaines étapes" ?

Vous avez eu une réunion productive et réalisé des progrès significatifs, mais que se passe-t-il maintenant ? Les prochaines étapes sont importantes. Si vous n'y donnez pas suite de manière productive, il est peu probable que vous puissiez poursuivre sur la lancée de votre excellente réunion.

La première chose à faire après une réunion est d'envoyer un récapitulatif. Celle-ci doit résumer tout ce qui a été discuté et indiquer qui a des tâches spécifiques à accomplir. Expliquez clairement ce qui doit être fait et ce que vous attendez en retour. Si nécessaire, fixez une date limite et vérifiez régulièrement que tout se déroule comme prévu.

Pensez également à mettre à jour les outils de suivi que vous utilisez pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'il ait participé à la réunion ou non. Les cadres supérieurs peuvent vouloir avoir un aperçu rapide de ce qui se passe dans votre équipe, et des outils de suivi à jour (comme JIRA ou Asana) peuvent les aider à le faire facilement.

Qu'est-ce qu'une réunion "next step" ?

Lorsque vous travaillez sur un projet de longue haleine ou simplement sur des tâches trimestrielles, les réunions de contrôle sont essentielles pour rester sur la bonne voie. Après une réunion productive et un peu d'élan dans votre poche, vous devez planifier votre prochaine session.

Commencez par trouver une heure qui convienne aux personnes dont vous avez besoin.

Une fois que vous avez réservé une date, contactez les personnes qui avaient des tâches à accomplir après votre dernière réunion. Demandez-leur s'ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire, s'ils ont des blocages et, d'une manière générale, où ils en sont. À partir de là, vous pouvez créer votre ordre du jour et l'envoyer par courrier électronique à tout le monde bien avant la réunion.

C'est également une bonne idée de demander aux participants leur avis avant de se réunir à nouveau. Découvrez ce que les gens ont aimé dans votre format et ce qu'ils n'ont pas aimé. Ajustez votre planification en conséquence, afin de tirer le meilleur parti de votre réunion.

Comment organiser votre réunion sur les prochaines étapes

Des réunions régulières peuvent vraiment faire avancer un projet, mais il est difficile de trouver du temps avec tous vos collègues.

Avec Group Poll, vous pouvez inscrire votre prochaine session dans l'agenda de tout le monde quelques minutes avant même de quitter la salle de réunion. Il vous suffit de sélectionner une plage de temps libre et de l'envoyer aux personnes dont vous avez besoin. Elles décideront de ce qui leur convient et vous aurez un rendez-vous.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la planification, Doodle Professional vous permet de vous débarrasser des publicités, de fixer des échéances et d'envoyer des rappels pour vos réunions.

Les réunions en ligne sont également faciles avec Doodle. Vous pouvez ajouter votre outil de vidéoconférence préféré et ses liens seront automatiquement ajoutés à toutes les invitations que vous enverrez. C'est la solution idéale pour un grand nombre d'entre nous qui travaillent à distance ou de manière hybride.

Doodle vous permet de vous réunir régulièrement et de planifier vos prochaines étapes. Fini le ping-pong d'emails, plus de temps libre pour les choses importantes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.